З огляду на настрої в Раді, повне перезавантаження Кабміну ризиковане: це вже буде класичною коаліціадою, - Криклій
Міністр інфраструктури Владислав Криклій оцінив можливість повного перезавантаження Кабінету міністрів цього року. Він вважає це можливим, але доволі ризикованим.
Про це Криклій заявив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо говорити про мої особисті прогнози - знаєте, може бути все. Але з огляду на різні бажання, інтенції, настрої у Верховній Раді, мені здається, що повне перезавантаження доволі ризиковане", - сказав Криклій.
За його словами, у разі повного перезавантаження уряду буде важче сформувати склад, який хочуть отримати в результаті голосування в парламенті.
"Доведеться вже більше прислухатися до опозиційних фракцій. Насправді, це вже буде класичною коаліціадою. І тут вже питання: які у кого будуть пропозиції, бачення. Тоді вже розділяється відповідальність, і не факт, що ситуація буде рухатися в тому напрямку, що раніше", - додав міністр.
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Палата представників передала Сенату резолюцію про імпічмент 45-го президента США Дональда Трампа. Його судитимуть за підбурювання до заколоту 6 січня.
9 конгресменів-демократів, які виступатимуть обвинувачами, пронесли письмове звинувачення через ротонду Капітолію у зал Сенату, слідуючи тим самим маршрутом, по якому йшов натовп прихильників Трампа. 9 лютого Сенат почне слухання, повідомляє https://edition.cnn.com/politics/live-news/biden-presidency-trump-impeachment-1-25-21 CNN .
100 сенаторів виступлять присяжними в провадженні, яке може призвести до позбавлення Трампа права коли-небудь знову займати пост президента. Головуватиме на процесі сенатор-демократ Патрік Ліхі. Хоча в Конституції США говориться, що цим повинен займатися голова Верховного Суду, саме сенатор бере на себе функцію судді, коли імпічмент проводиться не проти чинного президента.
Щоб засудити Трампа, потрібно, аби проти нього виступили щонайменше 17 сенаторів-республіканців.
"КЛОУНАДА" загальнодержавного масштабу... "Монобільшість" у Верховній раді остаточно перетворилася на "зборище бандарлогів" Кіплінга, які роблять що хочуть, гидять і б"ються між собою з "жрачку"...