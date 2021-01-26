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Новини
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Декоративний шолом, дзеркало на ланцюжку, дві краватки і вервиця: Шмигаль у 2020 році отримав 30 подарунків державі

Прем'єр-міністром України Денис Шмигаль у 2020 році отримав 30 подарунків державі.

"Протягом 2020 року прем'єр-міністром України Шмигалем Д. А. отримано 30 подарунків, як подарунків державі", - йдеться у відповіді департаменту інформації та взаємодії з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів на запит агентства "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, серед таких подарунків: фарфоровий кавовий сервіз від президента Туреччини; металевий футляр із кристалічною породою всередині від президента Швейцарської Конфедерації; ручка в шкіряному футлярі від президента Польщі; декоративний шолом від віцепрезидента Туреччини; дзеркало на ланцюжку та порцелянова декоративна тарілка від міністра національної оборони Туреччини; порцелянова глибока тарілка з кришкою від міністра промисловості й технологій Туреччини; фарфоровий кавовий сервіз від міністра закордонних справ Туреччини; порцелянова ваза від посла Китаю в Україні; книга The illustrated Mahabharata: the definitive guide to India's greatest epic від посла Індії в Україні.

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Прем'єр також отримав: дві краватки та вервиця у футлярі від ділових кіл Туреччини; металеву декоративну тарілку від керівництва Ради міжнародних відносин Туреччини; книгу "Бабин Яр. Трагедія, історія, пам'ять 1941-2011" і фотоколекцію Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" від Федерації єврейських громад України; вовняний килимок від міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка.

Крім того, серед подарунків: плакетка з гербом Національної гвардії України, металева декоративна тарілка та сувенірна книга "Національна гвардія України у фотографіях 2020" від Східного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України; м'яка іграшка і "Тризуб" на підставці від дітей школи-інтернату Харкова; картина з фотографією літака від Старокостянтинівської бригади тактичної авіації імені Петра Франка; плакетка із зображенням військової техніки у футлярі від Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного; зразок породи на гранітній підставці від шахтарів Донецької області; скляна декоративна тарілка від Львівського Національного Академічного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької.

Як подарунки державі Шмигаль також отримав: дерев'яну плакетку з видами Херсонщини та сувенірну книгу Kherson Journey to the South від керівництва Херсонської обласної державної адміністрації; канцелярський подарунковий набір (ручка Parker із логотипом Дніпропетровської ОДА, діловий щоденник темно-синього кольору, значок з логотипом Дніпропетровської ОДА) від керівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації; вишитий рушник від керівництва Сумської обласної державної адміністрації.

Водночас Секретаріат уряду не володіє інформацією, чи вручали Шмигалю у 2020 році нагородну зброю.

Автор: 

Кабмін (14057) подарунок (61) Денис Шмигаль (4538)


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Топ коментарі
+8
шлем нормалекДекоративный шлем, зеркало на цепочке, два галстука и четки: Шмыгаль в 2020 году получил 30 подарков государству - Цензор.НЕТ 839
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26.01.2021 12:16
+8
"Мальчик начал подозревать, что папа не совсем космонавт, когда тот привёз ему с МКС чётки из хлебного мякиша..." (с)
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26.01.2021 12:27
+7
Щось Шмигаля турки дуже ретельно "облизують"... Щось тут "нечисте"...
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26.01.2021 12:12
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Четки из хлеба надеюсь.
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26.01.2021 12:10 Відповісти
как намек?? четко!
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26.01.2021 12:11 Відповісти
"Мальчик начал подозревать, что папа не совсем космонавт, когда тот привёз ему с МКС чётки из хлебного мякиша..." (с)
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26.01.2021 12:27 Відповісти
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26.01.2021 12:29 Відповісти
Як у реального посона!
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26.01.2021 12:13 Відповісти
нафіга шмигалю дєкоратівний шолом? грає в "люк - я твій атєц"?
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26.01.2021 12:11 Відповісти
А може то "шапка для розгадування кросвордів". Пригадуєте "Приватну міліцію"?
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26.01.2021 12:48 Відповісти
Ой, похибка трапилась. То було "Шоу довгоносиків".
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26.01.2021 12:50 Відповісти
Ему и таким как он, из коМАНДЫ монобольшинства "испанский галстук" был бы более гармоничен.
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26.01.2021 12:12 Відповісти
Щось Шмигаля турки дуже ретельно "облизують"... Щось тут "нечисте"...
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26.01.2021 12:12 Відповісти
На "наташу" Шмига не дуже схожий. Дійсно, щось тут підозріле.
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26.01.2021 12:47 Відповісти
Декоративный шлем, зеркало на цепочке, два галстука и четки: Шмыгаль в 2020 году получил 30 подарков государству - Цензор.НЕТ 7066
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26.01.2021 12:13 Відповісти
Декоративный шлем, зеркало на цепочке, два галстука и четки: Шмыгаль в 2020 году получил 30 подарков государству - Цензор.НЕТ 2759
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26.01.2021 12:15 Відповісти
Декоративный шлем, зеркало на цепочке, два галстука и четки: Шмыгаль в 2020 году получил 30 подарков государству - Цензор.НЕТ 2686
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26.01.2021 12:14 Відповісти
шлем нормалекДекоративный шлем, зеркало на цепочке, два галстука и четки: Шмыгаль в 2020 году получил 30 подарков государству - Цензор.НЕТ 839
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26.01.2021 12:16 Відповісти
декоративный
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26.01.2021 12:21 Відповісти
слушай трі дубльонки трі магнітофона...
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26.01.2021 12:26 Відповісти
Чуваки, а що таке "плакєтка"? Її можна потім обміняти на золото, або діаманти?
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26.01.2021 12:31 Відповісти
Декоативный член...
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26.01.2021 13:30 Відповісти
ёршик там е...???
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26.01.2021 16:15 Відповісти
 
 