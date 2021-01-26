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Контррозвідка СБУ викрила факт розкрадання військового майна на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

На Чернігівщині контррозвідники СБУ встановили, що службові особи однієї з військових частин Міністерства оборони України розкрадали військове майно на замовлення представників комерційних структур для подальшої його реалізації на державні підприємства оборонно-промислового комплексу та за кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Для приховування походження товарів зловмисники знищували аутентичні серійні номери на викрадених вузлах. За результатами проведення експертних досліджень їх вдалося ідентифікувати.

У ході проведення обшуків правоохоронці вилучили майно, яке вже було реалізовано ділкам і планувалось для експорту до однієї з країн азійського регіону, також виявлено склад з викраденою з військових частин продукцією.

Контррозвідка СБУ викрила факт розкрадання військового майна на Чернігівщині 01

Триває досудове слідство.

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Заходи з припинення протиправної діяльності здійснювалися спільно зі Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону.

Контррозвідка СБУ викрила факт розкрадання військового майна на Чернігівщині 02
Контррозвідка СБУ викрила факт розкрадання військового майна на Чернігівщині 03
Контррозвідка СБУ викрила факт розкрадання військового майна на Чернігівщині 04
Фото: сайт СБУ

Автор: 

контррозвідка (470) СБУ (12758) крадіжка (655) Чернігівщина (1584)


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Свинарчуки зеленского
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26.01.2021 10:30 Відповісти
Шо за приспособы?
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26.01.2021 10:41 Відповісти
Планетарний механізм повороту до гус.техніки (танки, бмп, трактори і т.д.)
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26.01.2021 10:55 Відповісти
При каждом презе теперь будут свои "свинарчуки"....Нормальный такой старт ап...
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26.01.2021 10:44 Відповісти
ось подібне на планетарний механізм повороту для гусеничної техніки, один з найголовніших, складних і швидкозношуючих агрегатів, на кожній гус.машині 2 механізма - правий і лівий. Одна тільки шестерня з водилом (шестерні в ободі великої шестерні) під 40тис.грн. А таких шестерень в одному механізмі до 5 шт. Виготовити надто складно.
Контррозвідка СБУ викрила факт розкрадання військового майна на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 2263
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26.01.2021 10:53 Відповісти
Коли наше СБУ займеться контррозвідкою, а не крадіями і шахраями?
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26.01.2021 10:54 Відповісти
 
 