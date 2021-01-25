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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні зараз немає лабораторії, здатної виявляти штами COVID-19, - "слуга народу" Радуцький

В Україні зараз немає лабораторії, здатної виявляти штами COVID-19, -

Україні потрібна своя лабораторія, яка зможе виявляти штами COVID-19.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, нардеп СН Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, майже через рік після початку пандемії в Україні все ще немає обладнання, яке може проводити секвенування (виявлення нових штамів) зразків коронавірусної хвороби!!" – написав нардеп.

Як пояснив Радуцький, в межах співробітництва з ВООЗ Україна періодично відправляє зразки клінічних матеріалів до референт-лабораторій у Лондоні та Берліні.

Останню партію зразків Центр громадського здоров'я відправив до Німеччини 20 січня. Відповіді прийдуть не раніше середини лютого.

На його думку, ця ситуація є неприпустимою, тому що країна фактично позбавлена можливості оперативно реагувати на біологічні загрози.

"Центр громадського здоров’я намагається вирішити проблему. І вже в першому півріччі цього року є можливість отримати необхідне обладнання та реагенти, провести навчання фахівців для проведення секвенування в межах міжнародної співпраці з CDC (Центр по контролю та профілактики захворювань США). Наявність лабораторії, яка може проводити секвенування – це питання національної безпеки. І воно має бути взяте під контроль з боку РНБО", – написав голова комітету.

Автор: 

карантин (18172) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
такое ощущение, что он хвастается
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25.01.2021 23:14
+3
В УКРАИНЕ НЕТ, ТОМУЩО Радуцкий и КО НИКАК НЕ МОГУТ ШКУРУ НЕУБИТОГО МЕДВЕДЯ 😀😀😀 ПОДЕЛИТЬ между собой
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25.01.2021 23:40
+2
угу у вас был 1 год но вы его среванты проплясали
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25.01.2021 23:15
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такое ощущение, что он хвастается
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25.01.2021 23:14 Відповісти
Коли люди почнуть крякати від невідомо чого, аутопсія доведе, що це був ковід. А не доведе, то крякруть самі потологоанатоми
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26.01.2021 00:02 Відповісти
а шо такое? Борис уже не катит?
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25.01.2021 23:14 Відповісти
угу у вас был 1 год но вы его среванты проплясали
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25.01.2021 23:15 Відповісти
воровать меньше надо - появятся деньги на лаборатории
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25.01.2021 23:16 Відповісти
Чтобы, что-то украсть, надо, чтобы было у кого. Сейчас, назови мне, крупные предприятия, которые можно грабить, их нет. Разорены, проданы, переданы, в общем нет их. МВФ деньги, не дает, а ты, "сукин сын"))) свои бабосы, заработанные в богатой Румынии, домой в трусах возишь, хрен отнимешь. Тяжело им Ави, тяжело.
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26.01.2021 05:19 Відповісти
Это не беда . Вопрос стоит ещё острее .
А есть ли в Украине специалист , который точно понимает значение слова " штаммы " ???
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25.01.2021 23:16 Відповісти
при власти те, кому понятнее слово "штымп"
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26.01.2021 00:20 Відповісти
22 ЖОВТНЯ 2020. Вона унікальна: Зеленський розповів про українську вакцину від COVID-19

Президент Володимир Зеленський анонсував виробництво української вакцини від коронавірусу і назвав її унікальною.Джерело: ТСН з посиланням на інтерв'ю Зеленського чотирьом телеканаламПряма мова: "Ми не можемо говорити про все, тому що повинні пройти клінічні дослідження, і це правда, не маємо права. Вона, скажу правду - унікальна. Це не пафос і не популізм. Вона унікальна, тому що не така як інші. У нас є матеріали, що дослідження велись, але не на людях, утім велись.Я не можу говорити сьогодні про терміни, але у будь-якому випадку ви повинні зрозуміти наш підхід: попри на нашу українську вакцину, якщо у когось буде підтверджена вакцина раніше, ми будемо закуповувати, у будь-якому випадку".Деталі: За словами Зеленського, розробкою української вакцини займалися більш ніж пів року і наразі вона проходить тестування.
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25.01.2021 23:18 Відповісти
Наличие лаборатории, которая может проводить секвенирование, - это вопрос распила бабла национального масштаба....Санитар -дебил и друг его степашка .....Куй в #опу))))
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25.01.2021 23:20 Відповісти
Зато у нас есть с начала Независимости ОЛИГАРХИ, это есть гордость Украины
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25.01.2021 23:20 Відповісти
Вот те и на! А нахрена же мы тебя туда выбрали-послали конюха торохканого---А?! Так для того что бы было то чего как оказалось нет! Ещё и лыбытся утырок---на палю кудрявого!
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25.01.2021 23:20 Відповісти
нема лабалаторії
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25.01.2021 23:20 Відповісти
Оце ммать, ваше здобуття реальне
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25.01.2021 23:22 Відповісти
почему мразь-корупционер кРадуцкий не на нарах?
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25.01.2021 23:22 Відповісти
бо пам'ятник, що знає вміст крові у дурмані Зе!білушки.
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26.01.2021 06:01 Відповісти
штаммы выявлять -нет
наркоту производить и не выявлять - есть
красота
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25.01.2021 23:29 Відповісти
крадуцький все спздв.
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25.01.2021 23:31 Відповісти
Х...й вам в ж...у. Зато вы программы по тубику и СПИДу сократили в 3 раза. А на эти бабки у Бени битум купили по тройной цене. Здебилы
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25.01.2021 23:32 Відповісти
С этого выхлопа Слуг Урода можно сделать только один вывод - Вирусняк есть, и он набирает обороты, у кого нет денег - молитесь, и дальше - каждый за себя !!! Удачи и держитесь лохи... ПЗДЦ
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25.01.2021 23:32 Відповісти
А типа у нас что то есть.
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25.01.2021 23:35 Відповісти
...у тебя есть инсульт, мамедов - не нада скиглити
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25.01.2021 23:45 Відповісти
В Україні зараз немає лабораторії, здатної виявляти штами COVID-19, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 9900
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25.01.2021 23:49 Відповісти
...во, чувак, явный прогресс - ты научился искать и постить картинки Это же явное торжество современной медицины!
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25.01.2021 23:51 Відповісти
https://censor.net/ru/user/377092 Странно слышать такое, от человека с двумя почками.
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26.01.2021 05:21 Відповісти
Крадуцкий, надо меньше тырить и тогда будут лаборатории
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25.01.2021 23:37 Відповісти
Недавно 16-летний парень лег с ковид. Сейчас ему делают по два укола в день стоимостью по 12000 грн за каждый, еще неизвестно сколько дней будут делать уколы. От государства ноль оплаты. Где хотите, там деньги берите, это ваши проблемы.
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25.01.2021 23:39 Відповісти
А между прочим С ЗАРПЛАТ то налоги все годы люди платят и на больницу в том числе с лекарствами и питанием
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25.01.2021 23:41 Відповісти
В Украине нет страхования медицины. Если заболел, и нет денег, считай что ты уже труп.
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25.01.2021 23:43 Відповісти
А справжній діагноз не взнавали?
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25.01.2021 23:43 Відповісти
Сказали ковид. Но эти уколы что то не сильно помогают, забыл название, что то с имунно связано. Сказали они типа в кровь какие то клетки вводят для лечения ковида.
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25.01.2021 23:47 Відповісти
...сейчас тебе местный всепропальщик все по полочкам разложит
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25.01.2021 23:49 Відповісти
...а еще говорят, что на маскве кур доят Веришь, вася?
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25.01.2021 23:46 Відповісти
В УКРАИНЕ НЕТ, ТОМУЩО Радуцкий и КО НИКАК НЕ МОГУТ ШКУРУ НЕУБИТОГО МЕДВЕДЯ 😀😀😀 ПОДЕЛИТЬ между собой
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25.01.2021 23:40 Відповісти
навіщо їм шкура ведмедя, з нас будуть стягати:
- 25.01.21 09:37 Объем наличных денег в обороте вырос за год на 133 миллиарда;

- 25.01.21 11:31 Минфин разместил за год облигации внутреннего займа на 380 миллиардов;
- 25.01.21 14:23 Из Украины за год вывели дивиденды на $3,7 миллиарда, - НБУ;
- 25.01.21 11:44 Из госбюджета в 2020 году не оплачено 67 миллиардов запланированных расходов.
будь-яка кухарка та на фоні Зе!ндона- це Маргарет Тетчер.
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26.01.2021 06:20 Відповісти
И НЕ БУДЕТ!!!
Пока в Украине медициной будут "заниматься" Степановы, Богатыревы и их "ЛекХимы".
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25.01.2021 23:42 Відповісти
А зачем нам та лаборатория, на ней не заработаешь на откатах как на дорогах
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25.01.2021 23:49 Відповісти
Крадуцкий, звони Пальчевскому)
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25.01.2021 23:50 Відповісти
Найшов чим хвастаться. А на скільки його клиникі збагатились за пандемию??? люди сліпі не бачать , хто зараз "керує" медициною
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25.01.2021 23:52 Відповісти
Невже тільки мене вже задовбали дебільним ажиатажем з цим коронавірусом? Нормальні люди є на цій Планеті?
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25.01.2021 23:55 Відповісти
...ты просто эксклюзив, чувак
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26.01.2021 00:04 Відповісти
Тс-сс, не спугни. 😁
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26.01.2021 00:15 Відповісти
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26.01.2021 00:16 Відповісти
Ти, головне, маску не знімай. Навіть вночі
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26.01.2021 00:30 Відповісти
...какая искрометная шутка
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26.01.2021 01:15 Відповісти
Потому и нет лабораторий, что при власти всякие радуцкие... и остальные супруновские поджопники. Интересно - и кто ж это сделал? Кто ликвидировал полмедицины в Украине и, заодно, кучу разнообразных лабораторий?
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26.01.2021 01:46 Відповісти
Умные специалисты, способные работать в такой лаборатории, из Украины уехали. Почему? Потому, что умные. Остались только фельдшера "скорой помощи", как Радуцкий, но они в депутаты пошли.... Кто, кто будет штаммы изучать? Ой беда, беда.
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26.01.2021 05:31 Відповісти
❗️ УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ США ПОДАЛИ В СУД НА CDC ЗА МОШЕННИЧЕСТВО С COVID

«Стэнфорд, Корнуэлл и пять других лабораторий Калифорнийских университетов «обнаружили, что C19 выдуманный, вымышленный, а не вирус и подали в суд на CDC за мошенничество с коронавирусом», - сказал Роб Освальд, доктор вирусологии и иммунологии Корнуэльского университета:

«Итак, мы имеем дело с очередным штаммом гриппа, как и каждый год. C19 не существует и является вымышленным. Я считаю, что Китай и глобалисты организовали эту мистификацию COVID (грипп, замаскированный под новый вирус), чтобы вызвать глобальную тиранию и всемирное полицейское тоталитарное государство наблюдения, и этот заговор включал массовые фальсификации выборов.

У меня докторская степень по вирусологии и иммунологии. Я работаю в клинической лаборатории и проверил 1500 «предполагаемых» положительных образцов C19, собранных здесь, в Южной Калифорнии. Когда моя команда лаборантов и я проводили тестирование с помощью критериев Коха и наблюдения с помощью SEM (растрового электронного микроскопа), мы не обнаружили Covid ни в одном из 1500 образцов. Мы обнаружили, что все 1500 образцов были в основном гриппом A, а некоторые были гриппом B, но не было ни одного случая Covid, и мы не использовали тест B.S. PCR.

Затем мы отправили оставшиеся образцы в Стэнфорд, Корнуэлл и несколько лабораторий Калифорнийских университетов, и они обнаружили те же результаты, что и мы, БЕЗ COVID. Они обнаружили грипп A и B. Все мы затем поговорили с CDC и попросили жизнеспособные образцы COVID, которые, по словам CDC, они не могут предоставить, поскольку у них не было никаких образцов.

В результате всех наших исследований и лабораторных работ мы пришли к твердому выводу, что C19 был выдуманным и вымышленным. Грипп назвали Covid, а большинство из 225 000 умерших умерли от сопутствующих заболеваний, таких как сердечные заболевания, рак, диабет, эмфизема легких и т. д., и при наличии этих заболеваний они заболели гриппом, который еще больше ослабил их иммунную систему, что явилось причиной смерти. Я еще не нашел ни одного жизнеспособного образца C19 для работы.

Мы семь университетов, которые провели лабораторные испытания этих 1500 образцов, теперь подаем в суд на CDC за мошенничество с C19. CDC еще не прислали нам ни одного жизнеспособного, изолированного и очищенного образца C19. Если они не могут или не хотят прислать нам жизнеспособный образец, я говорю, что C19 нет, он вымышленный. Четыре исследовательских работы, которые действительно описывают геномные экстракты вируса C19, никогда не были успешными в выделении и очистке образцов. Все четыре статьи, написанные о C19, описывают только небольшие фрагменты РНК, длина которых составляет от 37 до 40 пар оснований, что НЕ является ВИРУСОМ. Вирусный геном обычно составляет от 30 000 до 40 000 пар оснований. Такое зло, как Ковид должно быть повсюду, почему никто ни в одной лаборатории по всему миру не выделил и не очистил этот вирус полностью? Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, это маленькие кусочки РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус.

При таком плохом состоянии, как Covid, должно быть повсюду, почему никто в какой-либо лаборатории во всем мире никогда не изолировал и не очистил этот вирус полностью?

Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, - это небольшие фрагменты РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус ».
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26.01.2021 06:57 Відповісти
https://med.stanford.edu/covid19.html
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26.01.2021 07:40 Відповісти
Ну, якщо порахувати скільки Радуцький ******* тільки на захисних масках продав їх за кордон, на початку епідемії і тим самим лишив самих українців елементарного захисту, то мабуть на ці гроші можна збудувати хоча б одну лабораторію.
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26.01.2021 09:42 Відповісти
ви для початку тестування нормальне зробіть.
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26.01.2021 12:27 Відповісти
 
 