З огляду на настрої в Раді, повне перезавантаження Кабміну ризиковане: це вже буде класичною коаліціадою, - Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій оцінив можливість повного перезавантаження Кабінету міністрів цього року. Він вважає це можливим, але доволі ризикованим.

Про це Криклій заявив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про мої особисті прогнози - знаєте, може бути все. Але з огляду на різні бажання, інтенції, настрої у Верховній Раді, мені здається, що повне перезавантаження доволі ризиковане", - сказав Криклій.

За його словами, у разі повного перезавантаження уряду буде важче сформувати склад, який хочуть отримати в результаті голосування в парламенті.

"Доведеться вже більше прислухатися до опозиційних фракцій. Насправді, це вже буде класичною коаліціадою. І тут вже питання: які у кого будуть пропозиції, бачення. Тоді вже розділяється відповідальність, і не факт, що ситуація буде рухатися в тому напрямку, що раніше", - додав міністр.

Також читайте: Міжнародні авіаперевезення можуть повністю відновиться з 2023 року, - Криклій