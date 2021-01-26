УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11390 відвідувачів онлайн
Новини Новий Кабмін
1 659 20

З огляду на настрої в Раді, повне перезавантаження Кабміну ризиковане: це вже буде класичною коаліціадою, - Криклій

З огляду на настрої в Раді, повне перезавантаження Кабміну ризиковане: це вже буде класичною коаліціадою, - Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій оцінив можливість повного перезавантаження Кабінету міністрів цього року. Він вважає це можливим, але доволі ризикованим.

Про це Криклій заявив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про мої особисті прогнози - знаєте, може бути все. Але з огляду на різні бажання, інтенції, настрої у Верховній Раді, мені здається, що повне перезавантаження доволі ризиковане", - сказав Криклій.

За його словами, у разі повного перезавантаження уряду буде важче сформувати склад, який хочуть отримати в результаті голосування в парламенті.

"Доведеться вже більше прислухатися до опозиційних фракцій. Насправді, це вже буде класичною коаліціадою. І тут вже питання: які у кого будуть пропозиції, бачення. Тоді вже розділяється відповідальність, і не факт, що ситуація буде рухатися в тому напрямку, що раніше", - додав міністр.

Також читайте: Міжнародні авіаперевезення можуть повністю відновиться з 2023 року, - Криклій

Автор: 

Кабмін (14053) відставка (1459) Криклій (548)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
А зараз,певно,некласична монокоаліціада ?Тупаки трускавецькі.
показати весь коментар
26.01.2021 09:20
+2
тебя, криклий, надо первого убирать. Коррупционер на содержании МАУ и СкайАпа, которые не вернули многие миллионы за невыполненные рейсы. Запомни, ублюдок, твое "счастье" не вечно.
показати весь коментар
26.01.2021 09:14
+1
как поумнел мальчик...не хочет в отставку
показати весь коментар
26.01.2021 09:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ага. Бойка министром энергетики,а мертвечука премьером.
показати весь коментар
26.01.2021 09:08 Відповісти
Мертвечук-ти?))
показати весь коментар
26.01.2021 09:57 Відповісти
отак треба: цоп - і в торбу

Палата представників передала Сенату резолюцію про імпічмент 45-го президента США Дональда Трампа. Його судитимуть за підбурювання до заколоту 6 січня.
9 конгресменів-демократів, які виступатимуть обвинувачами, пронесли письмове звинувачення через ротонду Капітолію у зал Сенату, слідуючи тим самим маршрутом, по якому йшов натовп прихильників Трампа. 9 лютого Сенат почне слухання, повідомляє https://edition.cnn.com/politics/live-news/biden-presidency-trump-impeachment-1-25-21 CNN .
100 сенаторів виступлять присяжними в провадженні, яке може призвести до позбавлення Трампа права коли-небудь знову займати пост президента. Головуватиме на процесі сенатор-демократ Патрік Ліхі. Хоча в Конституції США говориться, що цим повинен займатися голова Верховного Суду, саме сенатор бере на себе функцію судді, коли імпічмент проводиться не проти чинного президента.
Щоб засудити Трампа, потрібно, аби проти нього виступили щонайменше 17 сенаторів-республіканців.
показати весь коментар
26.01.2021 09:08 Відповісти
как поумнел мальчик...не хочет в отставку
показати весь коментар
26.01.2021 09:10 Відповісти
Мальчік пише, що потрібно буде прислухатися до опозиційних партій. Мальчік ще не усвідомив, що саме "Слуга народу" і є опозиційною партією. До більш як 80 відсотків громадян, які її не підтримують. Тому коаліція - це найкращий вихід у таких умовах.
показати весь коментар
26.01.2021 10:13 Відповісти
Одну вышку Бойка отдать 95 кварталу,вторую Дизель шоуменам и будет всем счастье...
показати весь коментар
26.01.2021 09:10 Відповісти
кріси ...
показати весь коментар
26.01.2021 09:12 Відповісти
тебя, криклий, надо первого убирать. Коррупционер на содержании МАУ и СкайАпа, которые не вернули многие миллионы за невыполненные рейсы. Запомни, ублюдок, твое "счастье" не вечно.
показати весь коментар
26.01.2021 09:14 Відповісти
А зараз,певно,некласична монокоаліціада ?Тупаки трускавецькі.
показати весь коментар
26.01.2021 09:20 Відповісти
во ,дожились...министры велыкого крадивныцьтва регулируют дела в Раде...а в ремонтах дорог-не регулируют
показати весь коментар
26.01.2021 09:21 Відповісти
Криклій, своїм "новоязом" "коаліціада", прикриває те, що ВЖЕ є в Верховній Раді" - "КЛОУНАДА"...
"КЛОУНАДА" загальнодержавного масштабу... "Монобільшість" у Верховній раді остаточно перетворилася на "зборище бандарлогів" Кіплінга, які роблять що хочуть, гидять і б"ються між собою з "жрачку"...
показати весь коментар
26.01.2021 09:24 Відповісти
Коаліції нема, рівень довіри до ВР як у попердньої - саме цим ПУЗ (Президент України Зеленський) мотивував розпуск ВР попередньої каденції. ЗІ Нинішня влада - така сама як і попередня, тільки значно гірша.
показати весь коментар
26.01.2021 09:27 Відповісти
З огляду на настрої в Раді, повне перезавантаження Кабміну ризиковане: це вже буде класичною коаліціадою, - Криклій - Цензор.НЕТ 9547
показати весь коментар
26.01.2021 09:30 Відповісти
Но учитывая разные желания, интенции, настроения в Верховной Раде, мне кажется, что полная перезагрузка довольно рискованным", - сказал Криклий.- работают эти бездари не для блага Украины и ее народа, а по личным желаниям , которые должны приносить кое какие монеты.
показати весь коментар
26.01.2021 09:45 Відповісти
Шотакое? Нет большинства, нет калалиции, может кому на выход пора?
показати весь коментар
26.01.2021 10:00 Відповісти
а что это за такое чмордло криклий... в последнее время дурь из его головы лезет лавиной... хотя там такие почти все...
показати весь коментар
26.01.2021 10:31 Відповісти
якась тупа заява...
показати весь коментар
26.01.2021 10:47 Відповісти
 
 