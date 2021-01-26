Міносвіти застерігає від користування фейковими ресурсами, які використовують офіційну графіку брендбуку міністерства

Міністерство освіти і науки України застерігає від користування ресурсами, які можуть бути оформлені як офіційні сторінки міністерства, проте містять маніпулятивну або перекручену інформацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

"Останнім часом з’явилося декілька Telegram-каналів і Facebook-сторінок, які частково або повністю використовують офіційну графіку брендбуку Міністерства освіти і науки України задля ілюстрації своїх повідомлень. Зміст цих дописів не відповідає дійсності, містить маніпуляції або зумисно викривлену інформацію", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Міносвіти назвали перелік ознак, які допоможуть швидко зрозуміти, що під виглядом нібито офіційної позиції МОН публікується фейковий контент:

повністю або частково сфальсифіковане лого МОН;

лише частина офіційного листа, без підпису, дати та QR-коду;

посилання на неофіційні ресурси (переважно інші Telegram-канали);

офіційні лого МОН у текстах повідомлень, що належать до компетентностей інших державних установ;

інформація з термінами, які не використовуються МОН в офіційних документах;

лого МОН для анонсу вебінарів та онлайн-конференцій для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, де варто оплатити сертифікат тощо.

"МОН не співпрацює в проєктах з організаціями, які надають платні освітні послуги", - додали в міністерстві.

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