Суд за позовом Портнова заборонив святкувати пам'ятні дати, пов'язані з низкою українських діячів
Суд скасував постанову Київради про відзначення пам'ятних дат, пов'язаних з низкою українських діячів. Таким чином суд заборонив Київській міській держадміністрації (КМДА) відзначати річниці днів народжень таких українських діячів, як Юрія Липи, Уласа Самчука і Володимира Кубійовича. Позов у справі подав ексзаступник голови АП часів Януковича Андрій Портнов.
Про це в своєму телеграм-каналі розповів Андрій Портнов, передає Цензор.НЕТ.
"Суд скасував за моїм позовом раніше припинене рішення Київради про відзначення пам'ятних дат осіб, причетних до Голокосту, співпраці з нацистами і військових злочинів", - розповів він.
Заборона стосується святкування пам'ятних дат і ювілеїв восьми історичних діячів: полковника Армії Української Держави Івана Полтавця-Остряниці, полковників Української повстанської армії (УПА) Василя Левковича, Василя Сидора і Василя Галаси, письменника і журналіста Уласа Самчука, письменника і політика Юрія Липи, українського вченого і редактора "Енциклопедії українознавства" Володимира Кубійовича, а також Андрія Мельника, голови Проводу Організації українських націоналістів.
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Ці продажні слуги і не українського народу а кремлівських ворогів окупантів, вони прокляті Іуди, люті вороги України дружно - разом злилися в любовному політично -статевому екстазі і несамовито виродки витанцьовують під музику замовлену за криваві кремлівські срібняки, і під чітким керівництвом свого суворого повелителя -балетмейстера кривавого фашиста )(уйла. Злочинно знищуючи Українську державу.
С 2014 активисты поставили на кон все, в т.ч. и свои жизни .
И что ?
73% насрать на это, и они одним голосованием развернули Украину в другом направлении.
Вы думаете активисты не учатся на истории ?
Да нахрен надо им рисковать жизнью, ведь всеравно 73% домохозяек и пенсов все равно проголосуют за "рюський мир " и "сватов" ?
Скандально відомий "позаштатний агент НАБУ" Євген Шевченко розповів в інтерв'ю Яніні Соколовій, що скандал навколо "свинарчуків" - батька і сина Гладковських, по суті був інспірований міністром Аваковим. Ніби ще у 2016 р. військовий прокурор Матіос заблокував ведення справи, заарештувавши особу, через яку Шевченко підбирався до Гладковського. Проте напередодні виборів Матіос передав докази по справі до МВС, а радник Авакова Антон Геращенко передав їх Денису Бігусу. Мета очевидна - повалити Порошенка.
Все решту розкачали різноманітні Найєми, Лещенки, Бутусови і Нацкорпуси зі свинками.
Шевченко також дав зрозуміти, що за всією історією стоїть Коломойський. Таке - цілком можливо, у Коломойского з Аваковим є справа яка пов'язала їх навіки - Іловайськ. Характерно, що справу по Іловайську (де активну участь взяла МВС - аж до пристуності заступника Авакова біля Іловайська) розслідувала як раз військова прокуратура. Зі слів Шевченка виходить, що у Матіоса і Авакова були чудові стосунки.
Якщо так, то от вам і відповідь на пиатння "чому за Іловайськ нікого не посадили". Та тому що суд вивів би прямо на керівників МВС.
І ще. За два роки зеленої влади проти Гладковського не знайшли НІ ФІГА. От взагалі. Переслідують його по справі продажу МО спеціалізованих вантажівок - нині замість них МО купує цивільну версію МАЗів за ціною навіть вищою ніж було у Гладковського. Гладковський виграє один суд за іншим. При тому що знайти бодай щось - прямо вимагало керівництво ОПУ.
Висновок очевидний, вся ця справа - пустишка. І провокація.
https://t.me/putch111/4453
Новая Конституция - новое государство.
Иначе паразитирование на прошлом никогда не прекратится!
Если нет, давай брать историю, например Днепра, и её считать истинной историей Украины. Или историю Крыма. Их героев и недругов.
один - не отвечать, т. е. признать, что ты стучишь на клавиатуру и-з-за поребрика
второй - признать, что ты сморозил глупость и серьезно заинтересоваться прошлым Украины, если бы ты ощущал себя украинским гражданином
и третий - сморозить какую-то муйню, ты выбрал третий вариант.