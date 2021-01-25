Стосовно Дубінського є 3 сценарії дій фракції, проводитимемо опитування, - "слуга народу" Корнієнко

"Слуга народу" після проведення спеціального опитування всередині фракції щодо введення санкцій США проти народного депутата Олександра Дубінського може зібратися на окреме засідання з метою ухвалення рішення щодо цього питання.

Про це повідомив журналістам після засідання фракції "Слуга народу" в понеділок перший заступник глави фракції, голова однойменної партії Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Питання, яке стосувалося пана Дубінського. Була тривала дискусія, вона була емоційною. В результаті ми виходимо на наступну пропозицію, яка обговорюватиметься з депутатами, - це проведення опитування щодо можливих дій фракції.

Перший варіант - це підтримувати пана Дубінського і надсилати листи підтримки щодо нього в певні закордонні організації. Другий варіант - це виключення пана Дубінського з фракції. І третій варіант - це ініціація до певних структур, які можуть це зробити, і внесення подання про звільнення Олександра Дубінського з посади заступника глави комітету з питань податків.

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Думаю, найближчі день-два ми вивчатимемо цю ситуацію і можливо, потім знову збиратимемо фракцію, щоб ухвалювати чи ні певне рішення", - пояснив Корнієнко.

Водночас, нардеп підтвердив, що у Дубінського була дискусія з президентом Володимиром Зеленським під час засідання фракції, під час якої глава держави запропонував депутату вийти з фракції.

"Всю дискусію я переказувати не буду. Але факт цієї дискусії я підтверджую і факт пропозицій теж, вони звучали", - уточнив Корнієнко.