В Україні зараз немає лабораторії, здатної виявляти штами COVID-19, - "слуга народу" Радуцький

Україні потрібна своя лабораторія, яка зможе виявляти штами COVID-19.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, нардеп СН Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, майже через рік після початку пандемії в Україні все ще немає обладнання, яке може проводити секвенування (виявлення нових штамів) зразків коронавірусної хвороби!!" – написав нардеп.

Як пояснив Радуцький, в межах співробітництва з ВООЗ Україна періодично відправляє зразки клінічних матеріалів до референт-лабораторій у Лондоні та Берліні.

Останню партію зразків Центр громадського здоров'я відправив до Німеччини 20 січня. Відповіді прийдуть не раніше середини лютого.

На його думку, ця ситуація є неприпустимою, тому що країна фактично позбавлена можливості оперативно реагувати на біологічні загрози.

"Центр громадського здоров’я намагається вирішити проблему. І вже в першому півріччі цього року є можливість отримати необхідне обладнання та реагенти, провести навчання фахівців для проведення секвенування в межах міжнародної співпраці з CDC (Центр по контролю та профілактики захворювань США). Наявність лабораторії, яка може проводити секвенування – це питання національної безпеки. І воно має бути взяте під контроль з боку РНБО", – написав голова комітету.