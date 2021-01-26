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Боррель перед візитом до Москви має відвідати Київ, - глава МЗС Польщі Рау

Боррель перед візитом до Москви має відвідати Київ, - глава МЗС Польщі Рау

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що перед візитом до Москви високому представнику ЄС із закордонних справ Жозепу Боррелю варто було б відвідати Київ.

"Я також зазначив, що, ймовірно, було б добре спершу відвідати Київ, з огляду на ситуацію з нашими східними партнерами, половина з яких зазнали втрат територіальної цілісності через політику Росії", - сказав Рау, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

Окрім того, за його словами, також спершу варто було б обговорити ситуацію з новим держсекретарем США Ентоні Блінкеном, щоб "зробити позицію Жозепа Борреля сильнішою".

Також читайте: ЄС дочекається рішення суду щодо Навального, а потім визначатиметься з введенням санкцій проти РФ, - глава МЗС Німеччини Маас

Як повідомлялося, Боррель у понеділок заявив, що в перший тиждень лютого він прибуде до Росії для переговорів з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Автор: 

візит (1570) росія (64846) МЗС Польщі (215) Боррель (1074) Рау Збіґнев (105)


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Топ коментарі
+6
Млять, поляки набагато більше українці, ніж наша квартально-зелена мерзота при владі!
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26.01.2021 11:15
+5
ЄВРОПАРЛАМЕНТ, ЗАХІДНА ЄВРОПА продажні! Вони нехтують демократичними принципами, справедливістю, міжнародним правом в особистих меркантильних цілях. А МОЖЕ В ЄВРОПІ ВЖЕ ПРИНЦИПІВ ДЕМОКРАТІЇ НЕМАЄ!? КРЕМЛІВСЬКЕ БАБЛО ЗАСТИЛАЄ ОЧІ.
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26.01.2021 11:07
+2
дуууужжже стурбований дідусь Боррель вчора сказав, що додаткові санкції проти свонособачого лаптєстану вони розглянуть, якщо репресії проти опозиції не припиняться..
Тобто все попередне, що відбувалося на московії - це не так страшно з точки зору європейської демократії..
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26.01.2021 11:29
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ЄВРОПАРЛАМЕНТ, ЗАХІДНА ЄВРОПА продажні! Вони нехтують демократичними принципами, справедливістю, міжнародним правом в особистих меркантильних цілях. А МОЖЕ В ЄВРОПІ ВЖЕ ПРИНЦИПІВ ДЕМОКРАТІЇ НЕМАЄ!? КРЕМЛІВСЬКЕ БАБЛО ЗАСТИЛАЄ ОЧІ.
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26.01.2021 11:07 Відповісти
ГейРопа вводит тоталитаризм с комендантским временем и тому подобной х.рнёй.
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26.01.2021 11:16 Відповісти
ти ще заспівай, що ********* з ****** наші брати та друзі, і справжня демократія є тільки на *********і!
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26.01.2021 11:17 Відповісти
Млять, поляки набагато більше українці, ніж наша квартально-зелена мерзота при владі!
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26.01.2021 11:15 Відповісти
А зачем ему в Киев ехать? В Киеве акции Газпрома ему не дадут.
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26.01.2021 11:26 Відповісти
дуууужжже стурбований дідусь Боррель вчора сказав, що додаткові санкції проти свонособачого лаптєстану вони розглянуть, якщо репресії проти опозиції не припиняться..
Тобто все попередне, що відбувалося на московії - це не так страшно з точки зору європейської демократії..
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26.01.2021 11:29 Відповісти
перед посищением хлебнуть ЗЕленки. двойную порцию.
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26.01.2021 11:31 Відповісти
Ето тот Боррель который дал ***** 30 дней на разобраться с протестами?
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26.01.2021 11:35 Відповісти
После того,как ЕС подготовил непринятие санкций против рашиста кремлевский подельник Борель едет в мацкву за обещанными за это дело расчетными,,,
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26.01.2021 11:50 Відповісти
На очередных трёхсторонних переговорах, только рассевшись по своим местам, Порошенко достаёт пистолет, стреляет Путину в лоб и садится на своё место.
и, глядя на припухшую (от произошедшего) Меркель :
- Можете высказать самую высокую степень озабоченности....
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26.01.2021 11:52 Відповісти
Вчера с днюхой поздравил из Европы аж один президент Словакии)))))))) так еще не опускали ни одного президента Украины ))))))))) вот это уровень уважения
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26.01.2021 13:02 Відповісти
 
 