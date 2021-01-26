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Шість вокзалів готують до передачі в концесію. Це буде у форматі 1+1: один великий вокзал і один менший у донавантаження, - Криклій

Шість вокзалів готують до передачі в концесію. Це буде у форматі 1+1: один великий вокзал і один менший у донавантаження, - Криклій

В Україні готують до концесії шість вокзалів, включно з київським. Це може допомогти розвивати ці об'єкти і мати прозорі надходження від них.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, передача вокзалів в концесію може зробити об'єкти незбитковими.

Також читайте: З огляду на настрої в Раді, повне перезавантаження Кабміну ризиковане: це вже буде класичною коаліціадою, - Криклій

"Це буде, найімовірніше, як нам рекомендує наш партнер Світовий банк, IFC, у форматі 1+1: тобто один великий вокзал і один менший вокзал. Тоді ми можемо знаходити стратегічного концесіонера, який зацікавлений у великому вокзалі. Маленький йому буде у донавантаження", - пояснив він.

За словами Криклія, це розпочнеться вже цього року, будуть запускати концесійні конкурси.

"Ми плануємо зараз київський з вінницьким вокзалом. Потім у нас Миколаїв, Дніпро, Харків і Чоп. Щодо цих об'єктів ще вивчаємо, як краще їх можна скомплектувати у цьому форматі 1+1. Можливо, Чоп буде йти у парі зі Львовом, бо це логічніше, з огляду на локацію", - заявив він.

Також міністр пояснив, чому державні аеропорти не передають у концесію. За його словами, Україна не хотіла б їх "дешево віддавати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міжнародні авіаперевезення можуть повністю відновиться з 2023 року, - Криклій

"Тому щодо тих  концесійних проєктів, державних аеропортів ми взяли паузу до періоду, коли авіація відновиться. Щодо регіональних аеропортів, які на балансі облрад - там інша ситуація. Вони все одно мають знаходити якогось постійного стратегічного партнера", - зазначив він.

Автор: 

вокзал (287) концесія (240) Криклій (548)


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Топ коментарі
+10
Очередное Г+Г от зеленого стада....
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26.01.2021 09:20
+9
че криклий видать ты и сюда свою лапку наложил, что вход на вокзал будет платным? ну почему криклия не учит опыт развитых стран, германия передала железку в конфессию, в итоге еле потом вытянули из провальной конфессии... вот я не заметил изменений в лучшую сторону ни в одном начинании криклия, обычно становится очень дорого и хуже...
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26.01.2021 09:23
+9
Формат 1+1 з елементами Квартал-95.
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26.01.2021 09:23
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Очередное Г+Г от зеленого стада....
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26.01.2021 09:20 Відповісти
Ты в Праге был на вокзале? А в Цюрихе? А я был...
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26.01.2021 09:39 Відповісти
Дожили. Теперь ЖД будет косвенно телеканал 1+1 рекламировать. Много платят за рекламу ?
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26.01.2021 09:54 Відповісти
Залізниця -це держава у державі, це загальновідомі факти. Зелена команда добралась до стратегічного ресурсу держави (це на фоні війни з Росією). Через стратегічні залізничні вузли доставляються ешелони з військовою технікою, ************, здійснюється маневрування з"єднаннями і цілими арміями. Найбільш цікаві плани зелених уродів віддати в концесію залізничні станції (вокзали) в Дніпрі, Харкові, Миколаєві (всі на напрямку можливого прориву московітських військ, а ще блокувати західний регіон (Львів і україно-угорський кордон -Чоп). Тільки за такі плани того Криклія треба на козацьку палю. А хіба вокзали збиткові??? Не треба красти, відмивати бабки через тендерні закупівлі, наліплені там структури- посередники і все буде рентабельним. А ще немаловажне питання, а хто концесіонер (держава-уряд- укрзалізниця, чи прокладка для Криклія і його гопкоманди, а хто візьме в концесію українські найбільш стратегічні державні об"єкти- резиденти московітської розвідки - це як пити дати. Агов крикливці!!!!, може хватить грабувати Україну, бо насправді можете нарватись на гнів народний.
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26.01.2021 10:10 Відповісти
Не треба красти

ніби доросла людина..А наївність зашкалює... (((
коли я чую треба..необхідно,має бути ,я сміюся і подібних романтиків і ідіотів посилаю на....уй..

щоб не заводили народ "на манівці"..
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26.01.2021 10:15 Відповісти
ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
КАНДИДАТА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народженнях.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду стають розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатись та цінувати, а всі решта - знати і поважати.
Україна - з якої не поїдуть наші діти.
А тепер про те, як це зробити.
Те, що я презентую - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.
Народовладдя через референдуми
Одразу хочу запевнити - іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього.
Торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану. Буду чесним та відданим Україні та передам її в руки нового покоління політиків.
Хочу нагадати, що саме воля народу, висловлена на референдумі 1 грудня 1991 року - народила Україну як державу. З того часу в нас не було референдумів, на яких народ би щось вирішував.
Мій перший законопроект: «Про народовладдя». У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки Народ України буде формувати основні завдання для влади через референдуми та інші форми прямої демократії. В ******** Україні це повинно відбуватись із максимальним використанням новітніх технологій.
Людина - вища цінність
Держава для Людини, а не Людина для держави. Повага до людської гідності повинна стати основним принципом у діяльності держави. Реформи повинні позитивно відображатись на кожній Людині, а не на десятьох сім'ях.
Моя мета побудувати державу, яка надає своїм громадянам якісний сервіс. Для цього потрібно максимально скоротити кількість функцій держави.
Менше Держави в житті Людини, більше Людини в житті Держави!
Справедливість і Рівність усіх перед Законом
Справедливість - основа довіри у суспільстві. Немає довіри - немає держави.
28 років нам обіцяють суспільство рівних можливостей, натомість щоразу поділяють нас за різними ознаками. Насправді є тільки один поділ: ми і вони. Ми - це Народ України. Вони - це «політичні пенсіонери», які кочують із влади до опозиції, з партії в партію і постійно створюють собі вигідне місце, прикриваючись недоторканністю.
Впроваджувати рівність та справедливість почну із себе. Мої законопроекти у цьому напрямі: «Про зняття недоторканності з Президента України, народних депутатів і суддів»; «Про імпічмент Президента України»; «Про відкликання народного депутата України».
Ніяких «корочок», ніякого «телефонного права». Невідворотність відповідальності та справедливе і законне покарання - основа чесної України.
Вибори до Парламенту та місцевих рад мають відбуватись за відкритими списками. «Кнопкодавство», «депутатські прогули» - автоматична підстава до позбавлення депутатського мандату.
Судова гілка влади повинна стати Владою, а не прислужником у Президента, уряду, Парламенту, місцевої влади. Ми повернемо довіру і повагу до суду. Для простих спорів - мирові судді, які обираються народом. Для кримінальних злочинів - ефективний суд присяжних, який складається з народу.
Безпека Людини. Безпека Країни
Ми повинні вибороти мир для України. Перед гарантами за Будапештським меморандумом і партнерами з ЄС ми ставитимемо питання підтримки України у прагненні завершити війну, повернути тимчасово окуповані території і змусити агресора відшкодувати завдані збитки. Здача національних інтересів і територій не може бути предметом жодних перемовин.
Професійна армія має стати школою лідерства і свободи. Армія повинна бути престижною службою, де отримані навички і знання будуть успішно застосовані і в реальному секторі економіки. Бюджет на армію має перестати бути «годівницею» для «кабінетних генералів», а повинен забезпечити гідні умови служби і розвиток солдата.
Рух України до НАТО та інших безпекових об'єднань - запорука нашої безпеки, в яку я вірю, та яка повинна отримати підтвердження через всеукраїнський референдум. Моє завдання зробити так, щоб зарплата військовослужбовців була на рівні натівських стандартів.
Органи правопорядку повинні припинити займатись економічним тиском на бізнес і повернутись до виконання своїх прямих обов'язків із забезпечення безпеки громадян. Час повернути довіру до правоохоронних органів, яку ми плекали на початку реформи. СБУ не буде займатись економічними злочинами.
Заможний громадянин - заможна держава
Головна мета моєї діяльності - заможний Українець. Наш вибір - економіка, зорієнтована на потреби кожного громадянина.
Всі роки влада штучно створювала ситуацію, за якої чесно вести бізнес в Україні для підприємця було практично неможливо. Тому ми запровадимо одноразову «нульову декларацію» для бізнесу. Кожен бізнесмен за 5% зможе задекларувати та легалізувати свої доходи. Отримані кошти підуть на зменшення тарифного навантаження для малозабезпечених. Пройшовши «економічне чистилище», кожен отримає шанс у подальшому чесно вести бізнес в країні.
Першочергові завдання розвитку економіки: детінізація економіки, свобода конкуренції, розвиток внутрішнього виробництва, довгострокове недороге кредитування. Я, як Президент, буду гарантом кожному великому інвестору, який прийде в Україну.
Податки стануть простими і зрозумілими. Заміна податку на прибуток податком на виведений капітал дасть бізнесу більше свободи для розвитку і знизить адміністративний тиск. Платити податки мають всі.
Бюджет держави повинен стати народною казною, а не системою забаганок народних депутатів.
Формування прозорого ринку землі.
Україна повинна перейти на забезпечення своїх потреб за рахунок власних енергетичних ресурсів, ставши згодом їх експортером на європейський ринок.
Необхідно впровадити економічний паспорт українця. Кожна дитина матиме право накопичувати на своєму рахунку частину від реалізації державою природніх благ (надра, землі тощо). Після досягнення повноліття дитина отримає ці накопичення як власний стартовий капітал. Українець повинен стати основним акціонером України!
Найбільша країна Європи не може бути найбіднішою.
Не боротьба з корупцією, а перемога над нею
«Не вкради!» - основна заповідь у боротьбі з корупцією.
Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях. Підозрюваний у корупції не вийде під заставу. Засуджений за корупцію отримає конфіскацію майна і довічну заборону обіймати державні посади. Викривач корупції перебуватиме під захистом держави та отримуватиме матеріальне заохочення. Я сам не крав і нікому не дозволю!
Новоствореним антикорупційним органам і Вищому антикорупційному суду - максимальну державну підтримку для ефективного виконання їх завдань.
Чесні посадовці отримають гарантовані гідні заробітні плати, відкриті конкурси на посади, високий соціальний статус і державне страхування.
Моя ціль - повна відкритість діяльності влади, автоматизація публічних процесів онлайн, зведення всього функціоналу держави до розмірів смартфону.
Мета: не брати, не давати, а хто не зрозумів - саджати!
Здорова та освічена нація
Професії лікаря та вчителя повинні стати престижними і високооплачуваними.
Лікарні і школи отримають ******* обладнання, оновлять свою інфраструктуру. Скоротимо адміністративну надбудову системи охорони здоров'я та освіти.
Найважливіший крок в охороні здоров'я - перехід до страхової медицини. Пацієнт буде сам визначати програму страхування, обирати заклад, лікаря, спосіб лікування. Базовий рівень страхування для малозабезпечених верств населення - за рахунок держави.
Ліки, які пройшли реєстрацію в країнах ЄС та США, не будуть отримувати додаткових дозволів в Україні.
Велика увага - медицині профілактичній. Хвороби треба запобігати, а не лікувати. Програма популяризації здорового способу життя. Введення обов'язкового безкоштовного щорічного медичного огляду.
Освіта - це майбутнє нації! Початкова освіта повинна формувати дитину щасливу. Загальна освіта - людину ******** знань. Професійно-технічна освіта - людину, яка вміє. Вища освіта - людину майбутнього.
Ми запровадимо принцип «гроші ходять за талановитим студентом». Кожен шкільний геній отримає освітній ваучер, який зможе витратити на навчання у будь-якому обраному ним закладі вищої освіти.
Створимо всі умови для того, щоб державні та приватні заклади освіти отримали рівні права. Держава гарантуватиме прозоре та легке ліцензування, підтримку і розвиток приватної освіти. Ми відкриємо український ринок для кращих іноземних закладів освіти.
Світ вдосконалюється щодня. Тому наш принцип - «освіта впродовж всього життя». Кожен матиме шанс підвищити свій рівень до того, який є затребуваним на ринку сьогодні.
Українці - нація, яка навчається!
Комфортна країна
Україна повинна стати країною, де зручно і затишно всім.
Молоді - якісну освіту, працевлаштування, простір для самореалізації. Відновимо програми молодіжного житлового к
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26.01.2021 10:19 Відповісти
Шість вокзалів готують до передачі в концесію. Це буде у форматі 1+1: один великий вокзал і один менший у донавантаження, - Криклій - Цензор.НЕТ 5654 https://censor.net/ua/user/31269 Доживеш до моїх літ, коли сивина покриє скроні, тоді може і пошлеш свого кота в ту сторону, яку гордо дописуєш під тим ніком. Коли мовчати, то потакати владі, олігархам, жити і дзявкати, корчити з себе великого диванного патрійота. За своє життя я понад 30 років віддав службі українському народу, і ніяка шпана не буде мені вказувати щодо моїх думок, дописів чи вподобань. Забивати інтернет тупістю, нецензурщиною, а навіть безтолковим сміхом - це ознака невиліковної олігофренії.
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26.01.2021 23:05 Відповісти
Вспоминая все предыдущие почти 30 лет приватизаций и "концессий" - оптимизма не вызывает.
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26.01.2021 09:21 Відповісти
Не вызывает оптимизма, озвученная фраза "в формате 1+1" (для красоты можно было еще добавить "хуже не будет")
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26.01.2021 09:57 Відповісти
нене, ця фраза захищена авторським правом шведським дистрибутором Eccho Rights
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26.01.2021 10:09 Відповісти
Прям таки.
Кирпа отремонтировал все вокзалы, ведомственные больницы и санатории, платформы и куеву тучу подвижного состава.
Так, что тебе, лет 12, не больше.
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26.01.2021 10:16 Відповісти
А может лучше 9+5?
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26.01.2021 09:22 Відповісти
Я за 7+9!
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26.01.2021 09:23 Відповісти
"Чем больше сдадим, тем лучше!" (с)
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26.01.2021 09:25 Відповісти
Шість вокзалів готують до передачі в концесію. Це буде у форматі 1+1: один великий вокзал і один менший у донавантаження, - Криклій - Цензор.НЕТ 6690
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26.01.2021 09:39 Відповісти
А когда Зелёное трепло сажать начнём?
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26.01.2021 09:43 Відповісти
7-40---Не ?
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26.01.2021 09:55 Відповісти
Цыганщиной попахивает!
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26.01.2021 10:06 Відповісти
Операція ліквідація.
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26.01.2021 09:23 Відповісти
че криклий видать ты и сюда свою лапку наложил, что вход на вокзал будет платным? ну почему криклия не учит опыт развитых стран, германия передала железку в конфессию, в итоге еле потом вытянули из провальной конфессии... вот я не заметил изменений в лучшую сторону ни в одном начинании криклия, обычно становится очень дорого и хуже...
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26.01.2021 09:23 Відповісти
Формат 1+1 з елементами Квартал-95.
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26.01.2021 09:23 Відповісти
ясно-понятно..
бесплатную лавочку не найдешь
будет как с этой проклятой зеленой энергетикой..
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26.01.2021 09:27 Відповісти
Практика показує, що на місці вокзалу буде аптека, ігрові автомати, генделик і ковбасна лавка
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26.01.2021 09:27 Відповісти
....і вбиральна (безкоштовна ) за кутом !
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26.01.2021 09:29 Відповісти
Бесплатно ?
Сума сошли, эти вокзалы и покупаются что б на туалетах зарабатывать )))))
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26.01.2021 09:32 Відповісти
а сейчас на БЕСПЛАТНЫХ вокзалах Укрзализныци разве есть БЕСПЛАТНЫЕ туалеты ?
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26.01.2021 09:36 Відповісти
А я вам про что говорю )))
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26.01.2021 09:37 Відповісти
Цигане и остальная братия уже передрались кому дань платить. Услуги массажа и торговли лёгкими, тоже . Как ни как Крыша меняется, Заповедник!
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26.01.2021 09:47 Відповісти
Безкоштовної ніде не буде. Будуть обісцяні кутки.
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26.01.2021 10:07 Відповісти
так кмітливо кепкуєш - за кутом, щоби не допікати нашій еліті?
бо напиши - за рогом і кожен подумає - кривим
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26.01.2021 10:10 Відповісти
В Николаеве вокзал это пестец, вокруг него - еще больший пестец.
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26.01.2021 09:34 Відповісти
Аэропорт Днепра - еще один пример «успешной» передачи в частные руки воздушных ворот, которые ранее находились в собственности государства. В 2009 году его в составе авиакомпании «Днеправиа» купила компания «Галтера», которую СМИ связывают с неформальной группой «Приват». Однако за 10 лет пассажиры по-прежнему обслуживаются в старом здании советской постройки, а соседний аэропорт Запорожье, находящийся в коммунальной собственности, активно начал ремонт аэродрома, строительство полосы и обогнал Днепр в полтора раза по числу обслуженных пассажиров.
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26.01.2021 13:32 Відповісти
Это называется уничтожить жд хозяйство. Кстати об железной дороге. Есть пару знакомых которые пока еще там работают. Так вот, большего беспредела чем за эти два года они походу еще не видели. Людей за людей просто перестали считать.Пассажирское вагонное депо Одесса -Малая, так там вообще 90-е начались. Людей даже не за проступок, а просто не понравился увольняют, не подливают контракты. Режут вагоны. Вот это самое больное. Даже поставили план, 2 вагона неделя. Об деребане и отмывании денег молчу. А тут еще решили вокзалы продавать. Гениально...
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26.01.2021 09:35 Відповісти
Тюрьмы допродают, вот и до вокзалов очередь дошла.
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26.01.2021 09:57 Відповісти
Дайте вгадаю. І в керівництві у них вундеркіндери, молодь яка тільки закінчила інститути, тупа як пробка, а карона до неба. Саоєю тупістю все розвалюють, хочу підпишу, хочу ні, просто так. Просто на наших підприємствах так.
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26.01.2021 09:58 Відповісти
Я не знаю кто там именно... но с руководством этому депо никогда особо не везло.
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26.01.2021 16:20 Відповісти
А тут еще решили вокзалы продавать.

___
Не продавать. Просто отдавать. Вігоду получит только чиновник в конвер чемодане.
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26.01.2021 10:09 Відповісти
большего беспредела чем за эти два года они походу еще не видели

..тобто це почалося в останні роки правління Бариги...
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26.01.2021 13:27 Відповісти
Я особо не вникал как было до этих двух лет. За что купил, за то продал. Но, как мне известно бардак там был как и везде. На сколько я понял, просто за эти два года он стал невыносим.
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26.01.2021 16:19 Відповісти
Олигархи скупают государственную собственность, что б косить бабло в свой карман, а подаётся это как «по просьбе трудящихся» , отлично, а ведь в это трудящиеся и верят, что все делается именно для их блага
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26.01.2021 09:36 Відповісти
Сраний совок: до хорошого товару в нагрузку купувати ще якесь гівно.
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26.01.2021 09:36 Відповісти
Можливо, Чоп буде йти у парі зі Львовом, бо це логічніше, з огляду на локацію", -Джерело: https://censor.net/ua/n3244048

"Товариство ромів" м. Львова,кажуть,дуже зацікавилось...
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26.01.2021 09:37 Відповісти
вход на вокзал по отдельному билету.
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26.01.2021 09:37 Відповісти
до "ростова" падло не добіжиш ...
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26.01.2021 09:38 Відповісти
Согласно Раппальскому братскому Договору в 1922 году между Германией и СССР,в совок пригнали немцев с 1924 года обучаться танковому делу на полигон "Кама" в Казани,летчиков Люфтваффе в Лмпецк,а химические войска Германии обучались на полигоне Вольск,на Повольжье...,ну типа немцы взялии в Концессию СССР Братство это сила...
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26.01.2021 09:39 Відповісти
дурное название для формата, точно будут называть Г+Г
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26.01.2021 09:40 Відповісти
все будет заставлено будками с шаурмой и лотками с какой-то херней, надо ж на чем-то зарабатывать, зал ожидания платный по нарастающей, + огромная стоянка перед входом..., короче будет огромный базар а-ля 7-ой километр - это 100%...
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26.01.2021 09:42 Відповісти
зали очікування,ЄДИНЕ ,що буде безкоштовне...
згідно умов концесії.. а ще прохід на перон...
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26.01.2021 10:12 Відповісти
вход платным для лохов сделают. этого достаточно, чтобы на ровном месте нарубить бабла.
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26.01.2021 10:17 Відповісти
Направление мысли вроеде верное. Но бухать нужно меньше. Однозначно!
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26.01.2021 10:12 Відповісти
Нахер пшел, псина! Тебе надо в мордор, вот и катись. Бухать завязывай, чмошник!
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26.01.2021 13:27 Відповісти
Да ты угомонишься, быдло?! Завали вонючку свою, урод невменяемый. Еще раз гавкнешь, забаню на сто лет вперед.
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26.01.2021 15:21 Відповісти
Там де з'являється Ґ+Ґ нічого доброго чекати не слід!
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26.01.2021 09:49 Відповісти
1+1 = 95 квартал.
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26.01.2021 09:49 Відповісти
___Фсё,проект Лимпопо сдулся .Сбагрить ,как в 90 -е,а там посмотрим.
Прости Тутки !
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26.01.2021 10:02 Відповісти
вход платным сделают, не?
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26.01.2021 10:14 Відповісти
Шість вокзалів готують до передачі в концесію. Це буде у форматі 1+1: один великий вокзал і один менший у донавантаження, - Криклій - Цензор.НЕТ 1973
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26.01.2021 10:21 Відповісти
1+1....опять все бене за бесплатно
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26.01.2021 10:23 Відповісти
Так 1+1 чи Г+Г?
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26.01.2021 10:23 Відповісти
Только передавать самым достойным.
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26.01.2021 10:24 Відповісти
Вход платный, трекер каждому входящему на вокзал, далее оплата трекеру в зависимости от длины перемещении по вокзалу. Чем дальше платформа с поездом от вокзала, тем более тариф.
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26.01.2021 10:27 Відповісти
я не зрозумів, а що вихід БЕЗПЛАТНИЙ? Я не згоден!!!
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26.01.2021 12:32 Відповісти
до полной распродажи земли осталось менее 6 месяцев...
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26.01.2021 11:12 Відповісти
Что бы ни делало это правительство, ситуация будет меняться только к худшему. Такие уж люди в руководстве государством сидят.
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26.01.2021 11:48 Відповісти
Украина имеет два очень показательных примера концессии и приватизации аэропортов. На днях я побывал в одном из них - в Ивано-Франковске. В 2010 году предприятие передали в концессию на 30 лет фирме «Скорзонера», конечными бенефициарами которой значатся Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.https://www.avianews.com/wp-content/uploads/2019/10/ivanofrankivsk_square.jpg Шість вокзалів готують до передачі в концесію. Це буде у форматі 1+1: один великий вокзал і один менший у донавантаження, - Криклій - Цензор.НЕТ 748 Площадь перед терминалом в аэропорту Ивано-Франковск. Фото: avianews.comНа практике после 9 лет «успешного» управления воздушные ворота Ивано-Франковска имеют только два направления от МАУ - Киев и Аликанте, запущенную инфраструктуру и новое электронное табло, которое, кажется, является чуть ли не основным модернизованным объектом. https://www.avianews.com/wp-content/uploads/2019/10/ivano_frankivsk_checkin_area.jpg Шість вокзалів готують до передачі в концесію. Це буде у форматі 1+1: один великий вокзал і один менший у донавантаження, - Криклій - Цензор.НЕТ 4218 Шість вокзалів готують до передачі в концесію. Це буде у форматі 1+1: один великий вокзал і один менший у донавантаження, - Криклій - Цензор.НЕТ 365 Зал регистрации в терминале аэропорта Ивано-Франковск. Фото: avianews.com
Заброшенный фонтан, провалы в асфальте и обветшалое здание старого советского аэровокзала. Вот что видит любой человек, приехавший в аэропорт Ивано-Франковска.
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26.01.2021 13:30 Відповісти
Это значит что вокзалы превратят в рынки и закусочные.
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26.01.2021 14:07 Відповісти
 
 