Від сьогодні всіх, хто прилітає до США, зобов'язали надавати негативний тест на COVID-19

Усі авіапасажири, які вирушають до США з-за кордону, з 26 січня мають надати негативний тест на COVID-19 або довідку про одужання від нового типу коронавірусу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Держдепартамент США.

"Державний департамент США та центри з контролю і профілактики захворювань (CDC) нагадують усім мандрівникам, що, починаючи від завтра, 26 січня, всі авіапасажири віком два роки і старше, які прибувають у США, мають надати докази негативного тесту COVID-19 або докази одужання від COVID-19 перед посадкою", - йдеться в повідомленні, поширеному держдепом.

Зазначається, що цей наказ поширюється як на іноземних громадян, так і на громадян США.

Держдепартамент також закликав громадян США переглянути необхідність поїздок за кордон і відкласти всі несуттєві поїздки.

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