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Рада сьогодні розгляне законопроєкти про референдум, прискорення реєстрації COVID-вакцин і посилення захисту журналістів

Рада сьогодні розгляне законопроєкти про референдум, прискорення реєстрації COVID-вакцин і посилення захисту журналістів

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 26 січня, планує розглянути в другому читанні законопроєкт "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" (№3612).

Напередодні на засіданні Погоджувальної ради Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомляв, що у вівторок очікується виступ прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з питання тарифів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Порядок денний засідання парламенту також передбачає включення до порядку денного та скорочення строку внесення альтернативних проєктів до законопроєкту №4613 "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання". Документ передбачає прискорення державної реєстрації вакцин від COVID-19.

Народні депутати планують розглянути і проєкт постанови №3760-П, який пропонує скасувати рішення Верховної Ради від 17 грудня 2020 року про ухвалення в цілому проєкту закону "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями" (закон про "інвестнянь").

Також читайте: Закон про дострокову реєстрацію вакцин проти COVID-19 можуть ухвалити на цьому тижні, - "слуга народу" Корнієнко

Крім того, парламентарії мають намір ухвалити рішення щодо проєкту закону "Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональних навчаннях" (№4499).

У порядку денному також стоять кілька законопроєктів, пов’язаних із протипожежною безпекою. Це проєкти "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за перешкоджання у проведенні перевірок з питань техногенної та пожежної безпеки" (№3931) та "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення рівня відповідальності за порушення вимог техногенної та пожежної безпеки" (№4157 ).

У другому читанні планується розгляд законопроєктів "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів" (№3633) та "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж" (№3755).

Серед питань порядку денного – проєкт постанови "Про заходи щодо запровадження Електронного реєстру листків непрацездатності" (№4243) та законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі" (№3623).

Автор: 

вакцина (4418) ВР (14939) ліки (1310) референдум (627)


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ага, тягнуть-потягнуть хвєдєралізацию - а воно не лізе
ото й фріків понавипускали, аж три хайпи за тиждень
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26.01.2021 09:48 Відповісти
От нынешней легочной чумы, как и от смерти - спастить невозможно.Ожидаем исполнения пророчества: «И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней» (Захария.13:8). Вполне вероятно, что олигархи и члены их семей тоже входят в это число. На элитных дачах «слуг народа» в Пуще Водице и Конча Заспе достаточно высокие заборы. До семи, а некоторые даже до десяти метров высотой, за которыми прячутся от народа семьи олигархов. Но для вируса заборы не преграда. Смерть может проникнуть в коттеджи и дворцы плутократов через личные пляжы, украденные ими у местных жителей. Не имея возможности подойти к воде, пересiчнi громадяни проклинают «оборзевших» нуворишей и желают им того, что пожелала волонтёр и ветеран АТО пани Маруся Зверобой Холупю мiра.
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26.01.2021 09:56 Відповісти
Путлер купил Белорусь Лукашеску за ярд долларов,Украину Зели купит за 100 долларов...
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26.01.2021 10:00 Відповісти
Після референдуму про брексіт, один із парламентарів Британії сказав - на пляшках з відбілювачем є великі наліпки "ВЖИВАТИ ВСЕРЕДИНУ ЗАБОРОНЕНО". От поки будуть такі попередження ні про які референдуми не може бути й мови!
У нас теж є подібні речі...
Мабуть у когось пам'ять коротка...Крим і Донецька та Луганські області..
Рада сьогодні розгляне законопроєкти про референдум, прискорення реєстрації COVID-вакцин і посилення захисту журналістів - Цензор.НЕТ 9304
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26.01.2021 10:02 Відповісти
Десь по кутках Верхової ради тихо заплакали сотні інвестнянь. 😁 І "няні" теж виявились популізм ом.
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26.01.2021 10:08 Відповісти
Грузия может стать членом НАТО уже летом....,без рехверендума получит план ПДЧ
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26.01.2021 10:08 Відповісти
С РАБссией кроме дерьма и позора ничего не светит...даже Абхазии с Асэтией...
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26.01.2021 10:10 Відповісти
https://twitter.com/SantaNikol
https://twitter.com/SantaNikol

Микола Бульба

@SantaNikol

·https://twitter.com/SantaNikol/status/1354009900586835968 1 ч

Розумков зібрав нараду...

Рада сьогодні розгляне законопроєкти про референдум, прискорення реєстрації COVID-вакцин і посилення захисту журналістів - Цензор.НЕТ 6918
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26.01.2021 13:52 Відповісти
 
 