У Польщі українця вигнали з квартири через COVID-19: експерт порадив шукати роботу в Україні
У польському місті Отвоцьк громадянина України не пустили в квартиру, яку він знімав ще з кількома людьми, коли дізналися, що він заразився коронавірусом.
Потрапити в житло чоловік зміг лише після втручання поліції. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
У поліції Отвоцька розповіли, що до патруля в суботу звернувся громадянин України, який сказав, що його з речами виставили на вулицю. Чоловік розповів правоохоронцям, що травмувався на роботі і потрапив до лікарні. Там йому зробили тест на коронавірус, який виявився позитивним. Швидка привезла його до місця проживання, де він повинен перебувати в самоізоляції.
Українець сказав про інфікування власнику житла, і той попросив його зібрати речі і почекати на вулиці, поки за ним приїдуть і відвезуть до місця самоізоляції. Однак ніхто не приїхав, а в квартиру його вже не пустили.
Після розмови поліцейських з власником житла українця пустили в житло. Всі, хто в ньому перебував, тепер на карантині.
OBOZREVATEL запитав у експерта, чи виправдані такі ризики для українців і чи реально знайти гідну роботу в Україні, щоб в період пандемії не стикатися з подібними ситуаціями.
Як пояснив економічний експерт Олексій Лупоносов, економіка України не зупинялася через COVID-19. За його словами, хороші фахівці можуть і в рідній країні отримувати гроші, співмірні з тими, які можна заробити в інших країнах, і навіть більше. На його думку, українцям краще залишатися працювати в рідній країні.
"В Україні можна заробляти хороші гроші. Наприклад, люди робочих спеціальностей можуть отримувати від 600 гривень до 100 доларів в день. В умовах пандемії в нашій країні не працювали тільки торгові точки, все інше - працювало. Єдине, що порадив би українцям - не сприймати роботу в Україні як шабашку. І тоді можна гідно жити і працювати в рідній країні", - зазначив експерт.
На його думку, українці часто їдуть на роботу в інші країни за туристичними візами, без страховки і з величезними ризиками. Як додав експерт, їх часто можуть звільняти навіть без уточнення причини і ніякої допомоги з втрати працевлаштування, а часто навіть і зарплат, вони як наслідок можуть просто не отримати.
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У нас так один (ніби бездомний) ховався від поліцаїв, щоб не виписали штраф за порушення комендантської години - і замерз. На смерть.
очень хорошее впечатление от действий польской полиции по защите заболевшего украинца.
Суди людей только тогда, когда они нарушили закон, а не по тому что ты так считаешь, это только твоё мнение,
Или ты считаешь что нарушать закон это правильно ?
Он и так был с ними в контакте до этого .
Это относится и к заражонному, и к владельцу жилья, и к тем, кто за ним не приехал.
Люди стали хуже зверей.
Возьми к примеру правила дорожного движения, там указано, что переходить дорогу только на красный, все, ни какого мнения, только соблюдения правил будет на дороге порядок.
На сто человек сто мнений, и для того придумали свод правил и законов что бы не было путаницы и неразберихи .
С чего ты взял что твоё мнение самое правильное, что решил даже неизвестного человека, который поступил законно оскорбить ????
Навіть упороте ВооЗ призналось що це хуцпа!
Він би точно пересрав всю маліну диБілу гєйЦю!
Українець сказав про інфікування власнику житла, і той попросив його спакувати речі і почекати на вулиці, коли по нього приїдуть і відвезуть до місця самоізоляції. Однак ніхто не приїхав, а до квартири співмешканці вже не впустили. Після розмови поліцейських з власником житла українця пустили до помешкання. Всі, хто в ньому перебував, тепер на карантині.
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ПОЛІЦІЯ ДІЯЛА ПРАВИЛЬНО..
Власник діяв незаконно,але ЛОГІЧНО у випадку,якщо точно співмещканці не були інфіковані...а це СуМНІВНО. ,
За законом поліція заставила впустити жильця,але відразу всі попали на карантин..І НІЧОГО НА ЦЕ НЕ ВДІЄШ..
НЕ ЗРОЗУМІВ. Чому обурюється той,що захворів ?Що за ним не приїхали ? ( так буває...
Джерело: https://censor.net/ua/n3244023
Пишу на твоём языке что б ты понял .
Не нужно даже читать статью, заголовок уже сделал выводы.
ТРЕБА МАСКИ НОСИТИ.
і дотримуватись "соціальної дистанції ПЕРВЕНТИВНО...
но можете и носить. и спать в них, и срать.
вдруг поможет
Зеленый скот типа дубинского сам спровоцировал это....
Просто рыдаю...Хороший эксперт, надо брать. Оказывается в Украине двушку зелени рабочий влегкую получит, а люди дураки зачем-то в Польшу уезжают.