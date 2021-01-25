ЄС дочекається рішення суду щодо Навального, а потім визначатиметься з введенням санкцій проти РФ, - глава МЗС Німеччини Маас

Європейський союз почекає рішення російського суду щодо ув’язнення або звільнення опозиціонера Олексія Навального, перш ніж вирішувати, чи вводити нові санкції.

Про це 25 січня повідомив журналістам міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас після зустрічі з главами МЗС інших держав-членів ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми домовилися сьогодні почекати рішення суду, почекати і подивитися ... чи звільнять Олексія Навального через 30 днів", - сказав Маас, додавши, що "це ще не кінець".

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Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спроби отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

23 січня у багатьох містах Росії відбувалися акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального. Силовики діяли грубо. Затримано тисячі осіб.

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