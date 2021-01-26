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Новини
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Для нашого з Вербицьким викрадення зібрали групу з 20 членів клубу єдиноборств, вели нас міліцейські тихарі, - Ігор Луценко

Для нашого з Вербицьким викрадення зібрали групу з 20 членів клубу єдиноборств, вели нас міліцейські тихарі, - Ігор Луценко

Екснардеп "Батьківщини", активіст Майдану Ігор Луценко розповів про деталі свого викрадення під час Революції Гідності в 2014 році. Тоді йому вдалося вижити, а Юрію Вербицькому, викраденому разом з ним, ні.

Про це він повідомив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Майже вся група бійців була набрана в одному з клубів єдиноборств у Білій Церкві ... Це були прості хлопці з Білої Церкви, які таким чином заробляли гроші. Відомо, що їх було до двадцяти. Це така група, яка розосередилася по території Жовтневої лікарні. Таке враження, що там повинна була пройти якась битва, а не наш з пораненим Вербицьким приїзд", - розповів Луценко.

За його словами, їх з Вербицьким "вели".

"У мене є підозра: якщо було санкціоновано судом спостереження, то за нами міліцейські тихарі спостерігали і на місці викрадення, ймовірно, була взаємодія між групами тітушок і міліціонерів", - повідомив Луценко.

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Він також розповів, що на цей момент розслідувано близько 40% справи, які стосуються групи викрадачів. До останніх 60% він відносить міліціонерів і замовників.

"Я туди "закладаю", в основному, міліціонерів. Це група зовнішнього спостереження (які були на місці), ті, хто зливали мої телефонні розмови (віддзвонювалися "тітушкам" і розказували, куди я поїду). Я навіть не кажу про замовників. Це 20 останніх та найголовніших відсотків, до яких нам ще довго йти. Я взагалі не думаю, що ми до них доберемося у нинішніх історичних умовах. Тому що вони знаходяться у Росії, де уже й громадянство отримали. Їх ніхто віддавати не буде. Бо це ж політичне переслідування", - зазначив Луценко.

За версією слідства, 21 січня 2014 року група зловмисників викрала з приміщення Олександрівської клінічної лікарні міста Києва активістів Євромайдану Ігоря Луценка і Юрія Вербицького. Вони катували їх, а Юрія Вербицького - вбили.

Як зазначають в Офісі генпрокурора, за вчинення цих злочинів до кримінальної відповідальності вже притягнуто 15 осіб, щодо двох з них справи розглядаються судами; 11 осіб оголошені в розшук, щодо двох - завершено так зване "заочне" спеціальне досудове розслідування (in аbsеntiа).

Повний текст інтерв'ю з Ігорем Луценком читайте за посиланням.

Автор: 

викрадення (817) Вербицький (61) Луценко Ігор (179) злочини проти Майдану (309)


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Ну, прям таки большой политик, которого отлавливала целая дивизия.
Правда, если вспомнить, что он практиковал рейдерские захваты объектов недвижимости, можно предположить, что политикой тут и не пахнет - криминальные разборки, не более того.
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26.01.2021 10:07 Відповісти
Що ти пистишь, шлюха какапская.
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26.01.2021 10:18 Відповісти
Вот так выглядел Гостинный двор в Киеве до захвата бандой Луценко
Для нашого з Вербицьким викрадення зібрали групу з 20 членів клубу єдиноборств, вели нас міліцейські тихарі, - Ігор Луценко - Цензор.НЕТ 3083
А так он выглядит серчас, после захвата бандой Луценко
Для нашого з Вербицьким викрадення зібрали групу з 20 членів клубу єдиноборств, вели нас міліцейські тихарі, - Ігор Луценко - Цензор.НЕТ 4675
Для нашого з Вербицьким викрадення зібрали групу з 20 членів клубу єдиноборств, вели нас міліцейські тихарі, - Ігор Луценко - Цензор.НЕТ 1625
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26.01.2021 10:37 Відповісти
Для кацапов фотки подтверждают право собственности? Бабулькам свистеть будешь.
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26.01.2021 12:35 Відповісти
А Вербицкого тогда за что? Они ведь не были никак связаны.
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26.01.2021 10:21 Відповісти
Вербицкий попал под раздачу, поскольку оказался не в том месте и не в той компании.
Решили, что он из одной банды с Луценко.
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26.01.2021 10:31 Відповісти
Темная и оочень мутная история
, как с тем "героем-майдановцем" булатовым, которому "отрезали ухо и он истекал кровью", а на поверку оказался хитрожопым пройдохой, "примазавшимся" к Майдану чисто ради своих шкурных интересов. Кстати - ухо "почти не пострадало".)
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26.01.2021 10:25 Відповісти
Я пам"ятаю цю досить дивну історію...Забирають двох,одного вбивають,а другого відпускають без особливих ушкоджень...Як свідка?..Чи як сексота в майданному середовищі?..В Чечні практикували подібні штуки,коли під камеру одного полоненого заставляли вбивати іншого...Потім відпускали і мали готового і вірного інформатора...Думаю,Тимошенко щось про це здогадується,інакше б вона не викинула з команди цього смазливого,з гарно підвішеним язиком політика...
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26.01.2021 10:40 Відповісти
Вибори в сша закончились, теперь маскали на Украину переключились. Поскорее б путлер сдох.
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26.01.2021 12:37 Відповісти
 
 