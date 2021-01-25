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Голосування щодо кандидатури Вітренка може відбутися 27-29 січня, - "слуга народу" Корнієнко

Голосування щодо кандидатури Вітренка може відбутися 27-29 січня, -

Голосування за кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики може відбутися в Верховній Раді 27-29 січня.

Про це повідомив після засідання фракції "Слуга народу" перший заступник глави фракції Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Голосування за Вітренка може бути або в середу, або в четвер, або в п'ятницю. Завтра точно не може бути, оскільки нам потрібно сформувати за нього ще необхідну кількість голосів (усередині фракції, - ред.)", - сказав Корнієнко під час брифінгу. Він також зазначив, що кандидатуру Вітренка підтримав і президент Володимир Зеленський.

Корнієнко припустив, що цього разу у Вітренка буде більше підтримки з боку фракції, оскільки він "за цей час провів певну роботу".

Крім того, політик уточнив, що спілкування з Вітренком тривало близько півтори години, тому фракція не розглядала законопроекти. За словами першого заступника голови фракції, можливо, це станеться або 26 січня, або вже в робочому режимі.

"Колеги задавали питання і поточні, щодо ситуації з тарифами, і стратегічні: як пан Вітренко бачить подальшу долю енергетики країни, реформування галузі", - додав політик.

Читайте також: Більшість фракції "СН" підтримає призначення Вітренка на пост віцепрем'єра, - "слуга народу" Гетманцев

Автор: 

ВР (14950) Вітренко Юрій (632) Слуга народу (2811) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+2
Да задрали, неужели кроме этого Витренко больше никого нет, чего они его второй раз пытаются пропихнуть.
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25.01.2021 22:16
+2
https://twitter.com/ukrainesinger

https://twitter.com/ukrainesinger Sofiya Fedyna

Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що один із лідерів ОПЗЖ Юрій Бойко має "проукраїнську позицію майже з усіх питань".
Я так розумію, готується https://twitter.com/hashtag/%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0?src=hashtag_click #ширка слуг з опзж. Відкрито.
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25.01.2021 22:18
+1
...что сложного в том, чтобы выбрать один из трех пунктов:
1. Послать на...
2. Послать в...
3. Послать к...
???
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25.01.2021 22:24
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А за исключение из фракции Дубинского когда будут голосовать?
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25.01.2021 22:13 Відповісти
Да задрали, неужели кроме этого Витренко больше никого нет, чего они его второй раз пытаются пропихнуть.
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25.01.2021 22:16 Відповісти
Іншого, який хоч трохи шарить у цій галузі і готовий замаратись у зеленому лайні, не має. Всі порядні фахівці шарахаються від шапіто як від прокаженого.
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25.01.2021 23:18 Відповісти
на станциях угля нет а они голосуют...
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25.01.2021 22:16 Відповісти
Кстати да, этот кадр уже месяц ио а положение тольку хуже стало.
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25.01.2021 22:19 Відповісти
https://twitter.com/ukrainesinger

https://twitter.com/ukrainesinger Sofiya Fedyna

Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що один із лідерів ОПЗЖ Юрій Бойко має "проукраїнську позицію майже з усіх питань".
Я так розумію, готується https://twitter.com/hashtag/%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0?src=hashtag_click #ширка слуг з опзж. Відкрито.
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25.01.2021 22:18 Відповісти
пойдем с протянутой рукой к рашке или белорашке - дайте угля или прям чисто электроэнергию, а то мы свои ас остановили, чтобы побираться..., а витренко все это дело возглавит...
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25.01.2021 22:20 Відповісти
ще маму до себе першим заступником хай візьме. от тоді буде зовсім класно...
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25.01.2021 22:22 Відповісти
...что сложного в том, чтобы выбрать один из трех пунктов:
1. Послать на...
2. Послать в...
3. Послать к...
???
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25.01.2021 22:24 Відповісти
різнокольорові мандатовані, за деякими виключеннями, таких не посилають, вони їх облизують!
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25.01.2021 22:33 Відповісти
Синок рашистської підошви наташі вітренко, дивним чином, за сцарювання сивочолого гетьмана, опинився одним з чільників квасового бізнеса! За сцарювання віслюка він вже в уряді! Що далі?!
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25.01.2021 22:28 Відповісти
Зовите маму - она в 2004-м вихревой бульбулятор предлагала, если ее позовут. Типа, решение всех энергетических проблем, вечный двигатель и счастье народное.
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25.01.2021 22:47 Відповісти
Та оберіть вже ту вєтрєнко міністром, гроші вана має...))))
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25.01.2021 22:48 Відповісти
..поскольку он "за это время провел определенную работу"

- раздал депутанам конвертики
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25.01.2021 23:07 Відповісти
Тут и к Ванге не ходи. 100 % купил себе кресло министра.
Вот и посмотрим результат голосования в ЗРАДе.
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26.01.2021 01:09 Відповісти
Зря смеетесь над Витренко. Этот невинный монстр .в тандеме с Коблевым угробят Украину.
Куда смотрит СБУ?
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26.01.2021 01:05 Відповісти
 
 