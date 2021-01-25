УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11266 відвідувачів онлайн
Новини
17 988 89

Олімпійська чемпіонка з РФ Резцова підтримала співвітчизника, який збив суперника після фінішу: Я б ще й палицею врізала, щоб не перетинав мені лижню

Олімпійська чемпіонка з РФ Резцова підтримала співвітчизника, який збив суперника після фінішу: Я б ще й палицею врізала, щоб не перетинав мені лижню

Трикратна олімпійська чемпіонка Анфіса Резцова прокоментувала поведінку лижника Олександра Большунова, який збив з ніг суперника після фінішу естафети на етапі Кубка світу в Лахті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Я б на емоціях теж палицею махнула. Хоча він ні в чому не винен, фінішувати він міг у будь-якому коридорі. Так що тактично фін все правильно зробив. Та й Большунова дарма покарали. Ну махнув він на емоціях, і що такого? А те, що він збив його в фінішному створі... Так він міг пояснити, що на швидкості просто в нього в'їхав, тому що не міг загальмувати. Але я б ще й палицею врізала! Як дала б йому палицею по спині, щоб не перетинав мені лижню" , - розповіла Резцова.

Нагадаємо, 24 січня у фінському Лахті відбулася чоловіча естафета в рамках Кубка світу з лижних гонок. На фініші російський лижник Олександр Большунов, що йшов третім, намагався вдарити палицею свого суперника фіна Йоні Мякі, а після фінішу - збив його з ніг. Пізніше стало відомо, що за таку поведінку Большунов отримав дискваліфікацію. Крім того, було анульовано результат збірної Росії.

При цьому у Федерації лижних гонок Росії (ФЛГР) заявили, що не каратимуть Олександра Большунова за поведінку на фініші естафети етапу Кубка світу в Лахті. "З якого доброго дива? Я його розумію на сто відсотків", - заявила глава Федерації Олена Вяльбе.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Батько російського лижника Большунова, дискваліфікованого за спробу збити суперника на Кубку світу: Потрібно підходити по-російськи і давати в морду

Автор: 

росія (65035) спорт (1618)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+70
Олимпийская чемпионка из РФ Резцова поддержала соотечественника, сбившего соперника после финиша: Я бы еще и палкой врезала, чтоб не пересекал мне лыжню - Цензор.НЕТ 6861
показати весь коментар
25.01.2021 22:30
+67
Кацапская логика :"финишировать он мог в любом коридоре ", но "я бы ему еще и палкой врезала, чтоб не пересекал мне лыжню... " А потом кацапы не понимают, почему к ним относятся, как к прокаженным...
показати весь коментар
25.01.2021 22:33
+51
Типичное поведение кацапов. Кстати , и на Цензоре их видно по такому поведению , как бы они не маскировались под украинскими флажками
показати весь коментар
25.01.2021 22:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Олимпийская чемпионка из РФ Резцова поддержала соотечественника, сбившего соперника после финиша: Я бы еще и палкой врезала, чтоб не пересекал мне лыжню - Цензор.НЕТ 6861
показати весь коментар
25.01.2021 22:30 Відповісти
Это порода такая. Сотни лет селекции
показати весь коментар
25.01.2021 23:34 Відповісти
Рашисткое быдло во всей красе
показати весь коментар
25.01.2021 22:31 Відповісти
"Алёнушки" наступают. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1364102427275176&set=p.1364102427275176&type=3&av=100010262946037&eav=*******************************************************************&__cft__[0]=AZVxFkFUvqbNdGq8Tc-H2d5NJJ8ZTopOLrlBHX9gIvXWkmWPAy1QfqGdGwXTQwcX_BaTMav_cqoj-nWtfZafQRO0cRnd-Knl0TAwm0vAFk4TzelDP4IQhGhbgUt4ZPjetb0&__tn__=R]-R Олімпійська чемпіонка з РФ Резцова підтримала співвітчизника, який збив суперника після фінішу: Я б ще й палицею врізала, щоб не перетинав мені лижню - Цензор.НЕТ 6895
показати весь коментар
25.01.2021 23:15 Відповісти
Типичное поведение кацапов. Кстати , и на Цензоре их видно по такому поведению , как бы они не маскировались под украинскими флажками
показати весь коментар
25.01.2021 22:32 Відповісти
Просто надо нашим биатлонистам відавать боевіе патроні
"Меня ванька как сзади увидел - прямо в лыжах на дерево влез " (с)
показати весь коментар
25.01.2021 23:33 Відповісти
Боевые патроны - класс 😀😀😀
показати весь коментар
25.01.2021 23:37 Відповісти
ти вже домаскувалась під словацьким )))))
показати весь коментар
25.01.2021 23:59 Відповісти
А тебя видимо ТААК ЖАБА ДАВИТ , зелёная 😀😀😀
показати весь коментар
26.01.2021 00:46 Відповісти
Кацапская логика :"финишировать он мог в любом коридоре ", но "я бы ему еще и палкой врезала, чтоб не пересекал мне лыжню... " А потом кацапы не понимают, почему к ним относятся, как к прокаженным...
показати весь коментар
25.01.2021 22:33 Відповісти
Проще этого обосцанного крейзи ивана просто не допускать на лыжню.
показати весь коментар
25.01.2021 22:40 Відповісти
Современную углепластиковую палку хребтина и не почувствует.
показати весь коментар
25.01.2021 22:44 Відповісти
а бутылку вы кацапы как чувствуете...?\особенно ты Во-Во...\
показати весь коментар
25.01.2021 22:53 Відповісти
Олімпійська чемпіонка з РФ Резцова підтримала співвітчизника, який збив суперника після фінішу: Я б ще й палицею врізала, щоб не перетинав мені лижню - Цензор.НЕТ 815

ну и в шахматах ... буває
показати весь коментар
25.01.2021 22:53 Відповісти
Это когда диды с германскими нацистами в совместном параде маршировали?
показати весь коментар
25.01.2021 22:38 Відповісти
Мельдониевая чемпионка скорее всего...просто не поймали скотину.?
показати весь коментар
25.01.2021 22:33 Відповісти
сама ж сказала что он выбрал тактически коридор, а коцолапый не поехал параллельным коридором, и теперь видите-ли все ему должны уступать, хотя с тех дорожек уже запрещено сворачивать.
показати весь коментар
25.01.2021 22:34 Відповісти
Краще знаєш від Рєзцової ? :

він ні в чому не винен, фінішувати він міг у будь-якому коридорі. Так що тактично фін все правильно зробив.Джерело: https://censor.net/ua/n3243996
показати весь коментар
26.01.2021 09:09 Відповісти
Поэтому вас только в зоопарке и можно держать. Мозги все через допинг утекли, если они конечно были.
показати весь коментар
25.01.2021 22:34 Відповісти
рашизм шагает по планете ?
нет, он уже на лыжи стал !
показати весь коментар
25.01.2021 22:36 Відповісти
Олимпийская чемпионка из РФ Резцова поддержала соотечественника, сбившего соперника после финиша: Я бы еще и палкой врезала, чтоб не пересекал мне лыжню - Цензор.НЕТ 1570
показати весь коментар
25.01.2021 22:36 Відповісти
...дружище, не пости больше, пожалуйста, изображение этого ватана
показати весь коментар
25.01.2021 22:41 Відповісти
сбил с ног, а другой коцорылый толкнул другого спортсмена
показати весь коментар
25.01.2021 22:36 Відповісти
...финны еще в 40-х годах прошлого века показали, что они не только на лыжах лучше бегают
показати весь коментар
25.01.2021 22:40 Відповісти
Эту швабру надо на биатлон поставить. Устроит спектакль на гонке - может её охрана таки застрелит в ответ...
показати весь коментар
25.01.2021 22:40 Відповісти
Резцова вроде в биатлоне и начинала насколько помню. Но со стрельбой у неё совсем плохо было, скоростью брала.
показати весь коментар
25.01.2021 22:43 Відповісти
допингом пригоршнями брала)
показати весь коментар
25.01.2021 23:04 Відповісти
Во всей красе кацапское нутро
показати весь коментар
25.01.2021 22:41 Відповісти
Тут уже никто не скажет, "есть русские неадекватные, но большинство нормальные"!
Можно сказать, академический случай.
Сразу пять особей разных полов, из одной социальной группы, излагают абсолютно одинаковое видение ситуации.
показати весь коментар
25.01.2021 22:43 Відповісти
...скорее всего, так же, как есть украинцы и есть хохлы, как есть евреи и есть жиды, есть русские - и есть расеяне... Это уже больше вопрос статистики, кого из них в своих странах больше...
показати весь коментар
25.01.2021 22:49 Відповісти
Нет никаких русских. "Русский" это самоопределяющаяся группа людей, таких же как хиппи, панки, готы, эмо, геи и т.д.
показати весь коментар
26.01.2021 10:27 Відповісти
Если бы этого инцидента не было, его стоило бы придумать: "чужие наших бьют". И, вот уже не владелец "золотого ершика" главный враг, а "проклятые буржуи". Такое "вставание с колен" можно развернуть, что никто и не вспомнит ни о дворцах, ни о хижинах.
показати весь коментар
26.01.2021 06:52 Відповісти
"российский импер-фашизм россияне впитивают с молоком матери".....
показати весь коментар
26.01.2021 09:10 Відповісти
дисквалифицировать суку тоже и всю женскую неизвестно по чему команду росии
показати весь коментар
25.01.2021 22:45 Відповісти
Олимпийская чемпионка из РФ Резцова поддержала соотечественника, сбившего соперника после финиша: Я бы еще и палкой врезала, чтоб не пересекал мне лыжню - Цензор.НЕТ 4563
показати весь коментар
25.01.2021 22:45 Відповісти
Я и говорю, по ту сторону поребрика адекватность просто атрофировалась. Просто две мысли в одной голове в одно и тоже время:
Так что тактически финн все правильно сделал
и

А то, что он сбил его в финишном створе… Так он мог объяснить, что на скорости просто в него въехал, потому что не мог затормозить. Но я бы еще и палкой врезала!

Т.е. она постула бы также, как финн, и все тактически правильно, но если портив нее, то она готова бить палкой. Браво! А - Адекватность!
показати весь коментар
25.01.2021 22:46 Відповісти
...думаю, скандинавы еще скажут свое веское слово
Олімпійська чемпіонка з РФ Резцова підтримала співвітчизника, який збив суперника після фінішу: Я б ще й палицею врізала, щоб не перетинав мені лижню - Цензор.НЕТ 6678
показати весь коментар
25.01.2021 22:56 Відповісти
Считаю, что дисквалификация слишком строгое наказание. В конце концов столкновение произошло после финиша, пусть бы в полицию и жаловался фин. А вообще кулачки после гонок не редкость. В Формуле-1, например.
показати весь коментар
25.01.2021 22:46 Відповісти
, пусть бы в полицию и жаловался... руцкий свин
показати весь коментар
25.01.2021 22:50 Відповісти
я не розумію по руцькі, особливо "краснить", тай "финн" буде з двома "н", якщо по руцькі
показати весь коментар
25.01.2021 23:15 Відповісти
Лаптеногое, "па панятиям" живут тока на зоне. Фиршьтейн, подшконочный?
показати весь коментар
25.01.2021 23:35 Відповісти
Ну-ну, и сколько же там драк произошло за всю историю Ф-1?
показати весь коментар
25.01.2021 22:55 Відповісти
Таварисч похоже формулу-1 с боксом спутал ))
показати весь коментар
25.01.2021 22:58 Відповісти
Олимпийская чемпионка из РФ Резцова поддержала соотечественника, сбившего соперника после финиша: Я бы еще и палкой врезала, чтоб не пересекал мне лыжню - Цензор.НЕТ 4460
показати весь коментар
25.01.2021 22:49 Відповісти
я бы пожелал "спортсменке", что б и она...почаще оглядывалась.
показати весь коментар
25.01.2021 22:51 Відповісти
Олимпийская чемпионка из РФ Резцова поддержала соотечественника, сбившего соперника после финиша: Я бы еще и палкой врезала, чтоб не пересекал мне лыжню - Цензор.НЕТ 3991
показати весь коментар
25.01.2021 22:52 Відповісти
Чуть напомнило из прошлого. Как говорили иногда в одном большом городе южном у нас---*..голый куй на босу ногу*.. . Чуть похоже здесь.
показати весь коментар
25.01.2021 23:13 Відповісти
Олімпійська чемпіонка з РФ Резцова підтримала співвітчизника, який збив суперника після фінішу: Я б ще й палицею врізала, щоб не перетинав мені лижню - Цензор.НЕТ 3755
показати весь коментар
26.01.2021 08:01 Відповісти
Типичная русская Наташа
показати весь коментар
25.01.2021 23:26 Відповісти
Олімпійська чемпіонка з РФ Резцова підтримала співвітчизника, який збив суперника після фінішу: Я б ще й палицею врізала, щоб не перетинав мені лижню - Цензор.НЕТ 4810
показати весь коментар
25.01.2021 23:26 Відповісти
я б їй вдув
показати весь коментар
26.01.2021 09:23 Відповісти
Є спортсмени - лижники , а є спортсмени - фуфлижники . Останні мешкають виключно на паРаші . .
показати весь коментар
25.01.2021 22:53 Відповісти
Зебобіки , а діяти по - закону , щодо ДУБінського , слабо ?
показати весь коментар
25.01.2021 22:53 Відповісти
Это ещё хорошо что он его не зарубил топором, спортсменов РФ можно выпускать на международные соревнования только в намордниках.
показати весь коментар
25.01.2021 22:57 Відповісти
в наручниках
показати весь коментар
25.01.2021 23:47 Відповісти
"Я бы на эмоциях тоже палкой махнула. Хотя он ни в чем не виноват, Источник: https://censor.net/ru/n3243996 -- Московиты , лживое и лицемерие быдло
показати весь коментар
25.01.2021 23:02 Відповісти
А тебе быдло , какие дело до людей ? 🙈🙈🙈😂😂😂
показати весь коментар
25.01.2021 23:07 Відповісти
Дикие люди, что с них взять. Деградируют.
показати весь коментар
25.01.2021 23:03 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
Русские банды на оккупированной части Донбасса "ДНР" сообщили, что их бомбил неизвестный беспилотник, "похожий на турецкий Bayraktar TB-2". Русские посетовали, что дрон не был обнаружен, т.к. "находился на большой высоте"
показати весь коментар
25.01.2021 23:04 Відповісти
у страху очі великі )
показати весь коментар
26.01.2021 09:12 Відповісти
- Никакого дворца у него нет! Он - голодранец!

🐒🐒🐒😂😂😂
показати весь коментар
25.01.2021 23:06 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
Ряд телеграм-каналов, распространяющих прокремлевскую пропаганду, стали вдруг сообщать о "появлении турецких военных на Донбассе на линии соприкоснования". Видимо какие-то новые мысли роятся в головах кремлевских кураторов, пишущих тезисы для своих сливных бачков
показати весь коментар
25.01.2021 23:08 Відповісти
Чем выше будет забор на границе, и глубже ров с обоих сторон того забора, и колючая проволока с нержавейки +380 В---а визовый режим самый вызовый из всех визовых---тем спокойней хоть чуть у нас настанет!
показати весь коментар
25.01.2021 23:09 Відповісти
заодно Берлін могла би взяти, на лижах і з палкою
показати весь коментар
25.01.2021 23:14 Відповісти
т.е. финн как бы все сделал правильно...и лыжню он мог выбирать какую захочет...но!...но вот то что он рашеского опередил - это он поторопился (с)))) надо его за это палкой врезать...
показати весь коментар
25.01.2021 23:18 Відповісти
Мавзолейных шакалов очень Гитлер любил.Особенно Молотова,он 22 июня 1941 года был начальником СССР,а Договор о братстве от 1939 года то всего лишь бумага...
показати весь коментар
25.01.2021 23:22 Відповісти
судьба под белым флагом
показати весь коментар
25.01.2021 23:37 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
ШАМ. Русские доставили на базу Хмеймим дрон "Охотник", которым они хвастают в своих СМИ. На самом деле это скопированный американский RQ-170 сбитый иранцами в 2011 г. Иран поделилися с Москвой полученной технологией. Но русские до сих пор не могут довести украденный дрон до ума
показати весь коментар
25.01.2021 23:50 Відповісти
Не варто недооцінювати..

Издание https://nationalinterest.org/blog/buzz/russias-new-okhotnik-stealth-drone-closer-being-ready-combat-160431 The National Interest отреагировало на новость о том, что тяжелый ударный дрон "Охотник" https://rg.ru/2020/06/03/udarnyj-dron-ohotnik-***********-na-13-milliarda-rublej.html застрахуют почти на 1,3 миллиарда рублей в рамках подготовки к новому этапу испытаний. В статье под заголовком "Новый российский "Охотник"-невидимка близок к боеготовности" обозреватель Крис Осборн оценил возможности беспилотника.Олімпійська чемпіонка з РФ Резцова підтримала співвітчизника, який збив суперника після фінішу: Я б ще й палицею врізала, щоб не перетинав мені лижню - Цензор.НЕТ 1495Автор подчеркивает, что он исходит из скудной информации, обнародованной ранее. Судя по изображениям, "Охотника" несет вооружение во внутренних отсеках, так как дрон не имеет внешних точек подвески. Сравнивая конфигурацию БПЛА с американским стелс-бомбардировщиком B-2, аналитик делает вывод, что "Охотник" уступает ему в скрытности, поскольку имеет более угловатую конструкцию. Российский дрон напоминает автору стелс-истребитель F-117 Nighthawk .Но, несмотря на "относительную скрытность", российский дрон обладает особенностью, которая должна вызвать обеспокоенность у конкурентов в США, пишет NI.Его летные маневры с истребителем пятого поколения Су-57 демонстрируют возможность совместной работы, когда пилот самолета управляет дроном. Эту технологию сейчас развивают и в Америке на самолетах F-22 и F-35. Она позволяет взаимодействовать летательным аппаратам напрямую, без посредничества наземных станций. Это улучшит возможности разведки и позволит Су-57 действовать на безопасном расстоянии от противника. Хорошо вооруженный "Охотник" сможет атаковать районы повышенного риска, защищенные средствами ПВО.
показати весь коментар
26.01.2021 09:16 Відповісти
однозначно "охотнік" буде застосовано проти українських засобів ППО.
показати весь коментар
26.01.2021 09:17 Відповісти
тобто "...тактично фін все правильно зробив...", але при цьому "...дала б йому палицею по спині..."??? хм...
показати весь коментар
26.01.2021 00:14 Відповісти
Логика у русской - на грани фантастики : значит финн ни в чём не виноват и по правилам имел право финишировать в любом коридоре, тактически правильно оттёр русского и выиграл у него, НО она бы ему палкой врезала !

Ну и вишенка на тортике : мол сбил его потом - эх, надо было сказать, что не мог остановиться . . . То есть не "зря он это" и не "он неправ", а сбил - ну и молодец, но надо было спрыгнуть с ответственности по принципу "нас там нет", "а вы докажите" . . .

Господи, какие же они все моральные уроды !!! Вроде бы как надо индивидуально людей оценивать, но на кого не попадёшь там, каждый первый - ну полное дно. Какая-то территория абсолютного зла и всех худших человеческих качеств. Откуда у них это всё ?
показати весь коментар
26.01.2021 00:15 Відповісти
ИВАН БУНИН: «Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное кровавое быдло»
показати весь коментар
26.01.2021 02:18 Відповісти
дети кровавой гебни, что еще от них ожидать
показати весь коментар
26.01.2021 02:19 Відповісти
настоящему российскому спортсмену всегда мельдоний мешает
показати весь коментар
26.01.2021 00:39 Відповісти
А по пихде лыжей не получала? А то могем и проехать... шоб ****(русс.- лицо) не помять...
показати весь коментар
26.01.2021 01:08 Відповісти
Всего лишь толкнул? Фигня.... мог ведь и сожрать! Фину повезло ещё
показати весь коментар
26.01.2021 01:36 Відповісти
Зато не скучно. Есть олимпийские принципы. Ждем продолжение сериала. Вату обидели. Мок а не лишить ли медали, того кто разжигает неприязнь...Роль МОК заключается в том, чтобы:

1. поощрять и поддерживать распространение этики и принципов добросовестного руководства в спорте, а также воспитывать молодежь посредством спорта и направлять усилия на обеспечение господства в спорте духа честной игры и запрета насилия;
показати весь коментар
26.01.2021 04:35 Відповісти
Легенда российских лыж и биатлона Анфиса Резцова привычно спровоцировала скандал, рассказав в интервью sports.ru о медицинской поддержке российских лыжниц в 1990-х. Некоторые высказывания 55-летнего ветерана спорта можно трактовать как признание в использовании допинга. Что-то похожее Резцова уже говорила в 2009 году журналу «Лыжный спорт», но это было еще до всех допинговых скандалов вокруг российского спорта. Нынешнее заявление явно будет иметь больший резонанс, особенно с учетом того, что на этот раз трехкратная олимпийская чемпионка бросила тень и на других людей. Правда, Резцова уже отказалась от своих слов, но многочисленные детали делают ее первоначальный рассказ слишком правдоподобным.
показати весь коментар
26.01.2021 05:00 Відповісти
А хтось казав, що московити також люди.
показати весь коментар
26.01.2021 07:56 Відповісти
" міфи народів світу"...
показати весь коментар
26.01.2021 09:18 Відповісти
Какого хрена 50% наших новостных лент забито всякой фигней из Мордора?
Тема этой статьи: "Одна идиотка, прокомментировала действия дебила".
показати весь коментар
26.01.2021 09:57 Відповісти
"В россии,объективно,есть только 5-10 % нормальных людей. Остальными можно пожертвовать,при необходимости, во благо этого меньшинства. Никогда,за исключением августа 1991-го,и октября 1993-го, я не видела повода гордится своей страной. Только краснела и стыдилась за нее". В.И Новодворская, правозащитница.
показати весь коментар
26.01.2021 11:45 Відповісти
 
 