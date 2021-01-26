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Новини Коронавірус і карантин
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Людство не зможе перемогти коронавірус, якщо він "навчиться" передаватися від людини до тварин і навпаки, - лікарка-інфекціоністка Голубовська

Людство не зможе перемогти коронавірус, якщо він

Якщо коронавірус COVID-19 "навчиться" передаватися від людини до тварин і назад, з ним буде практично неможливо впоратися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24"  лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська.

"Одне з найбільш неприємних подій, що сталася з цим коронавірусів, це те, що він виник від тварин, але зараз передається від людини до людини. Якщо цей вірус почне передаватися від людини до тварини, як сталося з норками (в Данії - ред. ), і навпаки - це вже буде зовсім інша історія, ми вже не зможемо з ним практично впоратися", - зазначила Голубовська.

За словами лікарки, всі інфекційні хвороби тварин, що передаються людям, викликають важкі форми захворювання.

"Пам'ятаєте пташиний грип, коли поголів'я птахів знищували - так само знищили і поголів'я норок. Тому що це дуже великий ризик. Найближчі 3-6 місяців події покажуть, що нас чекає", - сказала вона.

Також читайте: Світу не варто розраховувати на порятунок від коронавірусу в 2021 році. За всю історію ми змогли перемогти лише віспу, - ВООЗ

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Голубовська (71)


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Топ коментарі
+11
Нужно больше истерии нагнетать
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26.01.2021 10:39
+9
как страшно жить !
без нагнетания паники и страха...того и глади людишки расслабятся и будут второй год ходить в одной маске, перестанут бежать делать тесты за свои деньги, не захотят опять интеллектуально-хитрого лохдауна и... на дороги (вернее на откаты ылите) нихера не перепадет!
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26.01.2021 10:52
+8
Народ начинает о чём-то догадываться, поэтому нужно ещё больше страшилок
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26.01.2021 10:47
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Да-да-да. У замглавы СБУ зарплата тоже не 5 килогривен, а вона недавно задержали...
Чистые ангелы только в сказочном Ривенделле.
Не забывайте Антип, Ривенделл - сказочный. В реальности не существует.
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27.01.2021 16:52 Відповісти
За нарушение формальных требований к документам его задержали? Нет? Значит снова Вы мимо кассы...
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27.01.2021 16:55 Відповісти
Боги, да сколько же раз Вам говорить.
ФОРМАЛЬНЫЕ требования к документам - выполняются. В этом и суть взяточничества.
Чтобы внешне - на бумаге - все выглядело согласно норм.
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27.01.2021 17:00 Відповісти
Так это Вы несли пургу про текст мелким шрифтом или я? Подать документы на регистрацию с таким шрифтом все равно, что сдать в обменный пункт фальшивки вдвое меньшего размера, уговаривая кассира "Ну, что ж ты не принимаешь, мы же не в Ривенделле! Я тебе 200 гривен дам!"
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27.01.2021 17:09 Відповісти
Это было образное выражение. Про текст мелким шрифтом. Означающее, на обсуждаемом нами примере, что спикер ВООЗ (я приводил ссылку) говорит о победе над оспой и необходимом уровне коллективного иммунитете, и толпы проваксеров слушают и распространяют то что сказано, и только в далекой от офиса ВООЗ Украине некто Антип уточняет "эндемической"... и что завозные случаи мы в расчет не берем.
Еще раз. Документы на регистрацию подать можно. Как и декларацию в таможню. В декларации будет все чисто аки у ангельского эльфа в пятой точке. В реальности в фуре...
Взятка не за то чтобы закрылись глазки на некрасивые документы.
Взятка за то, чтобы дальше этих документов - не заглядывали.

200 гривен не за то, что деньги фальшивые. А за то что краденые, как аналогия. Очень не близкая, но все же.
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27.01.2021 17:16 Відповісти
Так чего Вы на десяток постов мозги полоскали? Вам заняться нечем?
А нука дайте ссылку на Ваш пост, где Вы давали ссылку на сайт ВООЗ о победе над оспой. Что-то я такого не помню. Я помню, что я писал про элиминирование кори в ряде стран со ссылкой на сайт ВООЗ и там термин "эндемический" в разных вариантах употребляется 5 раз. Вот ссылка на мой пост, https://censor.net/ua/comments/locate/3244063/01921484-02d3-7234-8dc9-119260870a3d
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27.01.2021 17:28 Відповісти
https://korrespondent.net/world/4320274-myr-ne-yzbavytsia-ot-COVID-19-v-2021-hodu-voz

Из поста на первой странице комментов в статье https://censor.net/ru/comments/locate/3244063/01921484-02ce-723c-8c98-2a5ac5badee6
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27.01.2021 17:33 Відповісти
Это ссылка не на сайт ВООЗ. И здесь только вскользь идет речь о всемирной ликвидации оспы. О каких завозных случаях Вы херню лепили? Завозные случаи это о КОРИ.
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27.01.2021 17:46 Відповісти
И я разумеется смотрел Вашу ссылку. Выглядит (ваши посты в данной дискуссии) это так:
Представитель поставщика говорит о конкурентном преимуществе Товара... в то время как получить полную информацию о реальном положении вещей (от завозной болезни он не защищен, потому как гарантии что именно он попадет в круг 3-5% о которых Вы говорили - никакой) он может только у Антипа вступив с ним в полемику.
Говорили: https://censor.net/ru/comments/locate/3244063/01921484-02**-732c-b011-bcba63616ce4
https://censor.net/ru/comments/locate/3244063/01921484-02**-732c-b011-bcba63616ce4нтип, я слишком хорошо знаю что такое маркетинг и как можно умолчать или исказить данные для красивой картинки в голове покупателя. А потому не испытываю иллюзий на предмет работающих в фармкомпаниях светлых эльфах, мечтающих о том, чтоб я не болел... в то время как купить пожрать они себе смогут тока если я таки заболею))
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27.01.2021 17:45 Відповісти
Ваш тезис "от завозной болезни он не защищен, потому как гарантии что именно он попадет в круг 3-5% о которых Вы говорили - никакой" - это уже Ваши домыслы. Вакцинированные, заболев корью, переносят ее намного легче невакцинированных, смертельные случаи и осложнения гораздо реже и главное для общества = они не распространяют корь дальше.
"он может только у Антипа вступив с ним в полемику." А это уже откровенное Ваше вранье. Любой нормальный человек может прочитать, например, вот это в инструкции к вакцине "Приорикс":
"Клинические исследования показали высокую эффективность вакцины Приорикс®. Антитела к вирусу кори были обнаружены у 98% привитых, к вирусу эпидемического паротита у 96.1% и к вирусу краснухи у 99.3%. Через год после прививки у всех серопозитивных лиц сохранялся защитный титр антител к вирусу кори и вирусу краснухи и у 88.4% - к вирусу паротита."

Что или кто заставляет Вас так врать?
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27.01.2021 23:16 Відповісти
Это не домыслы. Это опыт практической жизни а не красивых бумажек.
к .... тут пропущено слово эндемический но об этом мы скромно умолчим... кори
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28.01.2021 09:33 Відповісти
Где пропущено? К эрадикации оспы применение термина "эндемический" не пребуется, более того, на данный момент применение его в данном контексте некорректно.
Вы бы сначалачала в терминологии разобрались.
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28.01.2021 10:40 Відповісти
Но на вопрос, что заставляет Вас так врать и передергивать Вы не ответили. Почему?
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28.01.2021 10:42 Відповісти
Ваш тезис "от завозной болезни он не защищен, потому как гарантии что именно он попадет в круг 3-5% о которых Вы говорили - никакой" - это уже Ваши домыслы. Вакцинированные, заболев корью, переносят ее намного легче невакцинированных, смертельные случаи и осложнения гораздо реже и главное для общества = они не распространяют корь дальше.
"он может только у Антипа вступив с ним в полемику." А это уже откровенное Ваше вранье. Любой нормальный человек может прочитать, например, вот это в инструкции к вакцине "Приорикс":
"Клинические исследования показали высокую эффективность вакцины Приорикс®. Антитела к вирусу кори были обнаружены у 98% привитых, к вирусу эпидемического паротита у 96.1% и к вирусу краснухи у 99.3%. Через год после прививки у всех серопозитивных лиц сохранялся защитный титр антител к вирусу кори и вирусу краснухи и у 88.4% - к вирусу паротита."

Что или кто заставляет Вас так врать?
Ответ будет?
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28.01.2021 10:53 Відповісти
Да, такое действительно бывает. Но не так часто, как Вам кажется. И это вовсе не означает, что все официальные документы - сплошная ложь.
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28.01.2021 14:35 Відповісти
Ваш тезис "от завозной болезни он не защищен, потому как гарантии что именно он попадет в круг 3-5% о которых Вы говорили - никакой" - это уже Ваши домыслы. Вакцинированные, заболев корью, переносят ее намного легче невакцинированных, смертельные случаи и осложнения гораздо реже и главное для общества = они не распространяют корь дальше.

Еще раз. У заболевших в нашем садике были прививки от кори. На бумаге, которую Вы цените превыше реальности.
Знаю, что скажете: мамашки-антиваксерши сделали липовые справки.
Вполне вероятно. Я даже соглашусь, в отличие от мечтающих о Ривенделле сказочников, рассказывающих мол за взятку светлые эльфы не подделают бумажку.
Но ситуация не изменится: официально вакцинированные корью таки заболели. % я не высчитывал... их было человека то ли 3 то ли 4 из группы в 28 детей. Высчитаете сами, коли интересно, но навскидку повыше чем 98% (привитых).

Поэтому на практическом а не бумажном опыте - Ваш тезис это бла-бла-бла. Уж простите. В сравнении "мнение Антипа из интернета" vs "практический опыт" побеждает последний.

"Клинические исследования показали высокую эффективность вакцины Приорикс®. Антитела к вирусу кори были обнаружены у 98% привитых, к вирусу эпидемического паротита у 96.1% и к вирусу краснухи у 99.3%. Через год после прививки у всех серопозитивных лиц сохранялся защитный титр антител к вирусу кори и вирусу краснухи и у 88.4% - к вирусу паротита."

Написано на бумажке, выписанной фармкомпанией, занимающейся редпринимателькой деятельностью. То есть деятельностью, направленной на получение прибыли.
Это к слову о вранье.
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28.01.2021 11:15 Відповісти
Мало того, что Вы мои слова перекручиваете (невозможность подачи документов, не соответствующих формальным требованиям, на регистрацию Вы пытаетесь выдат за то, что я верю всем официальным документам. Откуда у Вас такая страсть мошеннияать? Что, бизнес так ведете?) так Вы еще и теорию вероятности хреново знаете... Почитайте, можно ли проверить правильность теории вероятности единичным событием. Тем более про Ваш опыт мы знаетм только с Ваших слов, а Вы лицо заинтересованное. Так что - мимо Ваши доводы мимо кассы.
Теперь ответьте на это
"он может только у Антипа вступив с ним в полемику." А это уже откровенное Ваше вранье. Любой нормальный человек может прочитать, например, вот это в инструкции к вакцине "Приорикс":
"Клинические исследования показали высокую эффективность вакцины Приорикс®. Антитела к вирусу кори были обнаружены у 98% привитых, к вирусу эпидемического паротита у 96.1% и к вирусу краснухи у 99.3%. Через год после прививки у всех серопозитивных лиц сохранялся защитный титр антител к вирусу кори и вирусу краснухи и у 88.4% - к вирусу паротита."

Что или кто заставляет Вас так врать?
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28.01.2021 11:28 Відповісти
1. Так и Вы лицо заинтересованное. Суть же в другом. Мой личный опыт - так бы и остался личным опытом одного человека... если бы о таком личном опыте сообщал бы только я. Кейсы, уважаемый, кейсы. Если бы у других не было бы кейсов, подтверждающих мое мнение... движение антиваксеров состояло бы из одного человека.
То есть Вы допускаете, что официальные документы могут отличаться от реального положения вещей. Да / нет? Ответьте уже прямо.

2. Не врать. Оспаривать написанное в официальных документах, учитывая полное понимание того, как эти документы могут быть получены.
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28.01.2021 13:58 Відповісти
1. Так я же не кормлю Вас историями типа "Мой дед не пил ни одно лекарство, а только по 50 грамм водки 3 раза в день и дожил до 101 года. Вся аша медицина - фуфло!".
2. Тот факт, что производитель сам указал в инструкции к своей вакцине, что антитела к кори выработаются только у 98% явно и недвусмысленно опровергает ваше ложное утверждение о отом, что продобную информацию можно узнать только в полемике со мной.
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28.01.2021 14:06 Відповісти
То есть Вы допускаете, что официальные документы могут отличаться от реального положения вещей. Да / нет? Ответьте уже прямо.

)
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28.01.2021 14:17 Відповісти
Я думал мы на "ты".
Мне не кажется. Я на практике знаю, что это... чаще чем кажется тебе.
Знаешь... я раньше думал как ты, без шуток. Мол торжество закона и все прочее типа исключения конечно же есть но крайне редки...
А потом поступление. Учеба в универе. Работа.
Долгие истории и их просто очень много.
На основании чего и сделан вывод: Честность - скорее исключение, чем правило. А не наоборот.
Я могу поверить в честность ученого, который разрабатывает ... та даже вакцину. До определенного момента - реализации, то есть продажи. Там в игру вступают вообще другие правила. А ученому тоже чего-то кушать надо, да? А кто девушке платит...
В общем... не будь всего того вороха кейсов (частью не моих... я любопытный) - я бы верил официальным лицам и изданным ими бумагам.
Но ворох есть.
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28.01.2021 14:45 Відповісти
Можно и на ты, но я часто сбиваюсь на Вы, так что не обижайся.
А насчет фарминдустрии и прочего - там очень разные ситуации
https://www.bfmtv.com/sante/covid-19-pasteur-arrete-son-principal-projet-de-vaccin-pas-assez-efficace_AD-202101250245.html Французский Институт Пастера принял решение прекратить разработку своей вакцины от коронавирусной инфекции после получения промежуточных результатов первой стадии клинических испытаний, показавших её недостаточную эффективность.

На моей памяти две фирмы в США, производители вакцин просто обанкротились. И это на первые полосы газет не попадает.
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28.01.2021 15:11 Відповісти
Замётано))
Элай Лилли и Ко. как антипод банкротов. Та и... банкротство тебя или меня и банкротство коорпорации - суть разные вещи. Тем более в США. Там это просто финансовый инструмент.
Понимаешь... то что 1-2 компании, ну пусть даже 10 в мире обанкротились... это не значит что сама сфера рухнула вместе с ними.

Да, там могут быть разные ситуации.
1) Безусловно может быть: честные ученые не смогли достичь цели а потому решили не производить фуфломицин.
2) Но может и иначе: французские ученые выяснили что ничего иного окромя фуфломицина произвести невозможно, а потому пребывающее в коллективном сговоре контролирующее фарм-рынок сообшество некоторых корпораций - заставило их прекратить работы тем или иным образом.

Ты смотришь со стороны ученого. Честного.
Я смотрю со стороны бизнеса и его эффективности.
Кто из нас прав? Хз.
Но вакцина - товар... так что...
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28.01.2021 15:52 Відповісти
Со сторны бизнеса.

"«После промежуточных результатов клинических испытаний фазы I Институт Пастера приостанавливает разработку одной из своих вакцин-кандидатов, основанной на вирусе противокоревой вакцины», - https://www.bfmtv.com/sante/covid-19-pasteur-arrete-son-principal-projet-de-vaccin-pas-assez-efficace_AD-202101250245.html приводит заявление института BFMTV.
Как уточняет https://www.francebleu.fr/infos/societe/coronavirus-l-institut-pasteur-arrete-son-principal-projet-de-vaccin-pas-assez-efficace-1611576842 France Bleu , клинические испытания проводились в августе 2020 года. Они показали более низкий иммунный ответ у испытуемых по сравнению с реакцией на уже одобренные вакцины и с иммунным ответом у переболевших коронавирусом.
В то же время в Институте Пастера намерены продолжить разработку других своих вакцин-кандидатов, которые прошли доклиническую фазу испытаний."

Нет смысла выходить на конкурентный рынок с товаром, который, может и принесет некоторый доход, но принесет и много репутационных потерь.
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28.01.2021 16:03 Відповісти
Знаешь... с распространением интернета, кмк, стоимость репутационных потерь резко снизилась. В плане - у потребителя. Если среди бизнесменов еще туда-сюда, потому как потоки информации фильтруются, есть аналитики и так далее, то рядовому обывателю... за той пеленой информационного шума о новых айфонах, заднице Кардашьян и прочих Байденах - такое забудется через месяц максимум.
Я также допускаю корпоративный сговор на уровне руководства и реальных бенефициаров корпораций. Чтобы эффективная была "у нужной".
В общем - есть варианты.
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29.01.2021 10:30 Відповісти
Тут вообще онлайн
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Ну, посмотрим, как поубавится у Вас антиваксерских настроений...
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27.01.2021 13:46 Відповісти
Блин, на завтра не могу. Жаль поздновато сказали...
Интересно будет поглядеть на чашечки Петри и на... технологический процесс производства, я уверен мне его с радостью покажут!))
Жаль шо в четверг, правда. Что ж глянем на первой неделе февраля (там пока низзя забронировать).
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27.01.2021 14:28 Відповісти
А кто Вам доктор, что Вы сами же не проявляли к этому интереса, зато вовсо рассказывали "удивительное рядом, но оно запрещено"?
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27.01.2021 14:52 Відповісти
Та никто не доктор. Увидим - расскажем.
Я просто обрисовал сроки.
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27.01.2021 14:59 Відповісти
"Неплохо" опять же в глобальном смысле - для вась, петь и всех этих прочих "мелких людишек, которых хлебом не корми дай обанкротить бедного бизнесмена", то есть эмм... потребителей.
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27.01.2021 11:50 Відповісти
Не согласен. Даже с Вашей точки зрения ложью является крупный текст, а мелкий - правдой. (Интересные у Вас методы ведения бизнеса. ). Но если Вы полагаете, что такой фокус легко проходит с Держликслужбой - то Вас ждет разочарование. И документы мелким шрифтом у Вас там просто не примут.
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27.01.2021 11:36 Відповісти
Бугагагагга. Не примут? Вы в какой стране живете? Такое ощущение что в Ривинделле каком-нить.

Вы еще скажите что судьям конверты не заносят)))))

С волками жить = по-волчьи выть. Не думайте будто бы мне это нравится.
Да-да, знаю. Кормить семью = слабая отмазка. Грешен. За то чем занимаюсь... так или иначе придется заплатить.
З.Ы.: Ложь... она и в крупном тексте бывает. Я просто об этом помню. И не верю ребяткам вроде меня, отличающимся от меня лишь тем что продают вакцины а не водяру.
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27.01.2021 11:42 Відповісти
Не гоните пугри. Ни один чиновник (кроме полных идиотов) не примет документы, где ЯВНО НАРУШЕНЫ ФОРМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ. Это задокументированное подтверждение грубого нарушения, те статья. Оно им надо?
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27.01.2021 12:16 Відповісти
Ах, оформлены сами бумаги будут как надо. А чтоб никто не докапывался к тому, а как оно на самом деле...
Еще раз. Вы не в Ривинделле.
Вам бы стоило продаваном поработать. Многое бы узнали. И о проверках, о судах, бумагах и чиновниках. Не только у нас, к слову.
Оно им пофигу. Они делятся с тем кто повыше. А тот на своем уровне делится с теми кто отвечает за то щоб статья.
Антип. Еще раз. Вы. Не. В. Ривинделле.
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27.01.2021 12:26 Відповісти
Не подменяйте понятия. Да, у нас берут взятки, но даже взяточник не будет так явно подставлять себя. Инстинкт самосохранения работает даже у них. Так что Ваш Ривинделл мимо кассы.
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27.01.2021 12:32 Відповісти
А чего явного.
Оформлены документы верно (а на деле... там как в анекдоте... про зеленый горошек, спирт и таможенника и документы... угадайте, что по документам ввезли и что было таможеннику... жуть в том что это НЕ анекдот, правда речь не о конкретно о горошке).
Система дележа отработана на -ять.
Ему нечего бояться, все "схвачено". Тем более... уж извините но это так:
- бояться он может разве что такого на голову отбитого неадеквата как я, который нихрена не готов поверить никому, который докапывается до малейшей детали и готов идти до конца и плевать ему на авторитеты.. и который к тому же знает систему изнутри и ее слабости хотя бы некоторые тоже
- но не вас, который по умолчанию готов согласиться на все (карантин и любые ограничения законны только при военном или чрезвычайном положении, его не было - Вы не протестовали, так просто пример) и продолжает верить в ... как там... ах да... "верховенство права" (помню, учили этот пафос в универе)

Вы просто не в курсе. Бывает.
В кассу, он, в кассу. Просто тяжело отказываться от сказки о светлых эльфах. Бывает №2.
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27.01.2021 13:06 Відповісти
Если Вы в документах использовали не тот шрифт, что оговорен, у Вас в сраный журнал статью на публикацию не примут, не то, что регистрационное досье в Держликслужбу.
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27.01.2021 13:25 Відповісти
Да блин! Золото на международном (!!!) конкурсе в США (!!!) стоит денег, плюс есть требования ... в общем если не "свой", то и с деньгами есть риск не получить, приоритет тем кто ... в общем давно. Серебро дешевле. Бронза еще дешевле. Спец. награда по отдельной таксе. В Соединенных Штатах Америки.
В Новой Зеландии подешевле. В Брюсселе что-то среднее.

А Вы мне тут басни о неподкупных чиновниках гос. лек. службы Украины рассказываете...
Вы мне еще о неподкупной таможне расскажите и вообще у нас будет Ривинделл...
Жаль только что в сказке.
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27.01.2021 14:14 Відповісти
Не городите херни. Если документы не соответствуют формальным требованиям к оформлению их и за взятку не возьмут. Ну, разве что чиновник с готовым видом на жительство в другой стране и авиабилетом в кармане (но это довольно редкий случай).
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27.01.2021 14:26 Відповісти
У Вас нет опыта. Судя по всему. Бывает.
Еще раз.
ДОКУМЕНТЫ соответствуют ФОРМАЛЬНЫМ требованиям.
А как оно там на деле обстоит ситуация с продуктом - никто не проверяет. Взятка за это дается.
Или Вы думаете что при контрабасе документы на товар сделаны неправильно? Правильно они сделаны. Только за скромную мзду таможенник не будет заглядывать внутрь чтоб убедиться что там внутри фуры именно то что по правильно оформленным документам - едет.
Так и в гослекслужбе. Документы сами по себе оформлены правильно. Но то бумага.
Так и с законами. Формально они есть... а на деле...
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27.01.2021 14:36 Відповісти
"ТОЛЬКО оспу вылечили вакцинацией. Скажите-ка мне. Если б я пришел на экзамен в медвузе и сказал что-то вроде: "Я вот этим вот способом (название) вылечил ОДНУ болезнь. Давайте применим его же ко всем остальным. И глянем чо будет. Круто же, да?"
Какую оценку мне бы поставили?))"

Я поставил бы четыре. Ученый должен был сказать так "Я вот этим вот способом (название) вылечил ОДНУ болезнь. Давайте на его основе разработаем метод лечения всех остальных с похожими возбудителями. И глянем что будет. Логично же, да?"
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26.01.2021 16:32 Відповісти
Хех. А потом вы бы заболели, а я, закончивший институт - вас бы лечил. Прикольно. Одним методом от всех инфекционных заболеваний. Вы были бы рады, ага-ага)))

Ладно. Пусть так. Глядим. На способ в разрезе столетия (приблизительно).
Для одной оспы сработал. 0 случаев оспы.
Для остальных - нет, даже на тех территориях, на которых уровень покрытия превышает сказочный необходимый. Потому как случаи есть.
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26.01.2021 16:46 Відповісти
Вы это чтали "Давайте на его основе разработаем метод лечения всех остальных с похожими возбудителями. И глянем что будет. ", закончивший институт?
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26.01.2021 16:50 Відповісти
Вот знаете... приходя в больницу я таки думаю, что некоторые из врачей учились у Вас и четверки получали у Вас.
Не юлите. Пусть так. Разработали.
Помогло, в сравнении с исходным примером? Ответ, если что, в том же посте.
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26.01.2021 16:57 Відповісти
Не может быть, Вы заставили себя читать пост, на который отвечаете!
Ну, так в чем проблема? Вакцинацией предотвращают кучу болезней от которых нет лекарств. Что Вам не нравится?
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26.01.2021 17:04 Відповісти
Это не был комплимент, если что.
Вопрос вакцинацией ли - остается открытым. Гигиена, благосостояние... вплоть до доступа к питьевой воде, Вы там выше должны были читать, я приводил причины.
Вопрос - а не вредим ли больше чем лечим... остается открытым.
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26.01.2021 17:49 Відповісти
Ну, если Вы выделите каждому жителю Земли по ортдельному участку земли с комфортным жилищем и отдельным источником воды, а общаться друг с другом будут по телефону и скайпу, то легко можно обойтись и без вакцинации.
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26.01.2021 17:58 Відповісти
А разве плохо? К этому не стоит стремиться? Или человейник - предел мечтаний?
Ну кроме "общаться друг с другом". В процесе оного их будет защищать иммунитет. Свой. Выработанный через развитие.
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27.01.2021 09:53 Відповісти
Стремитесь, кто Вам мешает (хотя общение исключительно по скайпу и телефону не всех устроит, да и секс при таких условиях не всем понравится, хотя, и сейчас есть сторонники такого варианта ). Но раз все это не достигнуто, приходится налаживать жизнь в реальных условиях. А они таковы, что только вакцинация сдерживает распространение целого ряда опасных инфекций. А антиваксеры не покладая рук рубят сук, на котором сами и сидят.
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27.01.2021 10:29 Відповісти
Проваксеры.)))
Раз это ПОКА не достигнуто, то над этим надо работать а не над приспособлением к "и так сойдет".
Вакцинация? Только? Эхх...
Ладно, пусть так. Ну так в который раз говорю. Оставьте антиваксерам их... эммм... су... гкхм, ну Вы поняли. Вас защищает вакцина. Радуйтесь и не любите мозги с ограничениями для всех.
Это конечно не конкретно Вам, а скорее логике проваксерства. Которая на моменте "надежный щит" дает сбой.
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27.01.2021 10:43 Відповісти
На примере кори - заболевший вакцинированный не инфицирует окружающих. А заболевший невакцинированный заражает 90% встретившихся ему невакцинированных и 3-5% вакцинированных. При этом дети до 1 года от них не защищены ничем, а 15% детей до 7 лет не защищает даже однократная вакцинация. А еще надо помнить и про людей с противопоказаниями в рез. тяжелых болезней и про ВИЧ-инфицированнх и про онкобольных. Они, подцепив корь рискуют весьма сильно. Но при ковиде Вы о них криком кричите, а когда выступаете против вакцинации, то тихо загребаете ножкой.
Так что, каждый антиваксер будет дезинфекционную команду с собой водить? Хотя, даже это не очень поможет - возбудитель кори до 2 часов в воздухе и на одежде жизнеспособен.
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27.01.2021 10:57 Відповісти
Заболевший невакцинированный сидит дома и лечится. Ну или в больничке его лечат инфекционной ежели осложнения. И вся Ваши вероятностные расчеты попросту не работают.
Кроме того, даже если он приболел, но пока не знает об этом (инкубационный период жеж, помню) - то остальные:
1) Взрослые переболели в детстве и имеют иммунитет.
2) Дети - болеют легко
3) В идеале - родители детишек, зная, что над иммунитетом надо работать самому а не доверять его алчущей выгоды фармокмпании - работают над иммунитетом и дытынча банально не заболеет даже находясь в контакте с потенциальным носителем. Пример я приводил. Мож повезло. Мож от родителей достался хороший. Но факт. А чтоб везло - и родителям над своим иммунитетом надо работать. Самим.
Так что ... вероятностные моменты не работают.
Вы неточны. При ковиде я говорю, что при объетивной оценке его опасности - никто не вспоминает об онкобольных, которых гибнет больше в разы. Я не кричу что они ковидом болеют чаще он для них более опасен и т.п.? Где Вы это взяли? Не перевирайте! - уж лучше петросяньте, серотонин он вроде полезен.

Заметьте главное.
Вы: используете терминологию "разносит заразу".
Я: говорю что пока не болеет - здоров.
Вы понимаете... что отказываетесь от презумпции невиновности. Таким образом. Для себя тоже.
?
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27.01.2021 11:38 Відповісти
Зараженный корью становится заразным за 2 дня до появления первых симптомов (поначалу похожих на ОРВИ), и только на 2 день после первых симптомов появляются пятна Бельского - Филатова - Коплика, по которым однозначно идентифицируют корь. То есть непривитые люди с обычными привычками по 4 дня будут разносить болезнь. Более осторожные - по 2 дня.
1) "Взрослые переболели в детстве и имеют иммунитет." (в СССР в довакцинную эру болело корью по 1% населения в год. Это примерно 70% населения за всю жизнь.) А Вот еще

https://jmvh.org/article/measles-mortality-in-the-armies-of-the-early-20th-century/ Measles was a highly lethal infectious disease during the US Civil War killing 4246 Union soldiers with countless others dying within the Confederacy.

2. " Дети - болеют легко" . "В Вене в 1907-1910 гг. от кори погибло больше детей, чем от скарлатины, дифтерии и коклюша, вместе взятых [8, с. 11]. Согласно статистическим данным, охватывающим 65 % населения промышленно развитых районов США, только в 1913 г. было зафиксировано 8 108 летальных исходов кори (тогда как скарлатина, для сравнения, унесла жизни 5 489 человек в том же году) [9, с. 1046]. Смертность от кори в Москве на рубеже XIX-XX вв. составляла ежегодно 200-300 случаев на 100 тыс. детей до 14 лет [2, c. 40, 49]. Индустриализация и урбанизация, таким образом, играли ключевую роль в развитии эпидемических волн кори на рубеже XIX-XX вв." https://www.volgmed.ru/uploads/journals/articles/1483041432-bulletin-2016-2-2785.pdf
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27.01.2021 12:05 Відповісти
1. Да-да, я о том и говорю, что те кто уже заразен, но еще не имеет симптомов... далее по пунктам. Да, переболело. И чего?
Глобально смотрим на статистику СССР в плане прироста/убыли населения. Глядим на нынешнюю. Плачем / негодуем (jedem das seine) по "кровавому совку", в котором рождаемость превышала смертность и был рост населения а не убыль. В курсе, видел.
Думается мне, что медицина в плане излечения шагнула далеко вперед со времен Гражданской Войны в США, начала 20в. в Европе, и СССР довакцинной эры.
А если нет... то это очень плохо, за что нам стоит поблагодарить проваксеров отдельно.

А прикольно он там пишет, я в восторге.
Это объяснялось тем, что в рабочих районах дети дошкольного возраста основную часть времени проводили в яслях, детских садах и приютах, и, таким образом, встречались с коревой инфекцией раньше, чем дети из зажиточных семей, в которых дети воспитывались дома, и риск заражения у них появлялся только в школьном возрасте (когда заболевание уже не несло смертельной угрозы).

Беда в садиках, яслях и вообще в том что дети контактировали... но не в том, что гигиена, питание и образ жизни (а следовательно и иммунитет тоже) у детишек из зажиточного района и работяг были разными. Диаметрально. И уровень медпомощи для оных тоже был разным. Вот как небеса и земля.
Книженция есть. А. Кронин. "Цитадель". В тему. Рекомендую. Там пусть и художественным языком но довольно показательно - квалификацию врачей поглядите. Того времени. Которые для работяг и ... не работяг))

А вот еще:
В странах Азии и Африки с низким уровнем доходов и неразвитыми инфраструктурами здравоохранения вакцинация не получила широкого распространения: в 1980 г. было зафиксировано 2,6 млн смертей от кори.

Это про мелкий текст. Важные подробности: низким уровнем доходов и неразвитыми инфраструктурами здравоохранения поданы под нужным углом. Типа "да если бы у них были деньги и это не были бы негры из африки то их бы вакцинировали".
Я тоже так умею: "Будь это не бедные негры из Африки а зажиточные англичане - корь для них была бы в целом практически неопасна". Понимаете смысл?
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27.01.2021 12:22 Відповісти
1. Смотрим глобально. Примерно 30% в совке корью не болело и от кори иммунитета у них не было. Так что и взрослые заболевали и умирали и дети. И по детской смертности Совок далеко превышал показатели США. Где о, ужас вакцины были товаром! И то, что солдаты во время гражданской войны прилично болели корью только подтвержает это. Так что Ваш тезис "Взрослые переболели в детстве и имеют иммунитет." весьма далек от истины.
2. Явно показано, что далеко не все дети болели легко.
Вопросы?
3. по поводу "низким уровнем доходов и неразвитыми инфраструктурами здравоохранения" просто показано, что правительствам многих бедных стран начхать на здравоохранение и вакцинацию. Найдутся защитнички с логикой "Глобально смотрим на статистику Республики Конго. Общая численность населения растет! Ну и хрен на то, что треть семей раз в год хоронит по ребенку! Зато иммунитет естесственный!".
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27.01.2021 12:45 Відповісти
1. Вы сейчас точно сравниваете уровень бытовых, санитарно-гигиенических условий и полевой медицины а-ля солдаты армии США и жители современного Киева (например)? Серьезно?
И по детской смертности Совок далеко превышал показатели США. Мы сейчас об общей говорим или от конкретно кори. А то общая - это и машина сбила.

2. Берем 1915 год, население США - 100 миллионов. 8к смертей с хвостиком в 2013. "Серьезная" проблема на фоне 100 лямов, да.
Блин да конечно же не все. Некоторые дети не умеют правильно переходить дорогу. Гибнут при этом. Естественный отбор никто не отменял. И мы не запрещаем автомобили и не лишаем права детей, не прошедших инструктаж по ПДД - учиться в школе или универе (аналогия с прививками, да).
3. Ну конечно же, дело в отсутствии живительной вакцинации. А не в том, что шансы богатенького пацана из Юкея по сравнению с нищим негритенком
1) вообще заболеть
2) если заболеть - излеиться
Несопоставимы априори.
Да-да, бытовые, социо-экономичесике и гигиеничекие условия а также уровень развития и доступности медицины которая лечит - ну ваааще не причем. Вот вообще. Совсем. Совершенно. - вот такая логика статьи.
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27.01.2021 13:00 Відповісти
А Вы серьезно? Вы же утверждали "Взрослые переболели в детстве и имеют иммунитет." Какое отношение к пожизненному иммунитету от кори имеют "уровень бытовых, санитарно-гигиенических условий и полевой медицины а-ля солдаты армии США"?
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27.01.2021 13:19 Відповісти
Ну значит они в детстве не сталкивались с больными корью, а столкнулись только в армии. У них же не было бесплатных детских садиков и школ всеобщих бесплатных этого "бича" и "рассадника заразы" (это мне кроме приведенного Вами текста говорил один проваксер, он тут встречается, Андрей вроде)...
То о чем я говорю имеет самое прямое. В контексте иммунитета солдат армии США (в те времена к слову основные военные потери были как бы не от пуль... делаем выводы), восприимчивости их как таковой, характеру из заболевания, наличию осложнений... и главное - возможности эту саму корь вылечить.
Просто сравниваем здоровье рекрута армии США тех времен и жителя Киева. Просто сравниваем тогдашний военно-полевой госпиталь и скажем районную больницу №9 г. Киева.
Правда, возможности разные?
Вы пугаете страшилками времен, когда о медицине и санитарии знали чуть менее чем ничего - в сравнении с 21в. и возможностью забабахать вакцину от неизвестной хвори с эффективностью в 95% за менее чем год)) Имея ТАКИЕ возможности вы боитесь кори? Серьезно?
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27.01.2021 14:07 Відповісти
Не уходите от темы. Вы утверждали, что в довакцинную эру взрослые не болели корью, тк поголовно имели иммунитет от болезни в детстве. Я явно со ссылкой показал, что это не так. И тут Вы пустили в ход фантазии. Стыдоба.
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27.01.2021 14:22 Відповісти
Не передергивайте.
Мы моделировали ситуацию в детсаду. Теоретическую. Когда... полистайте в общем переписку и убедитесь в этом. Сообщение в 11:38. Я там так писал как Вы говорите? О том, о чем Вы говорите?
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27.01.2021 14:34 Відповісти
Не врите. Вот полностью мой пост и часть Вашего овета. Тут о детском саду ни слова. Не стыдно?

https://censor.net/ru/user/95229

На примере кори - заболевший вакцинированный не инфицирует окружающих. А заболевший невакцинированный заражает 90% встретившихся ему невакцинированных и 3-5% вакцинированных. При этом дети до 1 года от них не защищены ничем, а 15% детей до 7 лет не защищает даже однократная вакцинация. А еще надо помнить и про людей с противопоказаниями в рез. тяжелых болезней и про ВИЧ-инфицированнх и про онкобольных. Они, подцепив корь рискуют весьма сильно. Но при ковиде Вы о них криком кричите, а когда выступаете против вакцинации, то тихо загребаете ножкой.
Так что, каждый антиваксер будет дезинфекционную команду с собой водить? Хотя, даже это не очень поможет - возбудитель кори до 2 часов в воздухе и на одежде жизнеспособен.
https://censor.net/ua/comments/locate/3244063/01921484-02**-732c-b011-bcba63616ce4
https://censor.net/ua/user/475573

Заболевший невакцинированный сидит дома и лечится. Ну или в больничке его лечат инфекционной ежели осложнения. И вся Ваши вероятностные расчеты попросту не работают.
Кроме того, даже если он приболел, но пока не знает об этом (инкубационный период жеж, помню) - то остальные:
1) Взрослые переболели в детстве и имеют иммунитет.
2) Дети - болеют легко
3) В идеале - родители детишек, зная, что над иммунитетом надо работать самому а не доверять его алчущей выгоды фармокмпании - работают над иммунитетом и дытынча банально не заболеет даже находясь в контакте с потенциальным носителем.
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27.01.2021 14:42 Відповісти
Антип, да я вот и пытаюсь понять. Почему заболевший корью антиваксер - освещается ну почти сразу в куче новостей.
А наш случай в садике, когда заболели привитые дети - ну по крайней мере по справкам у них были ВСЕ прививки (а как оно там на деле я не проверял - может и были, а может и нет) ни одна собака о нем не гавкнула ни в одной даже самой захудалой газатенке. Хотя формальный повод есть. Понимаете куда я клоню?
В мировом масштабе крайне сложно отследить реальные источники заражения.

Каюсь, я дискуссию с Вами рассматриваю комплексно. В свое оправдание: где Вашем посте на который я ответил - вообще разговор о Гражданской войне в США??? Мы тогда еще к этому примеру не перешли. Не передергивайте.
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27.01.2021 14:48 Відповісти
Вы почитайте что такое эндемическая передача болезни и что такое завозные случаи. От зараженного туриста-антивакскра вакцинация в 95% - недостаточна. Там надо все 100%, что практически недостижимо.
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26.01.2021 16:53 Відповісти
Ах, так теперь все 100% надо... а для оспы хватило 90%.
Еще раз. Один раз за 100 лет смогли избавиться от одной болезни. На основании чего сделали вывод о панацее.
И продолжают его твердить. Хотя на контролируемых территориях порог достигается. Но заветный ноль, который для рекламы метода используется - отсутствует.
Поясню. Если б такое было с водкой Вы бы назвали это обманом потребителя и были бы правы.
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26.01.2021 17:07 Відповісти
Не тупите. Для прерывания эндемической передачи кори надо примерно 95% имунизированных. Но если приехал зараженный корью невакцинированны турист (дважды вакцинированные даже заболев, корь не распространяют, за все время наблюдений только был один такой случай), то вероятность передачи кори одному и более невакцинированных в данной стране ненулевая. Особенно, если невакцинированные компактно проживают (как хасиды в Нью-йорке).
У оспы базового числа репродукции 3,5-6 для прекращения ее распространения достаточно степени вакцинации выше 84%
Учите матчасть, а не меряйте болезни поллитровкой и будет Вам счастье.
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26.01.2021 17:18 Відповісти
Вы понимаете в чем дело. Приводя в пример оспу - приводят 0 случаев, без всяких уточнений, прописанных мелким шрифтом.
Я Вам больше скажу. При достоверном контакте с больным корью у невакцинированного - вероятность заразиться не равняется 100%. На личном примере мы это прошли.
При том шо заболели-то в нашем садике - формально привитые детишки. А моя непривитая нет.
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26.01.2021 17:45 Відповісти
Я много чего понимаю. Попытайтесь и Вы чтщ-то понять. Оспу ликвидировали в мировом масштабе, а корь или краснуху на отдельных территориях и эти территории не изолированы, поэтому случаев завоза болезней (в основном антиваксерами) не избежать. Они считают, что имеют право равозить заразу и заставлять людей постоянно вакцинироваться, чтобы жизнь в стране не превратилась в хаос. Усилия антиваксеров - золотое дно для фармкомпаний.
Не ломитесь в открытую дверь. Заражение - порцесс вероятностный. При контакте непривитого с больным корью это около 90%, при контакте привитого с больным корью - 3-5% (но заболев он других не заражает).
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26.01.2021 17:54 Відповісти
Антип, да я вот и пытаюсь понять. Почему заболевший корью антиваксер - освещается ну почти сразу в куче новостей.
А наш случай в садике, когда заболели привитые дети - ну по крайней мере по справкам у них были ВСЕ прививки (а как оно там на деле я не проверял - может и были, а может и нет) ни одна собака о нем не гавкнула ни в одной даже самой захудалой газатенке. Хотя формальный повод есть. Понимаете куда я клоню?
В мировом масштабе крайне сложно отследить реальные источники заражения.

Вы спрашивали - что мне не нравится?
Мне не нравится, что медицина в общем и вакцины в частности - это товар. А я слишком хорошо знаю, что такое план продаж.
А еще мне не нравятся последствия этого.
Грубо говоря - превращение врача из специалиста, умеющего лечить - в винтик, который нихрена не умеет кроме как следовать разработанному протоколу. Ну и последствия.
Пример: инфекционист в "моей" больнице. Которая ярая поклонница прививок. И блин не смогла определить чем же это я болею. Вирус Коксаки - неприятная хрень... а забавно вышло: я ей рассказываю чем лечился (поначитал в интернетах), чем по моему мнению болею, а она такая "о да, точно... продолжай". Зато потом мне заявляла что ОНА вылечила меня. Отнюдь не совковая бабка, к слову. Новой генерации я бы сказал...
Я, Антип, просто вижу, к чему это все идет.
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27.01.2021 09:36 Відповісти
Предложите систему, где вакцины не товар. Например, как в СССР. Но в той системе прогресс и контроль качества шел очень медленно. Вот небольшой факт
Анализ, представленный на Vaccine Cell Substrate Conference в 2004 годуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81_SV40#cite_note-15 [15] , показал, что вакцины, применяемые в странах бывшего Советского блока, в Китае, Японии и Африке, могли быть заражены SV40 до 1980 года, это означает, что сотни миллионов людей могли быть заражены вирусом.

Нравится? Зато не товар и плана продаж не было!
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27.01.2021 10:46 Відповісти
Не было плана вакцинации? В СССР? Серьезно? И принудиловки там не было? Серьезно (№2)? Да-да, я не раз говорил, что некоторые методы СССР были эффективны. Но далеко не все и вакцинация не в их числе.

Предлагаю. Производство вакцин является открытым на 100% (то есть кто угодно когда угодно может получить ЛЮБУЮ информацию касательно техпроцесса, состава и так далее, лично убедиться в том что это соблюдается... ну мы обсуждали же).
Производство вакцин является некоммерческим.
То есть они приобретаются у производителя по себестоимости, калькуляция которой жестко контролируется (знаем мы Их маркетинговые расходы, амортизации и тендеры при закупках) вплоть до применения процедуры психотропного допроса.
Вакцинация сугубо добровольная, никаких, даже косвенных ограничений тем кто откажется.
Затраты на маркетинг и продвижение - НОЛЬ. Никакой печати в СМИ. Вообще.
Обязательный аллерго-тест перед любой вакцинацией. За счет производителя (конечно включено в себестоимость).
Вакцинацией занимаются специалисты производителя, не имеющие никакого отношения к врачам. Любой контакт с работником сферы здравоохранения жестко пресекается, даже "разговоры за жисть".
Ответственность за любые побочные реакции несет производитель. Которые НЕ компенсируются в себестоимости. Чтоб обеспечить безопасность (с Ваших слов, а также постоянных заявлений специалистов ВООЗ - осложнений от прививок не бывает, так что ничего опасного для производителя на самом деле... так... формальность, правда же? (злобно смеется) ) и уверенность потребителя в безопасности - лично мое мнение: уговорчики о безвредности сразу канут в Лету, ага-ага).

Это в общих чертах.
Ответственность. Открытость. Неприбыльность. Отсутствие рекламы.
В общем - нерыночность и жесткий контроль.
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27.01.2021 11:00 Відповісти
А да.
Как Вы поняли - вакцинация только платная. По себестоимости - но платная. Это важно. Это... как дополнительная профилактическая процедура а-ля фитнесс что ли.
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27.01.2021 11:02 Відповісти
Вы там определитесь со своими взглядами.
1. "А я слишком хорошо знаю, что такое план продаж. А еще мне не нравятся последствия этого."
2. Не было плана вакцинации? В СССР? Серьезно?
Вы лично проверите геном мастер-штамма на электронном микроскопе на отсутствие посторонних вирусов? Или участки РНК или ДНК сравните? Да Вы на год остановите конвейер, пока термин "эндемический" удосужитесь в словаре посмотреть. Хотя, именно остановка конвейера Ваша цель, а не понимание действия вакцин и контроль их качества.
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27.01.2021 11:07 Відповісти
1. Так а я о чем? Я говорю Вам что в плане "некоммерческой" реализации - СССР так себе пример. Другая система взаиморасчетов за ТОВАР, не более.
2. Да мне бы хотя бы попасть на завод и убедиться, что там сотрудники не в трусах бегают по цеху и не какают в колбы. Проблема установить пару-тройку вебок чтоб с сайта можно было глянуть? Проблема все документы включая отчеты по проводимым Вами примерам проверок безопасности - хранить в открытом доступе? В 21ом веке? Серьезно?
Моя цель - безопасность. Будет безопасно не со слов условного менеджера-консультанта (которому на деле плевать и на вас и на ваше здоровье и на медицину - ему важно выполнить план продаж и получить бонус. ему - и производителю в целом) а когда я сумею наглядно убедиться.
Моя цель - ответственность. Производителя - за последствия.
Моя цель - свобода выбора. Полная, без косвенных ограничений.
При соблюдении этих условий - пусть себе конвейер работает. Потому как тогда он будет работать на благо всех по-настоящему, а не на прибыль относительно небольшого кол-ва.
Хотите верьте, хотите нет.
Да. За всех антиваксеров не скажу - что у них такие же цели. Допускаю что у многих как раз остановка конвейера в принципе.
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27.01.2021 11:23 Відповісти
Да и цель.
Цель.
Чтобы медицина (прививки тоже как часть) - была не объектом выгоды. Но это уж совсем фантастика.
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27.01.2021 11:24 Відповісти
Производство вакцин в СССР не было коммерчески выгодным. Его финансировало государство и вакцины не продавались. Но при такой системе государство не заинтересовано в дорогих исследованиях и разработке более качественного продукта.
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27.01.2021 11:32 Відповісти
Антип, в плане коммерциализации СССР очень нетипичная штука.
Но все же - рыночная, как ни странно.
Некоммерческкая / нерыночная - это там где нет денег. Вообще. Совсем. Ни копейки. Ноль. Абсолютный.
В СССР были. Я приводил пример с противоатомной краской - как думаете, сколько бабла было срублено на этой малоэффективной фигне? Закрытые институты, спецфонды, дачи... и оклады... оклады... оклады...
Так и вакцины и вообще многое.
В СССР это все просто по-другому выглядело и рассчитывалось.
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27.01.2021 11:46 Відповісти
нерыночная экономика - это там где она на 100% плановая. Как в СССР. Вам бы неплохо продаваном поработать. Путаетесь в элементарных понятиях.
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27.01.2021 12:47 Відповісти
Вам было бы неплохо чуть менее поверхностно смотреть на вещи.
В отделе продаж коммерческой компании - абсолютная плановость. План продаж, поставок, поступлений, расходов... то есть мы блин живем при коммунизме? Нифига.
Совок тоже. Другая система взаиморасчетов, более ориентированная на распределение а не торговлю (бабло, бабло и еще раз бабло - вот если бы его в совке не было, я б согласился, что его экономика была не рыночной).
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27.01.2021 12:51 Відповісти
Не тупите. В рыночной эконимике план продаж - это ориентиры которые желательно достигнуть. В плановой экономике - план производства - то то, что обязательно должно быть сделано под 100% гарантию, что государство это все заберет.
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27.01.2021 13:22 Відповісти
О дадададдда. Вот поработаете продаваном - будете бухгалтеру который бонусы начисляет рассказывать. Мол это просто "желательно"... А голый оклад... там специально мелкий. Вот реально.
Это все лирика и способ донесения / продвижения плана подчиненным.
1) Подчиненного можно мотивировать мол "обязательно, родина в опасности, государство гарантирует" и так далее
2) А можно ему дать минималку оклада, а все остальные вкусности - бонусами при выполнении плана продаж. Много Вы на минималке с семьей проживете? То-то и оно...
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27.01.2021 14:11 Відповісти
Хватит пертосянить. Для определения рыночная или плановая экономика, страдания молодого Вертера продавана па голом окладе до лампады. Рыночная - там спрос-предложение, плановая - на изначально назначенный сверху план.
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27.01.2021 14:19 Відповісти
А как Вы думаете... планы я сам себе рисую или мне их назначают? Мир шире кондовых определений из учебников.
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27.01.2021 14:31 Відповісти
Так Вы мне недели две рассказываете, что на Фармак не пускают экскурсии. А оказалось пускают... Получается, Вы врали... Зачем?
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27.01.2021 14:35 Відповісти
Не перевирайте. С посещением закрытых зон и демонстрацией всех документов.
Читайте до конца. И да, мелкий шрифт тоже.
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27.01.2021 14:44 Відповісти
То есть, если Вас не пустят в кабинет Гендиректора Фармака и не покажут содержимого ее сейфа и ящиков ее стола и содержимого ее ноутбука и она сама не вывернет свои карманы и не покажет содержимое багажника и бардачка своего авто, то это Вы посчитаете прямым доказательством всемирного заговора проваксеров?
Я ничего не забыл?
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27.01.2021 14:50 Відповісти
Та нафик она мне впала)). 70 лет... я, к тому же женат...
То есть мне не покажут технологический процесс производства. А покажут красивую рекламную историю. Которые я
а) умею делать сам
б) показаны убедить меня купить а не открыть мне истину
Но увидим. Все что покажут - увидим.
Не переживайте.
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27.01.2021 14:58 Відповісти
С гриппом который передавался через летучих мышей, свине и кур как-то справились.
А ковид передался кацапам - это животное повышенной непредсказуемости, всякое теперь може быть.
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26.01.2021 12:19 Відповісти
Вона взагалі працює ?

Чи лише по передачках ходить, інтерв*ю роздає і у фейсбучику строчить ?
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26.01.2021 15:27 Відповісти
так, працюе - Е=MC2
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26.01.2021 17:09 Відповісти
Если бы у неё было больше ума в голове, она бы не пр-росто ляпнула про животных, а и пояснила бы, в чём суть. Передаваясь туда-сюда вирус больше мутирует?
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26.01.2021 18:08 Відповісти
Уже давно
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26.01.2021 18:50 Відповісти
ну и что?
1,8% населения Земли вымрет
останутся 98,2%
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27.01.2021 18:16 Відповісти
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