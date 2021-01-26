США і Китай можуть розділити світ на дві частини, - Генсек ООН Гутерреш

Генеральний секретар Організації об'єднаних націй Антоніу Гутерреш висловив застереження, що США і Китай можуть розділити світ на дві частини.

Про це він повідомив у виступі на віртуальній зустрічі економічного форуму в Давосі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Світ розколеться на дві частини, і дві найбільші економіки на Землі лідируватимуть у двох регіонах з різними домінуючими валютами, торговельними та фінансовими правилами, кожна зі своїм власним інтернетом, і своєю власною геополітичною та військовою стратегією "з нульовою сумою". Ми повинні зробити все можливе, щоб не допустити такого розколу", – заявив Гутерреш.

Окрім цього він висловив думку, що людство не бажає повторення "трагедії та кризи 2020 року", однак є безліч уразливих місць в сучасному світі, включно з відсутністю консенсусу щодо використання кіберпростору та зростаючими ризиками розповсюдження ядерної та хімічної зброї.

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Своєю чергою на форумі у Давосі голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін закликав уряди "відмовитися від ідеологічних забобонів і разом йти шляхом мирного співіснування, взаємної вигоди та взаємовигідного співробітництва".

"Створення невеликих кіл або початок нової холодної війни тільки підштовхне світ до поділу і навіть конфронтації", – сказав Сі Цзіньпін.

Він додав, що дійові особи у світовій спільноті не повинні боротися один проти одного і попередив, що світ ризикує "повернутися у світ джунглів", якщо відмовиться від багатосторонності.