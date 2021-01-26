Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу біля Хутора Вільний. За добу - 7 порушень режиму "тиші", - штаб ОС

За минулу добу російські найманці на Донбасі сім раз порушили режим припинення вогню, один український військовослужбовець зазнав поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС у Facebook.

"Протягом минулої доби, 25 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Південного збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь зі зброї різних видів – мінометів 120-мм калібру, протитанкового ракетного комплексу, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Поблизу населеного пункту Хутір Вільний російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціях українських захисників з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілів зазнав поранення один український воїн. Військовослужбовця оперативно доставили до медичного закладу, де йому надається необхідна допомога лікарів", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", біля Тарамчука противник двічі відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік Водяного, що на Приазов’ї та Павлополя окупанти використали проти наших захисників стрілецьку зброю, а неподалік Водяного – ще й підствольний гранатомет.

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"На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь", - йдеться в повідомленні.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

"Від початку поточної доби, 26 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - повідомили в пресцентрі штабу ООС.