УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10600 відвідувачів онлайн
Новини
1 823 20

Нині є більше шансів, що Рада підтримає Вітренка на посаду міністра енергетики, ніж у грудні, - Кравчук (оновлено)

Нині є більше шансів, що Рада підтримає Вітренка на посаду міністра енергетики, ніж у грудні, - Кравчук (оновлено)

Цього тижня Верховна Рада розгляне призначення кандидатури Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики.

Про це сказала перша заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Підписи членів фракції на подання від фракції цього кандидата на міністра, після цього буде внесення постанови з боку прем'єр-міністра, розгляд у комітеті і голосування в Раді. З того, що я бачу, то голоси на те, щоб внести цю кандидатуру, однозначно є. І шанси набагато вищі, ніж були у грудні", - сказала Кравчук.

Голосування за призначення Вітренка має відбутися цього тижня.

"Цього тижня точно, можливо в четвер або в середу", - сказала Кравчук.

За її словами, понад 70% фракції "Слуга народу" підтримує кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": День народження Зеленського: "Якісь були подарунки, книжки хтось дарував", - "слуга народу" Качура

Автор: 

призначення (2272) Вітренко Юрій (632) Кравчук Євгенія (374)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
Незалежний кандидат з мамою в Москві
показати весь коментар
26.01.2021 10:08
+4
Просил поддержать Витренко. Считает его самым независимым кандидатом, то есть равно удалённым от всех бизнес-групп.

значит независим от:???
совести
морали
чести
государственности
понимания социальной справедливости
понимания значимости построения государства
....
и что там далее по списку....
показати весь коментар
26.01.2021 10:20
+3
Зеленский просил "слуг народа" поддержать назначение Витренко, - замглавы фракции "СН Кравчук - Цензор.НЕТ 9384
показати весь коментар
26.01.2021 10:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А что он попросил на счёт бородатого преступника ???
показати весь коментар
26.01.2021 10:05 Відповісти
Ох уж эти независимые новые лица ....
показати весь коментар
26.01.2021 10:05 Відповісти
Зеленский просил "слуг народа" поддержать назначение Витренко, - замглавы фракции "СН Кравчук - Цензор.НЕТ 9384
показати весь коментар
26.01.2021 10:05 Відповісти
Незалежний кандидат з мамою в Москві
показати весь коментар
26.01.2021 10:08 Відповісти
Ну не йти же синкові у електрики?
показати весь коментар
26.01.2021 10:10 Відповісти
нада назначать, а то його вже брітіш петролеум "сватає" і тексакко ойл.
показати весь коментар
26.01.2021 10:10 Відповісти
Это ,почти месяц торгов понадобился, что бы урегулировать сумму Слугам! ЗеТрепло.
показати весь коментар
26.01.2021 10:12 Відповісти
А шо тут незрозумілого мільйонер Вітренко хоче бути мільярдером ну і жабі трохи накине, а ще допоможе економіці Росії та БялоРосії, Зелень все одно потихеньку свій бізнес відправляє до Росії, та нерухомість має там та в інш країнах а не в Україні як шо хто не замітив, і квартал буде скоро в расєї
показати весь коментар
26.01.2021 10:16 Відповісти
Кучма не позволит развалитьь слуг дьявола.... Без Леонид Данилыча даже морозы не трещать январские,не говоря о баблосах и прочих инвестициях...
показати весь коментар
26.01.2021 10:16 Відповісти
жертва аборта витренко просто бедняга. даже поседел от переживаний что к корыту не пускают.
показати весь коментар
26.01.2021 10:20 Відповісти
Просил поддержать Витренко. Считает его самым независимым кандидатом, то есть равно удалённым от всех бизнес-групп.

значит независим от:???
совести
морали
чести
государственности
понимания социальной справедливости
понимания значимости построения государства
....
и что там далее по списку....
показати весь коментар
26.01.2021 10:20 Відповісти
Вава Олександрочив продовжує свою малороську діяльність.
показати весь коментар
26.01.2021 10:24 Відповісти
видать вчерась вовка-вырок, он же синьор-голодомор (к сожалению, не синьор-геноцид) вчера снова какого-то кацапского шмурдяка дёрнул на своем дне рождения... потому как самое темное время суток перед рассветом, который наступит очень скоро и американцы сделают из него ноль...
показати весь коментар
26.01.2021 10:27 Відповісти
Мерзкий лжец. покровитель недоумков. аферистов, воров.
показати весь коментар
26.01.2021 10:37 Відповісти
Единственный вменяемый в Кабмине - и с ним, естественно, проблемы...
показати весь коментар
26.01.2021 11:15 Відповісти
Вменяемых в кабмине нет. Проблема. Там есть дорожка- схемы для приветов своих карманов. Густо и правильно, чисто много.
показати весь коментар
26.01.2021 12:49 Відповісти
Новый министр финансов США будет мониторить свои доллары по всему Миру....в любом случае Зелемойские попадут под Колпак крутой Леди Елен
показати весь коментар
26.01.2021 11:25 Відповісти
Хто "попросив" шута горохового попросити здогадатись не важко.
показати весь коментар
26.01.2021 12:07 Відповісти
Странные какие то понятия - когда воруют все и всё, а на борьбу с ними выдвигают единицы. Просто этими ворами должны заняться группа из прокуратуры и вздрючить по полной, а не смогут, пусть сядут рядом на скамью подсудимых.
показати весь коментар
26.01.2021 15:41 Відповісти
 
 