День народження Зеленського: "Якісь були подарунки, книжки хтось дарував", - "слуга народу" Качура

Нардеп СН Олександр Качура розповів, як президента Володимира Зеленського вітали з 43-річчям на засіданні фракції.

Про це він розповів журналістам після засідання фракції "Слуга народу", участь в якому взяв Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Відповідаючи на запитання, як він привітав Зеленського, Качура зазначив, що зробив це вранці особисто, в електронному вигляді.

"Вітали від депутатської фракції, там якісь були подарунки, книжки хтось дарував. Так, як хто вважав за необхідне. Тобто, це було персональне. Але Володимир Олександрович сказав, і про це сказали представники Офісу, що якщо хтось хоче зробити подарунок, може направити на благодійність кошти в Криворізьку лікарню", - розповів Качура.

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