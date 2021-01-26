"Тарифи на тепло і гарячу воду не будуть підвищуватися до кінця опалювального сезону", - Шмигаль

До кінця опалювального сезону тарифи на тепло і гарячу воду не підвищуватимуть.

Про це в ході засідання Ради заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Тарифи на тепло і гарячу воду не будуть підвищуватися до кінця опалювального сезону. Нам вдалося досягти певного консенсусу з владою на місцях. Ми підготували меморандум, найближчим часом відбудеться його підписання. Але факт залишається фактом - тарифи на тепло і гарячу воду до кінця опалювального сезону підвищуватися не будуть", - зазначив прем'єр.

Раніше повідомлялося, що Кабмін встановив граничну ціну на газ для населення.

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