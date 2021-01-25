ЄС дочекається рішення суду щодо Навального, а потім визначатиметься з введенням санкцій проти РФ, - глава МЗС Німеччини Маас
Європейський союз почекає рішення російського суду щодо ув’язнення або звільнення опозиціонера Олексія Навального, перш ніж вирішувати, чи вводити нові санкції.
Про це 25 січня повідомив журналістам міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас після зустрічі з главами МЗС інших держав-членів ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Ми домовилися сьогодні почекати рішення суду, почекати і подивитися ... чи звільнять Олексія Навального через 30 днів", - сказав Маас, додавши, що "це ще не кінець".
Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спроби отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.
23 січня у багатьох містах Росії відбувалися акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального. Силовики діяли грубо. Затримано тисячі осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Навальный выиграл это дело в ЕСПЧ.
Видео, которое набрало 90 млн. просмотров, посмотрите, дебилы!
чё, не слыхал ? "нас бьют - мы летаем" - Алка поёт...
не? вот и в новостях парашских про енто нигде не пишуть )
бяда прям, как при совке дрямучем
Доказательство этого здесь:
Возобновляемая энергетика в Европе превысила генерацию из ископаемого топлива
https://charter97.org/ru/news/2021/1/25/408948/
P.S.
«Европа опирается на ветровую и солнечную энергию, чтобы обеспечить не только поэтапный отказ от угля к 2030 году, но также постепенно отказаться от газовой генерации, заменить закрывающиеся атомные электростанции, а также удовлетворить растущий спрос на электроэнергию для электромобилей, тепловых насосов и электролизеров», - заявил старший аналитик Ember и ведущий автор отчета Дэйв Джонс.
Самая большая оффшорная ветряная электростанция Дании начнет свою работу в ближайшие дни. Комплекс Kriegers Flak, расположенный в Балтийском море, сможет поставлять экологически чистую энергию в более чем полмиллиона домов в Дании. «Зеленая» энергия необходима для будущих климатически нейтральных обществ, и Kriegers Flak еще раз показывает, что Дания яявляется пионером в области ветроэнергетики", - подчеркнул министр энергетики Дании Дэн Йоргенсен. Предполагается, что в долгосрочной перспективе Kriegers Flak, строительство которого проходило довольно долгое время, сможет поставлять экологически чистую энергию в 600 000 домов в Дании. После выхода комплекса на полную мощность его 72 турбины будут производить примерно на 50 процентов больше энергии, чем Horns Rev 3, нынешняя крупнейшая оффшорная ветряная электростанцияя Дании. Vattenfall, шведская фирма, основавшая комплекс и управляющая им, сообщила, что первая поставка экологически чистой энергии начнется в конце января или в начале феврале. Ожидается, что комплекс будут полностью введен в эксплуатацию к концу 2021 года (фото-Rob Farrow/wikimedia). Узнать подробности можно здесь.🙈🙈🙈🙈😂😂😂
http://www.sclistok.com/business/1636-samaya-bolshaya-offshornaya-vetryanaya-elektrostantsiya-danii-nachnet-svoyu-rabotu-v-blizhajshie-dni
@newkc14
ШАМ. Русские доставили на базу Хмеймим дрон "Охотник", которым они хвастают в своих СМИ. На самом деле это скопированный американский RQ-170 сбитый иранцами в 2011 г. Иран поделилися с Москвой полученной технологией. Но русские до сих пор не могут довести украденный дрон до ума
=================================================================
Немцы до усеру будут затягивать процесс. Линия поведения понятна - не поссорится с США, и СП-2 достроить. Если проще: "Умне теля двох мамок сосе"