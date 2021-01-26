Нині є більше шансів, що Рада підтримає Вітренка на посаду міністра енергетики, ніж у грудні, - Кравчук (оновлено)
Цього тижня Верховна Рада розгляне призначення кандидатури Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики.
Про це сказала перша заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Підписи членів фракції на подання від фракції цього кандидата на міністра, після цього буде внесення постанови з боку прем'єр-міністра, розгляд у комітеті і голосування в Раді. З того, що я бачу, то голоси на те, щоб внести цю кандидатуру, однозначно є. І шанси набагато вищі, ніж були у грудні", - сказала Кравчук.
Голосування за призначення Вітренка має відбутися цього тижня.
"Цього тижня точно, можливо в четвер або в середу", - сказала Кравчук.
За її словами, понад 70% фракції "Слуга народу" підтримує кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики.
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