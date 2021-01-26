До кінця тижня Україна очікує поставки 100-200 тисяч доз вакцини проти COVID-19 у межах механізму COVAX, - Шмигаль
Україна до кінця січня очікує першу поставку вакцин від COVAX обсягом 100-200 тисяч доз, щоб почати вакцинацію першої черги.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль 25 січня заявив в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду.
"Вакцинація розпочнеться в лютому. Незабаром Україна отримає 1 мільйон доз вакцини ... Зараз буде якраз перша поставка від COVAX в обсязі до 200 000 доз, щоб почати негайну вакцинацію першої хвилі", - сказав прем'єр.
За словами Шмигаля, в Україні буде як безоплатна, так і платна вакцинація проти коронавірусу.
"Національний план передбачає 5 етапів вакцинації, обов'язкової для лікарів, для військових, які несуть службу на передовій. Другий етап також включає військових ЗСУ, Національної поліції, всі групи ризику. До 5-го етапу є можливість вакцинуватися безкоштовно, це буде добровільна справа. Також буде можливість робити щеплення платно в компаніях, які завезуть вакцину", - пояснив Шмигаль.
Глава уряду зазначив, що план передбачає вакцинацію 50% населення протягом 2021-2022 рр.
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https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/4to-informe-seguridad-en-vacunas-20_01.pdf
По всій Землі лихі передчуття
Немовби нас готують до заклання
Лихий володар нашого життя.
Микола Руденко.1974 р.
Звідки міг знати знаний украінський поет про сьогодення нашого короновірусу?
@Universpatriot
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24 янв.
Ха!
Шаритэ послала Фукса и настаивает на правильной дате смерти Кернеса в свидетельстве о смерти. И справочку эту уже как бы просят в Киеве, дабы назначить новые выборы мэра. И не понимают, чего это вдруг им справку никто не присылает. А кто ж засветит, что присягал покойник...
«Стэнфорд, Корнуэлл и пять других лабораторий Калифорнийских университетов «обнаружили, что C19 выдуманный, вымышленный, а не вирус и подали в суд на CDC за мошенничество с коронавирусом», - сказал Роб Освальд, доктор вирусологии и иммунологии Корнуэльского университета:
«Итак, мы имеем дело с очередным штаммом гриппа, как и каждый год. C19 не существует и является вымышленным. Я считаю, что Китай и глобалисты организовали эту мистификацию COVID (грипп, замаскированный под новый вирус), чтобы вызвать глобальную тиранию и всемирное полицейское тоталитарное государство наблюдения, и этот заговор включал массовые фальсификации выборов.
У меня докторская степень по вирусологии и иммунологии. Я работаю в клинической лаборатории и проверил 1500 «предполагаемых» положительных образцов C19, собранных здесь, в Южной Калифорнии. Когда моя команда лаборантов и я проводили тестирование с помощью критериев Коха и наблюдения с помощью SEM (растрового электронного микроскопа), мы не обнаружили Covid ни в одном из 1500 образцов. Мы обнаружили, что все 1500 образцов были в основном гриппом A, а некоторые были гриппом B, но не было ни одного случая Covid, и мы не использовали тест B.S. PCR.
Затем мы отправили оставшиеся образцы в Стэнфорд, Корнуэлл и несколько лабораторий Калифорнийских университетов, и они обнаружили те же результаты, что и мы, БЕЗ COVID. Они обнаружили грипп A и B. Все мы затем поговорили с CDC и попросили жизнеспособные образцы COVID, которые, по словам CDC, они не могут предоставить, поскольку у них не было никаких образцов.
В результате всех наших исследований и лабораторных работ мы пришли к твердому выводу, что C19 был выдуманным и вымышленным. Грипп назвали Covid, а большинство из 225 000 умерших умерли от сопутствующих заболеваний, таких как сердечные заболевания, рак, диабет, эмфизема легких и т. д., и при наличии этих заболеваний они заболели гриппом, который еще больше ослабил их иммунную систему, что явилось причиной смерти. Я еще не нашел ни одного жизнеспособного образца C19 для работы.
Мы семь университетов, которые провели лабораторные испытания этих 1500 образцов, теперь подаем в суд на CDC за мошенничество с C19. CDC еще не прислали нам ни одного жизнеспособного, изолированного и очищенного образца C19. Если они не могут или не хотят прислать нам жизнеспособный образец, я говорю, что C19 нет, он вымышленный. Четыре исследовательских работы, которые действительно описывают геномные экстракты вируса C19, никогда не были успешными в выделении и очистке образцов. Все четыре статьи, написанные о C19, описывают только небольшие фрагменты РНК, длина которых составляет от 37 до 40 пар оснований, что НЕ является ВИРУСОМ. Вирусный геном обычно составляет от 30 000 до 40 000 пар оснований. Такое зло, как Ковид должно быть повсюду, почему никто ни в одной лаборатории по всему миру не выделил и не очистил этот вирус полностью? Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, это маленькие кусочки РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус.
При таком плохом состоянии, как Covid, должно быть повсюду, почему никто в какой-либо лаборатории во всем мире никогда не изолировал и не очистил этот вирус полностью?
Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, - это небольшие фрагменты РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус ».
в выходные возле ТЦ хер припаркуешься - это украинские нищие в очереди за кацапским гражданством с утра и до ночи толкутся..
COVAX подтвердил выделение Украине бесплатной вакцины от коронавируса для 20% населения
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COVAX (Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19) подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Сегодня стало известно, что Украина, как одна из стран, которая включена в работу глобального механизма COVAX, имеет возможность получить вакцины от коронавирусной болезни в количестве доз, равной 20% населения бесплатно. Это означает, что около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться в первой половине 2021 за счет финансовой поддержки со стороны международных партнеров и правительств других стран", - написал Ляшко в соцсети Facebook в среду.