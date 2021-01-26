У США хочуть помістити на купюру в $20 портрет афроамериканської аболіціоністки Гаррієт Табмен. ФОТО
Казначейство США продовжить розгляд питання про розміщення портрета американської аболіціоністки Гаррієт Табмен на 20-доларовій купюрі. Це планувалося зробити при президенті Бараку Обамі, але в період правління Дональда Трампа питання було знято з порядку денного
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє CNBC.
"Ми вивчаємо способи прискорити ці зусилля", - заявила сьогодні журналістам ресниця Білого дому Джен Псакі. "Важливо, щоб наші гроші відображали історію і різноманітність нашої країни", - додала вона.
У 2016 році Обама вирішив, що Табмен має замінити на банкноті сьомого президента США Ендрю Джексона, який не тільки був рабовласником, а й масово переселяв індіанців у резервації, щоб розчистити територію для білих поселенців.
Перед обранням на пост президента Трамп назвав цей план "чисто політичною коректністю".
У 2019 році міністр фінансів Трампа Стівен Мнучін оголосив у Конгресі, що зміну дизайну буде відкладено до 2028 року. Мнучін тоді сказав, що основна причина зміни дизайну валюти - це боротьба зі спробами підробки.
Довідка. Гаррієт Табмен (1822-1913) - борець проти рабства і за соціальні реформи у США. Втікши з рабства, вона виконала майже 13 місій з порятунку приблизно 70 поневолених людей, включно зі своєю сім'єю і друзями. Під час громадянської війни служила розвідником для армії Союзу. Пізніше була активісткою руху за виборче право жінок. Співпрацювала з білим аболіціоністом Джоном Брауном, про якого Showtime нещодавно зняв серіал "Птах доброго Господа".
Видання зазначає, що редизайн грошових банкнот - складний процес, який потребує часу і більшої кількості змін, ніж просто заміна портрета. Наприклад, на розробку синьої смуги безпеки, яка зараз прикрашає 100-доларову купюру, пішло 11 років.
Для виробництва нових 20-доларових банкнот з використанням надійної технології захисту від підробки та інших заходів безпеки потрібно нове високошвидкісне друкарське обладнання, придбання якого заплановано на 2025 рік, пише CNBC.
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но из за таких как ты избирателей, на украинских деньгах скоро будут размещать таких деятелей как Бужанский - борцов против всего украинского...
Вот поэтому тебе такая никогда не достанется!
Тоді відобразіть на своїх грошах трансгендерів, феміністок, веганів і антивакцинувальників. Вони незаслужено не відображаються на банкнотах, а це, вибачте, махрова дискримінація
Немецкая автомобильная компания Audi разорвала рекламный контракт с известной российской телеведущей и экс-кандидатом в президенты РФ Ксенией Собчак после ряда расистских материалов в ее профиле в Instagram. "Известные нам инциденты являются неприемлемыми" - заявил представитель Audi Вернер Нойхольд (Werner Neuhold) в среду, 24 июня, в ответ на запрос информагентства dpa. Компания "строго отвергает любые формы расизма и дискриминации", подчеркнул он.
Слабенька "реформа".
Міняйте всі.
Понаходите, кого малювать.
А про таке не пишуть ?
https://www.newsmax.com/us/texas-homeland-security/2021/01/23/id/1006898/
Texas Case Against Biden Hinges on Legality of Immigration Deal
Киздец баксу.
На полтинник гомика, на сотку дебила.
Шоб всем угодить.)