Голосування щодо кандидатури Вітренка може відбутися 27-29 січня, - "слуга народу" Корнієнко

Голосування за кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики може відбутися в Верховній Раді 27-29 січня.

Про це повідомив після засідання фракції "Слуга народу" перший заступник глави фракції Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Голосування за Вітренка може бути або в середу, або в четвер, або в п'ятницю. Завтра точно не може бути, оскільки нам потрібно сформувати за нього ще необхідну кількість голосів (усередині фракції, - ред.)", - сказав Корнієнко під час брифінгу. Він також зазначив, що кандидатуру Вітренка підтримав і президент Володимир Зеленський.

Корнієнко припустив, що цього разу у Вітренка буде більше підтримки з боку фракції, оскільки він "за цей час провів певну роботу".

Крім того, політик уточнив, що спілкування з Вітренком тривало близько півтори години, тому фракція не розглядала законопроекти. За словами першого заступника голови фракції, можливо, це станеться або 26 січня, або вже в робочому режимі.

"Колеги задавали питання і поточні, щодо ситуації з тарифами, і стратегічні: як пан Вітренко бачить подальшу долю енергетики країни, реформування галузі", - додав політик.

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