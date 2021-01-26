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Держава закриває очі на знищення Гостиного двору, за це їй платить ексглава ДУС Януковича Кравець, - Ігор Луценко

Держава закриває очі на знищення Гостиного двору, за це їй платить ексглава ДУС Януковича Кравець, - Ігор Луценко

Екснардеп "Батьківщини", активіст Майдану Ігор Луценко розповів про те, як просуваються справи з Гостиним двором на Подолі в Києві і чому ця пам'ятка архітектури та історії продовжує занепадати.

Про це він повідомив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За словами Луценка, ситуація не змінюється, тому що "зараз це "царство" Зеленського - державне майно. Питання в тому, що держава його (Гостиний двір. - Ред.) і далі свідомо руйнує. Його треба перевести в київську комунальну власність".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гостиний двір у Києві контролюють "бійці Кравця", вони не дають провести консервацію, - Ігор Луценко

Він називає те, що відбувається, саботажем з боку влади.

"Думаю, що забудовник Кравець (екскерівник Держуправління справами президента Віктора Януковича. – Ред.) просто заплатив та продовжує це робити. У Гостиному дворі сидять його охоронці попри те, що це – державне майно. Відбулося рейдерське захоплення держвласності. А Кабінет Міністрів це влаштовує! Міністерство юстиції каже: Не можна там нікого чіпати! Тому я вважаю, що Кравець платить Мінюсту та апарату Кабміну. Він прекрасно знає "виходи" на них – там з десяток років сидять ті ж люди, що й раніше. Вони у нього "на ставці". Тому весь процес по Гостиному двору блокується на рівні середньої ланки", - переконаний Луценко.

Також читайте: Реконструкція Гостиного двору в Києві коштує 500 млн гривень, - глава ФДМ Сенниченко

Повний текст інтерв'ю з Ігорем Луценком читайте за посиланням.

Автор: 

Київ (19400) Кличко (3505) Гостиний двір (35) Луценко Ігор (179)


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Пишіть вже все тоді. Не тільки Гостинний двір, але і Поштова площа були віджаті Януковичем (не питайте як, тоді і пукнуть усі боялися) і досі належать йому.
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26.01.2021 10:29 Відповісти
Не свисти. Почтовую отжали Шуфрич и Бродский, кстати, большой авторитет на этом ресурсе.
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26.01.2021 10:44 Відповісти
Віктор Федорович, ви забули перелогінитись.
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26.01.2021 12:02 Відповісти
У кого есть голова за плечами, решайте сами, кто есть тов.Луценко.

Вот так выглядел Гостинный двор в Киеве до захвата бандой Луценко
Государство закрывает глаза на уничтожение Гостиного двора, за это ему платит экс-глава ДУС Януковича Кравец, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 7551 https://www.istpravda.com.ua/images/doc/a/a/aa2e7c4-3.jpg Государство закрывает глаза на уничтожение Гостиного двора, за это ему платит экс-глава ДУС Януковича Кравец, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 4641
А так он выглядит серчас, после захвата бандой Луценко
https://delo.ua/files/images/627/80/picture_gostinyj-dvor-na-ko_62780_s1.jpg Государство закрывает глаза на уничтожение Гостиного двора, за это ему платит экс-глава ДУС Януковича Кравец, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 4641Государство закрывает глаза на уничтожение Гостиного двора, за это ему платит экс-глава ДУС Януковича Кравец, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 583

https://delo.ua/get_image/id/62786/ Государство закрывает глаза на уничтожение Гостиного двора, за это ему платит экс-глава ДУС Януковича Кравец, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 4641 Государство закрывает глаза на уничтожение Гостиного двора, за это ему платит экс-глава ДУС Януковича Кравец, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 4109
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26.01.2021 10:43 Відповісти
Т.е. это не Кравец, а Луценко захватил Гостинный двор? А кроме "голова за плечами" пруфы имеются?
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26.01.2021 11:46 Відповісти
Осколки колониального прошлого. Зачем их сохранять.
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26.01.2021 10:48 Відповісти
так внього цих очей ніколи в не було. Вони родились сліпими,
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26.01.2021 12:08 Відповісти
Построен он при совке и хреновато...
Боюсь - до окончания судов рассыплется нахрен!
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26.01.2021 12:32 Відповісти
как шо-то херовое, так

государство
Украина
нарид
как шо-то с ништяками, так
хфамилии
хфамилии

хфамилии чинуш
к чему бы это?
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26.01.2021 12:57 Відповісти
 
 