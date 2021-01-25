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Новини Санкції проти Росії
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ЄС дочекається рішення суду щодо Навального, а потім визначатиметься з введенням санкцій проти РФ, - глава МЗС Німеччини Маас

ЄС дочекається рішення суду щодо Навального, а потім визначатиметься з введенням санкцій проти РФ, - глава МЗС Німеччини Маас

Європейський союз почекає рішення російського суду щодо ув’язнення або звільнення опозиціонера Олексія Навального, перш ніж вирішувати, чи вводити нові санкції.

Про це 25 січня повідомив журналістам міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас після зустрічі з главами МЗС інших держав-членів ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми домовилися сьогодні почекати рішення суду, почекати і подивитися ... чи звільнять Олексія Навального через 30 днів", - сказав Маас, додавши, що "це ще не кінець".

Читайте також: Рада ЄС не визначилася з санкціями проти Росії через арешт Навального і його прихильників, - Боррель

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спроби отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

23 січня у багатьох містах Росії відбувалися акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального. Силовики діяли грубо. Затримано тисячі осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Навального анонсували нові протести по всій Росії на 31 січня

Автор: 

росія (65035) санкції (11802) Євросоюз (13374) Навальний Олексій (612) Гайко Маас (201)


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Топ коментарі
+5
Суд нелегетимный, идиоты!
Навальный выиграл это дело в ЕСПЧ.
Видео, которое набрало 90 млн. просмотров, посмотрите, дебилы!
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25.01.2021 23:25
+3
" ЕС дождется решения суда по Навальному, а потом будет определяться с введением санкций против РФ, - глава МИД Германии Маас" - Бла-бла, бла... ПНХ, путлеровская мразь! ЕС дождётся атаку путлеровцев на страны Балтии и оккупацию (для начала) Сувалкского коридора. Грёбаные пустобрехи!
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25.01.2021 23:20
+2
Не-не-не, тарапитса не нада (с)
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25.01.2021 23:08
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25.01.2021 23:08 Відповісти
Так суд уже был, прямо в ментовском околотке, или ЕС пыне разрешает?
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25.01.2021 23:16 Відповісти
Дуче х..йло как скажет так и будет.а пока 12
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25.01.2021 23:18 Відповісти
ЕС дождется решения суда по Навальному, а потом будет определяться с введением санкций против РФ, - глава МИД Германии Маас - Цензор.НЕТ 4951
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25.01.2021 23:18 Відповісти
" ЕС дождется решения суда по Навальному, а потом будет определяться с введением санкций против РФ, - глава МИД Германии Маас" - Бла-бла, бла... ПНХ, путлеровская мразь! ЕС дождётся атаку путлеровцев на страны Балтии и оккупацию (для начала) Сувалкского коридора. Грёбаные пустобрехи!
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25.01.2021 23:20 Відповісти
Атака не планируется. Будет закончена прокладка газового трубопровода.
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25.01.2021 23:27 Відповісти
Neperezyvajte s koridorom tam teper amerikosi dezurit ix vojska i,a gde oni tam raska nepolezit
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25.01.2021 23:32 Відповісти
I nemci takze jest soldati ixneje s texnikoj
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25.01.2021 23:34 Відповісти
Суд нелегетимный, идиоты!
Навальный выиграл это дело в ЕСПЧ.
Видео, которое набрало 90 млн. просмотров, посмотрите, дебилы!
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25.01.2021 23:25 Відповісти
_Да им пох. За СП-2 ЕС не то что каких-то расьян, они миллионы своих же европейцев отдадут путлеру на смерть.
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25.01.2021 23:31 Відповісти
маас, грят намедни на кацапии гладияторы погладили дубинками аж 3500 рабов? за каково та одного подвального? в дворец грят полез... окаянный.
чё, не слыхал ? "нас бьют - мы летаем" - Алка поёт...
не? вот и в новостях парашских про енто нигде не пишуть )
бяда прям, как при совке дрямучем
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25.01.2021 23:26 Відповісти
Ты чей будешь, крепостной?
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25.01.2021 23:40 Відповісти
Европейцы играют в умную политику , что без лишних потрясений для ЕС Россия и так превратиться в пепел максимум к 2030 году .
Доказательство этого здесь:

Возобновляемая энергетика в Европе превысила генерацию из ископаемого топлива

https://charter97.org/ru/news/2021/1/25/408948/

P.S.

«Европа опирается на ветровую и солнечную энергию, чтобы обеспечить не только поэтапный отказ от угля к 2030 году, но также постепенно отказаться от газовой генерации, заменить закрывающиеся атомные электростанции, а также удовлетворить растущий спрос на электроэнергию для электромобилей, тепловых насосов и электролизеров», - заявил старший аналитик Ember и ведущий автор отчета Дэйв Джонс.
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25.01.2021 23:33 Відповісти
Самая большая оффшорная ветряная электростанция Дании начнет свою работу в ближайшие дни

Самая большая оффшорная ветряная электростанция Дании начнет свою работу в ближайшие дни. Комплекс Kriegers Flak, расположенный в Балтийском море, сможет поставлять экологически чистую энергию в более чем полмиллиона домов в Дании. «Зеленая» энергия необходима для будущих климатически нейтральных обществ, и Kriegers Flak еще раз показывает, что Дания яявляется пионером в области ветроэнергетики", - подчеркнул министр энергетики Дании Дэн Йоргенсен. Предполагается, что в долгосрочной перспективе Kriegers Flak, строительство которого проходило довольно долгое время, сможет поставлять экологически чистую энергию в 600 000 домов в Дании. После выхода комплекса на полную мощность его 72 турбины будут производить примерно на 50 процентов больше энергии, чем Horns Rev 3, нынешняя крупнейшая оффшорная ветряная электростанцияя Дании. Vattenfall, шведская фирма, основавшая комплекс и управляющая им, сообщила, что первая поставка экологически чистой энергии начнется в конце января или в начале феврале. Ожидается, что комплекс будут полностью введен в эксплуатацию к концу 2021 года (фото-Rob Farrow/wikimedia). Узнать подробности можно здесь.🙈🙈🙈🙈😂😂😂

http://www.sclistok.com/business/1636-samaya-bolshaya-offshornaya-vetryanaya-elektrostantsiya-danii-nachnet-svoyu-rabotu-v-blizhajshie-dni
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25.01.2021 23:39 Відповісти
https://censor.net/ru/user/456768 Видишь ли Данис, без Раши, ЕС , в пепел конечно не превратиться, но жить будет гораааааздо хуже. А Рашу в пепел превращали перцы горааааааздо круче, старичка, Байдена, но как-то мимо. Так на ум слету, Чингизхан, Карл XII, Наполеон, Гитлер, и всякие Лжедмитрии. Твой пост, есть потно - несбыточная, мечта, для успокоения своей души. Не более. А думать надо, как Украину поднимать, а не когда Раша загнется.
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26.01.2021 05:05 Відповісти
Потом будут конкретные действия. К примеру - крайняя озабоченность.
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25.01.2021 23:36 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
ШАМ. Русские доставили на базу Хмеймим дрон "Охотник", которым они хвастают в своих СМИ. На самом деле это скопированный американский RQ-170 сбитый иранцами в 2011 г. Иран поделилися с Москвой полученной технологией. Но русские до сих пор не могут довести украденный дрон до ума
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25.01.2021 23:49 Відповісти
Тоесть ЕС ждет *справедливого* суда от РФ? Ну тут все понятно. Вот вам и европейские ценности.
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25.01.2021 23:49 Відповісти
Tut razgovor bil sto vesti sankciji na personaliji tex sto vinovati sto posadili Navalnogo.Bolse ne a ciom reci neidiot,tolko personalnije sankciji Pojedit ecio Borel v rasku mozet izza etogo otlozyli takze,mozet on tam dogovoritsia stob otpustili
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26.01.2021 00:15 Відповісти
Я конечно не большой поклонник Навального, но заявление ЕС подождать 30 дней пока росийского оппозиционера 30 дней помаринуют в карцере... а потом будут решать обявить озабоченность или отбитые почки еще не повод вводить санкции? А если ***** пойдет на Киев? ЕС будет 30 дней наблюдать перед тем как озаботиться? Еще одно доказательство что Украину никто не будет защищать кроме самих украинцев. А уроды у власти как и прошлая власть, продолжают украинцев давить а Европе жопу лизать.
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25.01.2021 23:54 Відповісти
суд...суд...какой нах**суд?! Судилище?!
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26.01.2021 00:03 Відповісти
так уже ж сидить!
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26.01.2021 00:05 Відповісти
ЄС дочекається рішення суду щодо Навального, а потім визначатиметься з введенням санкцій проти РФ, - глава МЗС Німеччини Маас - Цензор.НЕТ 8613
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26.01.2021 01:13 Відповісти
Мне конечно пох на Навального , но в ЕС ещё те страусы
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26.01.2021 01:37 Відповісти
сказал Маас, добавив, что "это еще не конец"Источник: https://censor.net/ru/n3244001
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Немцы до усеру будут затягивать процесс. Линия поведения понятна - не поссорится с США, и СП-2 достроить. Если проще: "Умне теля двох мамок сосе"
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26.01.2021 04:55 Відповісти
_Подлые подельники психопата путлера с превеликим позором поневоле поймут что посасывали подозрительный продукт, попутавши с парным.
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26.01.2021 12:16 Відповісти
Трамп бы ввёл санкции сразу, ещё неделю назад, а но сопли жевал.
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26.01.2021 06:18 Відповісти
 
 