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Новини Коронавірус і карантин
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Від сьогодні всіх, хто прилітає до США, зобов'язали надавати негативний тест на COVID-19

Від сьогодні всіх, хто прилітає до США, зобов'язали надавати негативний тест на COVID-19

Усі авіапасажири, які вирушають до США з-за кордону, з 26 січня мають надати негативний тест на COVID-19 або довідку про одужання від нового типу коронавірусу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Держдепартамент США.

"Державний департамент США та центри з контролю і профілактики захворювань (CDC) нагадують усім мандрівникам, що, починаючи від завтра, 26 січня, всі авіапасажири віком два роки і старше, які прибувають у США, мають надати докази негативного тесту COVID-19 або докази одужання від COVID-19 перед посадкою", - йдеться в повідомленні, поширеному держдепом.

Зазначається, що цей наказ поширюється як на іноземних громадян, так і на громадян США.

Держдепартамент також закликав громадян США переглянути необхідність поїздок за кордон і відкласти всі несуттєві поїздки.

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Автор: 

Держдепартамент США (1610) карантин (18172) США (22395) туризм (1560) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+1
Фаучі отримав від Байдена "карт-бланш"..
РЕЗУЛЬТАТ БУДЕ. )
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26.01.2021 08:28
+1
Следует отметить что тест надо проходить только легально прилетающим. Беженцы из Гондураса могут перебегать и без теста.
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26.01.2021 08:30
+1
І тут остапам поперло!
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26.01.2021 08:30
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Фаучі отримав від Байдена "карт-бланш"..
РЕЗУЛЬТАТ БУДЕ. )
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26.01.2021 08:28 Відповісти
Це Україні потрібно вимагати від США, ЄС, Великобританії паспорт вакцинації і довідок про щеплення до ковід-19 і щепленя до ковід-19 Лондон з чипом в їх дупах. Для США чи ЄС навіть хворий на ковід ніякої загрози не несе, бо в них потужна медицина і всі проштамовані вакцинами, а от для України житель золотого мільярду може створити потужну пандемію бо охорона здоров'я тут на рівні третього світу.
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26.01.2021 08:29 Відповісти
Лахті продовжує...
розповідати що робити..


Для США чи ЄС навіть хворий на ковід ніякої загрози не несе, бо в них потужна медицина і всі проштамовані вакцинами

не знав...Що є універсальні вакцини

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26.01.2021 08:42 Відповісти
Універсальних немає, як немає на всі штами грипу, а на ковід-19 вони ж самі говорять що є. То як їх може заразити ковідом 19 людина з африки? А от хворий з США може знищити пів держави третього світу. В чому тут на ваш погляд я не правий? Хіба можна порівняти рівень медицини в США, ЄС і в Україні чи Руанді?
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26.01.2021 09:17 Відповісти
Следует отметить что тест надо проходить только легально прилетающим. Беженцы из Гондураса могут перебегать и без теста.
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26.01.2021 08:30 Відповісти
ти диви.. лахті хвилюється за ситуацію з біженцями в США...
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26.01.2021 08:43 Відповісти
І тут остапам поперло!
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26.01.2021 08:30 Відповісти
всі авіапасажири віком два роки і старше

а чому не два місяці і і старше ? ))))

Джерело: https://censor.net/ua/n3244036
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26.01.2021 08:44 Відповісти
 
 