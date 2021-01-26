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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні зараз немає законних підстав для застосування COVID-вакцин, - "слуга народу" Корнієнко

В Україні зараз немає законних підстав для застосування COVID-вакцин, -

На сьогодні в Україні немає закону, що дозволяє проводити вакцинацію проти коронавірусу.

Про це глава партії "Слуга народу", народний депутат Олександр Корнієнко заявив 26 січня журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Усі вакцини (проти коронавірусу. - Ред.) у світі не пройшли третю стадію випробувань, на це треба більший термін, рік ще треба. Усі країни використовують її в екстреному режимі, в українському законодавстві немає такого режиму. Якщо ми беремо будь-яку вакцину (проти коронавірусу. - Ред.), то ми не можемо її використовувати, бо немає правових підстав", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сьогодні розгляне законопроєкти про референдум, прискорення реєстрації COVID-вакцин і посилення захисту журналістів

Автор: 

вакцина (4418) карантин (18172) Корнієнко (666) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+2
"В Украине сейчас нет законных оснований для применения вакцин от коронавируса, - "слуга народа" Корниенко" ЗРОЗУМІЛИ?! ЗЕЛЕНЬ ВЖЕ ВКОЛОЛАСЯ АМЕРЕКАНСЬКИМИ І ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ВАКЦИНАМИ. А ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ЗАКОНУ ЩЕ НЕМАЄ.
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26.01.2021 11:15
+1
А где же ваше монобольшинство монобыдла? Разработать и принять нормативную базу слабо? Это же не бабки по карманам тырить, тут подумать нужно.
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26.01.2021 10:46
+1
Значит примут закон о принудительной вакцинации, это они могут, иначе не дадут кредитов, ждём-с. В Израиле, например, нельзя не вакцинироваться.
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26.01.2021 10:50
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А где же ваше монобольшинство монобыдла? Разработать и принять нормативную базу слабо? Это же не бабки по карманам тырить, тут подумать нужно.
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26.01.2021 10:46 Відповісти
ми деньги украли денег нет щас будет золотой дождь избирателям
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26.01.2021 11:04 Відповісти
Значит примут закон о принудительной вакцинации, это они могут, иначе не дадут кредитов, ждём-с. В Израиле, например, нельзя не вакцинироваться.
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26.01.2021 10:50 Відповісти
а в эсэсэсэр можно было не вакцинироваться?
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26.01.2021 10:58 Відповісти
Можно было, принудиловка была для детей только.
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26.01.2021 11:48 Відповісти
Ну звісно ж... Будувати дороги до цвинтарів підстава є, а вакцинуватися немає та і навіщо? Дороги ж цвинтарі та нарід вже є.
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26.01.2021 10:50 Відповісти
хорошо бы знать что за вакцина... если российская то пусть ей вакцинируют сначала депутатов...а там посмотрим
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26.01.2021 10:54 Відповісти
"В Украине сейчас нет законных оснований для применения вакцин от коронавируса, - "слуга народа" Корниенко" ЗРОЗУМІЛИ?! ЗЕЛЕНЬ ВЖЕ ВКОЛОЛАСЯ АМЕРЕКАНСЬКИМИ І ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ВАКЦИНАМИ. А ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ЗАКОНУ ЩЕ НЕМАЄ.
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26.01.2021 11:15 Відповісти
В Україні зараз немає законних підстав для застосування COVID-вакцин, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 4661
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26.01.2021 11:18 Відповісти
Ще трохи і він на пожежі буде кричати: Стійте! У Вас немає правових підстав виходити через вікно!
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26.01.2021 11:31 Відповісти
вакцинация по украинским законам-"асфальтом блнх"
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26.01.2021 11:41 Відповісти
..... и не будет
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26.01.2021 12:01 Відповісти
Закону,що можна вмирати від короновірусу теж нема...Тут Корнієнко щось не доглядів...люди протизаконно помирають...
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26.01.2021 12:17 Відповісти
Насколько мне известно, все зарегистрированные в ЕС вакцины прошли 3ью стадию испытаний. Никакие специальные законы не принималось. Зебилы просто лгут, пытаясь пропихнуть под прикрытием этого ********** бурду Спутник.
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26.01.2021 12:27 Відповісти
Він бреше.
> Усі країни використовують її в екстреному режимі
Ні, ЄС зареєстрував 2 вакцини у звичайному режимі.

> Усі вакцини (проти коронавірусу. - Ред.) у світі не пройшли третю стадію випробувань

В Україні зараз немає законних підстав для застосування COVID-вакцин, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 2158
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26.01.2021 15:49 Відповісти
 
 