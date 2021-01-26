Казначейство США продовжить розгляд питання про розміщення портрета американської аболіціоністки Гаррієт Табмен на 20-доларовій купюрі. Це планувалося зробити при президенті Бараку Обамі, але в період правління Дональда Трампа питання було знято з порядку денного

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє CNBC.

"Ми вивчаємо способи прискорити ці зусилля", - заявила сьогодні журналістам ресниця Білого дому Джен Псакі. "Важливо, щоб наші гроші відображали історію і різноманітність нашої країни", - додала вона.

У 2016 році Обама вирішив, що Табмен має замінити на банкноті сьомого президента США Ендрю Джексона, який не тільки був рабовласником, а й масово переселяв індіанців у резервації, щоб розчистити територію для білих поселенців.

Перед обранням на пост президента Трамп назвав цей план "чисто політичною коректністю".

У 2019 році міністр фінансів Трампа Стівен Мнучін оголосив у Конгресі, що зміну дизайну буде відкладено до 2028 року. Мнучін тоді сказав, що основна причина зміни дизайну валюти - це боротьба зі спробами підробки.

Довідка. Гаррієт Табмен (1822-1913) - борець проти рабства і за соціальні реформи у США. Втікши з рабства, вона виконала майже 13 місій з порятунку приблизно 70 поневолених людей, включно зі своєю сім'єю і друзями. Під час громадянської війни служила розвідником для армії Союзу. Пізніше була активісткою руху за виборче право жінок. Співпрацювала з білим аболіціоністом Джоном Брауном, про якого Showtime нещодавно зняв серіал "Птах доброго Господа".

Видання зазначає, що редизайн грошових банкнот - складний процес, який потребує часу і більшої кількості змін, ніж просто заміна портрета. Наприклад, на розробку синьої смуги безпеки, яка зараз прикрашає 100-доларову купюру, пішло 11 років.

Для виробництва нових 20-доларових банкнот з використанням надійної технології захисту від підробки та інших заходів безпеки потрібно нове високошвидкісне друкарське обладнання, придбання якого заплановано на 2025 рік, пише CNBC.