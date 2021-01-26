Незаконно в Україні за рік вирубали лісу на більш ніж 400 млн грн, - Держлісагентство

За минулий рік в Україні офіційно задокументували 4200 випадків незаконної вирубки лісів. Сума збитків оцінюється в 444,1 мільйона гривень.

Про це повідомили в Державному агентстві лісових ресурсів України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Порівняно з 2019 роком обсяг незаконних рубок зменшився майже вдвічі (2019 рік – 118,2 тис. куб. метрів)", - йдеться в повідомленні.

У Держлісагентстві пов'язують зменшення обсягу незаконних вирубок зі створенням мобільних рейдових груп, які цілодобово патрулюють лісові масиви.

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У Держлісагентстві зауважили, що минулого року такі групи провели 44,9 тисячі рейдів. Було стягнуто 1 579 800 гривень адмінштрафів.

В агентстві розповіли, що об’єктом, де у 2019 році, за даними ДБР, незаконно вирубали ліс на 3,25 мільйона гривень, є державне підприємство "Олевське лісове господарство". Воно координується Житомирським обласним управлінням лісового та мисливського господарства.