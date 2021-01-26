До кінця тижня Україна очікує поставки 100-200 тисяч доз вакцини проти COVID-19 у межах механізму COVAX, - Шмигаль

Україна до кінця січня очікує першу поставку вакцин від COVAX обсягом 100-200 тисяч доз, щоб почати вакцинацію першої черги.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль 25 січня заявив в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду.

"Вакцинація розпочнеться в лютому. Незабаром Україна отримає 1 мільйон доз вакцини ... Зараз буде якраз перша поставка від COVAX в обсязі до 200 000 доз, щоб почати негайну вакцинацію першої хвилі", - сказав прем'єр.

За словами Шмигаля, в Україні буде як безоплатна, так і платна вакцинація проти коронавірусу.

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"Національний план передбачає 5 етапів вакцинації, обов'язкової для лікарів, для військових, які несуть службу на передовій. Другий етап також включає військових ЗСУ, Національної поліції, всі групи ризику. До 5-го етапу є можливість вакцинуватися безкоштовно, це буде добровільна справа. Також буде можливість робити щеплення платно в компаніях, які завезуть вакцину", - пояснив Шмигаль.

Глава уряду зазначив, що план передбачає вакцинацію 50% населення протягом 2021-2022 рр.

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