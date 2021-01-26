Антикарантинні протести в Нідерландах: мітингувальники кидали в поліцію каміння, правоохоронці застосовували водомети. Затримано 250 осіб. ВIДЕО

Третю ніч поспіль тривають антикарантинні протести в Нідерландах. По всій країні затримали вже понад 250 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіли в ТСН.Ранок 26 січня.

Наймасовіші акції відбулися в Роттердамі, Амстердамі та Гаазі. Мітингарі - це переважно молодь. Вони кидали в поліцію каміння і били вітрини магазинів. Поліція застосувала сльозогінний газ та водомети, також копи стріляли в повітря.

Варто зауважити, що протести в країні почалися після того, як уряд запровадив у всій країні комендантську годину. До слова, це сталося вперше від часів Другої світової війни. Штраф за її порушення – 95 євро. Бари та ресторани в Нідерландах не працюють із жовтня. У грудні закрили школи та крамниці з товарами не першої необхідності. Усе це, кажуть чиновники, для стримування пандемії коронавірусу.

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Як повідомлялося, у Франції готуються запровадити уже третій від початку пандемії локдаун. Через поширення так званих британського та південноафриканського штамів, які, ймовірно, можуть бути більш заразними, ніж ті, що досі виявляли в Європі. Магазини і школи у Франції здебільшого відкриті, ресторани зачинені. По всій країні діє комендантська година від 18:00 і до 06:00. У цей час зачиняються всі магазини, прогулянки чи спорт на вулиці заборонені.