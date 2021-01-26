УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11269 відвідувачів онлайн
Новини
11 726 120

США і Китай можуть розділити світ на дві частини, - Генсек ООН Гутерреш

США і Китай можуть розділити світ на дві частини, - Генсек ООН Гутерреш

Генеральний секретар Організації об'єднаних націй Антоніу Гутерреш висловив застереження, що США і Китай можуть розділити світ на дві частини.

Про це він повідомив у виступі на віртуальній зустрічі економічного форуму в Давосі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Світ розколеться на дві частини, і дві найбільші економіки на Землі лідируватимуть у двох регіонах з різними домінуючими валютами, торговельними та фінансовими правилами, кожна зі своїм власним інтернетом, і своєю власною геополітичною та військовою стратегією "з нульовою сумою". Ми повинні зробити все можливе, щоб не допустити такого розколу", – заявив Гутерреш.

Окрім цього він висловив думку, що людство не бажає повторення "трагедії та кризи 2020 року", однак є безліч уразливих місць в сучасному світі, включно з відсутністю консенсусу щодо використання кіберпростору та зростаючими ризиками розповсюдження ядерної та хімічної зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світ рухається до катастрофічного підвищення температури у цьому столітті, - ООН

Своєю чергою на форумі у Давосі голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін закликав уряди "відмовитися від ідеологічних забобонів і разом йти шляхом мирного співіснування, взаємної вигоди та взаємовигідного співробітництва".

"Створення невеликих кіл або початок нової холодної війни тільки підштовхне світ до поділу і навіть конфронтації", – сказав Сі Цзіньпін.

Він додав, що дійові особи у світовій спільноті не повинні боротися один проти одного і попередив, що світ ризикує "повернутися у світ джунглів", якщо відмовиться від багатосторонності.

Автор: 

Китай (4497) ООН (3334) США (22395) Гутерріш Антоніу (388)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
Для начала пусть Китай подомнёт Россию.
показати весь коментар
26.01.2021 01:30
+12
Млин, весь мир в цирк превратился.
Он только рыжего еле выпихали, у нас пока еще нет.
Так вот еще один коверный.
Абсолютно цирковая контора ООН. Ни на что не влияет.
показати весь коментар
26.01.2021 01:29
+11
Картинка ще 2014 року (джерело: https://inforesist.org/v-kitae-radostno-predvkushayut-razdel-rossii/ InfoResist )
Але тепер потрібен більш радикальний розділ по лінії Уралу...
США и Китай могут разделить мир на две части, - Генсек ООН Гутерриш - Цензор.НЕТ 1247
показати весь коментар
26.01.2021 02:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
зачем вообще этот ООН?
показати весь коментар
26.01.2021 09:01 Відповісти
Типа сша добро, китай зло, разве что)
показати весь коментар
26.01.2021 09:04 Відповісти
AleExpess- виртуальная площадка для товаров КНР? ПОКУПАЕТЕ или нет? Смотрита в онлайн.

плтщадка из КНР
показати весь коментар
26.01.2021 13:25 Відповісти
Я так и знал,Гутерриш быший "Генеральный секретарь Социалистической Партии Португалии"... Вопросы есть? Вопросов нет...
показати весь коментар
26.01.2021 09:04 Відповісти
А молдавский след?
показати весь коментар
26.01.2021 12:42 Відповісти
Твоя фамилия Бильченко? Звучит гордо "консерва ракетчик Бильченко"!
показати весь коментар
26.01.2021 18:11 Відповісти
Моя фамилия Гогенцоллерн. Ещё вапросы?
показати весь коментар
26.01.2021 18:29 Відповісти
Как там мама-антрополог,ракетчик-консерва? И прекрати жрать го.но,потому что она тебя обманула,это не руккола,-это лебеда!
показати весь коментар
27.01.2021 05:52 Відповісти
Незачёт. Попробуй ещё раз!
показати весь коментар
27.01.2021 11:44 Відповісти
Пучит? Это от лебеды. Сбрось маму с поезда!
показати весь коментар
27.01.2021 22:42 Відповісти
Незачёт. Больше попыток не будет.
показати весь коментар
28.01.2021 10:48 Відповісти
Недоумок! Посмотри, (Tik Tok Ращу пп-шника),даже дети понимают что нельзя бурьян кушать! А ты все жрешь и жрешь г...лебеду.
показати весь коментар
28.01.2021 21:39 Відповісти
Кацапи обчитаються всяких утопій-антиутопій комуняцьких і гутарять ротами всяких гутеришів про свою мрію, розділення світу, багатополярний світ і тд. Всі гадості про які писав Оруел й другі антиутопісти, то є мрія раші, бо вони сатаністи.
показати весь коментар
26.01.2021 09:06 Відповісти
Хочет того Гутерриш или нет , но объективные экономические и центристские силы давно показывают , что такая геополитическая раскладка неизбежна ... а замшелое

" руководство " в Украине 30 лет не может определиться , где будет граница Большого китайского " брата " : под Харьковом или за Львовом .... а Зе собирается в Дальневосточное турне ! подразнить американцев ? объяснили же идиотам : не играйте недоросли с Китаем , не надо продавать им стратегический завод в Запоре ... не понимают ?
показати весь коментар
26.01.2021 09:09 Відповісти
Оно предлагает дружить с рашкой, кндр и прочим диктаторским наглым отребьем? Мир уже давно пора разделить и держать в рамках международных норм этих скотов, которые уже скоро от демократии камня на камне не оставят.
показати весь коментар
26.01.2021 09:15 Відповісти
старый португальский маразматик слепой,хитрожопый или одно и другое.Мир давно расколот ,если не по экономическим вопросам,то по политическим ,Сотрудничать с теми ,кто ворует не делая от них амбарных замков и заборов- остатся в конечном итоге без трусов.
показати весь коментар
26.01.2021 09:24 Відповісти
Не расколется на 2 части!
Расколется на пять.
показати весь коментар
26.01.2021 09:52 Відповісти
За що вам дебілам там гроші платять? Вже поділили! І комуняцікий Китай продовжує підбирати під себе все більше й більше країн, включно зі США, поки ви "занепокоюєтесь" постійно.
показати весь коментар
26.01.2021 09:53 Відповісти
И расколется этот мир по границе Украины и РФ. Не представляю Украину "под Китаем", и тем более Кацапию под США. На фатнастику похоже, но зато, если шо, под шумок Крым вернем, раз такие глобальные расколы. нельзя контроль над Черным морем кацапокитайцам отдавать).
показати весь коментар
26.01.2021 10:03 Відповісти
Дайте ему селёдки!
показати весь коментар
26.01.2021 12:42 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 