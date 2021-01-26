Секретар Радбезу РФ Патрушев: Київ мовним законом розділяє єдиний народ Росії та України

Секретар Ради Безпеки Росії Микола Патрушев заявляє, що ухвалення Києвом закону про державну мову є нібито продовженням русофобських дій місцевих політиків, керованих зі США.

Про це Патрушев заявив у коментарі "Аргументам і фактам", передає Цензор.НЕТ.

"Зазначу, що це черговий - 19-й - етап мовної дискримінації в Україні. Раніше згаданим вами законом запроваджено вимоги про використання виключно української мови в науці, культурі, на транспорті, в пресі, школах, вишах і під час трудових відносин. ... Те, що відбувається ж в Україні, - це продовження русофобських дій недалекоглядних політиків, які прийшли до влади після держперевороту 2014 року і керованих зі США. Послідовно відпрацьовуючи сценарій Вашингтона з розділення єдиного народу Росії та України, вони вже перетворили колись процвітаючі землі на відсталий сировинний придаток Заходу, а тепер руйнують культурно-цивілізаційні основи держави", - заявив Патрушев.

Він також заявив, що "в Росії нікому і на думку не спадає гнобити інші мови, зокрема українську".

Патрушев повторив заяву Держдуми РФ про те, що "Київ на догоду Вашингтону свідомо ігнорує навіть свою Конституцію", що гарантує вільний розвиток, використання і захист інших мов.

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Секретар Радбезу РФ вважає, що влада України, ухвалюючи закон про свою державну мову, нібито протиставляє себе "основному населенню" України, а також "провокує додаткову напругу в суспільстві, сприяє розвитку сепаратизму".

"Намагаючись втриматися при владі за будь-яку ціну, керівництво України навіть не замислюється про наслідки продиктованих через океан рішень. Ухвалюючи подібні закони всупереч думці більшості громадян, нинішня влада протиставляє себе основному населенню України, провокує додаткову напругу в суспільстві, сприяє розвитку сепаратизму", - додав Патрушев.

За словами секретаря Радбезу РФ, "культивована владою України русофобія" вже призвела до "серйозної деградації двосторонніх торгово-економічних відносин", але "український бізнес намагається зберегти налагоджені десятиліттями ... зв'язки ..., щоб не допустити повного розвалу економіки у своїй країні".

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"Тим не менше, наша країна залишається в першій трійці торгових партнерів України, зокрема через те, що пропонує низькі, конкурентоспроможні ціни на ключові товари. До того ж Україні не вдалося замістити експорт у Росію поставками своєї продукції на Захід", - резюмував Патрушев.