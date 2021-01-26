Секретар Радбезу РФ Патрушев: Київ мовним законом розділяє єдиний народ Росії та України
Секретар Ради Безпеки Росії Микола Патрушев заявляє, що ухвалення Києвом закону про державну мову є нібито продовженням русофобських дій місцевих політиків, керованих зі США.
Про це Патрушев заявив у коментарі "Аргументам і фактам", передає Цензор.НЕТ.
"Зазначу, що це черговий - 19-й - етап мовної дискримінації в Україні. Раніше згаданим вами законом запроваджено вимоги про використання виключно української мови в науці, культурі, на транспорті, в пресі, школах, вишах і під час трудових відносин. ... Те, що відбувається ж в Україні, - це продовження русофобських дій недалекоглядних політиків, які прийшли до влади після держперевороту 2014 року і керованих зі США. Послідовно відпрацьовуючи сценарій Вашингтона з розділення єдиного народу Росії та України, вони вже перетворили колись процвітаючі землі на відсталий сировинний придаток Заходу, а тепер руйнують культурно-цивілізаційні основи держави", - заявив Патрушев.
Він також заявив, що "в Росії нікому і на думку не спадає гнобити інші мови, зокрема українську".
Патрушев повторив заяву Держдуми РФ про те, що "Київ на догоду Вашингтону свідомо ігнорує навіть свою Конституцію", що гарантує вільний розвиток, використання і захист інших мов.
Секретар Радбезу РФ вважає, що влада України, ухвалюючи закон про свою державну мову, нібито протиставляє себе "основному населенню" України, а також "провокує додаткову напругу в суспільстві, сприяє розвитку сепаратизму".
"Намагаючись втриматися при владі за будь-яку ціну, керівництво України навіть не замислюється про наслідки продиктованих через океан рішень. Ухвалюючи подібні закони всупереч думці більшості громадян, нинішня влада протиставляє себе основному населенню України, провокує додаткову напругу в суспільстві, сприяє розвитку сепаратизму", - додав Патрушев.
За словами секретаря Радбезу РФ, "культивована владою України русофобія" вже призвела до "серйозної деградації двосторонніх торгово-економічних відносин", але "український бізнес намагається зберегти налагоджені десятиліттями ... зв'язки ..., щоб не допустити повного розвалу економіки у своїй країні".
"Тим не менше, наша країна залишається в першій трійці торгових партнерів України, зокрема через те, що пропонує низькі, конкурентоспроможні ціни на ключові товари. До того ж Україні не вдалося замістити експорт у Росію поставками своєї продукції на Захід", - резюмував Патрушев.
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И да, ГБшная мразь права, им даже и в голову не придёт ущемлять мову на Расии, т.к. нечего уже ущемлять - украинских школ, библиотек, газет - ноль на несколько миллионов этнических украинцев, там проживающих.
Ти більш , що ніколи цей чорт не був самостійною фігурой , та й медійною не був .
- тут у него "единый нарот",
а в Донецке и Луганске вообще два разных.
https://youtu.be/TAnFIUw4GPc "Від'ї@іться від нас на#уй, москалі!"
https://youtu.be/TAnFIUw4GPc Хто ви? Ідіть ви на хер, я вас не знаю!
https://youtu.be/TAnFIUw4GPc Хто ви? Ідіть ви на хер, ми вас не знаєм!
https://ibigdan.livejournal.com/26121372.html Viber співпрацює з ФСБ (Росія) та КДБ (Білорусь), зберігає дані про користувачів у РФ.
https://ibigdan.livejournal.com/26121372.html При цьому, це найпопулярніший месенджер в Україні, що декларує 20 млн користувачів
..москвич Алєксандр Шатров, співвласник групи Synesis (Сінезис), що розробляє цей додаток.
Окрім Viber, вони писали портретний пошук для Яндекса і... систему розпізнавання облич KIPOD для відеоспостереження, що дозволяє КДБ ідентифікувати протестувальників по вуличним відеокамерам у Білорусі.
Це власна розробка компанії, й окрім Мінська, вона також працює в Москві..
З 18 грудня 2020 Synesis під санкціями ЄС, який визнав її відповідальною за наступ на свободу слова та політичні репресії в Білорусі. Сам Шатров критикує протести й підтримує Лукашенка. В офісі компанії заборонено говорити білоруською. Нагадю, це офіс розробника Viber.
Керівництво компанії, включно з Шатровим, отримало заморозку активів та заборону в'їзду до ЄС.
редкая гнида..."спасобствует развитию сепаратизма"- ага,больше чем ордло уже не будет...
а любителям языка и рассеи-чемадан,вакзал и на йух...
Тьфу!
Андрей Лызлов, "Скифийская история"-С-Пт. 1776.
Это в отношение ОДНОГО НАРОДА!
С образованем у дяди беда!
И вот они якобы прочитали в мозгу Олбрайт, что США хочет напасть на Рассею. Это в официальном инетрвью чуть ли не "Правде". А Прибор как известно не врет.)) Конечно, после таких интервью понятно чего они не могу Навального отравить... А шашкой надо было шашкой, как говорил Семен Буденый.
https://www.youtube.com/watch?v=l9YwY2u-kWc
https://www.unian.net/politics/891599-sovet-federatsii-rf-razreshil-putinu-nachat-voynu-s-ukrainoy.html
Память коротка или ты лукав как лис?