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День народження Зеленського: "Якісь були подарунки, книжки хтось дарував", - "слуга народу" Качура

День народження Зеленського:

Нардеп СН Олександр Качура розповів, як президента Володимира Зеленського вітали з 43-річчям на засіданні фракції.

Про це він розповів журналістам після засідання фракції "Слуга народу", участь в якому взяв Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Відповідаючи на запитання, як він привітав Зеленського, Качура зазначив, що зробив це вранці особисто, в електронному вигляді.

"Вітали від депутатської фракції, там якісь були подарунки, книжки хтось дарував. Так, як хто вважав за необхідне. Тобто, це було персональне. Але Володимир Олександрович сказав, і про це сказали представники Офісу, що якщо хтось хоче зробити подарунок, може направити на благодійність кошти в Криворізьку лікарню", - розповів Качура.

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Автор: 

день народження (119) Зеленський Володимир (23754) Слуга народу (2811) Качура Олександр (170)


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Топ коментарі
+32
День народження Зеленського: "Якісь були подарунки, книжки хтось дарував", - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 8370
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26.01.2021 00:01
+31
День народження Зеленського: "Якісь були подарунки, книжки хтось дарував", - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 1726
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25.01.2021 23:57
+30
День народження Зеленського: "Якісь були подарунки, книжки хтось дарував", - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 1373
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25.01.2021 23:59
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Ви хіба не зрозуміли? Свідок секти святої непорочної жульки поставив собі завдання, обісрати автора тих рядків.
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26.01.2021 01:48 Відповісти
Граматично правильно після слова "чоловіче" ставити кому. Що не так?
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26.01.2021 09:46 Відповісти
Часом одна кома міняє весь сенс твердження. Мені треба подякувати, а не робити з мене "ворога народу".
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26.01.2021 09:49 Відповісти
яка безмежна любов народу до свого Нелоха
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26.01.2021 02:07 Відповісти
Я сказав би, що то цілком заслужена безмежна любов.
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26.01.2021 02:23 Відповісти
Можуть з часом "залюбити".
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26.01.2021 07:30 Відповісти
У Зеленского день рождения. Это для Украины праздник? Родились новые тарифы,
новая брехня и новое предательство. Да лучше бы он не дожил.
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26.01.2021 02:34 Відповісти
какая пидступная зрада.
Для нас существует только один день - день рождения создателя священного торта!
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26.01.2021 06:25 Відповісти
создателя священного торта
...
Ти про Наполеона Бонапарта? Що ж, цілком гідний привід
(але до 15 серпня ще далеко...)
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26.01.2021 08:44 Відповісти
У тебе страшні помилки в слові "оманского".
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26.01.2021 08:55 Відповісти
то-о-оцьно. пло аманфыфофо фейфельфко-ляляпагоффково. фот фефель поля-я-ядоцек...
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26.01.2021 10:00 Відповісти
книги???? да он чек не в состоянии прочитать
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26.01.2021 07:20 Відповісти
А если сберегательные?
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26.01.2021 07:32 Відповісти
Які книжки? Він не читає, а грубку розпалювати непотрібно, бо в нього скрізь автоматика.
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26.01.2021 07:54 Відповісти
Всі проплачені ботосперми поздоровили політичного вундеркінда?
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26.01.2021 08:02 Відповісти
Зеленський: мені сьогодні 43, а почуваю на 30...

Може й тридцять, а може й пожиттєво - це вже як прокурор вирішить.
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26.01.2021 08:16 Відповісти
Книги подарили..
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26.01.2021 08:42 Відповісти
Книжки дарили? Ця істота вміє чтати? Цьому лайну труну треба було
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26.01.2021 08:48 Відповісти
Можливо вони мали на увазі зберкнижки?
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26.01.2021 08:53 Відповісти
Навіщо йому книги - у нього вже одна є!
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26.01.2021 12:17 Відповісти
Он что читать умеет? Зачем книги? Или это чтобы камин топить?
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26.01.2021 22:25 Відповісти
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