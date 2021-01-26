УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10647 відвідувачів онлайн
Новини Новий рік
3 010 33

У новорічному ролику Зеленського діти знімалися кілька годин з дотриманням закону, - дитячий омбудсмен Кулеба

У новорічному ролику Зеленського діти знімалися кілька годин з дотриманням закону, - дитячий омбудсмен Кулеба

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба прокоментував, чи було порушення прав дітей під час зйомок новорічного привітання Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у відповідь на запит Радіо "Свобода".

Дитячий омбудсмен спростував інформацію, яку після Нового року поширювали медіа та соцмережі про те, що юні актори знімались до третьої години ночі.

"Діти, які брали участь у зйомках, у супроводі батьків були запрошені знімальною групою на визначений час 27 грудня саме на ту частину зйомок, у якій вони були задіяні. Зйомки за участю дітей тривали кілька годин з дотриманням вимог чинного законодавства", – повідомили в офісі дитячого омбудсмена.

Зйомки ролика відбулися в Маріїнському палаці та на площі перед ним, додали у відповіді на запит.

Також читайте: Дітей у новорічному привітанні Зеленського знімали законно, - Подоляк

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк також наголошував, що порушення закону не було. Батьки надали всі необхідні дозволи на зйомку, і від жодного з батьків не надходили претензії у бік знімальної групи, зазначив він.

У новорічну ніч українці побачили звернення президента Володимира Зеленського, участь у зйомках якого брали діти. Після цього у соцмережах поширись скріншоти оголошень про відповідний кастинг, який буцімто проводила агенція "Лот". Для зйомок немов би шукали дівчаток і хлопчиків 5-8 років, запис мав відбутись 27-28 грудня за одну-дві зміни.

В оголошенні йшлось про те, що дітям за роботу обіцяли по 500 гривень. За оприлюдненими медіаданими, зйомки відбувались із 18 години вечора до третьої годин ночі, і це суперечило би трудовому законодавству, адже заборонено залучати дітей до такої роботи пізно ввечері та вночі.

Автор: 

діти (5035) Зеленський (23642) Новий рік (551) омбудсмен (470) привітання (730)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
такой короткий ролик снимали несколько часов . сначала долго объясняли детям что чудной маленький дядя не хоббит а президент . а потом переснимали несколько дублей пока не получилось . детей постоянно пробивало на смех
показати весь коментар
26.01.2021 11:42
+8
Было бы удивительно, если бы Кулеба сообщил о нарушениях, даже при их наличии.
показати весь коментар
26.01.2021 11:48
+6
У хоббитов мохнатые ноги, а не мокрая мотня.
показати весь коментар
26.01.2021 11:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так не було порушення закону чи скарг від батьків? Це різні речі.
показати весь коментар
26.01.2021 11:40 Відповісти
Было бы удивительно, если бы Кулеба сообщил о нарушениях, даже при их наличии.
показати весь коментар
26.01.2021 11:48 Відповісти
лучше бы кулеба ответил на вопрос - зачем заставляли детей работать по нескольку часов?..
на, что по замыслу великого режиссера этот шедевр должен был смахивать?
показати весь коментар
26.01.2021 13:57 Відповісти
цей те кулєба, яке скалічило своїх синів тим, що вилізло на перехрестя за світлофор, а потім газонуло на червоний! тому можно довіряти цій кулєбі - вона відповідає не тіка за своє водіння, але й за свої слова
показати весь коментар
26.01.2021 11:49 Відповісти
сказано же - родители получили по 500 грн. и заткнулись. у Авакова к ним за неисполнение родительских обязанностей и нарушение родительских прав претензий нет.
показати весь коментар
26.01.2021 11:51 Відповісти
Уявіть Байдена, Трюдо, Меркель і інших в такій ролі?! Не ганьбіть Україну, то й приводу оправдовуватись не буде! Краще, займіться з сім"ями благодійністю дітям, сиротам і тим, чиї батьки загинули, свідомо захистивши народ і владу від ворога.
показати весь коментар
26.01.2021 12:14 Відповісти
я не смотрел, а мои родители рассказывали, что плевались на это поздравление...
показати весь коментар
26.01.2021 11:40 Відповісти
Идиотизм. Неужели кулеба думает о том, что от него ждали иного?
показати весь коментар
26.01.2021 11:41 Відповісти
такой короткий ролик снимали несколько часов . сначала долго объясняли детям что чудной маленький дядя не хоббит а президент . а потом переснимали несколько дублей пока не получилось . детей постоянно пробивало на смех
показати весь коментар
26.01.2021 11:42 Відповісти
У хоббитов мохнатые ноги, а не мокрая мотня.
показати весь коментар
26.01.2021 11:46 Відповісти
показати весь коментар
26.01.2021 11:50 Відповісти
вовочку снимали отдельно от детей, на фоне зеленой тряпки, а потом подмонтировали.
если внимательно посмотрите видео - это заметно.
показати весь коментар
26.01.2021 12:37 Відповісти
Суть в другом. Со взрослыми людьми это отсталое общаться не в состоянии. Потому деткам и морочил голову. За что родителям должно было бы быть стыдно. Монолог перед теми, кто не может ему ответить в силу того, что оно еще дитя - это и есть демонстрация того, насколько этот "нелошок" развит. Или, точнее, не развит.
показати весь коментар
26.01.2021 11:42 Відповісти
Видели, знаем и другого не может быть... или хорошо иметь карманного вещателя
шота говорили о звездах театр.ру
показати весь коментар
26.01.2021 11:43 Відповісти
Наконец-то, была найдена равная аудитория....
показати весь коментар
26.01.2021 11:44 Відповісти
а че кипишуем дети были предоставлены адептами какаяразница и хуженебудет
показати весь коментар
26.01.2021 11:47 Відповісти
какая чушь
показати весь коментар
26.01.2021 11:48 Відповісти
раз ти не вказуєш час проведення зйомок - значить, брешеш!
це службовий злочин, Коля
показати весь коментар
26.01.2021 11:49 Відповісти
Крайне не удачная идея с этими детьми. Кажется, что даже ярые сторонники Зеленского согласятся. Интересно кто её автор. В действиях нынешнего президента и так слишком мало реальных поступков, а подобные постановки только добавляют искусственности. На следующий НГ ждём перформенс с животными.))
показати весь коментар
26.01.2021 11:51 Відповісти
не дамо звіряток на поругу!
показати весь коментар
26.01.2021 11:57 Відповісти
с этими?
У новорічному ролику Зеленського діти знімалися кілька годин з дотриманням закону, - дитячий омбудсмен Кулеба - Цензор.НЕТ 3193
показати весь коментар
26.01.2021 11:58 Відповісти
А пол-Мариинского парка при этом загородили тоже по закону?
показати весь коментар
26.01.2021 12:07 Відповісти
да все уже забыли об этой нелепой постановке, проснулись одни
показати весь коментар
26.01.2021 12:09 Відповісти
у поплавского 300 шикарных девок, бесплатно, по собственному желанию тоже по закону тресут попами на его концертах
показати весь коментар
26.01.2021 12:10 Відповісти
Кулєба другого не міг сказати. За аварію, не поніс кари і його тримають на гачку... А ви говорите, що закон один для всіх.
показати весь коментар
26.01.2021 12:19 Відповісти
Дети снимались ЗА ДЕНЬГИ. Почему не указали эту, такую "маленькую" деталь?
показати весь коментар
26.01.2021 12:30 Відповісти
и что это меняет?
показати весь коментар
26.01.2021 12:38 Відповісти
Вот, вот. И я о том же. И что это меняет? А вот что :"дети снимались несколько часов и с соблюдением закона, ЗА ДЕНЬГИ".
показати весь коментар
26.01.2021 12:46 Відповісти
Трудовые отношения с детьми возможны по КЗОТ с 14 лет. Передайте омбудсменше, что такие отношения точно не в рамках закона...
показати весь коментар
26.01.2021 12:46 Відповісти
+1000%. Вот именно.
показати весь коментар
26.01.2021 12:47 Відповісти
Це той самий Кулеба, який влаштував ДТП з двохсотим, і якого відмазали від суду. Тепер він розказуватиме, мовляв, "всьо законно".
показати весь коментар
26.01.2021 17:46 Відповісти
 
 