Держава закриває очі на знищення Гостиного двору, за це їй платить ексглава ДУС Януковича Кравець, - Ігор Луценко
Екснардеп "Батьківщини", активіст Майдану Ігор Луценко розповів про те, як просуваються справи з Гостиним двором на Подолі в Києві і чому ця пам'ятка архітектури та історії продовжує занепадати.
Про це він повідомив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
За словами Луценка, ситуація не змінюється, тому що "зараз це "царство" Зеленського - державне майно. Питання в тому, що держава його (Гостиний двір. - Ред.) і далі свідомо руйнує. Його треба перевести в київську комунальну власність".
Він називає те, що відбувається, саботажем з боку влади.
"Думаю, що забудовник Кравець (екскерівник Держуправління справами президента Віктора Януковича. – Ред.) просто заплатив та продовжує це робити. У Гостиному дворі сидять його охоронці попри те, що це – державне майно. Відбулося рейдерське захоплення держвласності. А Кабінет Міністрів це влаштовує! Міністерство юстиції каже: Не можна там нікого чіпати! Тому я вважаю, що Кравець платить Мінюсту та апарату Кабміну. Він прекрасно знає "виходи" на них – там з десяток років сидять ті ж люди, що й раніше. Вони у нього "на ставці". Тому весь процес по Гостиному двору блокується на рівні середньої ланки", - переконаний Луценко.
Повний текст інтерв'ю з Ігорем Луценком читайте за посиланням.
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Вот так выглядел Гостинный двор в Киеве до захвата бандой Луценко
https://www.istpravda.com.ua/images/doc/a/a/aa2e7c4-3.jpg
А так он выглядит серчас, после захвата бандой Луценко
https://delo.ua/files/images/627/80/picture_gostinyj-dvor-na-ko_62780_s1.jpg
https://delo.ua/get_image/id/62786/
Боюсь - до окончания судов рассыплется нахрен!
государство
Украина
нарид
как шо-то с ништяками, так
хфамилии
хфамилии
хфамилии чинуш
к чему бы это?