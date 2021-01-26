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Новини Коронавірус і карантин
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До кінця тижня Україна очікує поставки 100-200 тисяч доз вакцини проти COVID-19 у межах механізму COVAX, - Шмигаль

До кінця тижня Україна очікує поставки 100-200 тисяч доз вакцини проти COVID-19 у межах механізму COVAX, - Шмигаль

Україна до кінця січня очікує першу поставку вакцин від COVAX обсягом 100-200 тисяч доз, щоб почати вакцинацію першої черги.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль 25 січня заявив в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду.

"Вакцинація розпочнеться в лютому. Незабаром Україна отримає 1 мільйон доз вакцини ... Зараз буде якраз перша поставка від COVAX в обсязі до 200 000 доз, щоб почати негайну вакцинацію першої хвилі", - сказав прем'єр.

За словами Шмигаля, в Україні буде як безоплатна, так і платна вакцинація проти коронавірусу.

Також дивіться: Локдаун себе виправдав, у лютому починаємо вакцинацію проти COVID-19, - Зеленський. ВIДЕО

"Національний план передбачає 5 етапів вакцинації, обов'язкової для лікарів, для військових, які несуть службу на передовій. Другий етап також включає військових ЗСУ, Національної поліції, всі групи ризику. До 5-го етапу є можливість вакцинуватися безкоштовно, це буде добровільна справа. Також буде можливість робити щеплення платно в компаніях, які завезуть вакцину", - пояснив Шмигаль.

Глава уряду зазначив, що план передбачає вакцинацію 50% населення протягом 2021-2022 рр.

Також читайте: Протягом цього року вакцин проти COVID-19 вистачить усім охочим, - Шмигаль

Автор: 

вакцина (4418) карантин (18172) Денис Шмигаль (4536) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+7
Привить первыми депутатов ВР (Спутником 5)
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26.01.2021 02:25
+7
От коронавируса умер привитый мер Ялты ,умер в Питере. В Крыму много солдат в госпиталях ,некоторые даже при смерти. Понятно что они алергики ,а умершие ,не от вакцины ,а от короны .Но заболели после прививки !!!!! А ты проститут пиши не через впн ,и вообще пистуй на росс сайты *****...а
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26.01.2021 07:55
+6
так 100 чи 200 ? чи як з тестами ?
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26.01.2021 02:09
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так 100 чи 200 ? чи як з тестами ?
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26.01.2021 02:09 Відповісти
100500
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26.01.2021 02:22 Відповісти
Привить первыми депутатов ВР (Спутником 5)
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26.01.2021 02:25 Відповісти
"Спутник Ви", V - ви, а не 5. Дай ссылки на негативные последствия применения "Спутника". Я что-то найти не могу.
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26.01.2021 06:16 Відповісти
Не нужно искать, колите смело спутник, не слушайте ни кого!
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26.01.2021 06:48 Відповісти
Мне не надо, я переболел)))
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26.01.2021 07:13 Відповісти
кацап?
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26.01.2021 07:39 Відповісти
СБУ?
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26.01.2021 07:44 Відповісти
Переболевший.
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26.01.2021 09:36 Відповісти
От коронавируса умер привитый мер Ялты ,умер в Питере. В Крыму много солдат в госпиталях ,некоторые даже при смерти. Понятно что они алергики ,а умершие ,не от вакцины ,а от короны .Но заболели после прививки !!!!! А ты проститут пиши не через впн ,и вообще пистуй на росс сайты *****...а
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26.01.2021 07:55 Відповісти
Не прививался мэр Ялты.
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26.01.2021 09:37 Відповісти
Семене, випробуй на собі і відпишись на цензорі!
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26.01.2021 08:30 Відповісти
Спроси у Медведчука и его жены.
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26.01.2021 09:38 Відповісти
был не так давно официальный отчет аргентины о побочках после 200 000 вакцинаций медиков, язык естественно даже не английский

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/4to-informe-seguridad-en-vacunas-20_01.pdf
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26.01.2021 08:47 Відповісти
Именно поэтому, Президент, и даже экс-президент, Кишнер, вакцинировались "Спутником"
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26.01.2021 09:36 Відповісти
а никто не найдет. результатов исследований нет.
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26.01.2021 09:00 Відповісти
его даже на обезьянах отказались испытывать
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26.01.2021 09:43 Відповісти
Его ("Спутник") Не испытывали ни на ком, кроме обезьян, и добровольцев, остальное - выдумки. Читай, а не придумывай. Животные, не болеют КОВИД, на них испытывать бесполезно.
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26.01.2021 09:53 Відповісти
Шмигаль продовжує шмигать...брешуть і брешуть. Насправді ведуть перемови щоб будь що заробити на відкатах...бо сума величезна ..щоб всунути прокладки ахтєєвої чи купити російський новачок-5
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26.01.2021 02:27 Відповісти
По всій планеті стогін і волання
По всій Землі лихі передчуття
Немовби нас готують до заклання
Лихий володар нашого життя.
Микола Руденко.1974 р.
Звідки міг знати знаний украінський поет про сьогодення нашого короновірусу?
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26.01.2021 02:27 Відповісти
Немовби нас готує...Перепрошую..
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26.01.2021 02:29 Відповісти
Чё делается-то...
@Universpatriot
·
24 янв.
Ха!
Шаритэ послала Фукса и настаивает на правильной дате смерти Кернеса в свидетельстве о смерти. И справочку эту уже как бы просят в Киеве, дабы назначить новые выборы мэра. И не понимают, чего это вдруг им справку никто не присылает. А кто ж засветит, что присягал покойник...
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26.01.2021 04:02 Відповісти
"Механизм COVAX" звучит жутковато для любого нормального человека, посмотревшего фильм про Маззи.
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26.01.2021 04:14 Відповісти
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26.01.2021 05:07 Відповісти
До конца недели Украина ожидает поставки 100-200 тысяч доз вакцины от COVID-19 в рамках механизма COVAX, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6864
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26.01.2021 05:08 Відповісти
Всі шмигалі і їх посіпаки будуть відповідати за ввезення на територію України і випробування на людях субстанції, що ще ніде в світі не пройшла повного циклу випробувань і має абсолютно непередбачувану дію на організм людини. Вони будуть відповідати за ці медичні експерименти на людях і використання бюджетних коштів для цього ганебного антилюдського проекту світової фармацевтичної мафії.
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26.01.2021 05:56 Відповісти
❗️ УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ США ПОДАЛИ В СУД НА CDC ЗА МОШЕННИЧЕСТВО С COVID

«Стэнфорд, Корнуэлл и пять других лабораторий Калифорнийских университетов «обнаружили, что C19 выдуманный, вымышленный, а не вирус и подали в суд на CDC за мошенничество с коронавирусом», - сказал Роб Освальд, доктор вирусологии и иммунологии Корнуэльского университета:

«Итак, мы имеем дело с очередным штаммом гриппа, как и каждый год. C19 не существует и является вымышленным. Я считаю, что Китай и глобалисты организовали эту мистификацию COVID (грипп, замаскированный под новый вирус), чтобы вызвать глобальную тиранию и всемирное полицейское тоталитарное государство наблюдения, и этот заговор включал массовые фальсификации выборов.

У меня докторская степень по вирусологии и иммунологии. Я работаю в клинической лаборатории и проверил 1500 «предполагаемых» положительных образцов C19, собранных здесь, в Южной Калифорнии. Когда моя команда лаборантов и я проводили тестирование с помощью критериев Коха и наблюдения с помощью SEM (растрового электронного микроскопа), мы не обнаружили Covid ни в одном из 1500 образцов. Мы обнаружили, что все 1500 образцов были в основном гриппом A, а некоторые были гриппом B, но не было ни одного случая Covid, и мы не использовали тест B.S. PCR.

Затем мы отправили оставшиеся образцы в Стэнфорд, Корнуэлл и несколько лабораторий Калифорнийских университетов, и они обнаружили те же результаты, что и мы, БЕЗ COVID. Они обнаружили грипп A и B. Все мы затем поговорили с CDC и попросили жизнеспособные образцы COVID, которые, по словам CDC, они не могут предоставить, поскольку у них не было никаких образцов.

В результате всех наших исследований и лабораторных работ мы пришли к твердому выводу, что C19 был выдуманным и вымышленным. Грипп назвали Covid, а большинство из 225 000 умерших умерли от сопутствующих заболеваний, таких как сердечные заболевания, рак, диабет, эмфизема легких и т. д., и при наличии этих заболеваний они заболели гриппом, который еще больше ослабил их иммунную систему, что явилось причиной смерти. Я еще не нашел ни одного жизнеспособного образца C19 для работы.

Мы семь университетов, которые провели лабораторные испытания этих 1500 образцов, теперь подаем в суд на CDC за мошенничество с C19. CDC еще не прислали нам ни одного жизнеспособного, изолированного и очищенного образца C19. Если они не могут или не хотят прислать нам жизнеспособный образец, я говорю, что C19 нет, он вымышленный. Четыре исследовательских работы, которые действительно описывают геномные экстракты вируса C19, никогда не были успешными в выделении и очистке образцов. Все четыре статьи, написанные о C19, описывают только небольшие фрагменты РНК, длина которых составляет от 37 до 40 пар оснований, что НЕ является ВИРУСОМ. Вирусный геном обычно составляет от 30 000 до 40 000 пар оснований. Такое зло, как Ковид должно быть повсюду, почему никто ни в одной лаборатории по всему миру не выделил и не очистил этот вирус полностью? Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, это маленькие кусочки РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус.

При таком плохом состоянии, как Covid, должно быть повсюду, почему никто в какой-либо лаборатории во всем мире никогда не изолировал и не очистил этот вирус полностью?

Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, - это небольшие фрагменты РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус ».
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26.01.2021 06:40 Відповісти
COVAX - Программа передачи вакцин от благополучных стран, нищим. Как -то, ну не хорошо это, за 100-200 тысяч вакцин, признать себя нищими...
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26.01.2021 07:24 Відповісти
даже так лучше, чем "спутник" твоего фюрера *****.
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26.01.2021 09:04 Відповісти
что лучше быть нищими и быть признанными самой нищей страной Европы или иметь возможность и технологии у себя произвести какую некакую вакцину?
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26.01.2021 09:08 Відповісти
лучше не вестись на *********** провокатора и даже не смотреть в сторону его "вакцины".
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26.01.2021 09:09 Відповісти
https://censor.net/ru/user/211569 Точноооо, делай так (https://rian.com.ua/incidents/20180111/1031222125/Vinnica-otoplenie-gaz-sud.html ссылка )
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26.01.2021 09:50 Відповісти
так так и есть,Украина что не нищая? тут за 30 лет разворовали все до нитки
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26.01.2021 09:06 Відповісти
100%
в выходные возле ТЦ хер припаркуешься - это украинские нищие в очереди за кацапским гражданством с утра и до ночи толкутся..
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26.01.2021 09:42 Відповісти
А до 1991 - ПЯТАЯ экономика Европы. Поляки за телевизорами во Львов ездили... Как так случилось?
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26.01.2021 09:44 Відповісти
Ми і є "нищие", бо щоб заплатити за опалення потребуємо субсидії, щоб вистачило на хліб та молоко.
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26.01.2021 10:17 Відповісти
Воно чекає ? Жде подачок,після саботажу закупівель ? Супрун би вже з гівном з'їли за таке,певно б в міністерстві арештовували.
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26.01.2021 07:34 Відповісти
....До конца недели Украина ожидает поставки 100-200 тысяч доз вакцины от COVID-19 в рамках механизма COVAX вот это поворот!) теперь живем. при шаровой поставке как нищей стране. зачем теперь стало ясно нужен стране аж целый шмигаль!) заманчиво ж не стырить в перепаде 100-200 тысяч . ну постарайся выбить на 40 миллионную страну еще 1-2 тыс. спаси нацию)
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26.01.2021 08:38 Відповісти
19:50 18.11.2020

COVAX подтвердил выделение Украине бесплатной вакцины от коронавируса для 20% населения

1 мин читать

До конца недели Украина ожидает поставки 100-200 тысяч доз вакцины от COVID-19 в рамках механизма COVAX, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9902
COVAX (Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19) подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Сегодня стало известно, что Украина, как одна из стран, которая включена в работу глобального механизма COVAX, имеет возможность получить вакцины от коронавирусной болезни в количестве доз, равной 20% населения бесплатно. Это означает, что около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться в первой половине 2021 за счет финансовой поддержки со стороны международных партнеров и правительств других стран", - написал Ляшко в соцсети Facebook в среду.
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26.01.2021 08:47 Відповісти
Делим количество на 2........
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26.01.2021 12:15 Відповісти
 
 