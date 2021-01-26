В Україні важливо виховати культуру вакцинації: проти коронавірусу готові робити щеплення менш ніж 50% населення, - Шмигаль

В Україні важливо виховати культуру щеплень - для цього буде проводитися комунікація з різними групами населення.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі "Свободи слова" на телеканалі ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Важливо виховати культуру вакцинування у людей, тому що сьогодні за різними соціологічними опитуваннями, менше 50% готові вакцинуватися. Але насправді це надзвичайно важливий елемент протидії коронавірусу", - сказав глава уряду.

Також читайте: До кінця тижня Україна очікує поставки 100-200 тисяч доз вакцини проти COVID-19 у межах механізму COVAX, - Шмигаль

Він додав, що в Україні проводитимуть комунікацію з різними групами населення для заохочення до щеплень проти коронавірусу.