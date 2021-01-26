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"Тарифи на тепло і гарячу воду не будуть підвищуватися до кінця опалювального сезону", - Шмигаль

До кінця опалювального сезону тарифи на тепло і гарячу воду не підвищуватимуть.

Про це в ході засідання Ради заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Тарифи на тепло і гарячу воду не будуть підвищуватися до кінця опалювального сезону. Нам вдалося досягти певного консенсусу з владою на місцях. Ми підготували меморандум, найближчим часом відбудеться його підписання. Але факт залишається фактом - тарифи на тепло і гарячу воду до кінця опалювального сезону підвищуватися не будуть", - зазначив прем'єр.

Раніше повідомлялося, що Кабмін встановив граничну ціну на газ для населення.

Також читайте: Тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні підвищуватися не будуть. Триває підготовка Меморандуму з Асоціацією міст, - Шмигаль

Автор: 

Тарифи на воду (397) опалення (907) Денис Шмигаль (4538)


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Топ коментарі
+9
Ти вже бачив відтюнінговану бабульку? Їй лоб аж на дупу натягнули, кадишева номер два
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26.01.2021 11:24
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"Тарифи на тепло і гарячу воду не будуть підвищуватися до кінця опалювального сезону", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2952
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26.01.2021 11:24
+9
"Тарифи на тепло і гарячу воду не будуть підвищуватися до кінця опалювального сезону", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7363
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26.01.2021 11:29
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а ще ми побудуємо космопорт і всім безкоштовне морозиво!
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26.01.2021 11:19 Відповісти
Неужели больше не будут повышаться? Останутся на сегодняшнем , заоблачном уровне - выше европейских?
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26.01.2021 11:20 Відповісти
"Тарифи на тепло і гарячу воду не будуть підвищуватися до кінця опалювального сезону", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7363
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26.01.2021 11:29 Відповісти
За січень усім прийдеться платити по максімуму. То вони все з лютого обіцяють.
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26.01.2021 11:33 Відповісти
Спасибо партии ха наше счастливое детство
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26.01.2021 11:20 Відповісти
А що залишилось тієї зими? З такою зовнішньою температурою опалювальний сезон може закінчитися вже на початку березня. Місяць відсрочки... Нуууу дуже велике досягнення...
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26.01.2021 11:20 Відповісти
За Юлі тарифи були вдесятеро меньші.
Зєлю геть. Дострокові.
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26.01.2021 11:21 Відповісти
Ти вже бачив відтюнінговану бабульку? Їй лоб аж на дупу натягнули, кадишева номер два
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26.01.2021 11:24 Відповісти
Ти вже сплатило комірне, соєве? Поспішай, бо викинуть на смітник з твоєї конури за борги! Пєця з собою тебе на Південь Іспанії не забере
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26.01.2021 12:16 Відповісти
Дурбецело, за мене держава компенсує всі 100% ком послуг, мені похєр на той газ, світло та иешту платежів, а ти плати полудурок зєбільний.
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26.01.2021 12:59 Відповісти
А потом? Переморгаем? А тариф на электроэнергию? Не трогаем? Ушлёпок.
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26.01.2021 11:23 Відповісти
ну спасибо отец родной... всему правительству премии и героев Украины присвоить....б@ля...
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26.01.2021 11:24 Відповісти
"Тарифи на тепло і гарячу воду не будуть підвищуватися до кінця опалювального сезону", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2952
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26.01.2021 11:24 Відповісти
Спасибо благодетель!Наверное посмотрел прогноз погоды на февраль и понял халява накрылась.
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26.01.2021 11:25 Відповісти
********, жодна ваша обіцянка не вартує шекеля
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26.01.2021 11:26 Відповісти
ничо! Зато потом ка-а-ак жахнем!
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26.01.2021 11:26 Відповісти
Як бєня скаже то так і буде, а ти ніхто пустозвон
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26.01.2021 11:28 Відповісти
Япония возможно откажется от проведения Олимпиады в этом году,которую могут перенести в США.Глава финансового комитета штата Флорида Джимми Петронис предложил МОК сделать перенос...
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26.01.2021 11:29 Відповісти
Пора сносить эту власть - она антинародна .
Власть сама этого хочет . Повышая тарифы в момент жуткого обнищания основной масы населения , власть сама себе делает обрезание .
Нужно выходить на площади Киева и сносить всю эту гнидню , которая называет себя украинской властью .
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26.01.2021 11:29 Відповісти
Нєєєє. Зєлєбобіки мають вистраждати по повній. А то що це - нормальні люди ходять на майдани, а потім тупориле бидло все просирає. Януковича вибирають, Зєлєнського. Якщо нормальні люди знесуть Зєлєнського, ці під**аси виберуть якогось Шарія чи Ківу. Так що немає сенсу. Тільки через страждання може хоч до частини народу щось дійде.
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26.01.2021 11:35 Відповісти
Чем Порох лучше Зели ? Чем ???
Разве не он в куче с Яйценюхом и прочими тварями ввёл эти тарифы ???
Разве не он вывел через Байдена , по скромным оценкам , около 1 триллиона долларов с Украины ???
Они все твари - и Порох , и Зеля , и Мертветчук . ОДИНАКОВЫЕ !
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26.01.2021 11:39 Відповісти
"Тарифи на тепло і гарячу воду не будуть підвищуватися до кінця опалювального сезону", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 966https://censor.net/ru/user/91568 Разве не он вывел через Байдена , по скромным оценкам, около 1 триллиона долларов с Украины ???

Давай уже нескромные, не стесняйся
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26.01.2021 12:47 Відповісти
Кроме бреда есть что Порошенко предъявить? Да, тарифы при нем выросли, но и зарплата росла. Я не видел проблемы с тарифами ни тогда, ни сейчас. А тварями считаю тех, кто за низкие тарифы готов страну продать. Вы уж определитесь, вам в Рашку, где есть дешевые ресурсы, но жизни нет, или в Европу, где за все нужно платить, но при этом и дают возможность заработать. Или для секты какаяразница это сложно? После твоего дебильного выбора в 2019-м уже для того только, чтобы вернуться к развитию 2019, лет пять нужно. А к концу срока, ты на все десять лет назад шагнешь. Был рост, устойчивый рост и реформы медленно, но шли. Сейчас медицинская реформа стала (читай, откатилась), судебная стала (читай, откатилась), развитие армии остановилось, экономика дохнет. До тебя доходит, что следующему президенту придется просто устранять последствия твоего выбора? Ни о каком развитии и движении вперед уже речи нет. Пока такие, как ты, будут думать задницей, нам ничего не светит. Голосовать за популистов и ожидать покращень - это дно.
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26.01.2021 13:30 Відповісти
Запасы угля на ТЭС упали до исторического минимума. Дальше или газ, или отключения

"Склады угольных электростанций сработаны до самого низкого уровня за весь период независимости Украины - 455 000 тонн. Половина этого угля находится на двух станциях: Луганской ТЭС и Славянской ТЭС, которая не работает. На остальных станциях осталось 220 000 тонн, которых абсолютно недостаточно для гарантирования энергетической безопасности страны"
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26.01.2021 11:31 Відповісти
Так уже повысили куда еще повышать ты собираешься? И охирительная новость с кричащим заголовком! Мы вам зе дебилы, так тарифы повысили, что ближайшее время больше не будем повышать!
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26.01.2021 11:32 Відповісти
вот теперь запануемо!
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26.01.2021 11:32 Відповісти
очень хочется увидеть вздернутого шмугаля на самом высоком столбе Киева... ну а чтобы тело мудилы не протухло - нужна прохладная погода...
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26.01.2021 11:32 Відповісти
"Тарифи на тепло і гарячу воду не будуть підвищуватися до кінця опалювального сезону", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3812
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26.01.2021 11:34 Відповісти
От чумаход.Сами придумали повышение,сами с собой теперь "достигли консенсуса",и хотят теперь за это почитание как каких-то выдающихся государственных деятелей за историю Украины начиная с трипильцев.Шавка
рыжего,ты в этих регулированиях тарифов
сейчас как козел в капусте,вместе со всем зелёным стадом.
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26.01.2021 11:36 Відповісти
На самом деле это выгодно для ГрязьПрома...денег нет,РАБссиянцы дрова покупают по 5 000 ржублей за кубометр,остальные давно сидят на Валежнике..., а украинцы исправно платят за газ...
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26.01.2021 11:36 Відповісти
"Тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться до конца отопительного сезона"

"Тарифи на тепло і гарячу воду не будуть підвищуватися до кінця опалювального сезону", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9674
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26.01.2021 11:38 Відповісти
Не в лоб а по-лбу!
Сразу всем стало легче.
Разрешите отказываться от услуги, которую я не в состоянии оплатить.
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26.01.2021 11:38 Відповісти
Суки зелёные, что б на вас срачка напала.
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26.01.2021 11:38 Відповісти
Значит будут грабить
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26.01.2021 11:39 Відповісти
"Тарифи на тепло і гарячу воду не будуть підвищуватися до кінця опалювального сезону", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7793 Филиппыч,а почему в Украине порядок,а на РАБссии вечно все через ЖО...+Разруха...,доктор Борменталь,если бы Украина имела такую территорию и Мавзолей как РАБссия они давно бы сбежали в НАТО
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26.01.2021 11:41 Відповісти
Что Порошенко, что Зеленский козлы.
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26.01.2021 11:41 Відповісти
Ни единого слова о том, что собираются разобраться с газовыми олигархами, с газом украинской добычи, с его себестоимостью. Очередная кость собаке (народу): Тарифы расти не будут. Причем, хитрожопое "до конца отопительного сезона". А что после? Дениска реально всех идиотами считает, а себя самым умным? Пипл схавает?
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26.01.2021 11:42 Відповісти
Эти суки уже знают , что вторые выборы для них , как и для Пороха , просто смерть .
Так чего ждать ?
Нужно выходить и гнать их ссаными тряпками .
Выберем других воров , не таких жадных .
Я уже Азирова вспоминаю , как лучшего и добрейшего ...
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26.01.2021 11:42 Відповісти
Так бы сразу и сказал: Витявернись. Я бы не распинался. Подобные тебе дебилы будут голосовать за Бойко на следующих выборах. Если у вас получится, то будет гражданская война, обнищание населения и ,возможно, развал Украины.
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26.01.2021 13:34 Відповісти
Уровень газификации Украины 73 %,на РАБссии 43%,помню Димон Ведмедев который денег нет,плакал,как так получилось,что Украина нас обставила...
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26.01.2021 11:45 Відповісти
Порошенко не будет спасать Украину,Байден не даст...
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26.01.2021 11:46 Відповісти
А то он так хотел спасать Украину , так хотел ...
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26.01.2021 11:49 Відповісти
Новоотьсоссию построил от Харькова до Одессы... для твоего болта тупого...
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26.01.2021 11:50 Відповісти
Хрюкали 73% Жрите сами...
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26.01.2021 11:48 Відповісти
В квартирах більшості стоять елекронагрівні бойлери, бо чекати коли піде гаряча вода з центрально мережі це треба під холодним душем стояти півгодини. Тому піднявши тарифи для громадян на електроенергію атоматично підняли тариф і на воду.
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26.01.2021 11:49 Відповісти
Согласен. В основном жилой фонд везде старый , трубы пришли в негодность, экономля стараются хотя-бы отремонтировать подающие трубы ГВС, а обратку "хоронят", из-за этого отсуствует циркуляция горячей воды. Поэтому она появляется во время большого разбора(утро, вечер), или надо предварительно слить минут дватцать.
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26.01.2021 13:23 Відповісти
Новые санкции против Украины и Зелемойских с ОПЗЖ Байден введет совсем скоро...,список я уже читал...а вы нет...
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26.01.2021 11:52 Відповісти
США остановили отжим Мотор-Сичи китайцами,а Ярославского вызвали в СБУ по этому поводу...продолжение следует Панове...
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26.01.2021 11:58 Відповісти
Достатньо поміняти Богуслаєва і Ріфмайстра місцями і все стане на свої місця.
---------
Зєлю геть. Дострокові.
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26.01.2021 12:29 Відповісти
Завод МОТОР-Сич может представлять угрозу национальной безопасности США.Формулировка Супер!
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26.01.2021 12:02 Відповісти
зе дно
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26.01.2021 12:12 Відповісти
покажи место, куда тебя с разгону нужно целовать
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26.01.2021 12:13 Відповісти
І знову "обіцянка- цяцянка"
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26.01.2021 12:29 Відповісти
"Тарифи на тепло і гарячу воду не будуть підвищуватися до кінця опалювального сезону", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 394
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26.01.2021 12:44 Відповісти
А що ж то було з 01.01.2021 ????
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26.01.2021 12:53 Відповісти
она як,штрудель нас порадував! невже цього виродка у сраку цілувати?
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26.01.2021 14:38 Відповісти
 
 