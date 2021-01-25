Закон про дострокову реєстрацію вакцин проти COVID-19 можуть ухвалити на цьому тижні, - "слуга народу" Корнієнко

Верховна Рада може на поточному тижні ухвалити законопроєкт про можливість реєстрації вакцин проти коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це журналістам сказав після засідання фракції "Слуга народу" перший заступник глави фракції, лідер однойменної партії Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми обговорювали (на засіданні фракції в понеділок. - Ред.) технічний законопроєкт №4613, він сьогодні тільки був зареєстрований. Він важливий, оскільки фактично відкриває вакцинам проти COVID можливість emergency use, яку зараз не передбачає українське законодавство. Відповідно, всі існуючі вакцини не пройшли так звану третю стадію досліджень, на це потрібно більше часу, рік ще, і всі країни починають їх використовувати в режимі emergency use. В Україні немає для цього правових підстав через недосконалість законодавства. Тому, я думаю, що ми цей законопроєкт оперативно приймемо на цьому тижні, і він вступить у силу швидко", - зазначив Корнієнко.

Політик підкреслив, що завдяки прийняттю цього законодавчого акту Україна зможе розраховувати на отримання перших партій вакцини на початку лютого.

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