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Новини Коронавірус і карантин
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Антикарантинні протести в Нідерландах: мітингувальники кидали в поліцію каміння, правоохоронці застосовували водомети. Затримано 250 осіб. ВIДЕО

Третю ніч поспіль тривають антикарантинні протести в Нідерландах. По всій країні затримали вже понад 250 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіли в ТСН.Ранок 26 січня.

Наймасовіші акції відбулися в Роттердамі, Амстердамі та Гаазі. Мітингарі - це переважно молодь. Вони кидали в поліцію каміння і били вітрини магазинів. Поліція застосувала сльозогінний газ та водомети, також копи стріляли в повітря.

Варто зауважити, що протести в країні почалися після того, як уряд запровадив у всій країні комендантську годину. До слова, це сталося вперше від часів Другої світової війни. Штраф за її порушення – 95 євро. Бари та ресторани в Нідерландах не працюють із жовтня. У грудні закрили школи та крамниці з товарами не першої необхідності. Усе це, кажуть чиновники, для стримування пандемії коронавірусу.

Також дивіться: На півдні Роттердама пролунав вибух: пошкоджено сім будинків і кілька автомобілів. ВІДЕО+ФОТО

Як повідомлялося, у Франції готуються запровадити уже третій від початку пандемії локдаун. Через поширення так званих британського та південноафриканського штамів, які, ймовірно, можуть бути більш заразними, ніж ті, що досі виявляли в Європі. Магазини і школи у Франції здебільшого відкриті, ресторани зачинені. По всій країні діє комендантська година від 18:00 і до 06:00. У цей час зачиняються всі магазини, прогулянки чи спорт на вулиці заборонені.

Автор: 

карантин (18172) Нідерланди (1552) протест (2394) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+10
Маразм крепчает.
Высосанная из куя пандемия уже *****^а даже голландцев.
)
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26.01.2021 09:28
+9
причем правительство Нидерландов так переусердствовало с коменданстким часом что переплюнуло по жестокости и абсурду меры которые вводились при оккупации Нидерландов немцами в годы 2-й Мировой войны...
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26.01.2021 09:16
+4
Респект. Пора выносить ковидобесов.
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26.01.2021 09:23
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причем правительство Нидерландов так переусердствовало с коменданстким часом что переплюнуло по жестокости и абсурду меры которые вводились при оккупации Нидерландов немцами в годы 2-й Мировой войны...
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26.01.2021 09:16 Відповісти
дурантинофіли є всюди...
і їм так незручно носити маски....
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26.01.2021 09:30 Відповісти
В намордниках по улицам ходят идиоты
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26.01.2021 09:32 Відповісти
абсурдность в том- что Нидерланды сама автомобильная страна в Европе а по велосипедам самая 1 в Европе и даже в мире уступая Китаю и Вьетнаму... транспорт там ездит пустым причем стабильно и круглосуточно и логика вообще не понимает зачем вводить комендантский час вообще если там на автобус 4 пассажира! на трамвай от силы 8 пассажиров на поезд в 4 вагона 12 пассажиров??!! автомобиль имеет 78% жителей Нидерландов города да есть крупные но 70% населения проживает в маленьких городках и поселках и сельской местности... во всем должна быть обоснованность а не так мы так (мы власть решили) в свое время в 16 веке нидерландцы казнили членов королевской династии и ввели парламентскую форму правления и стали РЕСПУБЛИКОЙ....и тут вдруг проявляются признаки хунты и диктатуры власти это уже перебор.. и прочем необоснованный комендатские часы всегда во все времена ассоциировались с войной и оккупацией а не борьбой с пандемией и вирусами и болячками...
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26.01.2021 09:45 Відповісти
А ватніе длббі-дидовики должні ходить в намордниках и на строгом поводке , да на коленях,на коленях,животніе...
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26.01.2021 09:52 Відповісти
Тампон смени, а то Ковидом воняет....
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26.01.2021 11:22 Відповісти
у Дідовика Лахтінського манєчка..
звідусіль його переслідує Ковід..
навідь з тампаксів,на які він періодично натрапляє,риючись у смітниках..
але "врагу нє здайотся наш гордий ВарягДідовик",'хлопнув пузирьок "бояри"..
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26.01.2021 18:32 Відповісти
Я вижу тема использованных женских тампонов тебе близка. Но это для кацапа нормально, ты не переживай.
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26.01.2021 19:44 Відповісти
Лахті,не я підняв тему тампонів...
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26.01.2021 21:56 Відповісти
А идиоты носят макси даже не попытавшись разобраться в их неэффективности.
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26.01.2021 09:45 Відповісти
а що,зобов"язані?))
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26.01.2021 18:33 Відповісти
дайте угадаю: задержанные потребовали рускава переводчика
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26.01.2021 12:40 Відповісти
А так можно было, водометы против мирных протестувальныкив?
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26.01.2021 09:17 Відповісти
Ковид скорей всего не такой как его нарисовала политическая олигархическая масонская и прочая во власти шелупонь опускают доходы населения расписывают что и как делать.... а чего не делать постепенно страны становятся похожими на бараки концлагерей и лагерей с жестким лагерным режимом где начальство решает сколько раз тебе гулять или не гулять твои доходы в минус ты попадаешь в зависимость разрыв между населением и властью растет любая форма и причина диктатуры.. ДИКТАТУРА ВЛАСТИ ЭТО ВСЕГДА ЗЛОО баланса как видим увы не достигнуто борьба за наше с вами выживание по сути превращается в геноцид во всем остальном... ДАВАЙТЕ ОТВЕТИМ СЕБЕ ЧЕСТНО что если вирус или вирусы комбинируются сами и станут УГРОЗОЙ МИРУ ЧЕЛОВЕКУ ВЛАСТЬ ТИХО УМОЕТ РУКИ и бросит нас на едине с проблемами... они что в самомо деле будут сами махать труселями останавливая для нас вирусы ха ха-ха гомерическим реготом.... (в чем еще тот вопрос поскольку уж как то стремно ведет себя вирус вовремя как то мутируется меняет окраску и симптоматику что мягко говоря противоречит канонам вирусологии..и явно указывает на ручное внешнее управление и как под вывод что к вирусу приложена рука человека и благие намерение из разряда-- мы вас спасем.. напоминают Библию и Евангелие что благими намерениями вымощена дорога в АД или из советского фантастического фильма "Отроки Во Вселенной" когда планету захватили роботы и сделали всех людей счастливыми.... превратив их в андроидов человеко роботов...
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26.01.2021 09:28 Відповісти
начальство решает сколько раз тебе гулять или не гулять



кого заражати,а кого ні....
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26.01.2021 09:31 Відповісти
надо было как в рашке, снежками закидать до смерти
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26.01.2021 09:19 Відповісти
Хоровод поводить и покричать позор
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26.01.2021 09:23 Відповісти
у нас вообще даже хороводы не водят,зебил нагнул раком страну и играет причандалами по головах зебилов и все всех устраивает,хуже кацапов,те хоть выходят на улицы,а наши хлопают зебилу в ладошы
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26.01.2021 09:28 Відповісти
А ти вийшов?))) І за кого на виборах голосував?))
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26.01.2021 09:36 Відповісти
Там Шарий ещё чемоданы не пакует?)))
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26.01.2021 09:20 Відповісти
Антиковидные диссиденты?
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26.01.2021 09:23 Відповісти
Респект. Пора выносить ковидобесов.
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26.01.2021 09:23 Відповісти
Фашисты! Я выражаю свою озабоченность.
Но почему молчат послы?
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26.01.2021 09:24 Відповісти
Захарова нє молчіт....)))
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26.01.2021 09:34 Відповісти
Не знаю такую.
Кто она?
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26.01.2021 09:35 Відповісти
Сиди себе дома, пыхти...
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26.01.2021 09:26 Відповісти
Не знаю что там Нидерландах, но судя по статистике, которую нам пилят зебилы - пандемийка то сдувается
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26.01.2021 09:26 Відповісти
Маразм крепчает.
Высосанная из куя пандемия уже *****^а даже голландцев.
)
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26.01.2021 09:28 Відповісти
У тєбя,лахті,фсьо "висосано іх ..уя"...
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26.01.2021 09:34 Відповісти
А у тебя лишняя хро... буква.
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26.01.2021 09:41 Відповісти
Мог бы нагрубить ( типа уж ты то точно оттуда высосан) , но не буду.)
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26.01.2021 10:10 Відповісти
Ну і тупі єврогеї, навіть не здогадуються що заразу можна подолати звичайною забороною продажу шкарпеток...
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26.01.2021 09:37 Відповісти
Звичайно - спорт на вулиці, то дуже небезпечна річ... А після сутінків вірус особливо активізується...
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26.01.2021 09:38 Відповісти
Наконец то хоть кто то повел себя, как свободные люди, а не макаки и трусливые мулы!
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26.01.2021 09:44 Відповісти
Вот это протесты!
А проплаченные флагоносцы под Радой - фейк.
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26.01.2021 09:45 Відповісти
Кацапы и белорусы терпилы учитесь как с омоном надо а не снежками кидать и кричать позор,полицейские машины должны гореть, а не срать в автозаках,за Белорусов вообще молчу выходить по 100 000 и так все просрать с импотентными криками "уходи" и шариками,если б так унижали голландцев били,калечели публично отлавливали в спальных районах то полицейские участки были бы спалены той де молодежью и устроили бессрочный митинг а не по воскресеньям как в Беларуси таких терпил мазохистов как белорусы и кацапы по моему нет нигде
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26.01.2021 09:47 Відповісти
Украинцам тоже надо поучиться. Позорнее "протестов" в Украине наверно нет нигде в мире.
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26.01.2021 10:10 Відповісти
А какие позорные?что вышли на протесты из за подорожания комуннал услуг?так это начинает что-то шевелить власть,так бы вообще не поднимали вопрос если молчали или вы видели что наша спецназ разгонял дубинками людей пепекрывавшийс трассы?,а по поводу власти у нас не стоит вопрос смены Зебила,как смены Пуйла или Луки так как зебилы всё таки выбрали и все чесно без фальсификации прошло в отличии от кого то и без обнуления как у кого то,Зебил дотянет или позже скинут другой вопрос,но у нас если выходит на протест спецназ не препятствует не забираетмв автозаки если это мирно ге жгут не разбивают,в росии даже одиночные пикеты пакуют людей
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26.01.2021 10:25 Відповісти
такой хоккей нам не нужен
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26.01.2021 09:47 Відповісти
В Польщі теж, протести. Навіть рух з'явився "ми відчиняємо" . Дуда послав всіх і сказав - найжорстокіші заходи і штрафи. В основному це обслуговуючи напрямки бізнесу (кафе, курорти, бари...).
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26.01.2021 09:54 Відповісти
...ШАНОВНІ .. Свою Поліцію , Нац Гвардію -- це Наші Діти і Онуки - як Ми їх ВИХОВАЛИ .. так Вони і поводяться -- СУСПІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ за силовими Структурами - щоби ониє НЕ перетворилися в ПСІВ системи .. чи олігархічної ...чи мафіозної .. оце як сьогоднішній стан СБУ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..
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26.01.2021 09:55 Відповісти
Новость: Протесты в Нидерландах", но пипл, упорно про Рашку..... Почему?
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26.01.2021 10:01 Відповісти
Надо срочно ввести санкции против Нидерландов.
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26.01.2021 10:05 Відповісти
Решать мировому полицейскому. Захотят введут, но... Сомневаюсь я однако.
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26.01.2021 10:13 Відповісти
какие там голанцы тем педикам не до протестов .хйуло походу пошевелил их
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26.01.2021 10:11 Відповісти
КОмендатнский час - это откровенное издевательство над людьми. Ни один эпидемиолог здровомыслящий такой абсурд не посоветует. В любой стране найдутся чиновники, бюрократы и часть населения, которые будут выступать за закручиваение гаек, и КОвид просто дал им возможность это делать. НАдо сопротивлястья на улицах ни чума и даже не испанка - Ковид не требует драконовских мер, не надо расстреливать людей на улицах за то что они без масок а идет все к этому.
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26.01.2021 10:12 Відповісти
шукай козлячи роги козломордих....
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26.01.2021 10:34 Відповісти
Сегодня на Цензоре просто шикарный подарок кацапским ботам. Сразу две новости заслужившие их пристальное внимание и бурное обсуждение. Планируемый с 2016 года портрет негритянки на 20-ти долларовой бумажке, которые многие из них в жизни не видели и им это не грозит в будущем, и бросание камней с подожженной мусорной урной группкой веселящихся подростков в Нидерландах. Аналитики теперь совершенно уверены, что вашей Америке теперь точно пипец, а ковидный заговор китайцев/евреев/масонов/соросов/илоновмасков/билловгейтсев и геев окончательно разоблачен.
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26.01.2021 12:51 Відповісти
 
 