У період підготовки до місцевих виборів вийти з фракції "Слуга народу" планували понад 20 нардепів, - Арахамія

У період підготовки до місцевих виборів в Україні з фракції "Слуга народу" хотіли вийти близько 20 народних депутатів.

Про це глава фракції Давид Арахамія сказав в інтерв'ю "Фокусу", передає Цензор.НЕТ.

Так він відповів на репліку журналіста, який згадав про появу в ЗМІ інформації, що після виборчого процесу з фракції можуть вийти до 50 народних депутатів.

"Розмови велися про понад 20 осіб. По суті, у кожному регіоні проблемними були один-два депутати. Багато людей хотіли отримати права, але не хотіли обов'язків. Коли вони зрозуміли, що без обов'язків ніяк, то відмовилися брати і права. Але це нормальний процес, тому що для нас це був перший раз. Думаю, на наступних виборах місцевого рівня ми точно покажемо кращий результат", - сказав Арахамія.

Він визнав, що у фракції тоді відбувалися конфлікти.

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"Не всі депутати отримали належну увагу і можливість якось впливати на партійний порядок денний у регіонах. В останні два тижні підготовки до виборів ми розрулили 90% конфліктів", - зазначив нардеп.

Арахамія не виключив, що ситуація у фракції вплинула на результат партії на виборах.

"Коли ми всередині гриземося, це впливає на зовнішню сторону. Наприклад, у мене по Миколаївській області не було жодного конфлікту, ми чітко розподілили завдання. І у нас хороший результат", - пояснив він.

25 жовтня 2020 року на всій території України, крім анексованого Криму та окупованих районів Донецької та Луганської областей, пройшли місцеві вибори. Громадяни України обирали міських, сільських і селищних голів, а також депутатів обласних, районних, міських, сільських і селищних рад. Вибори вперше пройшли згідно з новим Виборчим кодексом - за пропорційною системою з відкритими списками.

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