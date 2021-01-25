Путін доручив Держдумі законодавчо заборонити порівнювати роль СРСР і нацистської Німеччини у Другій світовій війні

За підсумками засідання Ради з культури і мистецтва президент РФ Володимир Путін доручив підготувати законопроєкт, що забороняє ототожнювати роль СРСР і Німеччини у Другій світовій війні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Путін рекомендував Держдумі підготувати законопроєкт про заборону публічного ототожнення ролей СРСР і нацистської Німеччини у Другій світовій війні і розглянути його під час весняної сесії. Таке доручення міститься в переліку, опублікованому Кремлем за підсумками засідання Ради з культури і мистецтва в понеділок, 25 січня.

Нову законодавчу норму передбачається внести до федерального закону "Про увічнення Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років". Доручення необхідно виконати до 1 липня 2021 року.

Читайте також: Стаття Путіна про Другу світову війну надзвичайно небезпечна, це явна загроза всій Європі, - посол Мельник