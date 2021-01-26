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Школярі зможуть отримати 100 тис. грн за високі результати на ЗНО, - нардепка "Голосу" Піпа

Школярі зможуть отримати 100 тис. грн за високі результати на ЗНО, - нардепка

Українські школярі можуть отримати 100 тис. гривень за високі результати на зовнішньому незалежному оцінюванні. Таку постанову підтримали на освітньому Комітеті Верховної Ради.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє член комітету парламенту з питань освіти, науки та інновацій Наталя Піпа.

"Гарна новина для усіх, хто готується до ЗНО! Підтримали на освітньому Комітеті Постанову: 30 випускників, які найкраще складуть ЗНО, отримають грошову винагороду, по 100 тис грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для цього сума балів із чотирьох предметів має бути 790 і вище, зокрема один предмет на 200 балів.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів схвалив проєкт указу президента про запровадження щорічної премії в 5 тис. грн учасникам зовнішнього незалежного оцінювання з найвищим результатом.

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нагорода (1255) ЗНО (322) Піпа Наталя (11)


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но не все
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26.01.2021 11:48 Відповісти
Только те которые с оккупированых територий?
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26.01.2021 11:49 Відповісти
та не...те ваще без экзаменов и вне конкурса...
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26.01.2021 11:52 Відповісти
Та ні. Ті що з окупованих взагалі отримують джекпот...аніжедетіраспятієвтрусіках...
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26.01.2021 11:53 Відповісти
За чий рахунок банкет?Краще забезпечте рівний доступ до середньої освіти а не ту хєрню що ви пропонуєте.Тому що податки платять всі .
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26.01.2021 11:48 Відповісти
Опа ча... покатять відкатики за вищий бал. Вангую зразу відмінників побільшає.
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26.01.2021 12:18 Відповісти
А чи це не закладається міна під ЗНО? В адміністрації ЗНО з'являться схемщики, які в змові з випускниками придумають як отримати і поділити ці 100тис. А потім медведчуковські ЗМІ і Г+Г радісно накормлять вас зно-шною зрадою і просуватимуть тезу "як добре було без ЗНО".
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26.01.2021 12:25 Відповісти
Ці гроші отримають діти правильних батьків. Всяких решал на зразок Єрмака чи когось з наближених до прокуратури чи суддів.
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26.01.2021 13:58 Відповісти
Видать наше образование находится в полной жопе если приходится таким образом стимулировать учеников.
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26.01.2021 15:34 Відповісти
 
 