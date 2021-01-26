У Польщі українця вигнали з квартири через COVID-19: експерт порадив шукати роботу в Україні

У польському місті Отвоцьк громадянина України не пустили в квартиру, яку він знімав ще з кількома людьми, коли дізналися, що він заразився коронавірусом.

Потрапити в житло чоловік зміг лише після втручання поліції. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

У поліції Отвоцька розповіли, що до патруля в суботу звернувся громадянин України, який сказав, що його з речами виставили на вулицю. Чоловік розповів правоохоронцям, що травмувався на роботі і потрапив до лікарні. Там йому зробили тест на коронавірус, який виявився позитивним. Швидка привезла його до місця проживання, де він повинен перебувати в самоізоляції.

Українець сказав про інфікування власнику житла, і той попросив його зібрати речі і почекати на вулиці, поки за ним приїдуть і відвезуть до місця самоізоляції. Однак ніхто не приїхав, а в квартиру його вже не пустили.

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Після розмови поліцейських з власником житла українця пустили в житло. Всі, хто в ньому перебував, тепер на карантині.

OBOZREVATEL запитав у експерта, чи виправдані такі ризики для українців і чи реально знайти гідну роботу в Україні, щоб в період пандемії не стикатися з подібними ситуаціями.

Як пояснив економічний експерт Олексій Лупоносов, економіка України не зупинялася через COVID-19. За його словами, хороші фахівці можуть і в рідній країні отримувати гроші, співмірні з тими, які можна заробити в інших країнах, і навіть більше. На його думку, українцям краще залишатися працювати в рідній країні.

"В Україні можна заробляти хороші гроші. Наприклад, люди робочих спеціальностей можуть отримувати від 600 гривень до 100 доларів в день. В умовах пандемії в нашій країні не працювали тільки торгові точки, все інше - працювало. Єдине, що порадив би українцям - не сприймати роботу в Україні як шабашку. І тоді можна гідно жити і працювати в рідній країні", - зазначив експерт.

На його думку, українці часто їдуть на роботу в інші країни за туристичними візами, без страховки і з величезними ризиками. Як додав експерт, їх часто можуть звільняти навіть без уточнення причини і ніякої допомоги з втрати працевлаштування, а часто навіть і зарплат, вони як наслідок можуть просто не отримати.