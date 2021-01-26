Незаконно в Україні за рік вирубали лісу на більш ніж 400 млн грн, - Держлісагентство
За минулий рік в Україні офіційно задокументували 4200 випадків незаконної вирубки лісів. Сума збитків оцінюється в 444,1 мільйона гривень.
Про це повідомили в Державному агентстві лісових ресурсів України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Порівняно з 2019 роком обсяг незаконних рубок зменшився майже вдвічі (2019 рік – 118,2 тис. куб. метрів)", - йдеться в повідомленні.
У Держлісагентстві пов'язують зменшення обсягу незаконних вирубок зі створенням мобільних рейдових груп, які цілодобово патрулюють лісові масиви.
У Держлісагентстві зауважили, що минулого року такі групи провели 44,9 тисячі рейдів. Було стягнуто 1 579 800 гривень адмінштрафів.
В агентстві розповіли, що об’єктом, де у 2019 році, за даними ДБР, незаконно вирубали ліс на 3,25 мільйона гривень, є державне підприємство "Олевське лісове господарство". Воно координується Житомирським обласним управлінням лісового та мисливського господарства.
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Это они, треклятые, заставляют простой нарид рубить свой лес и вымывать гектары земли ради янтаря!!!
А простой нарид неучом неуиноуат. Глаза боятся, а руки делают.
А так-скоро вітрами чорнозем здує і не бути нам аграрною супердержавою
Вот пример того, что нарид делает с тем, что ему принадлежит и до чего он в состоянии дотянуться.