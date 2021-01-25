Олімпійська чемпіонка з РФ Резцова підтримала співвітчизника, який збив суперника після фінішу: Я б ще й палицею врізала, щоб не перетинав мені лижню

Трикратна олімпійська чемпіонка Анфіса Резцова прокоментувала поведінку лижника Олександра Большунова, який збив з ніг суперника після фінішу естафети на етапі Кубка світу в Лахті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Я б на емоціях теж палицею махнула. Хоча він ні в чому не винен, фінішувати він міг у будь-якому коридорі. Так що тактично фін все правильно зробив. Та й Большунова дарма покарали. Ну махнув він на емоціях, і що такого? А те, що він збив його в фінішному створі... Так він міг пояснити, що на швидкості просто в нього в'їхав, тому що не міг загальмувати. Але я б ще й палицею врізала! Як дала б йому палицею по спині, щоб не перетинав мені лижню" , - розповіла Резцова.

Нагадаємо, 24 січня у фінському Лахті відбулася чоловіча естафета в рамках Кубка світу з лижних гонок. На фініші російський лижник Олександр Большунов, що йшов третім, намагався вдарити палицею свого суперника фіна Йоні Мякі, а після фінішу - збив його з ніг. Пізніше стало відомо, що за таку поведінку Большунов отримав дискваліфікацію. Крім того, було анульовано результат збірної Росії.

При цьому у Федерації лижних гонок Росії (ФЛГР) заявили, що не каратимуть Олександра Большунова за поведінку на фініші естафети етапу Кубка світу в Лахті. "З якого доброго дива? Я його розумію на сто відсотків", - заявила глава Федерації Олена Вяльбе.

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