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Новини Агресія Росії проти України
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Російське громадянство в 2020 році отримали 409,5 тис. громадян України, - МВС РФ

Російське громадянство в 2020 році отримали 409,5 тис. громадян України, - МВС РФ

Російська Федерація в 2020 році надала громадянство 409 тис. 549 громадянам України, йдеться в статистичних відомостях щодо міграційної ситуації Міністерства внутрішніх справ РФ.

За січень-грудень минулого року саме така кількість громадян України отримали громадянство РФ (взяли, відновили, визнали), передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Також за цей період ухвалено рішення про видачу 36 тис. 790 дозволів на проживання для українців; всього наразі в РФ проживає за посвідками на проживання 124 тис. 528 українців.

Крім того, громадяни України в 2020 році отримали 19 тис. 615 дозволів на тимчасове проживання. Проживає зараз за такими дозволами в РФ 68 тис. 673 українців.

Також у МВС РФ нарахували в 2020 році 204 тис. 269 громадян України, які відвідували РФ з приватними візитами, 148 тис. 63 громадян - на роботу, 10 тис. 115 громадян - з метою навчання, 19 тис. 86 громадян - як туристи і з інших причин - 23 тис. 819 громадян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні необхідне подвійне громадянство, але з державою-агресором - табу, - Кулеба

Зокрема, січні-грудні 2020 року МВС РФ поставило на міграційний облік 791 тис. 618 українців, з них 72 тис. 181 особа була зареєстрована за місцем проживання та 719 тис. 437 осіб - поставлені на облік за місцем перебування. У той же час, в 2020 році РФ зняла з міграційного обліку 731 тис. 862 українці.

Як повідомлялося, в 2017 році російське громадянство отримали 85 тис. 119 українців, у 2018 році - 83 тис. 81 українець, в 2019 році - 299 тис. 422 українці.

Протягом 2017 року 503,3 тис. українців в'їхало в РФ на роботу, 485,1 тис. - з приватним візитом, 42,9 тис. - з метою туризму і 28,1 тис. - для навчання.

Протягом 2018 року 524,7 тис. громадян України відвідували Росію з приватними візитами, 460,6 тис. - на роботу, 29,1 тис. - з метою навчання і 44,2 тис. - як туристи.

Протягом 2019 року 550,1 тис. громадян України відвідували РФ з приватними візитами, 435,5 тис. - на роботу, 35,3 тис. - з метою навчання, 56,8 тис. - як туристи.

Також читайте: Окупанти видали в ОРДЛО 440 тис. паспортів РФ, - правозахисники

Автор: 

громадянство (1070) росія (64846) подвійне громадянство (152)


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Топ коментарі
+29
мало, в нас ще мільонів п'ять ватників залишилось, забирайте до себе.
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26.01.2021 12:17
+16
Все нормально. Потомки завезених йоською сраліном після голодомору відчули влєчєніє скрєп і хочуть на історічєскую родіну. А нам треба прийняти закон, що новоявлені гражданЄ кацапстану не мають права постійно проживати на території України та автоматично втрачають громадянство України.
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26.01.2021 12:20
+11
Это в основном паспорта для домбасовцев
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26.01.2021 12:21
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мало, в нас ще мільонів п'ять ватників залишилось, забирайте до себе.
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26.01.2021 12:17 Відповісти
они им здесь нужны.. это ещё один повод в случае чего защищать граждан росии и вводить войска ..
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26.01.2021 12:21 Відповісти
Так они ж не забирают, они здесь сидят с расийскими паспортами.
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26.01.2021 12:29 Відповісти
ну российская пенсия поболее будет.
а с 2мя паспортами можно и 2 получать, кто ж узнает (достаточно изменить имя или фамилию при получении паспорта РФ, никто не докопается).
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26.01.2021 17:10 Відповісти
https://censor.net/ru/user/451737 Раша, хрен с ней, ты скажи, сколько национаистов, и бандеровцев в Раде? Найдешь, назови фамилию. Я не нашел НИ ОДНОГО. Выбирать некого, или некому? В следующей Раде шишка будет, за ОПЗЖ. ИМХО.
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26.01.2021 12:37 Відповісти
это из тех 73% которые насрали в Украин6ке в 2019 году выбрав ублюдка и сбежав в отстойник?? не..... уй шастать гробом вам удача....
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26.01.2021 12:48 Відповісти
Это что, за один год полмиллиона?
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26.01.2021 12:18 Відповісти
почти полмиллиона
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26.01.2021 12:19 Відповісти
Это в основном паспорта для домбасовцев
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26.01.2021 12:21 Відповісти
в Донбасе за все время выдано 200т паспортов вчера писали новость.
я еще там уточнял, что в РФ одна цифра, а у УКраины другая.
оказалось все верно, большая часть не из Донбаса.
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26.01.2021 17:11 Відповісти
Легко погуглить
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Паспортизация ОРДЛО застопорилась? - Радіо Свобода.
Так вот на август 2020 было выдано 254 тыс.паспортов. И это только лугандонцы, без Крыма! Да ещё полгода прошло, так что не сходится у тебя арифметика )
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26.01.2021 19:37 Відповісти
Адрес ссылки:

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.radiosvoboda.org/amp/30877563.html&ved=2ahUKEwik5palkrruAhUwmIsKHb4fC9YQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw1HR99pqHONzcN-NztAZkqu&ampcf=1
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26.01.2021 19:42 Відповісти
Для крысма и бамбаца - мало.
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26.01.2021 12:18 Відповісти
Крымчане в основном получили в 2014г. без паспорта то как жить ?
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26.01.2021 17:13 Відповісти
Ну и влаг им в ж...пу!!!! Пусть гордятся!!!
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26.01.2021 12:19 Відповісти
Все нормально. Потомки завезених йоською сраліном після голодомору відчули влєчєніє скрєп і хочуть на історічєскую родіну. А нам треба прийняти закон, що новоявлені гражданЄ кацапстану не мають права постійно проживати на території України та автоматично втрачають громадянство України.
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26.01.2021 12:20 Відповісти
"Чем меньше такого народа, тем больше кислорода" (народная мудрость)
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26.01.2021 12:20 Відповісти
А кто же будет кормить Украинских Пенсионеров? А во сколько в среднем для страны обходится один Украинец? Пока он вырастет и станет приносить пользу Родине, надо же его в садике кормить, поить, жопку вытирать, в школе, институте, учить, лечить, обеспечивать жильём, бельём. А Вы вдруг, раз! и так запросто его коленом под зад, отправляете работать на противника.
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26.01.2021 12:28 Відповісти
а что,лугандонцы опять за кормление Украины взялись ?
ну,курва,неугомонные..
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26.01.2021 12:33 Відповісти
Не занимайся демагогией, тем более сидя за бугром. Мы их не отправляли, он сами выбрали на чьей они стороне. Те кто хотел приносить пользу Родине, тот остался (в отличие от тебя)
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26.01.2021 12:37 Відповісти
Скатертью дорогоа!! Никто по ним не скучает! )
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26.01.2021 12:21 Відповісти
читать как - "российские аусвайсы от безысходности получили уже"... далее по тексту.
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26.01.2021 12:22 Відповісти
давно так и надо было действовать,еще в 14 году,чемодан вокзал Сибирь!!! нарешти дошло убогим.....
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26.01.2021 12:23 Відповісти
Ну паспорта то они раздают, даунбаситам в частности, чтобы потом, еси шо, приехать с танками "защищать" своих граждан. Чистой воды прагматика от кремлевских упырей за счет тупорылой ваты. Но самое интересное, что эти паспорта не дают право ватникам жить в расеюшке, потому что они там нахер никому не нужны, и уж тем более никто им пенсии в рахе платить не будет, а даунбасяне так надеялись надеялись.
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26.01.2021 12:25 Відповісти
Они свое очко уже не в состоянии защитить от кавказских "братьев".
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26.01.2021 12:27 Відповісти
росвітязєй)))
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26.01.2021 12:31 Відповісти
Российское гражданство в 2020 году получили 409,5 тыс. граждан Украины, - МВД РФ - Цензор.НЕТ 9306
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26.01.2021 12:29 Відповісти
Для Украины не так страшны московские вши как страшны украинские гниды. Пять лет войны-до прихода Коломойского к власти-перепечатывавшие сайты РФ и ДНР. Из любви к Украине-так они впаривали лохам.
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26.01.2021 12:46 Відповісти
Вот бы мудрый нарид 73% весь отправить на Рассеюшку на ПМЖ! Что бы они там Зеленского выбирали.
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26.01.2021 12:30 Відповісти
Основание для защити соотечественников.
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26.01.2021 12:30 Відповісти
Основание для статуса иностранца в Украине)
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26.01.2021 12:57 Відповісти
Так они украинский не сдают, хрен заберешь.
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26.01.2021 13:25 Відповісти
А зачем забирать?
Пусть теперь докажут, что они граждане Украины.
Паспорт России есть? Есть.
Вида на жительство нет? Нет.
Досвидания)
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26.01.2021 14:41 Відповісти
Какое еще доказательство нужно, когда есть украинский паспорт. Не так все просто, єта схема работает еще с времен гитлера.
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26.01.2021 17:08 Відповісти
и все они из оккупрованных территорий. И наверняка завысили данные.
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26.01.2021 12:32 Відповісти
К сожалению нет данных, сколько из этих якобы украинцев, находятся на ПМЖ в рашке. Но есть подозрение, что очень меньшая часть. И тогда это пугающая статистика. Путлер подготовил мощнейшую базу для "защиты россиян".
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26.01.2021 12:42 Відповісти
лишить укр майно в конфискацию
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26.01.2021 12:44 Відповісти
Я не понимаю, почему и зачем вы злорадствуете, завтра эти же люди, которые всю жизнь прожили на этой земле, предъявят своё право и будут говорить о самоопределении? Вы над собой смеетесь? Это уже не говоря о том, что молодежь и мозги продолжают уходить с Украины.
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26.01.2021 12:44 Відповісти
Охренеть, сколько у нас было еще идиотов... Слава Богу теперь воздух станет чище
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26.01.2021 12:48 Відповісти
Думаю, что ситуация с получением кацапских паспортов это скорее плюс чем минус. После освобождения Донбасса и Крыма легче будет проводить сегрегацию и отправку новокацапов на их историческую скрепную родинку.
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26.01.2021 12:51 Відповісти
Российское гражданство в 2020 году получили 409,5 тыс. граждан Украины, - МВД РФ - Цензор.НЕТ 738
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26.01.2021 12:52 Відповісти
А можно весь список? И больше их не выпускать из расеюшки, пусть там сидят.
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26.01.2021 12:54 Відповісти
Чем больше дерьма уедет, тем лучше ( но❗️Нужен немедленно закон о лишении их )гражданства Украины
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26.01.2021 12:59 Відповісти
Жесть. Поправляют демографию рашки.
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26.01.2021 13:01 Відповісти
Променявшие Украину на российскую колбасу плохие и не правильные. Променявшие Украину на израильскую и германскую колбасу хорошие и правильные.
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26.01.2021 13:02 Відповісти
В Израиль и Германию кого попало не берут.
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26.01.2021 13:04 Відповісти
В Израиль и Германию кого попало не берут./ Променявшие Украину на израильскую, германскую и американскую колбасу хорошие и правильные.
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26.01.2021 13:08 Відповісти
С тем, что в хермании колбаса нужно согласится,но в московии в основном эрзац
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26.01.2021 13:12 Відповісти
Сподіваюсь, що з квитком в один кінець.
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26.01.2021 13:03 Відповісти
А я такого мнения: дали гражданство,- забирайте их нахрен на необъятные сибирские просторы! И не надо будет "защищать" русскоущемленных! Ведь совершенно очевидно, что для повода нового и нового вторжения придумана вся эта шняга с паспортизацией.
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26.01.2021 13:03 Відповісти
Якщо у держави є достовірна інформація з приводу отримання громадянства іншої країни, то потрібно анулювати громадянство України. Нагадую що є закон котрий забороняє подвійне громадянство.
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26.01.2021 13:19 Відповісти
Це жителі лднр ,користі від них для України ніякої.
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26.01.2021 13:22 Відповісти
баба з возу - кобила в курсє дєла
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26.01.2021 13:29 Відповісти
чемодан вокзал россия
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26.01.2021 14:15 Відповісти
В країні не діє закон о подвійному громадянстві. Три роки таборів за придбання ворожого громадянства.
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26.01.2021 15:16 Відповісти
Чем больше кацапского биомусора свалит на истерическую родину, тем быстрее Украина вырвется, из кацапско-фашистских обьятий
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26.01.2021 15:53 Відповісти
Тепер головне, щоб у них Українських паспортів не лишилося.
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26.01.2021 17:02 Відповісти
 
 