У новорічному ролику Зеленського діти знімалися кілька годин з дотриманням закону, - дитячий омбудсмен Кулеба

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба прокоментував, чи було порушення прав дітей під час зйомок новорічного привітання Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у відповідь на запит Радіо "Свобода".

Дитячий омбудсмен спростував інформацію, яку після Нового року поширювали медіа та соцмережі про те, що юні актори знімались до третьої години ночі.

"Діти, які брали участь у зйомках, у супроводі батьків були запрошені знімальною групою на визначений час 27 грудня саме на ту частину зйомок, у якій вони були задіяні. Зйомки за участю дітей тривали кілька годин з дотриманням вимог чинного законодавства", – повідомили в офісі дитячого омбудсмена.

Зйомки ролика відбулися в Маріїнському палаці та на площі перед ним, додали у відповіді на запит.

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Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк також наголошував, що порушення закону не було. Батьки надали всі необхідні дозволи на зйомку, і від жодного з батьків не надходили претензії у бік знімальної групи, зазначив він.

У новорічну ніч українці побачили звернення президента Володимира Зеленського, участь у зйомках якого брали діти. Після цього у соцмережах поширись скріншоти оголошень про відповідний кастинг, який буцімто проводила агенція "Лот". Для зйомок немов би шукали дівчаток і хлопчиків 5-8 років, запис мав відбутись 27-28 грудня за одну-дві зміни.

В оголошенні йшлось про те, що дітям за роботу обіцяли по 500 гривень. За оприлюдненими медіаданими, зйомки відбувались із 18 години вечора до третьої годин ночі, і це суперечило би трудовому законодавству, адже заборонено залучати дітей до такої роботи пізно ввечері та вночі.