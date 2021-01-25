День народження Зеленського: "Якісь були подарунки, книжки хтось дарував", - "слуга народу" Качура
Нардеп СН Олександр Качура розповів, як президента Володимира Зеленського вітали з 43-річчям на засіданні фракції.
Про це він розповів журналістам після засідання фракції "Слуга народу", участь в якому взяв Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
Відповідаючи на запитання, як він привітав Зеленського, Качура зазначив, що зробив це вранці особисто, в електронному вигляді.
"Вітали від депутатської фракції, там якісь були подарунки, книжки хтось дарував. Так, як хто вважав за необхідне. Тобто, це було персональне. Але Володимир Олександрович сказав, і про це сказали представники Офісу, що якщо хтось хоче зробити подарунок, може направити на благодійність кошти в Криворізьку лікарню", - розповів Качура.
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новая брехня и новое предательство. Да лучше бы он не дожил.
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Ти про Наполеона Бонапарта? Що ж, цілком гідний привід
(але до 15 серпня ще далеко...)
Може й тридцять, а може й пожиттєво - це вже як прокурор вирішить.