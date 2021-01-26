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Рада схвалила допуск іноземних військовослужбовців на територію України у 2021 році для участі в навчаннях

Рада схвалила допуск іноземних військовослужбовців на територію України у 2021 році для участі в навчаннях

Верховна Рада дозволила допуск іноземних військовослужбовців на територію України для участі в навчаннях у 2021 році. ВР підтримала відповідний законопроєкт президента Володимира Зеленського №4499.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"За" проголосували 325 нардепів.

На фінансування витрат на підготовку і проведення навчань на території України цього року закладають 38 559,44 тисячі гривень.

Також дивіться: Патрульний катер ВМС України "Слов'янськ" провів навчання в Чорному морі. ФОТО

Йдеться про участь в:

  • українсько-американських навчаннях "Репід Трайдент - 2021",
  • українсько-британських навчаннях "Козак Мейс - 2021",
  • українсько-американських навчаннях "Сі Бриз - 2021",
  • українсько-румунських навчаннях "Ріверайна - 2021",
  • українсько-британських навчаннях "Воріер Вотчер - 2021",
  • українсько-польських навчаннях "Три Мечі - 2021",
  • українсько-польських навчаннях "Сільвер Сейбер - 2021".

Автор: 

армія (3765) ВР (14940) військові навчання (2774) ЗСУ (7483)


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