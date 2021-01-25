Стосовно Дубінського є 3 сценарії дій фракції, проводитимемо опитування, - "слуга народу" Корнієнко
"Слуга народу" після проведення спеціального опитування всередині фракції щодо введення санкцій США проти народного депутата Олександра Дубінського може зібратися на окреме засідання з метою ухвалення рішення щодо цього питання.
Про це повідомив журналістам після засідання фракції "Слуга народу" в понеділок перший заступник глави фракції, голова однойменної партії Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Питання, яке стосувалося пана Дубінського. Була тривала дискусія, вона була емоційною. В результаті ми виходимо на наступну пропозицію, яка обговорюватиметься з депутатами, - це проведення опитування щодо можливих дій фракції.
Перший варіант - це підтримувати пана Дубінського і надсилати листи підтримки щодо нього в певні закордонні організації. Другий варіант - це виключення пана Дубінського з фракції. І третій варіант - це ініціація до певних структур, які можуть це зробити, і внесення подання про звільнення Олександра Дубінського з посади заступника глави комітету з питань податків.
Думаю, найближчі день-два ми вивчатимемо цю ситуацію і можливо, потім знову збиратимемо фракцію, щоб ухвалювати чи ні певне рішення", - пояснив Корнієнко.
Водночас, нардеп підтвердив, що у Дубінського була дискусія з президентом Володимиром Зеленським під час засідання фракції, під час якої глава держави запропонував депутату вийти з фракції.
"Всю дискусію я переказувати не буду. Але факт цієї дискусії я підтверджую і факт пропозицій теж, вони звучали", - уточнив Корнієнко.
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1 ударить по клавишам рояля
2 в тупой собачий рот
3 сцы в глаза всё равно божья роса
Насчёт третьего варианта могут быть вариации ...
Возможны только такие варианты:
- письма поддержки
- дать Сашеньке пожизненный пансион
- причислить Сашеньку к лику святых
- обеспечить маму еще семнадцатью Ламборджини
нечем там было думать
ты просто назови тот источник, который тебе рассказал о тех стараниях
достичь интеллекта тех, кто считает, что в каком-то положении "хуже быть не может" для меня возможно только путём деградации
Корнвєнко навіть не здогадується, з якою цікавість за факційними манерами спостерігають представники американських спецслужб з олівчиками в руках. 😁
Визовый бан, арест всех вкладов... ну и дальше, Джо, как вы это умеете=)
И третий вариант - это инициация к определенным структурам Источник: https://censor.net/ru/n3243997 млять какой слог я плякаль
Скандальний "слуга" Олександр Дубінський заявив, що "соросята" вибрали наступною жертвою своїх "провокацій" голову президентської фракції Давіда Арахамію і, можливо, президента Володимира Зеленського
Скандальний "слуга" Олександр Дубінський виклав на своєму каналі повний текст виступу на засіданні фракції "Слуга народу".
Із його виступу випливає, що у всьому - зокрема, у санкціях проти нього самого, які Дубінський назвав провокацією - винні так звані "соросята". Конкретно він назвав Центр протидії корупції та нардепку від "Слуги народу" Анастасію Радіну.
Наступними жертвами їхньої "незаконної діяльності" Дубінський назвав голову фракції "Слуга народу" Давіда Арахамію та "нескладно здогадатися" кого, вочевидь, натякаючи на президента Зеленського. Як повідомляє https://www.depo.ua/ Depo.ua із посиланням на Telegram-канал Дубінського, у своїй промові він повторив, що іти з президентської фракції не збирається.
*****, это не партия, а какая-то ОПГ.
"На скамье подсудимых друзей нет... Есть только подельники...".
Якщо дубина, який так швидко з бульдога пертворився на помийного кота залишиться в фракціїї то під санкції попадуть всі та все пов'язане. Як частина депуттів (тає мільйонери, фотографам це не грозить) голова фракції і сам главнакамандуючій зеленою масою. Тількт ц останнього як він і бвжав приключенія впереді.
Дебилы, блд...