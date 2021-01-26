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Заборгованість киян за послуги ЖКГ на сьогодні - близько 4 млрд грн, - Кличко

Заборгованість киян за послуги ЖКГ на сьогодні - близько 4 млрд грн, - Кличко

Заборгованість киян за послуги ЖКГ, в тому числі за тепло і гарячу воду, сьогодні становить близько 4 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі "Свобода слова" на ICTV.

"Підняття ціни на газ створює велику соціальну напругу. Заборгованість за житлово-комунальні послуги, наприклад, у столиці на сьогодні приблизно 4 мільярди гривень. І вона – вища, ніж у минулі роки. Більше того, підвищення ціни на газ може призвести до соціального вибуху", – сказав Віталій Кличко.

Мер столиці нагадав, що Асоціацією міст України була ініційована зустріч із прем’єр-міністром України, урядовцями та депутатами, де обговорювали питання ціни на газ для населення та компенсації для теплопідприємств різниці в тарифах – між фіксованою та ринковою ціною на газ. Адже переважна більшість українців буде не спроможна сплатити за комунальні послуги.

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"В жодному разі питання компенсації не може бути покладене на місцеві бюджети. Адже 4 мільярди гривень за опалювальний сезон тільки в Києві – це непідйомна сума для міста. Це може призвести до банкрутства комунальних підприємств теплопостачання", – підсумував Кличко.

Автор: 

заборгованість (262) Київ (19400) Кличко (3505) комунальні послуги (567)


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Топ коментарі
+5
Задолженность киевлян за услуги ЖКХ на сегодня - около 4 млрд грн, - Кличко - Цензор.НЕТ 4632
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26.01.2021 10:36
+5
Задолженность киевлян за услуги ЖКХ на сегодня - около 4 млрд грн, - Кличко - Цензор.НЕТ 636
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26.01.2021 10:36
+5
Задолженность киевлян за услуги ЖКХ на сегодня - около 4 млрд грн, - Кличко - Цензор.НЕТ 8660
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26.01.2021 10:49
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Задолженность киевлян за услуги ЖКХ на сегодня - около 4 млрд грн, - Кличко - Цензор.НЕТ 4632
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26.01.2021 10:36 Відповісти
Задолженность киевлян за услуги ЖКХ на сегодня - около 4 млрд грн, - Кличко - Цензор.НЕТ 8660
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26.01.2021 10:49 Відповісти
Задолженность киевлян за услуги ЖКХ на сегодня - около 4 млрд грн, - Кличко - Цензор.НЕТ 636
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26.01.2021 10:36 Відповісти
Задолженность ОРДЛО (перед всеми поставщиками) за использованную электроэнергию по состоянию на 01.01.2021 г. составила 12 237 654 988 гривен.
Задолженность ОРДЛО за газ и услуги газотранспортировки на 01.01.2021 г. составила 3 189 340 000 гривен
Задолженность ОРДЛО за использованную воду и услуги водоводов (перед Украиной) по состоянию на 01.01.2021 г. составила 1 507 211 000 гривен.
По состоянию на 01.01.2021г. 178 490 жителей ОРДЛО получили гражданство РФhttps://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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26.01.2021 10:52 Відповісти
Ну так отрезать их надо и блокировать. Мы не обязаны за них платить.
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26.01.2021 10:56 Відповісти
Великий Зе, так не считает, зебараны, должны платить за все!
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26.01.2021 11:14 Відповісти
При Бубочке не отрежут, но вот почему еще при Порохе не отрезали ?
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26.01.2021 13:41 Відповісти
А как это может быть? Частный дом - не дай Бог просрочил платежи, уже ДТЭК и Газсбыт разминают ключи и кусачки для отключения. Почему в Киеве такие долги?
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26.01.2021 10:39 Відповісти
Ну не все живут в частных домах. В многоэтажках только свет могут отрезать. И вообще-то на время карантина с апреля запрещено отключать что-либо.
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26.01.2021 10:47 Відповісти
Так не платят многие и с нормальными доходами
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26.01.2021 10:39 Відповісти
"социальному взрыву", о как.. а киевлянам какую трассу перекрывать надо, для привлечения внимания к проблеме?
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26.01.2021 10:43 Відповісти
надо выходить на трассу с плакатом "Я - зебил, голосовал за зелупу и слуг"
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26.01.2021 11:04 Відповісти
Пусть олигархи платят, у них денег много. Краденных.
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26.01.2021 10:44 Відповісти
хорошая шутка, беги в квартал
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26.01.2021 11:05 Відповісти
это не шутка
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26.01.2021 12:15 Відповісти
Мне очень нравятся адепты зелупы, 1,5-2 года назад обещавшие вынести зелупу и слуг, если те будут чудить. Вот сейчас сношают зелупню в хвост и в гриву, а что-то выносильщиков нет, опять очередное "забрать у алигаторов алигархов". Что, зегенерат, завтра скалапендру, или бойка, или мертвечука выберешь, которые тебе пообещают низкие тарифы??
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26.01.2021 15:05 Відповісти
Иди соси писюн, вася.
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26.01.2021 18:01 Відповісти
одинаковые квартиры по площади ( один стояк) в одной индивидуальное отопление - 1400 гривен, в другой от теплосети - 3200 гривен. ЭТО НОРМАЛЬНО ??? не платишь за свет, за газ,за воду - ОТКЛЮЧАЮТ. за сраное тепло вгоняют в долги...
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26.01.2021 10:47 Відповісти
Это было все время. А кто мешал самому перейти на индивидуальное? И не оплачивать накладные расходы и потери в теплосетях во время доставки тепла
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26.01.2021 11:24 Відповісти
Кияни так зубожіли, що не можуть оплатити комірне! І тепер всі живуть в своїх авто!
Пробки в Києві!
Задолженность киевлян за услуги ЖКХ на сегодня - около 4 млрд грн, - Кличко - Цензор.НЕТ 3716
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26.01.2021 10:50 Відповісти
В Киеве на одного киявлянина - пять понаехавших.
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26.01.2021 10:52 Відповісти
Всі з дааанбаасса і всє гаварящіє, не магут аплатить патаму как па украінскі чітать не умеют!
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26.01.2021 10:54 Відповісти
чепушило... то фото Моцккви 2015 https://regnum.ru/news/1949790.html
.... гортай краще методичку або не вякай...
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26.01.2021 10:55 Відповісти
https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/405824-ne-proedesh-hde-v-kyeve-sehodnia-probky НЕ ПРОЕДЕШЬ: ГДЕ В КИЕВЕ СЕГОДНЯ ПРОБКИ

https://kiev.vgorode.ua/ VGORODE КИЕВ
https://kiev.vgorode.ua/news/theme/ideasforkyiv Идеи для Киева https://kiev.vgorode.ua/news/theme/ukrainerest Отдыхать в Украине https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/ События https://kiev.vgorode.ua/news/transport_y_ynfrastruktura/ Транспорт и инфраструктура https://kiev.vgorode.ua/news/kommunalka/ Коммуналка https://kiev.vgorode.ua/news/dosuh_y_eda/ Досуг и еда https://kiev.vgorode.ua/news/sport/ Спорт https://kiev.vgorode.ua/news/special/ Спецпроекты https://kiev.vgorode.ua/news/ Все новости

Заборгованість киян за послуги ЖКГ на сьогодні - близько 4 млрд грн, - Кличко - Цензор.НЕТ 2592
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26.01.2021 11:05 Відповісти
Так это дибил еще транслейтором перевел)комірне!
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26.01.2021 11:17 Відповісти
Запоребриковый "патриот" на службе.
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26.01.2021 11:27 Відповісти
У меня по соседству бабулька живёт в трёхкомнатной квартире и хочет что бы эту роскошь ей оплачивали налогоплательщики. И таких бабулек в городах полно. И в каждом селе полно бабулек живущих в шестикомнатных хатах, в каждой комнате по батарее и все они хотят, чтобы налогоплательщики оплачивали им эту красотень. С какого, спрашивается? И все они пойдут и проголосуют в следующий раз за Медведчука и ОПЗЖ, потому что они наобщеают им газ за 2 копейки. И эти силы под руководством Кремля таки доведут до конца демонтаж Украины и в такие вот дээнэры элэлгэры и полная жопа.
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26.01.2021 10:51 Відповісти
В Болгарии (мне рассказывала тетенька в отеле) после поэтапного повышения стоимости коммуналки для разгрузки бюджета от дотаций, в городах началось массовое переселение из больших квартир в маленькие, обрезание системы отопления (вместо двух комнат отопление оставляли только в одной). Большие квартиры отдавались за бесценок, потому что дешевле было съехать и не тянуть тарифы. Не знаю, правильно это или нет, но нас, в принципе, тоже такое ждет.
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26.01.2021 10:59 Відповісти
смысл вашего посыла как бы и понятен, только хату дед бабулькин строил, будучи главой большой семьи в процветающем колхозе, с надеждами на будущее. а теперь колхоза нет, дети разьехались, дед помер. куда ей? продавать дом дачникам за эквивалент ящика водки (такие цены в селе в регионе) и устраиваться в дом престарелых харьковского типа?
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26.01.2021 11:14 Відповісти
Чотири мільона киян має заборгованість 4 мільярда. Це по тисячі на кожного. Просто ніколи сходити до банківського відділення.
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26.01.2021 11:15 Відповісти
Учитывая, что они эти долги рисуют от балды, то можно и 100500 миллиардов написать. В квартире полгода никто не живет - пришли платежки за воду, свет и газ. Никто счетчики не видел, а долг есть. Навыбирали ушлепков.
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26.01.2021 12:09 Відповісти
присылают платежки от фонаря а потом считают это задолженностью
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26.01.2021 12:24 Відповісти
Это только говорит о качестве и стоимости этих услуг... Ну и з/п - немаловажно... НИКТО не будет отдавать последнее на ЖКХ... НИКТО Карл!
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26.01.2021 12:29 Відповісти
 
 