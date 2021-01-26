Держава закриває очі на знищення Гостиного двору, за це їй платить ексглава ДУС Януковича Кравець, - Ігор Луценко

Екснардеп "Батьківщини", активіст Майдану Ігор Луценко розповів про те, як просуваються справи з Гостиним двором на Подолі в Києві і чому ця пам'ятка архітектури та історії продовжує занепадати.

Про це він повідомив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За словами Луценка, ситуація не змінюється, тому що "зараз це "царство" Зеленського - державне майно. Питання в тому, що держава його (Гостиний двір. - Ред.) і далі свідомо руйнує. Його треба перевести в київську комунальну власність".

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Він називає те, що відбувається, саботажем з боку влади.

"Думаю, що забудовник Кравець (екскерівник Держуправління справами президента Віктора Януковича. – Ред.) просто заплатив та продовжує це робити. У Гостиному дворі сидять його охоронці попри те, що це – державне майно. Відбулося рейдерське захоплення держвласності. А Кабінет Міністрів це влаштовує! Міністерство юстиції каже: Не можна там нікого чіпати! Тому я вважаю, що Кравець платить Мінюсту та апарату Кабміну. Він прекрасно знає "виходи" на них – там з десяток років сидять ті ж люди, що й раніше. Вони у нього "на ставці". Тому весь процес по Гостиному двору блокується на рівні середньої ланки", - переконаний Луценко.

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