Путін доручив Держдумі законодавчо заборонити порівнювати роль СРСР і нацистської Німеччини у Другій світовій війні
За підсумками засідання Ради з культури і мистецтва президент РФ Володимир Путін доручив підготувати законопроєкт, що забороняє ототожнювати роль СРСР і Німеччини у Другій світовій війні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Путін рекомендував Держдумі підготувати законопроєкт про заборону публічного ототожнення ролей СРСР і нацистської Німеччини у Другій світовій війні і розглянути його під час весняної сесії. Таке доручення міститься в переліку, опублікованому Кремлем за підсумками засідання Ради з культури і мистецтва в понеділок, 25 січня.
Нову законодавчу норму передбачається внести до федерального закону "Про увічнення Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років". Доручення необхідно виконати до 1 липня 2021 року.
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