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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні важливо виховати культуру вакцинації: проти коронавірусу готові робити щеплення менш ніж 50% населення, - Шмигаль

В Україні важливо виховати культуру вакцинації: проти коронавірусу готові робити щеплення менш ніж 50% населення, - Шмигаль

В Україні важливо виховати культуру щеплень - для цього буде проводитися комунікація з різними групами населення.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі "Свободи слова" на телеканалі ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Важливо виховати культуру вакцинування у людей, тому що сьогодні за різними соціологічними опитуваннями, менше 50% готові вакцинуватися. Але насправді це надзвичайно важливий елемент протидії коронавірусу", - сказав глава уряду.

Також читайте: До кінця тижня Україна очікує поставки 100-200 тисяч доз вакцини проти COVID-19 у межах механізму COVAX, - Шмигаль

Він додав, що в Україні проводитимуть комунікацію з різними групами населення для заохочення до щеплень проти коронавірусу.

Автор: 

вакцина (4418) карантин (18172) Денис Шмигаль (4536) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+29
сам культурно привился пфайзером, ну а некультурному, неблагодарному нариду можно впарить фуфломицин с 50% эффективностью...
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26.01.2021 08:50
+17
одна потвора пропонує нам "спутнік", інші якийся китайський шмурдяк.. ви ще "новічком" нам запропонуйте вакцинуатися, а потім, - а чого це вони відмовляються, невдячні..
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26.01.2021 08:50
+10
культура вакцинации по-новому - колют непонятно что, непонятно от чего.
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26.01.2021 08:54
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сам культурно привился пфайзером, ну а некультурному, неблагодарному нариду можно впарить фуфломицин с 50% эффективностью...
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26.01.2021 08:50 Відповісти
Вже за це Шмигаля потрібно знімати. Воно нам впарює культуру колективного суїциду. Хай почитає на сайті виробника від чого ця вакцина - ні про який імунітет там не сказано, це для послаблення важкості перебігу коронавірусної хвороби.
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26.01.2021 10:45 Відповісти
Відповідальні держави не продають товар з 50% гарантії, не дозволять вводити дохлу вакцину: адже це профанація метода і антиреклама. Верхівка і хто може матеріально - зроблять щеплення гарантованими вакцинами, а тіньовий ринок розгуляється! Бачимо наявні переваги антикорупційних розвинених країн ЄС і США, де, дійсно, у простої людини є захист. від лихварів.
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26.01.2021 12:31 Відповісти
одна потвора пропонує нам "спутнік", інші якийся китайський шмурдяк.. ви ще "новічком" нам запропонуйте вакцинуатися, а потім, - а чого це вони відмовляються, невдячні..
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26.01.2021 08:50 Відповісти
культура вакцинации по-новому - колют непонятно что, непонятно от чего.
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26.01.2021 08:54 Відповісти
Потому денег хватает только на 40 млн доз(по две дозы на человека),а если бы денег хвата на больше доз, то и культура вакцинации была бы выше какой то маланский подход к решению проблемы.
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26.01.2021 08:54 Відповісти
Денег не хватает, потому что переплатили в 2 раза по сравнению с с Пфицер пропустив сделку через фирму Богатыревой. По словам Шмыгаля - это было условие китайцев, однако было журналистское расследование - они связались с поставщиком в Китае представившись фармкомпанией, так китайцы заявили, что они не работают с частными фирмами, а только с правительствами и это принципиальная позиция........т.е. условие использовать фирмы-прокладку было условием украинской стороны!!!
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26.01.2021 09:54 Відповісти
В Україні важливо виховувати культуру. Але для того треба вакцинувати від русского язика. Бо інакше нічого доброго не буде.
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26.01.2021 08:54 Відповісти
І правильно, щеплюватись треба групам ризику, а не всім:
старшим, хворим на серце і діабет, лікарям і т.д.
Нах воно здоровим дітям, наприклад?
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26.01.2021 08:54 Відповісти
випив зранку?
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26.01.2021 09:24 Відповісти
ти пропонуєш людей з групи ризику добити фуфломіцином який під видом вакцини постачають прокладки Богатирьової?
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26.01.2021 09:36 Відповісти
Я взагалі про щеплення, а не про якість вакцини
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26.01.2021 09:38 Відповісти
Щеплення вбиває слабких з групи ризику, тому навпаки, вакцинувати треба тих, хто може це пережити, щоб не заражали слабких. Тут все не так просто. Але в нас це буде зроблено "фірмово" по-нашому. Люди будуть вмирати, а МОЗ буде казати, що це не від вакцини. Як кажуть, запасайтеся попкорном.
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26.01.2021 12:15 Відповісти
Скільки людей вже було вбито вакциною від ковіду?
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26.01.2021 12:56 Відповісти
Да с чего он решил что может указывать что делать другому человеку в принциае, и в частности колоться вакциной не прошедшей испытание временем...
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26.01.2021 08:56 Відповісти
так вы же то спутник, то еще какую китайскую х-ню тащите. потому дураков нет.
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26.01.2021 08:57 Відповісти
сам тем шмурдяком колись. я переболел - мне не надо.
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26.01.2021 08:57 Відповісти
Навіщо вакцинуватись якимось незрозумілим лайном, включно з Pfizer/Moderna, якщо перехворівши ковідом вже набув стійкого імунитету?
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26.01.2021 09:09 Відповісти
Краще виховайте культуру не голосувати за проросійських довбо....ів
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26.01.2021 09:00 Відповісти
Телега не едет,потому что кучер пьян и лошадь не покормил...,хоть тыщи советников скажут дядя ты не Дэнсяопин,он все равно не поймет...ты Маодзедун тупой и неуклюжий...
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26.01.2021 09:01 Відповісти
В Украине важно воспитать культуру! что бы прекратить практику выборов отбросов во власть, а на счёт прививок... так ведь тупость ими не лечится! как и ковид впрочем
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26.01.2021 09:03 Відповісти
УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ США ПОДАЛИ В СУД НА CDC ЗА МОШЕННИЧЕСТВО С COVID
«Стэнфорд, Корнуэлл и пять других лабораторий Калифорнийских университетов «обнаружили, что C19 выдуманный, вымышленный, а не вирус и подали в суд на CDC за мошенничество с коронавирусом», - сказал Роб Освальд, доктор вирусологии и иммунологии Корнуэльского университета:
«Итак, мы имеем дело с очередным штаммом гриппа, как и каждый год. C19 не существует и является вымышленным. Я считаю, что Китай и глобалисты организовали эту мистификацию COVID (грипп, замаскированный под новый вирус), чтобы вызвать глобальную тиранию и всемирное полицейское тоталитарное государство наблюдения, и этот заговор включал массовые фальсификации выборов.
У меня докторская степень по вирусологии и иммунологии. Я работаю в клинической лаборатории и проверил 1500 «предполагаемых» положительных образцов C19, собранных здесь, в Южной Калифорнии. Когда моя команда лаборантов и я проводили тестирование с помощью критериев Коха и наблюдения с помощью SEM (растрового электронного микроскопа), мы не обнаружили Covid ни в одном из 1500 образцов. Мы обнаружили, что все 1500 образцов были в основном гриппом A, а некоторые были гриппом B, но не было ни одного случая Covid, и мы не использовали тест B.S. PCR.
Затем мы отправили оставшиеся образцы в Стэнфорд, Корнуэлл и несколько лабораторий Калифорнийских университетов, и они обнаружили те же результаты, что и мы, БЕЗ COVID. Они обнаружили грипп A и B. Все мы затем поговорили с CDC и попросили жизнеспособные образцы COVID, которые, по словам CDC, они не могут предоставить, поскольку у них не было никаких образцов.
В результате всех наших исследований и лабораторных работ мы пришли к твердому выводу, что C19 был выдуманным и вымышленным. Грипп назвали Covid, а большинство из 225 000 умерших умерли от сопутствующих заболеваний, таких как сердечные заболевания, рак, диабет, эмфизема легких и т. д., и при наличии этих заболеваний они заболели гриппом, который еще больше ослабил их иммунную систему, что явилось причиной смерти. Я еще не нашел ни одного жизнеспособного образца C19 для работы.
Мы семь университетов, которые провели лабораторные испытания этих 1500 образцов, теперь подаем в суд на CDC за мошенничество с C19. CDC еще не прислали нам ни одного жизнеспособного, изолированного и очищенного образца C19. Если они не могут или не хотят прислать нам жизнеспособный образец, я говорю, что C19 нет, он вымышленный. Четыре исследовательских работы, которые действительно описывают геномные экстракты вируса C19, никогда не были успешными в выделении и очистке образцов. Все четыре статьи, написанные о C19, описывают только небольшие фрагменты РНК, длина которых составляет от 37 до 40 пар оснований, что НЕ является ВИРУСОМ. Вирусный геном обычно составляет от 30 000 до 40 000 пар оснований. Такое зло, как Ковид должно быть повсюду, почему никто ни в одной лаборатории по всему миру не выделил и не очистил этот вирус полностью? Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, это маленькие кусочки РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус.
При таком плохом состоянии, как Covid, должно быть повсюду, почему никто в какой-либо лаборатории во всем мире никогда не изолировал и не очистил этот вирус полностью?
Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, - это небольшие фрагменты РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус ».
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26.01.2021 09:03 Відповісти
https://www.stopfake.org/uk/fejk-covid-19-tse-prosto-chergovij-shtam-gripu/ Ось.

Почитай спростування цього фейку. Ооб Освальд особисто спрстовує написання цього "листа", що поширюється у соцмережах. Факт-чекінг.
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26.01.2021 09:18 Відповісти
Да такое даже опровергать смысла нет. Если бы существовало подобное "открытие", то оно бы было опубликовано в серьезном рецензируемом медицинском издании. Так как этого нет, то всерьез воспринимать это нормальный человек просто не может.
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26.01.2021 13:04 Відповісти
Але ж є олігофрени, що лайкнули розповсюджувачи фейка не прочитавши спростування. Отже навіть така маячня знаходить свою аудиторію
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26.01.2021 13:30 Відповісти
Конечно есть. А с каких пор антивакцинаторам нужны факты? Их фейки вполне устраивают. Это больные люди.
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26.01.2021 13:40 Відповісти
В феврале планируют запустить Адаптивный карантин....
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26.01.2021 09:06 Відповісти
вакцынация - код 666 5G на лбу.
только икона и молитва поможет.
и лбом об пол посильнее.
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26.01.2021 09:11 Відповісти
Не одразу відчув сарказм, за це Вам п*ятірка
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26.01.2021 10:06 Відповісти
50% процентов граждан якобы не готовы вакцинироваться, но правительство не готово вакцинировать 100% граждан.
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26.01.2021 09:13 Відповісти
шмиг шмиг ... бабло в кишеню ... шмиг ... шмиг
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26.01.2021 09:15 Відповісти
Нам не культуру вакцинации надо воспитывать, а тех, кто не может закупить нормальную вакцину без воровства.
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26.01.2021 09:15 Відповісти
пшло нах
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26.01.2021 09:16 Відповісти
Не хотят отравой колоться. Некультурные какие.
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26.01.2021 09:19 Відповісти
Серіальчик для 73% зніміть
"Слуга вакцини"
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26.01.2021 09:21 Відповісти
Вороватый Патриот.
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26.01.2021 09:58 Відповісти
А слово "патріот" до зеленського яким чином?
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26.01.2021 10:32 Відповісти
вот же падла.. сам уже привился и всех своих родственников привил.. падлюка шоб ты сдох
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26.01.2021 09:25 Відповісти
Завезем 200 тыс доз По два укола на человека
получается вакцинируем 100 тысячь Это депутатский корпус и кабмин с ближайшими родственниками. Все остальные подождут(если доживут).
В Украине важно воспитать культуру вакцинации:раньше думай о депутатах,а потом о себе- Шмыгаль
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26.01.2021 09:27 Відповісти
Так там же одна доза 2 укола. В першому уколі вакцина, а в другому слабенький вірус. Другий укол потрібен щоб імунна система не забула інформацію від першого укола. І уколи роблять з перервою два тижня.
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26.01.2021 10:09 Відповісти
Нет. Двухкомпонентных вакцин не так много. Одна из низ кацапский "Спутник". Но даже в ней никакого ковида во второй дозе нет. У большинства остальных состав первой и второй дозы одинаков.
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26.01.2021 13:07 Відповісти
Зрозумів, почитаю про це більше
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26.01.2021 14:13 Відповісти
Самі коліться китайським і російським лайном виродки, ще й гроші за це заплатили.
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26.01.2021 09:37 Відповісти
Это не показатель культуры вакцинации, это - показатель доверия к зеленому шуту и его камарилье.
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26.01.2021 09:43 Відповісти
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26.01.2021 10:00 Відповісти
Воспитание бывает кнутом и пряником.
У нас только кнуты, либо грызи либо ...
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26.01.2021 09:47 Відповісти
Ниче, ребята, скоро вам будет пофиг, сколько украинцев позволят ставить на себе опыты.... Скоро у вас будет одна забота- где спрятаться от линчевания!
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26.01.2021 09:50 Відповісти
еще для полного счастья не хватает того что бы ж..ыды ввели какую то дурь через вакцинацию останется придуреть и молча смотреть как грабят дальше
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26.01.2021 10:01 Відповісти
Так половина переболела уже. Нахера им фуфломициновая вакцина?
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26.01.2021 10:02 Відповісти
Культуру нужно "прививать" имея вакцину. Зачем бескультурным прививки? А культурные уже Пфайзером ширнулись по пятому разу...
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26.01.2021 10:32 Відповісти
Культура прививок без самих прививок.Это мне напоминает как в детстве нас информатике учили без компьютеров..
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26.01.2021 11:19 Відповісти
,,В Україні важливо виховати культуру вакцинації" перш за все для президента і кабінету міністрів.Щоб українці мали можливість робити щеплення вакцинами , які зареєстровані в європейських країнах,а не в Індії, Китаї і інших бананових країнах.І це стосується також вакцин від різних хвороб.Тоді українці почнуть без остраху робити щеплення собі і своїм діткам.Щоб керівництво країни нарешті почало поважати свій нарід, а не ставитися до них як до бидла.
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26.01.2021 11:48 Відповісти
Достаточно не позволять проводить непонятные инвазии, как болезни сами куда то деваются. Нехрен залечивать до смерти. Убитый иммунитет не спасет вообще.
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26.01.2021 14:17 Відповісти
 
 