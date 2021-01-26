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З 1 квітня держава покриватиме витрати на "хімію" та іншу терапію після лікування раку, - Степанов

З 1 квітня держава покриватиме витрати на

З 1 квітня 2021 року в Україні почне працювати нова Програма медичних гарантій. До неї будуть додані нові пакети, зокрема, лікування онкозахворювань.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 26 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"В 2-му і 4-му кварталі 2021 р. планується додати і розширити перелік пакетів, які будуть застосовуватися. У нас нова Програма медичних гарантій почнеться з 1 квітня 2021 р.", - розповів міністр.

За його словами, в Програму медичних гарантій будуть додані такі пакети:

- хіміотерапевтичне лікування і супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих і дітей в стаціонарних і амбулаторних умовах;

- терапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих і дітей;

- лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями дорослих і дітей в амбулаторних стаціонарних умовах.

Також дивіться: Щорічно онкозахворювання стають причиною смерті близько 80 тис. українців, - Степанов. ВIДЕО

"Це повністю новий пакет, він застосовується і буде введений, тому що там є відповідне специфічне лікування, яке вимагає деталізації. Його краще ввести окремим пакетом, ми плануємо зробити з 1 квітня цього року", - уточнив Степанов по третьому пакету.

Автор: 

медицина (2114) лікування (607) онкологія (134) Степанов Максим (2196)


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Топ коментарі
+5
так написали же " после лечения". а лечение или долгое или летальный исход. кто не выжил тому не заплатили.... все продумано
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26.01.2021 11:57
+4
навіщо? якщо вірити вашій брехні, то ви вже перемогли Ковід, корупцію, посадили олігархів і закінчили війну, а в нас і так уже зарплати по 4000 евро.
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26.01.2021 11:59
+3
Мабуть недаремно визначена така дата на День дурака.
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26.01.2021 12:33
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а деньги откуда? не верю
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26.01.2021 11:53 Відповісти
так написали же " после лечения". а лечение или долгое или летальный исход. кто не выжил тому не заплатили.... все продумано
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26.01.2021 11:57 Відповісти
я даже думать боюсь как они себе представляют лечение онкобольных
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26.01.2021 12:13 Відповісти
наверное травами и подорожником...
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26.01.2021 12:58 Відповісти
Ну вообще-то государственная программа для онко больных действовала и ранее. Вопрос только как она действовала. Обычный ответ врачей, что гослекарств нет. Ждите. А онко как раз та болезнь чтобы ждать. Правда дождешься только одного. И поэтому бабла люди платят туда неп=мерянно. И на взятки от врачей до медсестер, и химиотерапия за свой счет получается и реабилитационный период на восстанавливающие лекарства. Иначе не выжить. Такова жестокая правда жизни.
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26.01.2021 12:39 Відповісти
А госудапство и так обязано покрывать расходы,а так: врач получает зар.плату,пенсию а люди платят бабки за операцию
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26.01.2021 12:15 Відповісти
Як же це казкар вже набрид... Ви вже "безкоштовно" COVID лікуєте.
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26.01.2021 11:57 Відповісти
Аж чернівецька бабуся прокльонами "дякувала" найвеличнішому, тікав як заєць по озимині.
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26.01.2021 13:54 Відповісти
навіщо? якщо вірити вашій брехні, то ви вже перемогли Ковід, корупцію, посадили олігархів і закінчили війну, а в нас і так уже зарплати по 4000 евро.
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26.01.2021 11:59 Відповісти
Надеюсь вопрос не на личном контроле Зеленского, жаль если люди не получат помощи.
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26.01.2021 12:08 Відповісти
Решение вызывает уважение. Говорить, что его не выполнят, надо ПОСЛЕ его не выполнения. Зачем кликушничать?
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26.01.2021 12:18 Відповісти
Есть такое понятие - аналогия! Пояснить или сами найдёте? До сих пор, кроме популизма эта ********* ничего не генерировала.
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26.01.2021 12:32 Відповісти
А кто в Украине, что-то после развала совка, генерировал?
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26.01.2021 12:40 Відповісти
Армія, віра, мова, безвіз.
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26.01.2021 18:52 Відповісти
Хм, странная оценка и подход. Неужели тяжело понять как она действовать будет. Пример есть. В данный момент, прямо сейчас действует государственная программа лечения онко больных. Если все так радужно с ней и хорошо, то зачем вводить еще одну дублирующую программу. А я отвечу. Эта программа что есть не действует от слова СОВСЕМ. Вот и весь ответ. Так же будет действовать и новая программа. По крайней мере я не нахожу ни одного аргумента в пользу того, что будет как-то иначе. Просто еще один источник распила государственных денег ИМХО.
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26.01.2021 12:45 Відповісти
И все таки, правильнее говорить о том, что будет (когда оно будет), чем о том, что было. А вдруг, что изменится.
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26.01.2021 12:52 Відповісти
А я и говорю о том что есть сейчас. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ действует государственная программа лечения онко больных за государственный счет. А термины "вдруг" и "государственная программа" в соседстве лично у меня вызывают когнитивный диссонанс. У Вас нет?
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26.01.2021 12:56 Відповісти
И своим высказыванием говорить о том что будет это Вам к кацапам. Это они живут будущим и в будущем у них все распрекрасно и радужно - достигнем, построим, сделаем, запустим и т.д. Планов громадье. Вот только в настоящем обычно у них всегда полная жопа. Ну то такое - в будущем же все будет нищак. Так вот и живут уже которое десятилетие. И их все устраивает. Но мы то не кацапы.
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26.01.2021 13:03 Відповісти
Ну да. Кацапы - достигнем, построим, сделаем, запустим и т.д. Свидомые - дайте грошей, або катери, та Джавелiни...
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26.01.2021 13:18 Відповісти
Да, возможно, но здесь и сейчас. И если сидим в полной заднице здесь и сейчас, то и признаем эту горькую правду, а не строим розовые замки в будущем. Простой и прагматичный подход, как на мой взгляд. И к примеру то, что таки дали джавелины, сильно поумерило пыл орков на танчиках кататься и постреливать на Донбассе. Так что правильно делают, что просят оружие и деньги. Ибо северные небратья сильно постарались за годы независимости Украины понизить боевой потенциал ВСУ практически до нуля. Правда необходимо отметить, что не без помощи местных торбохватов от власти.
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26.01.2021 13:40 Відповісти
Джавелины под замком, и американской охраной. Северным не братьям, было абсолютно пофиг, какая армия в Украине. Украинцы сами усердно разбазаривали то, что досталось после раздела. Что, не братья порезали Ту-160? Та нет, они 9 штук выкупили, на больше денег не хватило, а остальные ЧИК! по приказу и надзором американцев. Флот поровну поделили сейчас можно сравнить флотилии на Черном море? Кто заставлял продавать авианесущие крейсера? Да вообще флота в Украине нет. Не братья постарались? Да и вообще все вооружение от совка досталось, новое, делают из старья. Это не братья заставляют?
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26.01.2021 17:02 Відповісти
Я не собираюсь сейчас разводить полемику по поводу того кацапского пробагандистского бреда, что Вы сейчас озвучили. Формат форума не тот. На несколько страниц полемика растянется. Но еще раз говорю - то что Вы написали пропагандистский бред кацапской сивой кобылы.
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26.01.2021 17:12 Відповісти
Пусть будет, для тебя так, только ВСЕ, что я написал, очевидно, и общеизвестно. Полемизировать здесь не о чем.
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26.01.2021 18:07 Відповісти
Мабуть недаремно визначена така дата на День дурака.
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26.01.2021 12:33 Відповісти
согласен, когда-то я говаривал: вот тебе бабка и Павлов день (обмен 50 рублевых знаков),
а тут к слову через 30 лет и подоспел Степанов день
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26.01.2021 13:04 Відповісти
Ще живуть совкові традиції, мабуть з сотню років ще треба, щоб позбутися їх.
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26.01.2021 13:51 Відповісти
напевно 101, бо ви ще років 30 покоптите чиєсь небо
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26.01.2021 14:07 Відповісти
Вам побажаю коптити побільше.
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26.01.2021 17:18 Відповісти
Головне, що без образ.
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26.01.2021 17:30 Відповісти
Не а Надежда, умирает последней.
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26.01.2021 12:58 Відповісти
Ну бред же , Зелебобики даже на лечение КОВИДА денег не дают ,а обещали все лечатся за свой счет
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26.01.2021 17:03 Відповісти
 
 