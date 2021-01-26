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У США хочуть помістити на купюру в $20 портрет афроамериканської аболіціоністки Гаррієт Табмен. ФОТО

Казначейство США продовжить розгляд питання про розміщення портрета американської аболіціоністки Гаррієт Табмен на 20-доларовій купюрі. Це планувалося зробити при президенті Бараку Обамі, але в період правління Дональда Трампа питання було знято з порядку денного

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє CNBC.

"Ми вивчаємо способи прискорити ці зусилля", - заявила сьогодні журналістам ресниця Білого дому Джен Псакі. "Важливо, щоб наші гроші відображали історію і різноманітність нашої країни", - додала вона.

У 2016 році Обама вирішив, що Табмен має замінити на банкноті сьомого президента США Ендрю Джексона, який не тільки був рабовласником, а й масово переселяв індіанців у резервації, щоб розчистити територію для білих поселенців.

У США хочуть помістити на купюру в $20 портрет афроамериканської аболіціоністки Гаррієт Табмен 01

Перед обранням на пост президента Трамп назвав цей план "чисто політичною коректністю".

У 2019 році міністр фінансів Трампа Стівен Мнучін оголосив у Конгресі, що зміну дизайну буде відкладено до 2028 року. Мнучін тоді сказав, що основна причина зміни дизайну валюти - це боротьба зі спробами підробки.

Довідка. Гаррієт Табмен (1822-1913) - борець проти рабства і за соціальні реформи у США. Втікши з рабства, вона виконала майже 13 місій з порятунку приблизно 70 поневолених людей, включно зі своєю сім'єю і друзями. Під час громадянської війни служила розвідником для армії Союзу. Пізніше була активісткою руху за виборче право жінок. Співпрацювала з білим аболіціоністом Джоном Брауном, про якого Showtime нещодавно зняв серіал "Птах доброго Господа".

У США хочуть помістити на купюру в $20 портрет афроамериканської аболіціоністки Гаррієт Табмен 02

Видання зазначає, що редизайн грошових банкнот - складний процес, який потребує часу і більшої кількості змін, ніж просто заміна портрета. Наприклад, на розробку синьої смуги безпеки, яка зараз прикрашає 100-доларову купюру, пішло 11 років.

Для виробництва нових 20-доларових банкнот з використанням надійної технології захисту від підробки та інших заходів безпеки потрібно нове високошвидкісне друкарське обладнання, придбання якого заплановано на 2025 рік, пише CNBC.

Автор: 

долар (528) США (22395) Псакі (148)


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Топ коментарі
+17
В США хотят поместить на купюру в $20 портрет афроамериканской аболиционистки Гарриет Табмен - Цензор.НЕТ 7531
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26.01.2021 07:35
+15
Самые первые националисты, вернее нацисты-семиты. Весь мир им должен. А они рвутся в каждой стране во власть. Умело противодействуют им только муслимы. А мы все должны платить им дань за холокост. Вы думаете они когда нибуди признают Голодомор? Никогда. Они никогда не признают геноцид армян или какого-то другого народа, потому что это разрушает еврейскую идею об исключительности еврейского народа.
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26.01.2021 08:13
+9
В США хотят поместить на купюру в $20 портрет афроамериканской аболиционистки Гарриет Табмен - Цензор.НЕТ 8089
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26.01.2021 07:34
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Не знаю такой((( Может лучше Немцова, или Навального?
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26.01.2021 07:20 Відповісти
Сьома, якби ти хоч трохи вчився в "луччєй совєцкой школє", то знав би, це входило в програму, геть з портретом.
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26.01.2021 07:45 Відповісти
Не дай бог тваво *****
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26.01.2021 08:08 Відповісти
Це точно не крок то примирення в США.
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26.01.2021 07:21 Відповісти
В США хотят поместить на купюру в $20 портрет афроамериканской аболиционистки Гарриет Табмен - Цензор.НЕТ 8089
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26.01.2021 07:34 Відповісти
В США хотят поместить на купюру в $20 портрет афроамериканской аболиционистки Гарриет Табмен - Цензор.НЕТ 7531
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26.01.2021 07:35 Відповісти
и тебе
но из за таких как ты избирателей, на украинских деньгах скоро будут размещать таких деятелей как Бужанский - борцов против всего украинского...

В США хотят поместить на купюру в $20 портрет афроамериканской аболиционистки Гарриет Табмен - Цензор.НЕТ 7374
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26.01.2021 07:47 Відповісти
В любой стране евреи против национализма. Потому что они всегда первые на кого начинают катить бочку "патриоты".
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26.01.2021 08:01 Відповісти
В Израиле они против национализма?
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26.01.2021 08:09 Відповісти
Самые первые националисты, вернее нацисты-семиты. Весь мир им должен. А они рвутся в каждой стране во власть. Умело противодействуют им только муслимы. А мы все должны платить им дань за холокост. Вы думаете они когда нибуди признают Голодомор? Никогда. Они никогда не признают геноцид армян или какого-то другого народа, потому что это разрушает еврейскую идею об исключительности еврейского народа.
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26.01.2021 08:13 Відповісти
цікаве тут---''Сколько Германия платит Израилю или Бизнес на крови'' А є ще----''Холокост: бизнес на пепле. Часть 1''--''http://zavtra.ru/blogs/holokost_biznes_na_peple_chast_2 Холокост: бизнес на пепле. Часть 2 ''
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26.01.2021 10:47 Відповісти
ну все теперь зеленые 20-ки будут не в моде!
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26.01.2021 07:37 Відповісти
Після такого я їх навіть в руках не буду тримати
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26.01.2021 08:01 Відповісти
Что вам конкретно сделали негры? Или вы просто расист?
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26.01.2021 08:10 Відповісти
Да. Я просто расист.
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26.01.2021 08:11 Відповісти
У США хочуть помістити на купюру в $20 портрет афроамериканської аболіціоністки Гаррієт Табмен - Цензор.НЕТ 7486

Вот поэтому тебе такая никогда не достанется!
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26.01.2021 10:06 Відповісти
Це усього лише відредактоване фото, ти даремно на нього маструбуєш, в реалі негри неприємні на вигляд.
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26.01.2021 10:16 Відповісти
Лично меня уже задолбали все темы вокруг негров! Это всё политика, не имеющая никакого отношения к реальной жизни... Нынешней команде необходимо аккумулировать электорат - вот и занимаются хернёй... Поедите в Йоханнесбург (я был лично - поэтому знаю что говорю) и на своей шкуре прочувствуйте что такое расизм... Администрации Байдена нужно на 5 долларов разместить индейца, а на 10-ке еврея, ну а на 50-ке итальянку и вуаля! Всем угодит)))
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26.01.2021 08:47 Відповісти
он до этого двадцатки в руках не держал и начинать не стоит
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26.01.2021 09:51 Відповісти
Съезди в Париж и посмотришь,что могут сделать негры.Там бы и Мать Тереза белый балахон бы одела
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26.01.2021 12:57 Відповісти
Достали, ну если вы так всего боитесь, сидите дома в своем мухосранске и не ездите ни в Париж ни в Лондон, они без вас переживут.
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26.01.2021 13:35 Відповісти
Ты о чем,убогое?Речь о том,во что дикари могут превратить цивилизацию,а не о моих страхах и мухсранске.Ты хоть по теме вякай,а не в потолок плюй
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27.01.2021 07:48 Відповісти
Слава Богу в Україні вони не популярні ...
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26.01.2021 08:33 Відповісти
Забавно. Вроде бы, для тех времен, она была героиней и действительно заслуживает своего размещения на банкноте, особенно, вместо президента-рабовладельца, но в данные времена, выглядит это опять как пропаганда BLM. Они ж могли это сделать раньше? Но сделать решили именно сейчас, когда пришли леваки во власть.
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26.01.2021 07:37 Відповісти
Решение о размещении ее портрета на 20 баксах было принято еще в 2016 году.
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26.01.2021 08:06 Відповісти
blm официально появилась - в 13м, оккупация Украины - в 14м.
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26.01.2021 08:39 Відповісти
Охрененная лоигка! С таким же успехом можно связать Революцию Достоинства и штурм Капитолия трамповскими провокаторами, как это сделал чешский алкаш и ватник Земан.
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26.01.2021 08:44 Відповісти
ну всяческие кацапские кибератаки, вмешательства в штатовские выборы и т.п. намекают, что не все так просто. а в америке с толерантностью к угнетенным (почему не индейцам?) и внешне похожим, не всегда даже потомкам, отношение предвзятое, почему бы это не использовать?
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26.01.2021 08:52 Відповісти
Мартин Лютер Кинг тоже достоин быть увековеченным на купюре,если на то пошло...
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26.01.2021 07:40 Відповісти
І це було б набагато справедливіше. Але ж їм треба було обов'язково помістити товсту бабу нігєршу, яку ніхто не знає навіть в самій Америці, на відміну від Кінга, який дійсно відомий у всьому світі.
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26.01.2021 08:04 Відповісти
Дядя Том тоже достоин ,на Расии можно на 25 рублёвку "Герасима с собачкой"
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26.01.2021 08:19 Відповісти
... леді Гага найкращий кандидат ...
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26.01.2021 08:36 Відповісти
))) да...да.... даешь Анжелу Дэвис
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26.01.2021 09:53 Відповісти
Левая демократическая Америка гораздо приятнее и человечнее чем трамповская, живущая прошлым.
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26.01.2021 07:41 Відповісти
А вот ********** полуголодная раися приятна остальному миру?
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26.01.2021 08:10 Відповісти
а хто розраховується за "приятно" , жывущая прошлым" ?
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26.01.2021 08:37 Відповісти
Коммунистическая партия США Гэса Холла любила дохлый СССР во все дыры...
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26.01.2021 07:43 Відповісти
нехай. только очень ограниченной серией.
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26.01.2021 07:53 Відповісти
Следующим шагом девиз "In God we trust" заменить на "Black lives matter"
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26.01.2021 07:53 Відповісти
И рассчитываться такими купюрами будет необходимо только стоя на коленях...
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26.01.2021 07:56 Відповісти
"Важно, чтобы наши деньги отражали историю и разнообразие нашей страны"
Тоді відобразіть на своїх грошах трансгендерів, феміністок, веганів і антивакцинувальників. Вони незаслужено не відображаються на банкнотах, а це, вибачте, махрова дискримінація
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26.01.2021 08:05 Відповісти
Вони знищують цінності США. Або білі повстануть, або кольорові остаточно займуть владу і будуть диктувати свої правила.
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26.01.2021 08:06 Відповісти
Обама уже был президентом, и что? Не городите чушь!
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26.01.2021 08:07 Відповісти
Не звернули увагу, що заміну на купюрі почали впроваджувати при Обамі?
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26.01.2021 08:13 Відповісти
Слушайте, когда в США начали отменять квоты на белых студентов, когда там перестали делить автобус на две части, часть для белых и для негров, когда туалеты стали совместными. То многие тоже писали, ну вот и все, США захватили негры и теперь они их развалят, это было 60-50 лет назад, и что? Развалились США? Были уничтожены все ценности?
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26.01.2021 08:47 Відповісти
Ещё всё впереди, не так быстро, просто у штатов большой потенциал. ЮАР была слабее, поэтому деградировала значительно быстрее после прихода к власти черных
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26.01.2021 13:38 Відповісти
В США выстроена система, которая хорошо защищает страну, даже если во власть пробирается дегенерат за счет тупого лохтората, например от Трампа, который вылизывал задницу *****. Там у власти уже было полно темнокожих, которые были и в Пентагоне и в Госдепартаменте и Министерстве экономики и даже в Белом доме, и что случилось? Развалили они штаты?
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26.01.2021 13:44 Відповісти
Кацап иди постой на коленях перед омоном
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26.01.2021 08:11 Відповісти
Ти вже стоїш перед нєграми
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26.01.2021 08:14 Відповісти
должны остаться негры и китайцы \ну и + разные оттенки\. так что никаких восстаний, только адаптация и эволюция.
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26.01.2021 08:46 Відповісти
Ксению Собчак обвинили в расизме за песню "Убили негра" в Инстаграм.)

Немецкая автомобильная компания Audi разорвала рекламный контракт с известной российской телеведущей и экс-кандидатом в президенты РФ Ксенией Собчак после ряда расистских материалов в ее профиле в Instagram. "Известные нам инциденты являются неприемлемыми" - заявил представитель Audi Вернер Нойхольд (Werner Neuhold) в среду, 24 июня, в ответ на запрос информагентства dpa. Компания "строго отвергает любые формы расизма и дискриминации", подчеркнул он.
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26.01.2021 08:12 Відповісти
ей надо было петь "ай ай ай ай убили белого цисгендереа не инвалида" премию бы дали
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26.01.2021 08:54 Відповісти
Это даже не ее песня. Была когда-то такая группа "Запрещённые барабанщики", так вот это их песня. Мне даже страшно представить, что бы с ними сделали сейчас, спой они эту песню 😱
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26.01.2021 13:42 Відповісти
Вижу тут комментаторы слились в экстазе с ватой, которая городит тоже самое, что и вы. Во-первых никакого отношения к BLM это не имеет, решение о размещении портрета было принято еще в 2016 году. Во вторых хорош постоянно хоронить США, как это делает вата уже лет 100. И в третих это их дело, кого размещат на своих купюрах, сами разберуться!
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26.01.2021 08:12 Відповісти
Плюсую за наївну фразу "нікакова атнашенія к BLM нє імєєт".
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26.01.2021 08:27 Відповісти
Зачем тратить деньги на ребрендинг того, что и так стоит на третьем месте у коллекционеров всего мира, естественно, после соток и пятидесяток. Бумажные деньги вообще становятся атавизмом, как те же дневники у школьников. Через двадцать лет , возможно, их вообще не будет , и дети будут удивляться,что такое было, как удивляются сейчас тому, что было время без мобильных телефонов и даже без домашних.
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26.01.2021 08:16 Відповісти
А чого тільки одну ?
Слабенька "реформа".
Міняйте всі.
Понаходите, кого малювать.

А про таке не пишуть ?
https://www.newsmax.com/us/texas-homeland-security/2021/01/23/id/1006898/
Texas Case Against Biden Hinges on Legality of Immigration Deal
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26.01.2021 08:16 Відповісти
пропозиція змін долара з України....
У США хочуть помістити на купюру в $20 портрет афроамериканської аболіціоністки Гаррієт Табмен - Цензор.НЕТ 5313
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26.01.2021 08:18 Відповісти
100 гнусів
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26.01.2021 09:04 Відповісти
и Кривой Рог нужно сделать Зелено Рог, а то когда проходят конкурсы Красоты, то неприятно звучит мисс Кривой Рог.
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26.01.2021 08:24 Відповісти
мдяя.. Вашингтон переворачивается в гробу..... амеры вы че там совсем сбрендили? вы скоро молиться на чернокожих начнете.. пипец...
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26.01.2021 08:45 Відповісти
https://inforesist.org/200-griven-nominirovali-na-luchshuyu-banknotu-goda/ «Банкнота 200 гривен четвертого поколения - среди номинантов ежегодного международного конкурса «Банкнота года», который организует Международное общество банкнот (IBNS)»
У США хочуть помістити на купюру в $20 портрет афроамериканської аболіціоністки Гаррієт Табмен - Цензор.НЕТ 9225
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26.01.2021 09:06 Відповісти
Если б Рейгана разместили на купюре - круче было бы
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26.01.2021 09:20 Відповісти
Всё.
Киздец баксу.
На полтинник гомика, на сотку дебила.
Шоб всем угодить.)
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26.01.2021 09:22 Відповісти
Намалюєте ще, тільки це певно буде 20 000 000 нових долярів. Як у Зімбабве. Але спочатку буде конфісковано землю у білих фермерів та проведено їх масову аніхіляцію, а там і інші справедливі рехворми підтягнуться.
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26.01.2021 09:23 Відповісти
Предлагаю на 1-долларовой купюре изобразить портрет неандертальца, которых нацисты-кроманьонцы выпилили тогда еще!
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26.01.2021 09:25 Відповісти
Ну а що? Шайка, що захопила владу в США, має ж якимось чином відволікати лохів від угод з комуняцьким Китаєм!
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26.01.2021 09:43 Відповісти
Пропал Булаховский дом.....
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26.01.2021 09:59 Відповісти
Пройдет время и на американском долларе появится негр Джордж Флойд, "святой мученик" и "борец за права" афроамериканского народа. Black lives matter ("Жизни черных имеют значение"), будет написано на американском долларе, Мартин Лютер Кинг, Маркус Гарви, Хью Ньютон и Малкольм Икс заменят лица президентов США и....... мир перевернется.
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26.01.2021 10:09 Відповісти
Негров! Побольше негров!
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26.01.2021 10:12 Відповісти
У демократов план по увеличению сторонников с помощью мигрантов. Возможно случай с Трампом был последний раз когда победил республиканец. Америка безвозвратно меняется. И это к лучшему. Наблюдая что творил Трамп становилось страшно за весь мир.
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26.01.2021 10:52 Відповісти
И что он на творил дебил ни одной войны создал сотни тысяч рабочих мест а
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26.01.2021 12:59 Відповісти
На деньгах уже есть портреты великих президентов и что теперь их стирать в угоду черных уголовников ? Хотят портреты печатайте новый номинал 25 долларов 26 долларов 27 долларов и т.д.
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26.01.2021 11:56 Відповісти
Лучше бы они вместо портрета аболиционистки разместили там портрет эксгибиционистки!
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26.01.2021 12:52 Відповісти
В зимбабве и ,юар Уже поменяли на чёрных голод разруха криминал деградация
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26.01.2021 12:57 Відповісти
 
 