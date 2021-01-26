За добу через COVID-19 в Україні померли 133 людини, виявлено 2779 нових випадків, одужали - 12 538
В Україні станом на ранок вівторка, 26 січня, зафіксовано 2779 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"2779 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 95 дітей та 175 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 891 особа;
летальних випадків – 133;
одужало – 12 538 осіб;
здійснено тестувань за добу – 32 030 (зокрема методом ПЛР – 16 589, методом ІФА – 15 441).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 197 107 осіб;
одужало – 965 835 осіб;
летальних випадків – 22 057;
проведено ПЛР-тестувань – 6 125 257.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (375), Запорізькій (276), Івано-Франківській (255), Одеській (211) та Харківській (207) областях", - розповів Степанов.
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Роби собі по 100 тестів на день то й зміниш статистику
З вашого графіку видно, що лише в сезоні 2016-17 років був 1 чітко виражений пік захворюваності на грип.
У 17-18 та 18-19 роках було по 2 піки. Тож стверджувати на підставі вашого графіка, що "пік ковіду вже минув" - це, як мінімум, легковажні фантазії.
До того ж в ковіду немає такої сезонності, як в грипу. І влітку від нього помирають не набагато менше, ніж взимку.
Воно ж не здатне до аналізу навіть своїх графіків, а ще щоб якісь висновки зробити то взагалі.
По-друге, де ти там помітило "графіки", якщо він там лише один?
По-третє, якщо я б мав бажання пожбурлятися лайном, я б швирнув тебе на вентилятир.
І наостанок, якщо вже ти такий аж надто розумний соєсос, то будь ласкавий, вкажи свої узагальнені висновки з аналізу даного графіка або ж просто замовкни.
В калюжу сядь, бо пригоріло у тебе ЗЕцуцика знатно.
Тебе ж, "неперевершеного чемпіона з аналітики", доволі ввічливо попросили викласти свій аналіз цього графіка.
Та якщо ти не в змозі провести такий аналіз, а здатен лише тріпати язиком, то, пупсику мій, стули свою пельку та йди до біса.
В калюжу сядь немічне та охолонь.
Саме тому в мене не виникає ніякого бажання вказувати на ваші помилки. Якщо матимете достатньо натхнення, знайдете їх самостійно.
Навіть якщо ви ці помилки не помітите, це зовсім не означає що їх там немає.
"Павєрьтє мне наслово" - як часто любив казати один з моїх викладачів
А в результаті повна неспроможність пояснити аргументами і фактами свою точку зору свідчить про повну відсутність знань та розумінь в галузі, в якій "надуватель щок" тужиться повчати інших.
Мені здається, що ти взагалі не здатний зрозуміти різницю між виразами: "немає бажання" та "немає аргументів".
Тож наостанок, зроби мені послугу, пошукай собі іншого співбесідника..
Не подобається бесіда - то заткни свою погану пельку і звіздуй звідси в свою мокшанську дупу.
Тож, голубе мій, сам і прямуй туди, де тобі й місце -
Ти тут ніхто і звуть тебе ніяк, щоби хтось в тебе ще дозволу питав на написання свого посту.
Закрий свого смердючого мокшанського роту, бо звідти тхне дупою твого господаря пуйла.
Люди не у важкому стані просто не хочуть витрачати власні гроші на тестування та навіть звертатися до лікарів, бо потім їм по 2-3 тижні сидіти на самоізоляції...
Зелені фальсифікатори, мля.
Захворів мій знайомий акурат на другий тиждень, після контакту з носієм ковіду, у якої його підтвердили.
Ось вам і вся статистика.
Модератори Цензора бачу видалили мій комент, в якому, я саркастично відмітив, що якщо тести не робити то й взагалі хворих не буде.
А також в стилі ЗЕнедоумка додав, що "нужна пєрєстать бАлеть".
Видно ЗЕвівці і тут не перевелися.
«Стэнфорд, Корнуэлл и пять других лабораторий Калифорнийских университетов «обнаружили, что C19 выдуманный, вымышленный, а не вирус и подали в суд на CDC за мошенничество с коронавирусом», - сказал Роб Освальд, доктор вирусологии и иммунологии Корнуэльского университета:
«Итак, мы имеем дело с очередным штаммом гриппа, как и каждый год. C19 не существует и является вымышленным. Я считаю, что Китай и глобалисты организовали эту мистификацию COVID (грипп, замаскированный под новый вирус), чтобы вызвать глобальную тиранию и всемирное полицейское тоталитарное государство наблюдения, и этот заговор включал массовые фальсификации выборов.
У меня докторская степень по вирусологии и иммунологии. Я работаю в клинической лаборатории и проверил 1500 «предполагаемых» положительных образцов C19, собранных здесь, в Южной Калифорнии. Когда моя команда лаборантов и я проводили тестирование с помощью критериев Коха и наблюдения с помощью SEM (растрового электронного микроскопа), мы не обнаружили Covid ни в одном из 1500 образцов. Мы обнаружили, что все 1500 образцов были в основном гриппом A, а некоторые были гриппом B, но не было ни одного случая Covid, и мы не использовали тест B.S. PCR.
Затем мы отправили оставшиеся образцы в Стэнфорд, Корнуэлл и несколько лабораторий Калифорнийских университетов, и они обнаружили те же результаты, что и мы, БЕЗ COVID. Они обнаружили грипп A и B. Все мы затем поговорили с CDC и попросили жизнеспособные образцы COVID, которые, по словам CDC, они не могут предоставить, поскольку у них не было никаких образцов.
В результате всех наших исследований и лабораторных работ мы пришли к твердому выводу, что C19 был выдуманным и вымышленным. Грипп назвали Covid, а большинство из 225 000 умерших умерли от сопутствующих заболеваний, таких как сердечные заболевания, рак, диабет, эмфизема легких и т. д., и при наличии этих заболеваний они заболели гриппом, который еще больше ослабил их иммунную систему, что явилось причиной смерти. Я еще не нашел ни одного жизнеспособного образца C19 для работы.
Мы семь университетов, которые провели лабораторные испытания этих 1500 образцов, теперь подаем в суд на CDC за мошенничество с C19. CDC еще не прислали нам ни одного жизнеспособного, изолированного и очищенного образца C19. Если они не могут или не хотят прислать нам жизнеспособный образец, я говорю, что C19 нет, он вымышленный. Четыре исследовательских работы, которые действительно описывают геномные экстракты вируса C19, никогда не были успешными в выделении и очистке образцов. Все четыре статьи, написанные о C19, описывают только небольшие фрагменты РНК, длина которых составляет от 37 до 40 пар оснований, что НЕ является ВИРУСОМ. Вирусный геном обычно составляет от 30 000 до 40 000 пар оснований. Такое зло, как Ковид должно быть повсюду, почему никто ни в одной лаборатории по всему миру не выделил и не очистил этот вирус полностью? Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, это маленькие кусочки РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус.
При таком плохом состоянии, как Covid, должно быть повсюду, почему никто в какой-либо лаборатории во всем мире никогда не изолировал и не очистил этот вирус полностью?
Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, - это небольшие фрагменты РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус ».
Ти ворожий агент, який поширює серед українців брехню про відсутність КОВІДу з метою нанести максимальну шкоду Україні.
Ти свою локшину розвішуй на власні вуха.
А кремлівські байки про світову змову тисяч вірусологів в десятках країн світу з вигадування неіснуючого вірусу ти розказуй скрєпним бабцям з "загонів любителів путлера".
Останній раз більше 12000 нових хворих (12630) в Україні було зареєстровано 40 днів тому. То звідки зараз взялося 12538 одужавших, якщо за 40 днів стільки не хворіло?
Тоді ж, 40 днів тому було 260 померлих. А зараз 133. Тобто кількість хворих зменшилася в 4,5 рази, а померлих - менше, ніж вдвічі? Серйозно?
Треба розуміти, що вони не хочуть робити тестів щоб не шокувати ні Європу ні своїх виборців, бо як не готові були до другої хвилі пандемії, так не готові і до вакцинування. По цих питаннях робота влади провалена повністю.
Тому й розповідають байки по захворюваності і одужавших.
А також роблять вигляд, що не розуміють, ті, кому розумна боротьба з пандемією є з якихось обставин невигідною.