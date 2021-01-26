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Новини Місцеві вибори-2020
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У період підготовки до місцевих виборів вийти з фракції "Слуга народу" планували понад 20 нардепів, - Арахамія

У період підготовки до місцевих виборів вийти з фракції

У період підготовки до місцевих виборів в Україні з фракції "Слуга народу" хотіли вийти близько 20 народних депутатів.

Про це глава фракції Давид Арахамія сказав в інтерв'ю "Фокусу", передає Цензор.НЕТ.

Так він відповів на репліку журналіста, який згадав про появу в ЗМІ інформації, що після виборчого процесу з фракції можуть вийти до 50 народних депутатів.

"Розмови велися про понад 20 осіб. По суті, у кожному регіоні проблемними були один-два депутати. Багато людей хотіли отримати права, але не хотіли обов'язків. Коли вони зрозуміли, що без обов'язків ніяк, то відмовилися брати і права. Але це нормальний процес, тому що для нас це був перший раз. Думаю, на наступних виборах місцевого рівня ми точно покажемо кращий результат", - сказав Арахамія.

Він визнав, що у фракції тоді відбувалися конфлікти.

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"Не всі депутати отримали належну увагу і можливість якось впливати на партійний порядок денний у регіонах. В останні два тижні підготовки до виборів ми розрулили 90% конфліктів", - зазначив нардеп.

Арахамія не виключив, що ситуація у фракції вплинула на результат партії на виборах.

"Коли ми всередині гриземося, це впливає на зовнішню сторону. Наприклад, у мене по Миколаївській області не було жодного конфлікту, ми чітко розподілили завдання. І у нас хороший результат", - пояснив він.

25 жовтня 2020 року на всій території України, крім анексованого Криму та окупованих районів Донецької та Луганської областей, пройшли місцеві вибори. Громадяни України обирали міських, сільських і селищних голів, а також депутатів обласних, районних, міських, сільських і селищних рад. Вибори вперше пройшли згідно з новим Виборчим кодексом - за пропорційною системою з відкритими списками.

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Автор: 

ВР (14940) місцеві вибори (1366) Арахамія Давид (1103) Слуга народу (2809)


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Топ коментарі
+3
Хто глава фракції?
В период подготовки к местным выборам выйти из фракции "Слуга народа" планировали более 20 нардепов, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4682
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26.01.2021 10:24
+3
такая бєшєнно дружня і сплочьонна фракція, шо аж страшно
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26.01.2021 10:33
+3
Спасайся кто может . Кучерявый превращается в крысу , а голова Бубочки - в тыкву . И это уже не сказка .
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26.01.2021 10:36
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"Баба робоча, взагалі. Як корабельна сосна"
Нічого особливого, просто керівництво "Слуги народу" Арахамія і Корнієнко обговорювали свою колегу по фракції Ірину Аллахвердієву:

К: Алахвердієва - взагалі красуня.
А: Так.
К: Така піддута. звичайно, трошки. Тюнінг too much. Загалом баба робоча, взагалі. Як корабельна сосна. Вона тут отху#рить триста зустрічей за чотири місяці. І виграє. Вона така вживу. Енергетика.
А: Енергії багато
К: Ну ти до президента її заведеш, ти побачиш. він підстрибне. викурить всі айкоси. Скаже "баба так. Баба так"..

В период подготовки к местным выборам выйти из фракции "Слуга народа" планировали более 20 нардепов, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4549
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26.01.2021 10:17 Відповісти
такая бєшєнно дружня і сплочьонна фракція, шо аж страшно
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26.01.2021 10:33 Відповісти
"Не все депутаты получили бабло в конвертах должное внимание и откаты на местах возможность влиять на партийную повестку в регионах. В последние две недели коломойша таки украл из бюджета еще пару лярдов, которые положили в конверты мы разрулили 90% конфликтов"
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26.01.2021 10:17 Відповісти
Зеля-хло ла-ла-ла.
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26.01.2021 10:20 Відповісти
Хто глава фракції?
В период подготовки к местным выборам выйти из фракции "Слуга народа" планировали более 20 нардепов, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4682
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26.01.2021 10:24 Відповісти
зємакакі на сьогодня представляють в вр менше 10% виборців((( цьірк
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26.01.2021 10:29 Відповісти
Спасайся кто может . Кучерявый превращается в крысу , а голова Бубочки - в тыкву . И это уже не сказка .
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26.01.2021 10:36 Відповісти
сыпятся роялисты
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26.01.2021 10:37 Відповісти
На старт, щурики!
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26.01.2021 11:35 Відповісти
на дотичну тему: https://bykvu.com/ua/bukvy/zhopi-polivajut-lajnom-jak-sluga-kabanov-zakon-pro-referendum-obgovorjuvav/ "уроди" називають союзників "ЖОПами"
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26.01.2021 20:10 Відповісти
 
 