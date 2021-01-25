Рада ЄС не визначилася з санкціями проти Росії через арешт Навального і його прихильників, - Боррель

У Раді міністрів закордонних справ ЄС не було єдиної позиції щодо запровадження нових санкцій проти Російської Федерації, тож жодного рішення з цього приводу не прийнято.

Про це на пресконференції за підсумками зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств країн ЄС заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Деякі з країн-членів порушували питання про те, що могло б стати хорошою відповіддю на ситуацію в Росії навколо пана Навального та заарештованих людей, а їх більше 3 тисяч... Але не з’явилося жодних конкретних пропозицій за столом переговорів", - зазначив Боррель.

Він зауважив, що будь-яка позиція щодо запровадження санкцій або їх відсутність завжди ґрунтується на політичних оцінках.

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"Безумовно, Рада ЄС готова реагувати, виконати належні дії, якщо того вимагатимуть обставини. Але сьогодні не було жодних пропозицій, і в результаті – немає жодних рішень щодо цього", - додав Боррель.

Частина європейських міністрів перед початком засідання Ради ЄС у Брюсселі висловлювали думки, що найкращою відповіддю з боку ЄС на арешт російського опозиціонера Навального та жорстоке придушення акцій на його підтримку 23 січня могло б бути застосування проти Росії Глобального режиму санкцій ЄС за порушення прав людини.

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спроби отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

23 січня у багатьох містах Росії відбувалися акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального. Силовики діяли грубо. Затримано тисячі осіб.

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