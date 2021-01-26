Російське громадянство в 2020 році отримали 409,5 тис. громадян України, - МВС РФ

Російська Федерація в 2020 році надала громадянство 409 тис. 549 громадянам України, йдеться в статистичних відомостях щодо міграційної ситуації Міністерства внутрішніх справ РФ.

За січень-грудень минулого року саме така кількість громадян України отримали громадянство РФ (взяли, відновили, визнали), передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Також за цей період ухвалено рішення про видачу 36 тис. 790 дозволів на проживання для українців; всього наразі в РФ проживає за посвідками на проживання 124 тис. 528 українців.

Крім того, громадяни України в 2020 році отримали 19 тис. 615 дозволів на тимчасове проживання. Проживає зараз за такими дозволами в РФ 68 тис. 673 українців.

Також у МВС РФ нарахували в 2020 році 204 тис. 269 громадян України, які відвідували РФ з приватними візитами, 148 тис. 63 громадян - на роботу, 10 тис. 115 громадян - з метою навчання, 19 тис. 86 громадян - як туристи і з інших причин - 23 тис. 819 громадян.

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Зокрема, січні-грудні 2020 року МВС РФ поставило на міграційний облік 791 тис. 618 українців, з них 72 тис. 181 особа була зареєстрована за місцем проживання та 719 тис. 437 осіб - поставлені на облік за місцем перебування. У той же час, в 2020 році РФ зняла з міграційного обліку 731 тис. 862 українці.

Як повідомлялося, в 2017 році російське громадянство отримали 85 тис. 119 українців, у 2018 році - 83 тис. 81 українець, в 2019 році - 299 тис. 422 українці.

Протягом 2017 року 503,3 тис. українців в'їхало в РФ на роботу, 485,1 тис. - з приватним візитом, 42,9 тис. - з метою туризму і 28,1 тис. - для навчання.

Протягом 2018 року 524,7 тис. громадян України відвідували Росію з приватними візитами, 460,6 тис. - на роботу, 29,1 тис. - з метою навчання і 44,2 тис. - як туристи.

Протягом 2019 року 550,1 тис. громадян України відвідували РФ з приватними візитами, 435,5 тис. - на роботу, 35,3 тис. - з метою навчання, 56,8 тис. - як туристи.

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