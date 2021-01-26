Заборгованість 16 газзбутових компаній за газ перед Нафтогазом становить майже 13 млрд грн

Господарський суд міста Києва рішенням від 8 грудня 2020 року зобов’язав НАК "Нафтогаз України" оприлюднити інформацію, що "Газопостачальні компанії РГК з 1 серпня не розраховуються з Нафтогазом за газ для населення" є недостовірною, паплюжить та принижує ділову репутацію Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіональна газова компанія".

За повідомленням Нафтогазу, він виконав рішення суду, однак має зауважити, що йдеться саме про формулювання "газопостачальні компанії (газзбути) РГК", інформує 24.

У вересні 2020 року Нафтогаз звернув увагу, що 16 газзбутових підприємства з серпня 2020 року перестали гасити заборгованість за природний газ, отриманий в рамках спецбов’язків (ПСО).

У тексті Нафтогаз використав термінологію з моніторингу Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

НКРЕКП, яка моніторить енергетичні ринки, у моніторингу ринку за ІІ квартал 2020 року зазначає: "близько 70% обсягів постачання природного газу населенню здійснювалось постачальниками, контрольні пакети акцій (часток, паїв) яких є власністю операторів ГРМ (об’єднаних під брендом "Регіональна газова компанія"5 ) (далі – постачальники РГК)".

НКРЕКП посилається на дані сайту 104.ua, який вказує, що 20 облгазів є користувачами бренду РГК.

Господарський суд міста Києва дійшов висновку, що дані НКРЕКП, яка є державним регулятором в секторі енергетики, — це не факт, а оціночне судження. Тому що регулятор застосовує слова "за оцінкою НКРЕКП".

Проте питання обсягу боргів постачальників та рівень їхніх розрахунків за газ із "Нафтогазом України" у цій справі не досліджувалося.

Відтак, звертає увагу Нафтогаз, за даними відкритих джерел (сайт 104.ua), брендом РГК користуються 20 газорозподільних компаній: ПАТ "Вінницягаз", "Волиньгаз", "Дніпрогаз", "Дніпропетровськгаз", "Житомиргаз", "Закарпатгаз", "Запоріжгаз", "Івано-Франківськгаз", "Київоблгаз", "Криворіжгаз", "Львівгаз", "Миколаївгаз", "Рівнегаз", "Сумигаз", "Харківгаз", "Тисменицягаз", "Харківміськгаз", "Хмельницькгаз", "Чернівцігаз", "Чернігівгаз".

З них — 16 операторів ГРМ одноосібно володіють 16 постачальниками газу: ТОВ "ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ", "ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ", "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ ЗБУТ", "ЖИТОМИРГАЗ ЗБУТ", "ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ", "ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ", "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ ЗБУТ", "КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ", "ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ", "МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ", "РІВНЕГАЗ ЗБУТ", "СУМИГАЗ ЗБУТ", "ХАРКІВГАЗ ЗБУТ", "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ", "ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ", "ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ".

Борг цих 16 збутових компаній за газ перед НАК "Нафтогаз України" сягнув 12,827 млрд грн.