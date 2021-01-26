З 1 квітня держава покриватиме витрати на "хімію" та іншу терапію після лікування раку, - Степанов

З 1 квітня 2021 року в Україні почне працювати нова Програма медичних гарантій. До неї будуть додані нові пакети, зокрема, лікування онкозахворювань.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 26 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"В 2-му і 4-му кварталі 2021 р. планується додати і розширити перелік пакетів, які будуть застосовуватися. У нас нова Програма медичних гарантій почнеться з 1 квітня 2021 р.", - розповів міністр.

За його словами, в Програму медичних гарантій будуть додані такі пакети:

- хіміотерапевтичне лікування і супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих і дітей в стаціонарних і амбулаторних умовах;

- терапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих і дітей;

- лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями дорослих і дітей в амбулаторних стаціонарних умовах.

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"Це повністю новий пакет, він застосовується і буде введений, тому що там є відповідне специфічне лікування, яке вимагає деталізації. Його краще ввести окремим пакетом, ми плануємо зробити з 1 квітня цього року", - уточнив Степанов по третьому пакету.