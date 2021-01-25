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Новини Агресія Росії проти України
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Російських артисток Апіну і Глібову внесено до переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України, - МКІП

Російських артисток Апіну і Глібову внесено до переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України, - МКІП

Дві артистки з РФ поповнили перелік осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства культури й інформаційної політики.

"14 січня 2021 року в МКІП надійшли листи Служби безпеки України про включення в перелік осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадянок РФ Юлії Глєбової (псевдонім Юлія Беретта - ред.) і Альони Апіної. Відповідними наказами МКІП від 22 січня російських артисток було включено до переліку. Процедура здійснюється автоматично", - сказано в повідомленні.

Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає Міністерство культури України на підставі звернень Ради національної безпеки та оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Зараз у переліку, який почали складати в 2015 році, 159 осіб.

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Автор: 

заборона (1449) Міністерство культури (756) чорний список (86) артисти (216)


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Топ коментарі
+22
Угрозу рвотного рефлекса они представляют
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25.01.2021 21:09
+19
узелок завяжется а пупок развяжется
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25.01.2021 21:08
+16
І знову російський нафталін заявляє про себе...
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25.01.2021 21:09
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узелок завяжется а пупок развяжется
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25.01.2021 21:08 Відповісти
совок пригадав молодість?)
такій вишиваті як ти слід право голосувати відібрати. "естет" х..в.
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25.01.2021 22:32 Відповісти
І знову російський нафталін заявляє про себе...
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25.01.2021 21:09 Відповісти
Угрозу рвотного рефлекса они представляют
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25.01.2021 21:09 Відповісти
Бильченко подружки?
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25.01.2021 21:11 Відповісти
сестри младшенькіє..
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25.01.2021 21:12 Відповісти
една з них ну дуже схожа , як звизда на ёжа
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25.01.2021 21:17 Відповісти
Ватная шизофреничка Бильченко- не представляет угрозу безопасности - а траченные молью "юбочки из плюша"-представляют! Бу га га!
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25.01.2021 21:29 Відповісти
А что, старушка Апина еще воет?
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25.01.2021 21:13 Відповісти
ага, она воет- волчицей , а винник - волком
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25.01.2021 21:15 Відповісти
винник это украинский https://www.youtube.com/watch?v=6si5Xe2oe-k коростель ))
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25.01.2021 21:20 Відповісти
Сползает по крыше старик Козлодоев,

Пронырливый, как коростель.

Стремится в окошко залезть Козлодоев

К какой-нибудь бабе в постель.
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25.01.2021 21:24 Відповісти
))
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25.01.2021 21:29 Відповісти
знаю самого крупного "потребителя" -
дворец ахмета в плютах...
отключайте!
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25.01.2021 21:14 Відповісти
Так на фото машка захерова, не?
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25.01.2021 21:33 Відповісти
Ну незнаю насчет угрозы, а вот вонь от этих мокшанских ************ нам точно ни к чему
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25.01.2021 21:34 Відповісти
И шо ж они все такие опухшие?
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25.01.2021 21:36 Відповісти
Это на правах рекламы? Забытый полк 90х.
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25.01.2021 21:48 Відповісти
Апина когда-то пела: "Америкен бой, уеду с тобой!" Уже рашку любит, а не Америку?
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25.01.2021 22:02 Відповісти
Так это было предложение, но не возник спрос...
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25.01.2021 22:04 Відповісти
Отвергнутые бабы они такие, мстительные...
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25.01.2021 22:22 Відповісти
Подозреваю, что там не нашлось, кому отвергать...
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25.01.2021 22:28 Відповісти
сразу видно у СБУ очень тяжёлая работа такое не каждый сможет
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25.01.2021 22:10 Відповісти
Не, ну Апина - угроза явная. Рост 164 см. И я не удивлюсь, что она на корпаративах с Зё пересекалась. И уже тогда коварные планы строила. Стоит только послушать "Узелок завяжется"
Вот такие наши разведчики - все знают, и никогда не спят
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25.01.2021 22:27 Відповісти
не ну норм рост чуть выше ***** а он угроза ого-го
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25.01.2021 23:01 Відповісти
Російських артисток Апіну і Глібову внесено до переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України, - МКІП - Цензор.НЕТ 7808
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25.01.2021 22:52 Відповісти
А бужинський менша загроза для безпеки України за апіну...?)))
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25.01.2021 22:53 Відповісти
ну и видон у старой вешалки...коронавирус по симпатичнне будет
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25.01.2021 23:23 Відповісти
Что то судя по фото мне кажется что под видом Алены Апиной к нам собиралась ехать Машка Захарова.
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26.01.2021 00:38 Відповісти
Я так и не понял, что за опасность они представляют? Можно предположить, что Алина опасна, т. к. на Захарову похожа, а вторую до кучи?
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26.01.2021 04:49 Відповісти
Своих жидов достаточно. Хм, артистка .... народная..
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26.01.2021 07:31 Відповісти
Её девичья фамилия Лёвочкина.
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26.01.2021 07:55 Відповісти
Слишком много чести для никому ненужной апиной называться национально опасной для Украины . Это просто пыль придорожная, всеми забытая недопевица непотребств для людей с одной извилиной. Какая из неё угроза?
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26.01.2021 08:04 Відповісти
 
 