Рада ЄС не визначилася з санкціями проти Росії через арешт Навального і його прихильників, - Боррель
У Раді міністрів закордонних справ ЄС не було єдиної позиції щодо запровадження нових санкцій проти Російської Федерації, тож жодного рішення з цього приводу не прийнято.
Про це на пресконференції за підсумками зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств країн ЄС заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Деякі з країн-членів порушували питання про те, що могло б стати хорошою відповіддю на ситуацію в Росії навколо пана Навального та заарештованих людей, а їх більше 3 тисяч... Але не з’явилося жодних конкретних пропозицій за столом переговорів", - зазначив Боррель.
Він зауважив, що будь-яка позиція щодо запровадження санкцій або їх відсутність завжди ґрунтується на політичних оцінках.
"Безумовно, Рада ЄС готова реагувати, виконати належні дії, якщо того вимагатимуть обставини. Але сьогодні не було жодних пропозицій, і в результаті – немає жодних рішень щодо цього", - додав Боррель.
Частина європейських міністрів перед початком засідання Ради ЄС у Брюсселі висловлювали думки, що найкращою відповіддю з боку ЄС на арешт російського опозиціонера Навального та жорстоке придушення акцій на його підтримку 23 січня могло б бути застосування проти Росії Глобального режиму санкцій ЄС за порушення прав людини.
Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спроби отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.
23 січня у багатьох містах Росії відбувалися акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального. Силовики діяли грубо. Затримано тисячі осіб.
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долго выводили такую породу..
вата нємножко любить садо мазо!
россияне друг друга избивают - милые милуются 😂
_Если честно - я в ****!
Зачем им свобода..
Зачем им жизнь
А. Солженицын, "Бодался теленок с дубом"
Но не появилось никаких конкретных предложений за столом переговоров", - отметил боррелий.
мешает ходитьтеперь огромнаягигантская. Исполинская озабоченность...
понятно, что твои гиганты хотят отбить бабки побыстрей и начать зарабатывать...
а мы хотим чтоб паРаша вернула Крым, убралась из Донбасса и заплатила реперации и шоб был мир и шоб не убивали !
а кое кто хочет и рыбку съесть и на ... поток сесть
токо США мешает ...
отож ...
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Volodymyr Ogrysko
@Ogrysko
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Чергова приємна новина: США прийняли закон, який дозволить їхнім Мінфіну і Мінюсту робити запити до будь-яких іноземних банків щодо підозрілих осіб.
Так що привіт усім нашим олігархам та московській гидоті. А діватися банкам нікуди, бо штрафи великі.
Може Україні нарешті пощастить?
Бей, пуйло, свой народ и дальше!
Как сообщает "https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/01/25/7118960/ Европейская правда ", об этом она рассказала во время выступления на пленарной сессии, отвечая на вопрос члена украинской делегации Алексея Гончаренко относительно ее визита в Москву.
Пейчинович-Бурич заявила, что первая страна, которую она хотела посетить, была Украина, и среди первых чиновников, с которыми она встречалась, готовясь к вступлению в должность генсека, был президент Зеленский. Они виделись в Нью-Йорке в сентябре 2019 года на полях Генассамблеи ООН.
"Относительно визита в Россию. Россия является членом Совета Европы и перед моим вторым визитом в РФ я хотела сначала посетить Украину, но Украина не создала такой возможности, но я считала важным из-за большого количества открытых вопросов между Советом Европы и Россией поехать туда", - сказала Пейчинович-Бурич, которая находилась с визитом в Москве 19-20 октября прошлого года.
Отметим, что источники ЕвроПравды подтверждают: в конце 2019-го Пейчинович-Бурич действительно намеревалась посетить Украину, велась подготовка данного визита, также ее встреч вне официальной программы. Впрочем, официальный Киев не дал согласия на встречу генсека СЕ с президентом Владимиром Зеленским, из-за чего в Страсбурге, по данным нескольких собеседников ЕП, решили вообще отменить ее визит. Вероятно, именно на это она сослалась во фразе о том, со "Украина не создала возможности" для приезда.
Генсек Совета Европы впрочем, подчеркнула, что суверенитет и территориальная целостность Украины очень четко упоминаются в многочисленных документах организации.
когда его шеф )(уйло все держит под контролем
Только вот Европе стоило бы подумать о том, что рашка никогда не давала денег просто так...
)(уло всех купил-продал и опять купил..
Ждите ответа...
МироваяВсемирная. А на наших глазах разгорается Третья. С одним важнейшим отличием: зло уже обладает ЯО и готово его применять. Самое время писать "Хроники Последней Войны", как всё это стало возможным - и произошло. Вот только, боюсь, читать их будет уже некому...
Непорядок...
1. Атака на страну ЕС и НАТО и массовое убийство высшего военного и политического руководства.
2. Теракты и отравления в ЕС с применением химического и радиактивного оружия.
3. Каталония.
4. Черногория.
5. Жёлтые жилеты Франция.
6. Устроили поток беженцев в ЕС.
7. Коррумпировали политиков (руководство) европейских стран.
8. Наводнение Европы наркотой.
9. Разжигание сепаратистких настроений - повсевместно, антиевропейская пропаганда, организация и финансирование радикалов и террористов.
10. СП-2 - это придуманный кремлём клин для раскола ЕС и НАТО.
11. Брекзит.
И это - лишь по открытым источникам, так список - неполон.