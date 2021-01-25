Російських артисток Апіну і Глібову внесено до переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України, - МКІП

Дві артистки з РФ поповнили перелік осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства культури й інформаційної політики.

"14 січня 2021 року в МКІП надійшли листи Служби безпеки України про включення в перелік осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадянок РФ Юлії Глєбової (псевдонім Юлія Беретта - ред.) і Альони Апіної. Відповідними наказами МКІП від 22 січня російських артисток було включено до переліку. Процедура здійснюється автоматично", - сказано в повідомленні.

Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає Міністерство культури України на підставі звернень Ради національної безпеки та оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Зараз у переліку, який почали складати в 2015 році, 159 осіб.

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