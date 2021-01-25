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Путін доручив Держдумі законодавчо заборонити порівнювати роль СРСР і нацистської Німеччини у Другій світовій війні

Путін доручив Держдумі законодавчо заборонити порівнювати роль СРСР і нацистської Німеччини у Другій світовій війні

За підсумками засідання Ради з культури і мистецтва президент РФ Володимир Путін доручив підготувати законопроєкт, що забороняє ототожнювати роль СРСР і Німеччини у Другій світовій війні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Путін рекомендував Держдумі підготувати законопроєкт про заборону публічного ототожнення ролей СРСР і нацистської Німеччини у Другій світовій війні і розглянути його під час весняної сесії. Таке доручення міститься в переліку, опублікованому Кремлем за підсумками засідання Ради з культури і мистецтва в понеділок, 25 січня.

Нову законодавчу норму передбачається внести до федерального закону "Про увічнення Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років". Доручення необхідно виконати до 1 липня 2021 року.

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Автор: 

Друга світова війна (291) путін володимир (23780) росія (65035)


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Топ коментарі
+62
Всё, ребята.
Польша напала на СССР в 1939 году.
А потом спустя 2 месяца Финляндия напала.
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25.01.2021 23:56
+48
Как жи ж ?...
Путін доручив Держдумі законодавчо заборонити порівнювати роль СРСР і нацистської Німеччини у Другій світовій війні - Цензор.НЕТ 6119

Путін доручив Держдумі законодавчо заборонити порівнювати роль СРСР і нацистської Німеччини у Другій світовій війні - Цензор.НЕТ 9065

Путін доручив Держдумі законодавчо заборонити порівнювати роль СРСР і нацистської Німеччини у Другій світовій війні - Цензор.НЕТ 3479

Путін доручив Держдумі законодавчо заборонити порівнювати роль СРСР і нацистської Німеччини у Другій світовій війні - Цензор.НЕТ 304

Путін доручив Держдумі законодавчо заборонити порівнювати роль СРСР і нацистської Німеччини у Другій світовій війні - Цензор.НЕТ 9235
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25.01.2021 23:58
+46
Им бы понедельники взять и отменить (с)
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25.01.2021 23:49
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скоро у них будет новый фюрер - "анальный". тот запретит.
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26.01.2021 09:45 Відповісти
СССР совместно с Германией загеноцидил 14 млн мирного населения в 30х-40х годах. и причем, если геноцид Германии в основном был направлен на чужих граждан, то СССР морил голодом, расстреливал и отправлял в ГУЛАГи собственных граждан ( все это описано в исторической книге "Кровавые земли" ). так что по моему мнению СССР было гораздо хуже Германии, а вклад в Вторую мировую у них равнозначный т.к. СССР был основным союзником Германии до середины 1941 года.
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26.01.2021 09:49 Відповісти
йа-йа, это марсиане с Гитлером Европу дерибанили. Сталин тут совершенно ни при чем.
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26.01.2021 09:54 Відповісти
после совместной победы мирового сообщества над Гитлером немеций фашизм мутировал и превратился в рашизм
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26.01.2021 09:55 Відповісти
да .. и законодательно запретить величать этого урода ******
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26.01.2021 09:55 Відповісти
я от дивуюся, чому це на кацапщині досі не створили мінстерство правди ?
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26.01.2021 12:29 Відповісти
ПОТОМУ ЧТО ГОЛОДРАНЦЫ ЧЕКИСТЫ БЫЛИ ЕЩЁ ХУЖЕ ГЕСТАПО !!!
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26.01.2021 23:21 Відповісти
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