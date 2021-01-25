Голосування щодо кандидатури Вітренка може відбутися 27-29 січня, - "слуга народу" Корнієнко
Голосування за кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики може відбутися в Верховній Раді 27-29 січня.
Про це повідомив після засідання фракції "Слуга народу" перший заступник глави фракції Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Голосування за Вітренка може бути або в середу, або в четвер, або в п'ятницю. Завтра точно не може бути, оскільки нам потрібно сформувати за нього ще необхідну кількість голосів (усередині фракції, - ред.)", - сказав Корнієнко під час брифінгу. Він також зазначив, що кандидатуру Вітренка підтримав і президент Володимир Зеленський.
Корнієнко припустив, що цього разу у Вітренка буде більше підтримки з боку фракції, оскільки він "за цей час провів певну роботу".
Крім того, політик уточнив, що спілкування з Вітренком тривало близько півтори години, тому фракція не розглядала законопроекти. За словами першого заступника голови фракції, можливо, це станеться або 26 січня, або вже в робочому режимі.
"Колеги задавали питання і поточні, щодо ситуації з тарифами, і стратегічні: як пан Вітренко бачить подальшу долю енергетики країни, реформування галузі", - додав політик.
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https://twitter.com/ukrainesinger Sofiya Fedyna
Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що один із лідерів ОПЗЖ Юрій Бойко має "проукраїнську позицію майже з усіх питань".
Я так розумію, готується https://twitter.com/hashtag/%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0?src=hashtag_click #ширка слуг з опзж. Відкрито.
1. Послать на...
2. Послать в...
3. Послать к...
???
- раздал депутанам конвертики
Вот и посмотрим результат голосования в ЗРАДе.
Куда смотрит СБУ?