"Тарифи на тепло і гарячу воду не будуть підвищуватися до кінця опалювального сезону", - Шмигаль
До кінця опалювального сезону тарифи на тепло і гарячу воду не підвищуватимуть.
Про це в ході засідання Ради заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Тарифи на тепло і гарячу воду не будуть підвищуватися до кінця опалювального сезону. Нам вдалося досягти певного консенсусу з владою на місцях. Ми підготували меморандум, найближчим часом відбудеться його підписання. Але факт залишається фактом - тарифи на тепло і гарячу воду до кінця опалювального сезону підвищуватися не будуть", - зазначив прем'єр.
Раніше повідомлялося, що Кабмін встановив граничну ціну на газ для населення.
Топ коментарі
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Зєлю геть. Дострокові.
Власть сама этого хочет . Повышая тарифы в момент жуткого обнищания основной масы населения , власть сама себе делает обрезание .
Нужно выходить на площади Киева и сносить всю эту гнидню , которая называет себя украинской властью .
Разве не он в куче с Яйценюхом и прочими тварями ввёл эти тарифы ???
Разве не он вывел через Байдена , по скромным оценкам , около 1 триллиона долларов с Украины ???
Они все твари - и Порох , и Зеля , и Мертветчук . ОДИНАКОВЫЕ !
Давай уже нескромные, не стесняйся
"Склады угольных электростанций сработаны до самого низкого уровня за весь период независимости Украины - 455 000 тонн. Половина этого угля находится на двух станциях: Луганской ТЭС и Славянской ТЭС, которая не работает. На остальных станциях осталось 220 000 тонн, которых абсолютно недостаточно для гарантирования энергетической безопасности страны"
рыжего,ты в этих регулированиях тарифов
сейчас как козел в капусте,вместе со всем зелёным стадом.
Сразу всем стало легче.
Разрешите отказываться от услуги, которую я не в состоянии оплатить.
Так чего ждать ?
Нужно выходить и гнать их ссаными тряпками .
Выберем других воров , не таких жадных .
Я уже Азирова вспоминаю , как лучшего и добрейшего ...
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Зєлю геть. Дострокові.