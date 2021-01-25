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Стосовно Дубінського є 3 сценарії дій фракції, проводитимемо опитування, - "слуга народу" Корнієнко

Стосовно Дубінського є 3 сценарії дій фракції, проводитимемо опитування, -

"Слуга народу" після проведення спеціального опитування всередині фракції щодо введення санкцій США проти народного депутата Олександра Дубінського може зібратися на окреме засідання з метою ухвалення рішення щодо цього питання.

Про це повідомив журналістам після засідання фракції "Слуга народу" в понеділок перший заступник глави фракції, голова однойменної партії Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Питання, яке стосувалося пана Дубінського. Була тривала дискусія, вона була емоційною. В результаті ми виходимо на наступну пропозицію, яка обговорюватиметься з депутатами, - це проведення опитування щодо можливих дій фракції.

Перший варіант - це підтримувати пана Дубінського і надсилати листи підтримки щодо нього в певні закордонні організації. Другий варіант - це виключення пана Дубінського з фракції. І третій варіант - це ініціація до певних структур, які можуть це зробити, і внесення подання про звільнення Олександра Дубінського з посади заступника глави комітету з питань податків.

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Думаю, найближчі день-два ми вивчатимемо цю ситуацію і можливо, потім знову збиратимемо фракцію, щоб ухвалювати чи ні певне рішення", - пояснив Корнієнко.

Водночас, нардеп підтвердив, що у Дубінського була дискусія з президентом Володимиром Зеленським під час засідання фракції, під час якої глава держави запропонував депутату вийти з фракції.

"Всю дискусію я переказувати не буду. Але факт цієї дискусії я підтверджую і факт пропозицій теж, вони звучали", - уточнив Корнієнко.

Автор: 

санкції (11802) Слуга народу (2811) Корнієнко Олександр (666) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+26
По Дубинскому есть 3 сценария действий фракции, будем проводить опрос, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 49
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25.01.2021 22:42
+23
...и тут все те же три пункта: 1) послать на... 2) послать в... 3) послать к...
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25.01.2021 22:37
+21
Я так зрозумів що харанта вже послали ..
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25.01.2021 22:40
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давайте опросік від прєпіздента!!! щось на кшталт чи потрібна нам маріхуана? і чи можна зіграти на тупому собачому роті як на роялі, піпіскою?
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25.01.2021 22:36 Відповісти
...и тут все те же три пункта: 1) послать на... 2) послать в... 3) послать к...
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25.01.2021 22:37 Відповісти
Я так зрозумів що харанта вже послали ..
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25.01.2021 22:40 Відповісти
Причем сразу в трех вариантах..
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25.01.2021 22:43 Відповісти
...і на три літери.))))
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26.01.2021 12:09 Відповісти
Ну какие, нахрен, сценарии, если говорящий анус по рангу выше напалечных кукол ?
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25.01.2021 22:43 Відповісти
...оно уже родилось посланным
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25.01.2021 22:44 Відповісти
все верно послали авторитет нулевой пока молчал лизали стал указывать послали
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25.01.2021 23:07 Відповісти
Пізно, починаєте розуміти. Ще з березня 2019 року було зрозуміло, що то картнка для наріда та якихось зубажілих і не більше!!
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26.01.2021 09:33 Відповісти
Там всё проще - это следующие варианты :
1 ударить по клавишам рояля
2 в тупой собачий рот
3 сцы в глаза всё равно божья роса
Насчёт третьего варианта могут быть вариации ...
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25.01.2021 23:20 Відповісти
👍
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25.01.2021 23:39 Відповісти
Ну, прям.
Возможны только такие варианты:
- письма поддержки
- дать Сашеньке пожизненный пансион
- причислить Сашеньку к лику святых
- обеспечить маму еще семнадцатью Ламборджини
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26.01.2021 08:50 Відповісти
4) и пойти самим
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25.01.2021 23:55 Відповісти
...ну, чувак, тут уж кто на что учился...
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26.01.2021 00:03 Відповісти
Ну я в смысле как вариант для зе-слуг, а не то что ты подумал.
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26.01.2021 00:51 Відповісти
...я понял, и ты понял, а вот шимпанЗЕ поймут вряд ли
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26.01.2021 01:11 Відповісти
может все таки 4 тый? прикопать по тихому
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25.01.2021 22:40 Відповісти
Только за то, чтот преступник ещё на свободе - надо разогнать такую позорную фракцию !
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26.01.2021 06:36 Відповісти
После заклинания шоб ты здох падло есть просто слуга народа
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25.01.2021 22:40 Відповісти
По Дубинскому есть 3 сценария действий фракции, будем проводить опрос, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 49
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25.01.2021 22:42 Відповісти
а зачем ты попец свой рвал на британский флаг, шоб они стали властью ?
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25.01.2021 22:44 Відповісти
я многих знаю которые думали что хуже чем барыга быть не может но шут могильный зэ-лупа доказал -что может
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25.01.2021 22:50 Відповісти
которые думали



нечем там было думать
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25.01.2021 22:52 Відповісти
согласен но Петя тоже постарался этого у него не отнять
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25.01.2021 22:58 Відповісти
тебе Дубинский рассказал про результат его стараний или Скабеева ?
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25.01.2021 23:00 Відповісти
зачем мы будем на ромашке гадать ?

ты просто назови тот источник, который тебе рассказал о тех стараниях
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25.01.2021 23:19 Відповісти
шо есть, то есть.

достичь интеллекта тех, кто считает, что в каком-то положении "хуже быть не может" для меня возможно только путём деградации
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25.01.2021 23:31 Відповісти
Петро дав людям можливість вибору - але "нарід" - бидло вибрало найгірше... телевізор переміг розум, або чим вони там думали...
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26.01.2021 12:34 Відповісти
Звиздец 🙄🤔🤫🐏🐏🐏🐏🐏
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25.01.2021 22:44 Відповісти
В переводе на нормальный язык: дубина послал на#уй клоуна. Раньше он послал ермака, теперь клоуна.
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25.01.2021 22:46 Відповісти
А послати Байдена йому слабо?
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26.01.2021 11:53 Відповісти
По Дубинскому есть 3 сценария действий фракции, будем проводить опрос, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 9242
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25.01.2021 22:53 Відповісти
Думаю, в ближайший день-два мы будем изучать эту ситуацию и возможно, потом опять собирать фракцию, чтобы принимать или нет определенное решение", - объяснил Корниенко.Источник: https://censor.net/ru/n3243997
Корнвєнко навіть не здогадується, з якою цікавість за факційними манерами спостерігають представники американських спецслужб з олівчиками в руках. 😁
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25.01.2021 22:54 Відповісти
По Дубинскому есть 3 сценария действий фракции,которые в настоящий момент поданы на рассмотрение руководству ФСБ мацковии.Ждем указаний - "слуга народа" Корниенко
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25.01.2021 22:58 Відповісти
корабельную сосну ему дайте постругать)
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25.01.2021 23:01 Відповісти
Начинать можно с буквы "А", Арахамия... на и дальше по списку..
Визовый бан, арест всех вкладов... ну и дальше, Джо, как вы это умеете=)
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25.01.2021 23:02 Відповісти
Первый вариант - это поддерживать господина Дубинского и направлять письма поддержки относительно него в определенные заграничные организации Источник: https://censor.net/ru/n3243997 это в какие такие организации-Белый дом, Капитолий ?

И третий вариант - это инициация к определенным структурам Источник: https://censor.net/ru/n3243997 млять какой слог я плякаль
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25.01.2021 23:05 Відповісти
спортлото - перший варіант.
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25.01.2021 23:22 Відповісти
Справжні бариги і мародери на крові, наскрізь продажні і нікчемні.
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26.01.2021 09:44 Відповісти
идиоты -против вашей фракции начнут играть дяди из Минфина США
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25.01.2021 23:08 Відповісти
По Дубинскому есть 3 сценария действий фракции "слугурода": 1. Будем проводить опрос Дубинского о том, хочет ли Дубинский покинуть фракцию? 2. Будем проводить опрос Дубинского почему он не хочет покинуть фракцию? 3. Будем проводить опрос Дубинского на предмет того, может ли фракция выйти и оставить Дубинского одного, наедине с Беней, чтобы они там подумали и решили, возвращаться ли фракции обратно или все-таки ну его нах...? Фракция СН примет любое, даже самое непопулярное решение, принятое Беней и озвученное его говорящей задницей, Дубинским, вот такие мы принципиальные "слугиурода"...
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25.01.2021 23:09 Відповісти
может рассосётся
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25.01.2021 23:10 Відповісти
И третий вариант - это инициация к определенным структурам, которые могут это сделать, и внесение представления об увольнении Александра Дубинского с должности заместителя главы комитета по вопросам налогов..... и где же #мамалюбитскорость столоваться будет?
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25.01.2021 23:12 Відповісти
Сміх і горе.
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26.01.2021 09:47 Відповісти
жопу коломойши хотят прогнать
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25.01.2021 23:22 Відповісти
Байдену про опрос расскажите... 😂
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25.01.2021 23:26 Відповісти
думаєш, візьме трубку від Зе?
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26.01.2021 01:14 Відповісти
Другий варіант не пройшов...
Стосовно Дубінського є 3 сценарії дій фракції, проводитимемо опитування, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 3420
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25.01.2021 23:27 Відповісти
биоматериал под зеилю и тишина.
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25.01.2021 23:28 Відповісти
https://www.depo.ua/ukr/politics/dubinskiy-rozpoviv-yak-zakhishchavsya-na-fraktsii-i-nazvav-arakhamiyu-nastupnoyu-zhertvoyu-shabunina-202101261276329 Дубінський розповів, як захищався на фракції і назвав Арахамію наступною жертвою Шабуніна
Скандальний "слуга" Олександр Дубінський заявив, що "соросята" вибрали наступною жертвою своїх "провокацій" голову президентської фракції Давіда Арахамію і, можливо, президента Володимира Зеленського

Скандальний "слуга" Олександр Дубінський виклав на своєму каналі повний текст виступу на засіданні фракції "Слуга народу".
Із його виступу випливає, що у всьому - зокрема, у санкціях проти нього самого, які Дубінський назвав провокацією - винні так звані "соросята". Конкретно він назвав Центр протидії корупції та нардепку від "Слуги народу" Анастасію Радіну.
Наступними жертвами їхньої "незаконної діяльності" Дубінський назвав голову фракції "Слуга народу" Давіда Арахамію та "нескладно здогадатися" кого, вочевидь, натякаючи на президента Зеленського. Як повідомляє https://www.depo.ua/ Depo.ua із посиланням на Telegram-канал Дубінського, у своїй промові він повторив, що іти з президентської фракції не збирається.
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26.01.2021 01:13 Відповісти
Класична ситуація - Дубінський, як пійманий злодюжка, що "маляву" скинув на волю, натякає : "Пацани, хочете-не хочете, витягуйте, бо ми "пов"язані", і "сидимо в одному човні"... Утоплять мене - візьмуться за вас... А може я і вас за собою потягну...".
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26.01.2021 08:50 Відповісти
Дубиняку -- на гілляку!
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26.01.2021 09:50 Відповісти
Навіщо "руки бруднить"? Та й без нього буде сумно... Трішки зачекайте, скоро почнеться справжній "цирк" - вони, спочатку почнуть вішать на нього усіх собак, а потім повісять його самого...
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26.01.2021 10:00 Відповісти
Так Фокс и сказал - если не захотят его дружки выручать, то он всех с чистой душой сдаст. Ему одному вожака на себя брать неохота...(с)
*****, это не партия, а какая-то ОПГ.
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26.01.2021 11:41 Відповісти
А хтось у цьому, ще сумнівається?
"На скамье подсудимых друзей нет... Есть только подельники...".
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26.01.2021 11:44 Відповісти
А його не турбує, що держава вже стає жертвою "діяльності" таких "слуг", але фактично не слуг народу?
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26.01.2021 11:46 Відповісти
Де пункт: "повісити"?
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26.01.2021 01:14 Відповісти
Сценаристы.
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26.01.2021 04:59 Відповісти
Це вони вміють, це їх "коник".
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26.01.2021 11:43 Відповісти
сольют дубину-крота, вот это тогда срач начнется
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26.01.2021 08:51 Відповісти
ЗЕбила помножили на ноль...
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26.01.2021 09:16 Відповісти
Хтось із знаючих людей сказав - потрапити під сануції американської фінансової системи, все одно що чорноморський флот рф випустити проти 6-го флоту США. Єдине що встигнуть рфяни, так вистрілити куди встигнуть і як завжд героїчно загинути.
Якщо дубина, який так швидко з бульдога пертворився на помийного кота залишиться в фракціїї то під санкції попадуть всі та все пов'язане. Як частина депуттів (тає мільйонери, фотографам це не грозить) голова фракції і сам главнакамандуючій зеленою масою. Тількт ц останнього як він і бвжав приключенія впереді.
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26.01.2021 09:38 Відповісти
"Вот я слушал вас всех долго,терпеливо и внимательно,и понял наконец- ну и дураки же вы все!" (с)
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26.01.2021 10:41 Відповісти
Даешь всенародный референдум по делу Дубинского!
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26.01.2021 11:18 Відповісти
Первый вариант - это поддерживать господина Дубинского и направлять письма поддержки относительно него в определенные заграничные организации.

Дебилы, блд...
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26.01.2021 11:38 Відповісти
Сценарії пишіть до виступів свого "Кварталу". а в цьому випадку потрібно діяти в інтересах держави, яку ви випадково представляєте, як писала одна дама - на жаль.
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26.01.2021 11:39 Відповісти
Байдену підійшов би четвертий варіант: Дубінеску - в тюрьмі.))))
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26.01.2021 12:18 Відповісти
У меня такое ощущение, что "слуга народа" Корниенко злоупотребляет алкоголем.
Стосовно Дубінського є 3 сценарії дій фракції, проводитимемо опитування, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 8123
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26.01.2021 13:37 Відповісти
 
 