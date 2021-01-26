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Секретар Радбезу РФ Патрушев: Київ мовним законом розділяє єдиний народ Росії та України

Секретар Радбезу РФ Патрушев: Київ мовним законом розділяє єдиний народ Росії та України

Секретар Ради Безпеки Росії Микола Патрушев заявляє, що ухвалення Києвом закону про державну мову є нібито продовженням русофобських дій місцевих політиків, керованих зі США.

Про це Патрушев заявив у коментарі "Аргументам і фактам", передає Цензор.НЕТ.

"Зазначу, що це черговий - 19-й - етап мовної дискримінації в Україні. Раніше згаданим вами законом запроваджено вимоги про використання виключно української мови в науці, культурі, на транспорті, в пресі, школах, вишах і під час трудових відносин. ... Те, що відбувається ж в Україні, - це продовження русофобських дій недалекоглядних політиків, які прийшли до влади після держперевороту 2014 року і керованих зі США. Послідовно відпрацьовуючи сценарій Вашингтона з розділення єдиного народу Росії та України, вони вже перетворили колись процвітаючі землі на відсталий сировинний придаток Заходу, а тепер руйнують культурно-цивілізаційні основи держави", - заявив Патрушев.

Він також заявив, що "в Росії нікому і на думку не спадає гнобити інші мови, зокрема українську".

Патрушев повторив заяву Держдуми РФ про те, що "Київ на догоду Вашингтону свідомо ігнорує навіть свою Конституцію", що гарантує вільний розвиток, використання і захист інших мов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США та Україна постійно ведуть пошуки цілей для хакерських атак на Крим, - секретар Радбезу РФ Патрушев

Секретар Радбезу РФ вважає, що влада України, ухвалюючи закон про свою державну мову, нібито протиставляє себе "основному населенню" України, а також "провокує додаткову напругу в суспільстві, сприяє розвитку сепаратизму".

"Намагаючись втриматися при владі за будь-яку ціну, керівництво України навіть не замислюється про наслідки продиктованих через океан рішень. Ухвалюючи подібні закони всупереч думці більшості громадян, нинішня влада протиставляє себе основному населенню України, провокує додаткову напругу в суспільстві, сприяє розвитку сепаратизму", - додав Патрушев.

За словами секретаря Радбезу РФ, "культивована владою України русофобія" вже призвела до "серйозної деградації двосторонніх торгово-економічних відносин", але "український бізнес намагається зберегти налагоджені десятиліттями ... зв'язки ..., щоб не допустити повного розвалу економіки у своїй країні".

Також читайте: У ПАРЄ відхилили ініціативу РФ обговорити "заборону російської мови" в Україні, - Гончаренко

"Тим не менше, наша країна залишається в першій трійці торгових партнерів України, зокрема через те, що пропонує низькі, конкурентоспроможні ціни на ключові товари. До того ж Україні не вдалося замістити експорт у Росію поставками своєї продукції на Захід", - резюмував Патрушев.

Автор: 

Патрушев (65) росія (64846) українська мова (833) мова (738) російська мова (304)


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Топ коментарі
+126
эти народы едины только в твоей ватной башке.
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26.01.2021 11:57
+79
Вот же козломордое, не притесняют они языки. хорошо. но почему тогда в расеи нет ни одной украинской школы?
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26.01.2021 11:58
+68
Секретарь Совбеза РФ Патрушев о языковом законе: "Сценарий Вашингтона по разделению единого народа России и Украины" - Цензор.НЕТ 2748
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26.01.2021 12:03
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Я, с тобой , единый народ ?Ты парень обкурился!
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26.01.2021 19:40 Відповісти
Вот ведь Рассеюшка какая благословенная страна! Там каждая ГБшная мразь является экспертом по языкам и конституциям.
И да, ГБшная мразь права, им даже и в голову не придёт ущемлять мову на Расии, т.к. нечего уже ущемлять - украинских школ, библиотек, газет - ноль на несколько миллионов этнических украинцев, там проживающих.
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26.01.2021 19:43 Відповісти
омерзительно, петруша.
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26.01.2021 19:47 Відповісти
Це буде продовжуватися ,доки Україна не лупане кацапам по рогах.
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26.01.2021 19:50 Відповісти
Москалики, а слабо тепер заради збереження єдности ідінава нарота ввести на Роісі єдину державну мову - мову Руси-України?
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26.01.2021 19:59 Відповісти
Московіти ніколи не були єдиним народом з київськими русинами (від назви князівства)- нащадками яких є по право українці. Із часів ранньої епохи племена, які замешкали в болотах і лісах мордовських, нічого спільного з русинами-українцями не мали. Асимільовані нащадки ординських, мордовських, татарських племен ще за Василія 3-го організували похід на Смоленськ, Оршу, маючи на меті захопити значні території Білої Русі і України. В 1514 році війська волинського князя Костянтина Острозького розбили армію московітів і не пропустили через Дніпро. Через 400 років московіти напали на Галичину, дійшли до Карпат, де були розбиті і змушені були повернути назад. У 1939 році московіти знову напали на Галичину і захопили ці землі і народ у совітсько-більшовицьке ярмо. У 2014 році московіти захопили український Крим і напали на Україну, захопили значну частину Донецької та Луганської областей. З тих часів, коли пролунали перші залпи градів з території РФ і впали снаряди на українську землю, з тих пір пролягла прірва , яка розділила назавжди народи України та Росії. Жоден кацапський керівник не вправі давати оцінку мовній, культурній чи іншій політиці іншої держави, у них повно своїх проблем, бо це недодержава світовий терорист, яка нічого спільного з русинськими коренями, нащадками Київської Русі не має.
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26.01.2021 22:45 Відповісти
Та вони ж нащадки андрофагів -- диких і жорстоких людоїдів. Гени злості і ненависті і досі не дають їм спокійно існувати у співдружності з іншими народами.
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27.01.2021 08:46 Відповісти
Этот патрушев маразматик похлеще путина!
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26.01.2021 19:59 Відповісти
они "партнёры"...во всех отношениях...
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26.01.2021 23:44 Відповісти
истерикой украинофоба-НКВДшника патрушева удовлетворён
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26.01.2021 20:07 Відповісти
Патрушев с дуба впав...А що, хиба вин не знаэ про росийсько -украинську вийну в який загинуло бильше 13000 украинцив? Тамбовский волк тебе таварищ...таких "братив" вишати на перший гилляци..
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26.01.2021 20:20 Відповісти
патрушев ! я не поэт но скажу стихами, пошел ты на *** мелкими шагами !
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26.01.2021 20:22 Відповісти
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26.01.2021 23:43 Відповісти
О-хо-хооо! Брателлла Патрушеееввв!!! А ...как там тамбовский волк поживает?
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26.01.2021 20:45 Відповісти
Адміни , риторичне питання , якого біса тут тиражувати черговий поток свідомості якогось "чорта з гори" ?!
Ти більш , що ніколи цей чорт не був самостійною фігурой , та й медійною не був .
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26.01.2021 20:45 Відповісти
Осталось только шовинистические мозги разделить твои, дебил!
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26.01.2021 21:36 Відповісти
Невже за ст1льки рок1в не можна було навчитись писати укра1нською мовою !?
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27.01.2021 01:14 Відповісти
Какой наглый брехун. Возьмём Татарстан. Формально там два гос языка. Но права этих языков неизмеримо разные. С Москвы навязано, что в школах обучение на русском, а татарскому предоставляется 2 часа в неделю. И то если родители напишут заявление. И сверху тщательно проверяют, есть ли заявления каждого родителя на изучение татарского языка. Чтобы не было "самоуправства" администрации школы в виде "навязывания" изучения татарского языка (2 часа в неделю).
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26.01.2021 21:45 Відповісти
Дятел совсем идиот:
- тут у него "единый нарот",
а в Донецке и Луганске вообще два разных.
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26.01.2021 21:47 Відповісти
як бачите, усунення путіна від влади нічого не змінить. тільки демонтаж раски федераски на окремі улуси і їх розброєння можуть гарантувати мир в Україні і світі
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26.01.2021 21:51 Відповісти
https://youtu.be/TAnFIUw4GPc Наша національна ідея -
https://youtu.be/TAnFIUw4GPc "Від'ї@іться від нас на#уй, москалі!"


https://youtu.be/TAnFIUw4GPc Хто ви? Ідіть ви на хер, я вас не знаю!
https://youtu.be/TAnFIUw4GPc Хто ви? Ідіть ви на хер, ми вас не знаєм!
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26.01.2021 21:56 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26121372.html Чому вам варто видалити Viber

https://ibigdan.livejournal.com/26121372.html Viber співпрацює з ФСБ (Росія) та КДБ (Білорусь), зберігає дані про користувачів у РФ.
https://ibigdan.livejournal.com/26121372.html При цьому, це найпопулярніший месенджер в Україні, що декларує 20 млн користувачів


..москвич Алєксандр Шатров, співвласник групи Synesis (Сінезис), що розробляє цей додаток.

Окрім Viber, вони писали портретний пошук для Яндекса і... систему розпізнавання облич KIPOD для відеоспостереження, що дозволяє КДБ ідентифікувати протестувальників по вуличним відеокамерам у Білорусі.
Це власна розробка компанії, й окрім Мінська, вона також працює в Москві..

З 18 грудня 2020 Synesis під санкціями ЄС, який визнав її відповідальною за наступ на свободу слова та політичні репресії в Білорусі. Сам Шатров критикує протести й підтримує Лукашенка. В офісі компанії заборонено говорити білоруською. Нагадю, це офіс розробника Viber.
Керівництво компанії, включно з Шатровим, отримало заморозку активів та заборону в'їзду до ЄС.
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26.01.2021 22:09 Відповісти
نيك امه ...
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26.01.2021 22:18 Відповісти
Секретар Радбезу РФ Патрушев: Київ мовним законом розділяє єдиний народ Росії та України - Цензор.НЕТ 108
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26.01.2021 23:01 Відповісти
Ай, как больна казламордаму, аж очі витріщив з катастрофи... А -я яй!
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26.01.2021 23:03 Відповісти
Маскалів тільки гарна пуля виправить.
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26.01.2021 23:27 Відповісти
-"Принимая подобные законы вопреки мнению большинства граждан, нынешняя власть противопоставляет себя основному населению Украины, провоцирует дополнительное напряжение в обществе, способствует развитию сепаратизма", - добавил Патрушев."
редкая гнида..."спасобствует развитию сепаратизма"- ага,больше чем ордло уже не будет...
а любителям языка и рассеи-чемадан,вакзал и на йух...
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26.01.2021 23:40 Відповісти
Мордор, який віками знищував все українське, грабував українське, привласнював українське ціною життів та долі поколінь українців може розраховувати від українців тільки єдиної оцінки - як запеклішого і непримиримого ворога України. Крапка, навіки віків.
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26.01.2021 23:49 Відповісти
Сказала гніда, яка підривала багатоповерхівки у своєму ж Козлостані.
Тьфу!
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26.01.2021 23:55 Відповісти
пАтрушеву на заметку:
Андрей Лызлов, "Скифийская история"-С-Пт. 1776.
Это в отношение ОДНОГО НАРОДА!
С образованем у дяди беда!
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27.01.2021 02:48 Відповісти
Секретар Радбезу РФ Патрушев: Київ мовним законом розділяє єдиний народ Росії та України - Цензор.НЕТ 9871
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27.01.2021 05:31 Відповісти
Патрушев шкода що ти "Цензор" не читаєш - тут повна характеристика "єдінства" при чому на різних мовах!
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27.01.2021 08:15 Відповісти
Партушев без преувеличения психически болен. Он например недавно в интервью говорил, что они (чекисты) с помощью какого полушаманского прибора могут читать мысли)))))
И вот они якобы прочитали в мозгу Олбрайт, что США хочет напасть на Рассею. Это в официальном инетрвью чуть ли не "Правде". А Прибор как известно не врет.)) Конечно, после таких интервью понятно чего они не могу Навального отравить... А шашкой надо было шашкой, как говорил Семен Буденый.
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27.01.2021 08:39 Відповісти
Г-ну пАтрушеву, для самобразования.
https://www.youtube.com/watch?v=l9YwY2u-kWc
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27.01.2021 08:47 Відповісти
Ідеологія москвонацизму в дії. А чого ж він не скаже, що комуністична Московія в 1939 році, під час повторного перепису (після забороненого перепису 1937 року) віх українців Малинового, Зеленого, Жовтого, Чорних клинів, а також північної Слобожанщини записала "русскімі", закривши до 1937 року там всі українські навчальні заклади і періодичні видання.
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27.01.2021 09:09 Відповісти
Патрушев, какой же вы братский народ, если собирались напасть на Украину, если ваш совет ********* дал разрешение путину на начало войны с Украиной:
https://www.unian.net/politics/891599-sovet-federatsii-rf-razreshil-putinu-nachat-voynu-s-ukrainoy.html

Память коротка или ты лукав как лис?
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27.01.2021 10:17 Відповісти
А чего ж ты, падло, убиваешь этот единый народ, отбираешь у него земли? Верзешь черт знает что, без стыда и без совести!
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27.01.2021 13:18 Відповісти
Ця гнила наволочь,- патрАшев, нічого, крім огиди, злості та лютої ненависті, не викликає! Брехливі, скаженні виродки ці кац ап оратичні нелюди, які заслуговують тільки повне знищення,- як ракова пухлина Землі!!! Слава Україні!!!
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27.01.2021 14:22 Відповісти
РУССКИЙ ЯЗЫК НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РОССИЙСКИМ !!! ЭТО ДОКАЗЫВАЕТ ЭКСПАНСИЮ РОССИЕЙ ДРУГИХ НАРОДОВ И ТЕРРИТОРИЙ !!!
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27.01.2021 14:22 Відповісти
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