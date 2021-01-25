Олімпійська чемпіонка з РФ Резцова підтримала співвітчизника, який збив суперника після фінішу: Я б ще й палицею врізала, щоб не перетинав мені лижню
Трикратна олімпійська чемпіонка Анфіса Резцова прокоментувала поведінку лижника Олександра Большунова, який збив з ніг суперника після фінішу естафети на етапі Кубка світу в Лахті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Я б на емоціях теж палицею махнула. Хоча він ні в чому не винен, фінішувати він міг у будь-якому коридорі. Так що тактично фін все правильно зробив. Та й Большунова дарма покарали. Ну махнув він на емоціях, і що такого? А те, що він збив його в фінішному створі... Так він міг пояснити, що на швидкості просто в нього в'їхав, тому що не міг загальмувати. Але я б ще й палицею врізала! Як дала б йому палицею по спині, щоб не перетинав мені лижню" , - розповіла Резцова.
Нагадаємо, 24 січня у фінському Лахті відбулася чоловіча естафета в рамках Кубка світу з лижних гонок. На фініші російський лижник Олександр Большунов, що йшов третім, намагався вдарити палицею свого суперника фіна Йоні Мякі, а після фінішу - збив його з ніг. Пізніше стало відомо, що за таку поведінку Большунов отримав дискваліфікацію. Крім того, було анульовано результат збірної Росії.
При цьому у Федерації лижних гонок Росії (ФЛГР) заявили, що не каратимуть Олександра Большунова за поведінку на фініші естафети етапу Кубка світу в Лахті. "З якого доброго дива? Я його розумію на сто відсотків", - заявила глава Федерації Олена Вяльбе.
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"Меня ванька как сзади увидел - прямо в лыжах на дерево влез " (с)
ну и в шахматах ... буває
він ні в чому не винен, фінішувати він міг у будь-якому коридорі. Так що тактично фін все правильно зробив.Джерело: https://censor.net/ua/n3243996
нет, он уже на лыжи стал !
Можно сказать, академический случай.
Сразу пять особей разных полов, из одной социальной группы, излагают абсолютно одинаковое видение ситуации.
Так что тактически финн все правильно сделал
и
А то, что он сбил его в финишном створе… Так он мог объяснить, что на скорости просто в него въехал, потому что не мог затормозить. Но я бы еще и палкой врезала!
Т.е. она постула бы также, как финн, и все тактически правильно, но если портив нее, то она готова бить палкой. Браво! А - Адекватность!
@newkc14
Русские банды на оккупированной части Донбасса "ДНР" сообщили, что их бомбил неизвестный беспилотник, "похожий на турецкий Bayraktar TB-2". Русские посетовали, что дрон не был обнаружен, т.к. "находился на большой высоте"
🐒🐒🐒😂😂😂
@newkc14
Ряд телеграм-каналов, распространяющих прокремлевскую пропаганду, стали вдруг сообщать о "появлении турецких военных на Донбассе на линии соприкоснования". Видимо какие-то новые мысли роятся в головах кремлевских кураторов, пишущих тезисы для своих сливных бачков
@newkc14
ШАМ. Русские доставили на базу Хмеймим дрон "Охотник", которым они хвастают в своих СМИ. На самом деле это скопированный американский RQ-170 сбитый иранцами в 2011 г. Иран поделилися с Москвой полученной технологией. Но русские до сих пор не могут довести украденный дрон до ума
Издание https://nationalinterest.org/blog/buzz/russias-new-okhotnik-stealth-drone-closer-being-ready-combat-160431 The National Interest отреагировало на новость о том, что тяжелый ударный дрон "Охотник" https://rg.ru/2020/06/03/udarnyj-dron-ohotnik-***********-na-13-milliarda-rublej.html застрахуют почти на 1,3 миллиарда рублей в рамках подготовки к новому этапу испытаний. В статье под заголовком "Новый российский "Охотник"-невидимка близок к боеготовности" обозреватель Крис Осборн оценил возможности беспилотника.Автор подчеркивает, что он исходит из скудной информации, обнародованной ранее. Судя по изображениям, "Охотника" несет вооружение во внутренних отсеках, так как дрон не имеет внешних точек подвески. Сравнивая конфигурацию БПЛА с американским стелс-бомбардировщиком B-2, аналитик делает вывод, что "Охотник" уступает ему в скрытности, поскольку имеет более угловатую конструкцию. Российский дрон напоминает автору стелс-истребитель F-117 Nighthawk .Но, несмотря на "относительную скрытность", российский дрон обладает особенностью, которая должна вызвать обеспокоенность у конкурентов в США, пишет NI.Его летные маневры с истребителем пятого поколения Су-57 демонстрируют возможность совместной работы, когда пилот самолета управляет дроном. Эту технологию сейчас развивают и в Америке на самолетах F-22 и F-35. Она позволяет взаимодействовать летательным аппаратам напрямую, без посредничества наземных станций. Это улучшит возможности разведки и позволит Су-57 действовать на безопасном расстоянии от противника. Хорошо вооруженный "Охотник" сможет атаковать районы повышенного риска, защищенные средствами ПВО.
Ну и вишенка на тортике : мол сбил его потом - эх, надо было сказать, что не мог остановиться . . . То есть не "зря он это" и не "он неправ", а сбил - ну и молодец, но надо было спрыгнуть с ответственности по принципу "нас там нет", "а вы докажите" . . .
Господи, какие же они все моральные уроды !!! Вроде бы как надо индивидуально людей оценивать, но на кого не попадёшь там, каждый первый - ну полное дно. Какая-то территория абсолютного зла и всех худших человеческих качеств. Откуда у них это всё ?
1. поощрять и поддерживать распространение этики и принципов добросовестного руководства в спорте, а также воспитывать молодежь посредством спорта и направлять усилия на обеспечение господства в спорте духа честной игры и запрета насилия;
Тема этой статьи: "Одна идиотка, прокомментировала действия дебила".