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Незаконно в Україні за рік вирубали лісу на більш ніж 400 млн грн, - Держлісагентство

Незаконно в Україні за рік вирубали лісу на більш ніж 400 млн грн, - Держлісагентство

За минулий рік в Україні офіційно задокументували 4200 випадків незаконної вирубки лісів. Сума збитків оцінюється в 444,1 мільйона гривень.

Про це повідомили в Державному агентстві лісових ресурсів України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Порівняно з 2019 роком обсяг незаконних рубок зменшився майже вдвічі (2019 рік – 118,2 тис. куб. метрів)", - йдеться в повідомленні.

У Держлісагентстві пов'язують зменшення обсягу незаконних вирубок зі створенням мобільних рейдових груп, які цілодобово патрулюють лісові масиви.

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У Держлісагентстві зауважили, що минулого року такі групи провели 44,9 тисячі рейдів. Було стягнуто 1 579 800 гривень адмінштрафів.

В агентстві розповіли, що об’єктом, де у 2019 році, за даними ДБР, незаконно вирубали ліс на 3,25 мільйона гривень, є державне підприємство "Олевське лісове господарство". Воно координується Житомирським обласним управлінням лісового та мисливського господарства.

Автор: 

вирубка (168) ліс (765) Держлісагентство (156)


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Топ коментарі
+10
Порох, що ти робиш, зупинись! Незаконно в Украине за год вырубили леса на более чем 400 млн грн, - Гослесагентство - Цензор.НЕТ 2625
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26.01.2021 00:58
+6
Вырубили леса на 444 лямов, а в бюджет вернули 1.5 млн. Нормальная арифметика и "работа" правоохранителей
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26.01.2021 00:55
+4
Народна частка незаконної вирубки -то мізер у порівнянні з шкодою,що завдають лісгоспи.Так вже у нас завелось,що лісники ліс рубають,єгеря -злісні браконьєри,поліція то бандюки,борці з корупцією самі хабарники,судді продажні,а президент - осел....
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26.01.2021 01:19
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Как только выберем зеленского это все сразу прекратится!
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26.01.2021 00:53 Відповісти
Вырубили леса на 444 лямов, а в бюджет вернули 1.5 млн. Нормальная арифметика и "работа" правоохранителей
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26.01.2021 00:55 Відповісти
Порох, що ти робиш, зупинись! Незаконно в Украине за год вырубили леса на более чем 400 млн грн, - Гослесагентство - Цензор.НЕТ 2625
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26.01.2021 00:58 Відповісти
При чем тут Порох ? Граждане Украины вырубают принадлежащие им по конституции леса, в чем проблема ?
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26.01.2021 13:46 Відповісти
Проклятые соросята. Проклятый МВФ.

Это они, треклятые, заставляют простой нарид рубить свой лес и вымывать гектары земли ради янтаря!!!

А простой нарид неучом неуиноуат. Глаза боятся, а руки делают.
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26.01.2021 01:00 Відповісти
Простой народ вагонами лес не вывозит за границу,как будто ты ребёнок маленький.
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26.01.2021 08:26 Відповісти
Вывозить всегда есть кому. И купить всегда будет кому, если дебилы готовы сами свой дом уничтожить.
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26.01.2021 10:08 Відповісти
Треба визнати, що поки газ був дешевий, то і посадки цілі були.
А так-скоро вітрами чорнозем здує і не бути нам аграрною супердержавою
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26.01.2021 09:23 Відповісти
И это только ОФИЦИАЛЬНО задокументировали ... ( интересно , какой это процент от настоящих цифр ? )
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26.01.2021 01:01 Відповісти
Кстати, это мораль для тех, кто рассказывает байки о том, что все принадлежит нариду.

Вот пример того, что нарид делает с тем, что ему принадлежит и до чего он в состоянии дотянуться.
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26.01.2021 01:02 Відповісти
Народна частка незаконної вирубки -то мізер у порівнянні з шкодою,що завдають лісгоспи.Так вже у нас завелось,що лісники ліс рубають,єгеря -злісні браконьєри,поліція то бандюки,борці з корупцією самі хабарники,судді продажні,а президент - осел....
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26.01.2021 01:19 Відповісти
А не народную наверное рубят наемники из Блэквотерс, а не местные кугуты.
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26.01.2021 07:55 Відповісти
Ой, а кто это сделал??? Порошенко, барыга, АСТАНАВИСЬ!!!
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26.01.2021 01:02 Відповісти
Корупційне і продажне держлісагенство вимірює ліс в грошах. Це те саме, що блохи будуть вимірювати площу враження на старому, хворому собаці. Собака іздохне, що будуть робити блохи???
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26.01.2021 01:09 Відповісти
А сколько посадили?
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26.01.2021 04:25 Відповісти
...список в студію!!!
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26.01.2021 07:21 Відповісти
Лісу чи лісорубів?)
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26.01.2021 09:24 Відповісти
По сравнению с 2019 годом объем незаконных рубок уменьшился почти в 2 раза - хорошо.
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26.01.2021 06:22 Відповісти
Зареєстрованих незаконних вирубок.Враховуючи загальний бардак,що посилився при президентстві Нелоха,фактичний об'єм,можливо,навіть зріс.
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26.01.2021 08:14 Відповісти
Зеленський,виявляється,проявив талант в поїдання пирогів?Яка геніальна людина:і шаурма,і пироги,і рояль!
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26.01.2021 10:27 Відповісти
Ліс поставили на аЗєлєнєніЄ
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26.01.2021 07:20 Відповісти
Пока лес воруют - пиломатериалы по 3500-4000 грн. Перестанут воровать - будут по 7000 грн за куб
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26.01.2021 07:44 Відповісти
законные представители Государственное агентство лесных ресурсов Украины, которое не должны допускать незаконной вырубки леса отчитались о количестве проданого леса и о сооучастии в вырубке
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26.01.2021 09:42 Відповісти
 
 