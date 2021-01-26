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Обов'язковий техогляд транспорту впроваджуватимуть поступово, він стане обов'язковим із 2022 року, - Криклій

Обов'язковий техогляд транспорту впроваджуватимуть поступово, він стане обов'язковим із 2022 року, - Криклій

В Україні планують зробити обов'язковим технічний огляд транспортних засобів із 2022 року. Впроваджувати його будуть поступово.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, почати впроваджувати техогляд можуть з переобладнаних автомобілів, які вперше ввозяться. Такі транспортні засоби все одно проходять сертифікацію.

"Дотримання транспортних технічних вимог і контролю важливі. Але це має бути м'яко, щоб не викликати негативну реакцію і опору населення. Тому що багато згадують Державтоінспекцію, коли там були суцільні черги і за якусь гривню все це продавалося", - заявив Криклій.

Також читайте: Шість вокзалів готують до передачі в концесію. Це буде у форматі 1+1: один великий вокзал і один менший у донавантаження, - Криклій

Міністр зазначив, що впровадження техогляду транспорту є однією з основних вимог в імплементаційних документах щодо євроінтеграції.

"Це майже 20% від наших зобов'язань у виконанні Угоди про асоціацію з ЄС, адже це насамперед стосується екологічних норм. Наприклад, у непромислових містах основним чинником забруднення є саме транспорт. Транспорт - це ще й питання безпеки перевезення пасажирів і вантажів", - розповів Криклій.

Також читайте: Криклій про запровадження обов'язкового техогляду автомобілів: Важкий законопроєкт. Кожного разу, коли його обговорюємо, всі кажуть: "Давайте не цього року"

Зазначимо, що обов'язковий техогляд приватних авто в Україні було скасовано в 2011 році, а нові вимоги вводяться у відповідності до Директиви 2014/45/ЄС.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України пропонує контролювати проходження техоглядів автобусами і комерційним транспортом за допомогою міток радіочастотної ідентифікації (RFID).

Автор: 

Кабмін (14053) техогляд (21) Криклій (548)


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Топ коментарі
+47
Короче, всё, где кабмин и рада дерут с населения бабло в свои карманы - требование ЕС.
А требования ЕС, которые заставляют кабмин и раду жить по закону - беспредел и вмешательство во внутренние дела.
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26.01.2021 10:01
+24
"Обязательный техосмотр транспорта будут вводить постепенно, он станет обязательным с 2022 года, - Криклий" - единственное место где Янукович коррупцию ликвидировал, а эти хотят всё вернуть. Опять талончики на стекло покупать.
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26.01.2021 10:03
+23
От і покращення від Зеленського для лохів які за нього голосували.
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26.01.2021 10:04
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Ублюдки восстанавливают коррупцию и бандитизм в Украине. Быдло желает жить по понятиям, а потом удивляются платёжкам. Лохторату янелоха привычно стоять на коленях и смоктать.
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26.01.2021 12:09 Відповісти
Замість підприємств годівниці. Розумну владу обрали зебіли.
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26.01.2021 12:10 Відповісти
За 30 років водіння власних автомобілів спробував пройти техогляд один раз...в результаті "пройшов" як завжди.заочно.
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26.01.2021 12:15 Відповісти
Нужно доблестное УПП заставлять составлять протоколы на каждую яму на дороге в отношении Мин.инфраструктуры( как например в Германии,увидел яму, примчались копы и дрючат дорожные службы).
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26.01.2021 12:21 Відповісти
Лично я бы ввел обязательный техосмотр для пассажирских перевозок , спецперевозок и для тех кто выезжает за пределы Украины Раз ЕС требует пусть и проходят, в обязательном порядке, техосмотр те что ездят в ЕС За все годы что не проводился техосмотр аварийность резко не увеличилась Это самый простой способ содрать с владельцев лишние деньги в свои карманы Видать власть имущие беднеют очень Как покупали техосмотр так и будут покупать И до этого , до отмены , его проходило не более 30% , остальные покупали талон..
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26.01.2021 12:28 Відповісти
"техосмотр для пассажирских перевозок , спецперевозок" и грузовой транспорт - это все уже есть. Как работает? Так по маршруткам видно как это работает))))
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26.01.2021 12:34 Відповісти
так вводили - в итоге все автобусы екак ездили со скрипящим сцеплением и дымящим как паровозы 19го века, так и ездят.
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26.01.2021 12:45 Відповісти
Нам- ли не всё равно какой транспорт въезжает на территорию ЕС Это их проблемы..
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27.01.2021 00:09 Відповісти
"и для тех кто выезжает за пределы Украины Раз ЕС" - это норма тоже ни к чему... Так как Украина не должна регламентировать нормы ЕС, они регламентируются мим ЕС ... Какое наше дело, в каком состоянии от НАС ВЫЕЗЖАЕТ транспорт... Это забота ЕС - кто там к НИМ въезжает - они сами это регламентируют и контролируют на границе, а не мы !
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26.01.2021 15:06 Відповісти
Раньше это стоило 20$ с доставкой на дом. Тарифы уже утвердили?
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26.01.2021 12:32 Відповісти
Регулярний техогляд мають проходити в примусовому порядку всі види громадського транспорту. Кожний власник приватного транспорту несе повну відповідальність за технічний стан свого засобу пересування. В випадку коли візуально помітна несправність автомобіля поліції потрібно надати право вилучити такий автомобіль з транспортного потоку і вимагати усунення несправностей після сплати суттєвого штрафу. В випадку ДТП яко експертиза встановить несправність автомобіля на момент скоєння, то покарання має бути збільшено для таких безвідповідальних власників в рази. Масовий, примусовий техогляд автоматично приводить до корупції - 20 років я був змушений платив щоб не стояти в чергах і мєнтам це дуже подобалось. Спроба пройти техогляд чесно один раз була. "Крові випили" стільки ... і весь час наголошували що пристьобуються тільки тому що я не плачу як усі і створюю їм проблеми змушуючи працювати... А далі було просто - дзвінок і курєр привозить позбавляючи мене "щастя" особистого спілкування з корумпованими долбодятлами. Машину підтримую в досить доброму стані але до цього менти, поліція ну аж ніяким боком... Моя бабуся казали що у людини є лише два шляхи - заробити або вкрасти. У нас держава злодійська...
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26.01.2021 12:37 Відповісти
не держава, а керманичi.
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26.01.2021 12:46 Відповісти
На жаль, керманичі є зразком поведінки для підлеглих. "Якщо їм можна то нам сам Бог велів!". Злочин породжує злочин і "риба гниє з голови" але "до хвоста".
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26.01.2021 13:06 Відповісти
"В випадку коли візуально помітна несправність автомобіля поліції потрібно надати право вилучити такий автомобіль з транспортного потоку і вимагати усунення несправностей після сплати суттєвого штрафу."


Я с вами совершенно не согласен... Это всё приведет к злоупотреблению копами, шантажу, вымагательствам и коррупции !
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26.01.2021 15:09 Відповісти
Візуально помітно якщо відсутні гальма або розбита в хлам підвіска і керованість машини низька. Мова не йде про фарбу і "шільдики" і "вітровики" які на безпеку руху та керованість авто зовсім не впливають.
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26.01.2021 15:22 Відповісти
"Візуально помітно якщо відсутні гальма або розбита в хлам підвіска і керованість машини низька. " - так как раз это визуально и не видно... а на глаз проверить - незаконно и не правильно... Законных причин это узнать - нет.
Сотрудник полиции для этого должен быть СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ, с правом "проверки на дорогах"... - что просто ненужный абсурд !
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26.01.2021 15:28 Відповісти
Якщо "з відра з гайками" гайки на дорогу сиплються то не треба бути "сертифікованим спеціалістом" щоб діяти в межах здорового глузду і інтересах безпеки інших учасників дорожного руху. Що ж стосується "корупції на дорогах", то більш вигадливих прохіндеї за наших поліцейських ще пошукати...
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26.01.2021 15:37 Відповісти
Именно, что нужно быть "сертифікованим спеціалістом" - и наче каким образом вы будете доказывать, что ваши действия были обоснованны ?
Если "на глаз" и по "здорового глузду" (это очень субьективно) - это всё опять - путь к коррупции...
Должен быть сертифицированный специалист с сертифицированным выверенным оборудованием, которое выдает по результату проверки СРАЗУ ЖЕ распечатку с результатом проверки и "ключом подлинности" проверки !
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26.01.2021 15:40 Відповісти
А что бы сделать такую проверку на дороге - я считаю причин нет и не может быть... Так как это приведет к злоупотреблению властью и опять же к коррупции...
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26.01.2021 15:43 Відповісти
Первично нужно заниматьяс сосоянием дорог... Именно они в первую очередь являются причинами ДТП и , кстати говоря, являются собственностью и ответсвенностью государства ! Вот с этого они и обязанны начинать - решить то, что в первую очередь является их ответсвенностью!
2- это пьяные за рулём...
3- тех сосояние общественного транспорта

А тех. состояние частного транспорта ... - это дело "десятое"...
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26.01.2021 15:46 Відповісти
Не ускладнюйте. Все набагато простіше. Кажуть що коли сороконіжку запитали як вона умудряється рухатись на 40 ногах вона задумалась і ... втратила змогу ходити. Тому "бритва Оккама" - "не примножуй без необхідності числа сутностей" - простіше звільнити ідіота-поліцейського.
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26.01.2021 16:04 Відповісти
Многих вы СЕЙЧАС можете уволить коррупционеров... !? И решило ли это вопрос коррупции !?
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26.01.2021 19:30 Відповісти
Як не дивно для Вас це звучить - будь кого. Так, звільнення одного не вирішує проблему корупції в цілому, але у нас кожне падло знає що воно падло і живе в страху. І кожен з них розуміє що і до нього колись таки дійдуть. І кожне звільнення з ганьбою є кроком у вірному напрямку. За "набодяжені" гроші можна купити якусь матеріальну річ, але купити повагу і безпеку неможливо.
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26.01.2021 19:40 Відповісти
Ну так с коррупции нужно и начинать... 2е - это с государственных обязательств (качество дорог, дорожных знаков, разметок, освещения и т.д.) ... - поставить государственных чиновников раком !!!
Но ни как не частников !!!
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26.01.2021 20:29 Відповісти
Українські націоналісти прирівнють корупцію до "державної зради" і вимагають рівного покарання - від 15 років з конфіскацією до третього коліна. Всі українці є "приватниками". Та ще й затятими! Приватність це наша національна ідея - "в своїй хаті і правда і сила". Корупція це те що притягли в своїх онучах сюди азіатські кацапи та польські жиди. У нас за зраду інтересів громади і розтрату громадського майна завжди карали на горло, а за "порушення межі" закопували живцем в загарбану землю.
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26.01.2021 20:38 Відповісти
"В випадку коли візуально помітна несправність автомобіля поліції потрібно надати право вилучити такий автомобіль з транспортного потоку і вимагати усунення несправностей після сплати суттєвого штрафу."
Золотые горы.
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26.01.2021 17:06 Відповісти
Краще витратитись на підтримання у гідному стані власного автомобіля ніж наповнювати кишені мєнтів та кидати в бюджет штрафи? Я обираю вкладати в своє! Але є й такі хазяї що "і сам не гам і другому не дам".
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26.01.2021 17:12 Відповісти
знову на тіж граблі.
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26.01.2021 13:03 Відповісти
огромная коррупционная дыра, которую Порох убрал, воры решили возобновить, кто бы сомневался?
1) те дятлы которые ездят с не штатным китайским светом, слепящим так, что глаза на встречке вылазят - они снимут перед осмотром, пройдут его, получат наклейку и назад менять.
2) те у кого старое коптящее гнилое вкруг корыто которое явно не пригодно к использованию деваться некуда - заплатят на лапу, получат наклейку и поедут дальше.

смысл в чем с техосмотров при лучшем министре в мире? Кормушку прикрыли и правильно сделали! Но нет, ворам нужно её вернуть...
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26.01.2021 13:13 Відповісти
Порох... Овощь убрал) Кто бы мог подумать еще пару лет назад что даже овощь на фоне зебобиков будет выглядеть борцом с коррупцией))
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26.01.2021 13:37 Відповісти
а ну да, я в теме по штрафам для бляхеров сижу, думал о снижении "таможни" порохом... и тут пороха приписал)))) конечно овощ, убрал, опечатался. Здесь не суть важно, важен сам факт того, что эти клоуны решили вернуть кормушку...
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26.01.2021 13:59 Відповісти
Дело то дело нужное , но не при нашем уровне корупции
Один мой знакомый , бывший помощник депутата от Батькивщини , сейчас со своим бывшим депутатом создают по Украине сеть сто , на мой вопрос зачем - ответил готовятся к воду то авто , там фишка в том , что разрешения на то получать приближенные к телу , вот они в их число попали
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26.01.2021 13:21 Відповісти
ти подивись який той евросоюз кровожерливий.. і ціну на газ українського видобутку піднімає, щоб платили більше алігархам, і ковідні гроші у асфальт вимагає закатати, і щоб вакцина тільки китайська і через третіх осіб, а тепер вимагає от і ТО треба, щоб ми оплачували самій чесній поліції, яка зовсім не ГАЇ.. ой.. те нещасне ГАЇ.. сидять собі з януковичем і тихо плачуть, - "невже так можна було?. які ми телепні"..
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26.01.2021 13:23 Відповісти
А теперь за какую о гривну всё хочет продавать тварь кирклий, как это уже опробовано на сертификации газового оборудования авто. Какие-то 3000 грн. с машины и тварь очень довольна и у твари есть планы.....
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26.01.2021 13:32 Відповісти
И пошло по новой. Потом лет через 5 опять все это нагнется и еще лет 10-15 будем героически выбираться из этого болота дружно затягивая пояса в очередной раз. Это ли не стабильность... ну предсказуемость как минимум)) Зато нарид мудрый.)
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26.01.2021 13:34 Відповісти
Топливо никаким ЕВРО не соответствует... Катализаторы угробленные этим топливом удалены... И теперь, благодаря зелохам, с нас просто будут собирать дань.
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26.01.2021 14:03 Відповісти
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