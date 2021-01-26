Пєсков про палац у Геленджику: Власниками є підприємці, але Кремль не має права розголошувати їхні імена

Пресссекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що власниками резиденції в Геленджику є підприємці, а Кремль не має права розголошувати їхні імена.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Meduza.

Так, відповідаючи на запитання про те, чи відомо в Кремлі, кому належить цей об'єкт? І чи перевірили дані, чи дійсно над ним безпольотна зона і чи дійсно в його охороні беруть участь ФСБ і ФСО, і на яких підставах? Пєсков сказав: "Перше ... У цьому розслідуванні стверджується, що це палац Путіна, що він будувався для Путіна і так далі. Тому тут я з вами категорично не згоден. І Путін однозначно відповів негативно на це питання. Мало того, він сказав що ні він, ні його родичі не мають і не мали жодного стосунку, тим більше відносин власності, до цього об'єкта.

Значить, що стосується там різних зон - що не можна плавати, не можна літати, і охорона ФСБ ... До нас дійсно було багато звернень від журналістів, конкретних звернень. Ми цих журналістів переадресували у ФСО. Ось вони кажуть, чому охороняється ФСО. Ось ми переадресували у ФСО. І чому там не можна літати, чому безпольотна зона - ми переадресували у ФСБ. Ось. Тому давайте все-таки звертайтеся туди. Це саме ті відомства, які і мають відповісти на ці питання, тому що це питання, які в їхній компетенції".

"Що стосується власників цього об'єкта, очевидно, що власниками є підприємці. Дійсно, це великий об'єкт, він добре відомий у Геленджику. І один або кілька прямо або опосередковано володіють цим об'єктом. Але погодьтеся, що, напевно, Кремль не має жодного права розголошувати імена цих власників. І ми не збираємося цього робити. Це було б некоректно", - зазначив прессекретар Путіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про "палац Путіна": Це "лохотрон". Подумайте перед тим, як переказувати гроші шахраям

Відповідаючи на запитання, як у Кремлі могли б пояснити те, що, наприклад, краснодарська компанія "Оптима комплект строй" повідомляла на своєму сайті, що виконувала роботи в резиденції президента РФ у селищі Прасковіївка? Це саме те місце з розслідування. Була ще компанія "Аерокомплекс" там. Розміщували дані, що її співробітники встановлювали обладнання на вертолітних майданчиках у резиденції президента РФ, і там теж згадувалося про Прасковіївку, Пєсков сказав: "Ну, Прасковіївка - напевно так називається цей населений пункт. Це перше. Я не відкидаю, що там напевно за такого масштабу об'єкта можуть бути вертолітні майданчики. Зараз вертолітні майданчики на великих об'єктах - це доволі поширене явище. А чому згадані компанії називають це резиденцією президента, напевно, потрібно звернутися до них і поставити це питання".

"Усі резиденції президента прекрасно відомі. Вони чудово відомі всім громадянам Росії. Ми проводимо там заходи, там і внутрішні заходи, і робочі зустрічі, і міжнародні заходи. Всі вони відомі не тільки в Російській Федерації, а й за межами її", - резюмував прессекретар Путіна.

19 січня Фонд боротьби з корупцією випустив фільм "Палац для Путіна. Історія найбільшого хабаря". У ньому стверджується, що на Чорному морі на гроші державних і приватних компаній побудували палац для президента Росії Володимира Путіна. За оцінкою ФБК, на будівництво пішло щонайменше 100 мільярдів рублів. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заперечував, що Путін має палац.

Після виходу фільму, 23 січня, в більш ніж 100 містах Росії відбулися масові акції протесту "Свободу Навальному!", учасники яких, серед іншого, вимагали відставки Володимира Путіна. Акції завершилися масовими затриманнями - понад 3700 осіб у 126 містах.