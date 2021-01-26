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"Слугам народу" пригрозили виключенням з фракції, якщо вони не голосуватимуть за законопроєкт про референдум

У фракції підтвердили, що народним депутатам з фракції "Слуга народу" пригрозили виключенням з неї, якщо вони не будуть голосувати за законопроєкт президента про процедуру референдуму.

Інформацію підтвердила в коментарі журналістам перша заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Для мене, як людини, яка знає, що написано в програмі партії президента, було б дивно, якби хтось із нашої фракції не проголосував за закон про референдум. Я б тоді шукала б причини не в самому законі ...", - сказала вона.

На уточнення про те, чи були такі погрози, Кравчук відповіла: "Так, таке було".

Раніше про це повідомило видання LB.ua з посиланням на джерела у фракції.

"Друзі, повідомляю групу, яка сьогодні отримала команду не голосувати за програмну обіцянку президента про закон про референдум. Це вододіл. Щодо всіх, хто не голосуватиме, буде поставлено питання про виключення з фракції "Слуга народу", - процитувало видання главу фракції Давида Арахамія в чаті нардепів.

Також читайте: Разумков анонсував ухвалення закону про референдум "найближчим часом"

Нагадаємо, 18 червня 2020 року Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський законопроєкт №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум.

У листопаді комітет із питань організації державної влади ВР підтримав проєкт закону про народовладдя шляхом всеукраїнського референдуму і рекомендував парламенту прийняти його в другому читанні.

Автор: 

референдум (627) Слуга народу (2809) Кравчук Євгенія (374)


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Топ коментарі
+11
За неголосування зелено-ригівських хотєлок виключать з фракції на раз-два.
А підсанкційного покидька Дубинського не можна виключити.
Зе-шулерство в усій красі і хуцпі.
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26.01.2021 12:07
+10
торопятся уроды...
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26.01.2021 12:04
+5
Готовятся провести референдум по присоединению Украины к России.Как в Крыму.
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26.01.2021 12:05
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а краще розстрілом як ворогів народу
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26.01.2021 12:04 Відповісти
торопятся уроды...
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26.01.2021 12:04 Відповісти
Готовятся провести референдум по присоединению Украины к России.Как в Крыму.
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26.01.2021 12:05 Відповісти
О кацапські тролі з'явилися. Значить цей закон треба приймати.
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26.01.2021 12:17 Відповісти
А головой подумать слабо? Война и демократия вещи несовместимы.
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26.01.2021 12:20 Відповісти
Нужно успеть пока рейтинг зели не упал до нуля, и успеть переизбрать его под видом референдума.
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26.01.2021 12:06 Відповісти
За неголосування зелено-ригівських хотєлок виключать з фракції на раз-два.
А підсанкційного покидька Дубинського не можна виключити.
Зе-шулерство в усій красі і хуцпі.
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26.01.2021 12:07 Відповісти
Чего истеришь, за слепым трастом соскучилась, уважаемая? .
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26.01.2021 12:09 Відповісти
Істериш ти, не шановний.
Дивись, щоб інсульт не накрив від перезбудження, фейс червоніший буряка. 😏
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26.01.2021 12:15 Відповісти
Референдум "Путин ,веди войска" Референдум о запрете всего украинского.Референдум ..очень легко подделать процент голосующих.Интересно. Зеленский хочет войти в историю, как Владимир присоединяющий Украину к России? Какую награду он получит?
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26.01.2021 12:10 Відповісти
Подвійне громадянство і продаж землі - і не треба ні до кого приєднуватися.
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26.01.2021 12:23 Відповісти
а також заборона продажу землі, нерухомості громадянам РФії.
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26.01.2021 12:25 Відповісти
Без різниці - кому - китайці придуть, наприклад.
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26.01.2021 12:43 Відповісти
Не неси дурниць. В 2014 був закон про референдум? Це в Криму когось зупинило? На Донбасі теж був незаконний референдум, на щастя їм підтерлись. А ос відсутність народовладдя, то порушення ст.5 Конституції України. Якщо відсоток тих, хто голосує великий, то підробити результат неможливо - дивись президентські вибори в Україні в 2019 р.
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26.01.2021 12:23 Відповісти
Вони ж там так "злякалися" як і Дубінський. Кадровий голод, де ще таких підбереш.
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26.01.2021 12:20 Відповісти
Виявляється, це - "партія президента"... А називають себе "слугами"... Питання - чиїми? Явно не народу...
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26.01.2021 12:28 Відповісти
Слуги народу. Не продавайте свою совість. Продасте - її більше не буде. А жити без неї ох як тяжко!
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26.01.2021 12:38 Відповісти
Фракция СН -кто в лес,кто по дрова.Дела и мысли тёмные,риторика-дескать . все за президента.
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26.01.2021 12:47 Відповісти
Сколько там ещё - два с половиной года? Два с половиной года и большая вероятность второго срока. Будет ли Украина, кто знает?😟
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26.01.2021 12:50 Відповісти
Второго срока не будет. Это козлики на убой. Одноразовые как гандоны. Их задача загрести руками жар. А потом придут уже настоящие рыги. Бойко,Мудачук, Портнов и прочая пи.добратия. Вот тогда веселуха начется уже по астоящему. Это только подготовка.
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26.01.2021 13:45 Відповісти
А со слугами так всегда. Чуть что исключили, т.е. уволили. Ни чего нового.
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26.01.2021 12:53 Відповісти
"Слугам народа" пригрозили исключением из фракции, если они не будут голосовать за законопроект о референдуме-это не то чтобы быть агентом ФСБ как Дубинский.Тут все гораздо серезнее
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26.01.2021 13:17 Відповісти
расейские хозяева "неукраинских слуг" в Украине ,предупредили,что будут исключать из партии "неукраинских слуг" , тех слуг , которые не проголосуют за кремлевский вариант референдума .
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26.01.2021 13:29 Відповісти
Понимают что монобольшинство по сути скоро йок, если не уже... А законы штамповать нужно. Будут референдить по полной, в турборежиме...
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26.01.2021 13:42 Відповісти
Слуги теперь как буридановы ослы или бараны) Не проголосует, из партии погонят, а проголосует так народ наваляет) Тяжело быть слугой)
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26.01.2021 14:05 Відповісти
на дотичну тему: https://bykvu.com/ua/bukvy/zhopi-polivajut-lajnom-jak-sluga-kabanov-zakon-pro-referendum-obgovorjuvav/ "уроди" називають союзників "ЖОПами"
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26.01.2021 20:09 Відповісти
Кожен політик має свій момент істини, коли доводиться вибирати між вигнанням та соромом.
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27.01.2021 10:29 Відповісти
 
 