Рада схвалила допуск іноземних військовослужбовців на територію України у 2021 році для участі в навчаннях

Верховна Рада дозволила допуск іноземних військовослужбовців на територію України для участі в навчаннях у 2021 році. ВР підтримала відповідний законопроєкт президента Володимира Зеленського №4499.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"За" проголосували 325 нардепів.

На фінансування витрат на підготовку і проведення навчань на території України цього року закладають 38 559,44 тисячі гривень.

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