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Новини Коронавірус і карантин
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Закон про дострокову реєстрацію вакцин проти COVID-19 можуть ухвалити на цьому тижні, - "слуга народу" Корнієнко

Закон про дострокову реєстрацію вакцин проти COVID-19 можуть ухвалити на цьому тижні, -

Верховна Рада може на поточному тижні ухвалити законопроєкт про можливість реєстрації вакцин проти коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це журналістам сказав після засідання фракції "Слуга народу" перший заступник глави фракції, лідер однойменної партії Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми обговорювали (на засіданні фракції в понеділок. - Ред.) технічний законопроєкт №4613, він сьогодні тільки був зареєстрований. Він важливий, оскільки фактично відкриває вакцинам проти COVID можливість emergency use, яку зараз не передбачає українське законодавство. Відповідно, всі існуючі вакцини не пройшли так звану третю стадію досліджень, на це потрібно більше часу, рік ще, і всі країни починають їх використовувати в режимі emergency use. В Україні немає для цього правових підстав через недосконалість законодавства. Тому, я думаю, що ми цей законопроєкт оперативно приймемо на цьому тижні, і він вступить у силу швидко", - зазначив Корнієнко.

Політик підкреслив, що завдяки прийняттю цього законодавчого акту Україна зможе розраховувати на отримання перших партій вакцини на початку лютого.

Читайте також: Вакцинація проти COVID-19 може початися вже в лютому, - Степанов

Автор: 

вакцина (4419) ВР (14950) законопроєкт (3584) карантин (18172) Корнієнко Олександр (666) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Откаты, откатики, мы заждались.
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25.01.2021 23:02 Відповісти
Досрочная регистрация - это как ? Раньше результатов экспертизы?
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25.01.2021 23:02 Відповісти
Из воды не успели сделать вакцину, а у нас уже можно будет ей вакцинировать.
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25.01.2021 23:04 Відповісти
спутнік будемо легалізовувати?
Коли совєцкі паспорти почнуть роздавати?
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25.01.2021 23:07 Відповісти
тут можно неплохо прибарахлиться..) на несколько корабельных сосен хватит
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25.01.2021 23:07 Відповісти
Нужно быстрее протолкнуть фуфломецин
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25.01.2021 23:08 Відповісти
это чтобы китайскиое лайно за откаты закупить
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25.01.2021 23:19 Відповісти
Похоже, что речь уже идет даже не о китайчатине, а о чем-то еще более стремном, чего просто так в Украину вобще не протащить.
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26.01.2021 00:32 Відповісти
 
 