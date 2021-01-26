Світу не варто розраховувати на порятунок від коронавірусу в 2021 році. За всю історію ми змогли перемогти лише віспу, - ВООЗ
Директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майкл Раян у понеділок на віртуальній пресконференції попередив про ризик подальшого поширення нового коронавірусу в найближчому майбутньому навіть після масштабної вакцинації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Сіньхуа".
Раян наголосив, що не вважає, що світ має вважати знищення або викорінення цього вірусу критерієм успіху.
Відповідаючи на запитання, чи стане COVID-19 ендемічним, М. Раян зауважив, що в найближчому майбутньому охоплення вакцинацією не зможе забезпечити припинення передачі інфекції.
Зазначивши, що країнам світу, ймовірно, не варто розраховувати на позбавлення від вірусу в 2021 році, він нагадав, що в історії людства "ми змогли перемогти лише одну хворобу на планеті - віспу".
"Ми маємо прагнути до досягнення контролю над вірусом", - заявив представник ВООЗ.
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А нахер вы тогда нужны?
«Стэнфорд, Корнуэлл и пять других лабораторий Калифорнийских университетов «обнаружили, что C19 выдуманный, вымышленный, а не вирус и подали в суд на CDC за мошенничество с коронавирусом», - сказал Роб Освальд, доктор вирусологии и иммунологии Корнуэльского университета:
«Итак, мы имеем дело с очередным штаммом гриппа, как и каждый год. C19 не существует и является вымышленным. Я считаю, что Китай и глобалисты организовали эту мистификацию COVID (грипп, замаскированный под новый вирус), чтобы вызвать глобальную тиранию и всемирное полицейское тоталитарное государство наблюдения, и этот заговор включал массовые фальсификации выборов.
У меня докторская степень по вирусологии и иммунологии. Я работаю в клинической лаборатории и проверил 1500 «предполагаемых» положительных образцов C19, собранных здесь, в Южной Калифорнии. Когда моя команда лаборантов и я проводили тестирование с помощью критериев Коха и наблюдения с помощью SEM (растрового электронного микроскопа), мы не обнаружили Covid ни в одном из 1500 образцов. Мы обнаружили, что все 1500 образцов были в основном гриппом A, а некоторые были гриппом B, но не было ни одного случая Covid, и мы не использовали тест B.S. PCR.
Затем мы отправили оставшиеся образцы в Стэнфорд, Корнуэлл и несколько лабораторий Калифорнийских университетов, и они обнаружили те же результаты, что и мы, БЕЗ COVID. Они обнаружили грипп A и B. Все мы затем поговорили с CDC и попросили жизнеспособные образцы COVID, которые, по словам CDC, они не могут предоставить, поскольку у них не было никаких образцов.
В результате всех наших исследований и лабораторных работ мы пришли к твердому выводу, что C19 был выдуманным и вымышленным. Грипп назвали Covid, а большинство из 225 000 умерших умерли от сопутствующих заболеваний, таких как сердечные заболевания, рак, диабет, эмфизема легких и т. д., и при наличии этих заболеваний они заболели гриппом, который еще больше ослабил их иммунную систему, что явилось причиной смерти. Я еще не нашел ни одного жизнеспособного образца C19 для работы.
Мы семь университетов, которые провели лабораторные испытания этих 1500 образцов, теперь подаем в суд на CDC за мошенничество с C19. CDC еще не прислали нам ни одного жизнеспособного, изолированного и очищенного образца C19. Если они не могут или не хотят прислать нам жизнеспособный образец, я говорю, что C19 нет, он вымышленный. Четыре исследовательских работы, которые действительно описывают геномные экстракты вируса C19, никогда не были успешными в выделении и очистке образцов. Все четыре статьи, написанные о C19, описывают только небольшие фрагменты РНК, длина которых составляет от 37 до 40 пар оснований, что НЕ является ВИРУСОМ. Вирусный геном обычно составляет от 30 000 до 40 000 пар оснований. Такое зло, как Ковид должно быть повсюду, почему никто ни в одной лаборатории по всему миру не выделил и не очистил этот вирус полностью? Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, это маленькие кусочки РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус.
При таком плохом состоянии, как Covid, должно быть повсюду, почему никто в какой-либо лаборатории во всем мире никогда не изолировал и не очистил этот вирус полностью?
Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, - это небольшие фрагменты РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус ».
То чому всі нападки на ковідоістериків повинні йти саме тільки з ерефії? По всьому світу існують скептики. Он Лукашенко легковажно заперечив небезпеку ковід19. І має невизнання законності власних виборів. А став би підігрувати міжнародній мафії і узурпацію влади б пробачили як і минулі роки.
Як я помітив: Антип тут на роботі з утра до вечора.
https://www.bbc.com/russian/features-45294528 Российские интернет-тролли и боты намеренно подогревают дискуссию о пользе и вреде вакцинации, чтобы посеять раздоры в западном обществе, считают исследователи Университета Джорджа Вашингтона в США. Ученые пришли к такому выводу, изучив тысячи постов, отправленных с российских аккаунтов, в которых, как утверждают американцы, прослеживается явное намерение подорвать существующий консенсус о том, что вакцины нужны.
Изученные посты поступали в период с 2014 по 2017 год и более 250 из них были написаны с аккаунтов, связанных с российским "Агентством интернет-исследований" (АИИ) в Санкт-Петербурге.
Это же агентство фигурирует в деле о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году. Это дает исследователям основания предполагать, что споры о пользе вакцинации - очередная попытка влиять на формирование общественного мнения в странах Запада.