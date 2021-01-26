Обов'язковий техогляд транспорту впроваджуватимуть поступово, він стане обов'язковим із 2022 року, - Криклій
В Україні планують зробити обов'язковим технічний огляд транспортних засобів із 2022 року. Впроваджувати його будуть поступово.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна міністр інфраструктури Владислав Криклій.
За його словами, почати впроваджувати техогляд можуть з переобладнаних автомобілів, які вперше ввозяться. Такі транспортні засоби все одно проходять сертифікацію.
"Дотримання транспортних технічних вимог і контролю важливі. Але це має бути м'яко, щоб не викликати негативну реакцію і опору населення. Тому що багато згадують Державтоінспекцію, коли там були суцільні черги і за якусь гривню все це продавалося", - заявив Криклій.
Міністр зазначив, що впровадження техогляду транспорту є однією з основних вимог в імплементаційних документах щодо євроінтеграції.
"Це майже 20% від наших зобов'язань у виконанні Угоди про асоціацію з ЄС, адже це насамперед стосується екологічних норм. Наприклад, у непромислових містах основним чинником забруднення є саме транспорт. Транспорт - це ще й питання безпеки перевезення пасажирів і вантажів", - розповів Криклій.
Зазначимо, що обов'язковий техогляд приватних авто в Україні було скасовано в 2011 році, а нові вимоги вводяться у відповідності до Директиви 2014/45/ЄС.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України пропонує контролювати проходження техоглядів автобусами і комерційним транспортом за допомогою міток радіочастотної ідентифікації (RFID).
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Я с вами совершенно не согласен... Это всё приведет к злоупотреблению копами, шантажу, вымагательствам и коррупции !
Сотрудник полиции для этого должен быть СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ, с правом "проверки на дорогах"... - что просто ненужный абсурд !
Если "на глаз" и по "здорового глузду" (это очень субьективно) - это всё опять - путь к коррупции...
Должен быть сертифицированный специалист с сертифицированным выверенным оборудованием, которое выдает по результату проверки СРАЗУ ЖЕ распечатку с результатом проверки и "ключом подлинности" проверки !
2- это пьяные за рулём...
3- тех сосояние общественного транспорта
А тех. состояние частного транспорта ... - это дело "десятое"...
Но ни как не частников !!!
Золотые горы.
1) те дятлы которые ездят с не штатным китайским светом, слепящим так, что глаза на встречке вылазят - они снимут перед осмотром, пройдут его, получат наклейку и назад менять.
2) те у кого старое коптящее гнилое вкруг корыто которое явно не пригодно к использованию деваться некуда - заплатят на лапу, получат наклейку и поедут дальше.
смысл в чем с техосмотров при лучшем министре в мире? Кормушку прикрыли и правильно сделали! Но нет, ворам нужно её вернуть...
Один мой знакомый , бывший помощник депутата от Батькивщини , сейчас со своим бывшим депутатом создают по Украине сеть сто , на мой вопрос зачем - ответил готовятся к воду то авто , там фишка в том , что разрешения на то получать приближенные к телу , вот они в их число попали