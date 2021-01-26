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Новини
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Пєсков про палац у Геленджику: Власниками є підприємці, але Кремль не має права розголошувати їхні імена

Пєсков про палац у Геленджику: Власниками є підприємці, але Кремль не має права розголошувати їхні імена

Пресссекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що власниками резиденції в Геленджику є підприємці, а Кремль не має права розголошувати їхні імена.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Meduza.

Так, відповідаючи на запитання про те, чи відомо в Кремлі, кому належить цей об'єкт? І чи перевірили дані, чи дійсно над ним безпольотна зона і чи дійсно в його охороні беруть участь ФСБ і ФСО, і на яких підставах? Пєсков сказав: "Перше ... У цьому розслідуванні стверджується, що це палац Путіна, що він будувався для Путіна і так далі. Тому тут я з вами категорично не згоден. І Путін однозначно відповів негативно на це питання. Мало того, він сказав що ні він, ні його родичі не мають і не мали жодного стосунку, тим більше відносин власності, до цього об'єкта.

Значить, що стосується там різних зон - що не можна плавати, не можна літати, і охорона ФСБ ... До нас дійсно було багато звернень від журналістів, конкретних звернень. Ми цих журналістів переадресували у ФСО. Ось вони кажуть, чому охороняється ФСО. Ось ми переадресували у ФСО. І чому там не можна літати, чому безпольотна зона - ми переадресували у ФСБ. Ось. Тому давайте все-таки звертайтеся туди. Це саме ті відомства, які і мають відповісти на ці питання, тому що це питання, які в їхній компетенції".

"Що стосується власників цього об'єкта, очевидно, що власниками є підприємці. Дійсно, це великий об'єкт, він добре відомий у Геленджику. І один або кілька прямо або опосередковано володіють цим об'єктом. Але погодьтеся, що, напевно, Кремль не має жодного права розголошувати імена цих власників. І ми не збираємося цього робити. Це було б некоректно", - зазначив прессекретар Путіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про "палац Путіна": Це "лохотрон". Подумайте перед тим, як переказувати гроші шахраям

Відповідаючи на запитання, як у Кремлі могли б пояснити те, що, наприклад, краснодарська компанія "Оптима комплект строй" повідомляла на своєму сайті, що виконувала роботи в резиденції президента РФ у селищі Прасковіївка? Це саме те місце з розслідування. Була ще компанія "Аерокомплекс" там. Розміщували дані, що її співробітники встановлювали обладнання на вертолітних майданчиках у резиденції президента РФ, і там теж згадувалося про Прасковіївку, Пєсков сказав: "Ну, Прасковіївка - напевно так називається цей населений пункт. Це перше. Я не відкидаю, що там напевно за такого масштабу об'єкта можуть бути вертолітні майданчики. Зараз вертолітні майданчики на великих об'єктах - це доволі поширене явище. А чому згадані компанії називають це резиденцією президента, напевно, потрібно звернутися до них і поставити це питання".

"Усі резиденції президента прекрасно відомі. Вони чудово відомі всім громадянам Росії. Ми проводимо там заходи, там і внутрішні заходи, і робочі зустрічі, і міжнародні заходи. Всі вони відомі не тільки в Російській Федерації, а й за межами її", - резюмував прессекретар Путіна.

19 січня Фонд боротьби з корупцією випустив фільм "Палац для Путіна. Історія найбільшого хабаря". У ньому стверджується, що на Чорному морі на гроші державних і приватних компаній побудували палац для президента Росії Володимира Путіна. За оцінкою ФБК, на будівництво пішло щонайменше 100 мільярдів рублів. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заперечував, що Путін має палац.

Після виходу фільму, 23 січня, в більш ніж 100 містах Росії відбулися масові акції протесту "Свободу Навальному!", учасники яких, серед іншого, вимагали відставки Володимира Путіна. Акції завершилися масовими затриманнями - понад 3700 осіб у 126 містах.

Автор: 

Геленджик (8) Пєсков (1605) путін (23733)


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Топ коментарі
+21
Я артист больших и малых академических театров, а фамилия моя… фамилия моя слишком известна, чтобы я ее называл!
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26.01.2021 12:36
+7
ФОП *****
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26.01.2021 12:38
+6
"Я не я и хата не моя".
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26.01.2021 12:36
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Я артист больших и малых академических театров, а фамилия моя… фамилия моя слишком известна, чтобы я ее называл!
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26.01.2021 12:36 Відповісти
Михал Іванич погремуха.
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26.01.2021 12:37 Відповісти
Майк и Ник - вот их имена!)))
Песков о дворце в Геленджике: Владельцами являются предприниматели, но Кремль не имеет права разглашать их имена - Цензор.НЕТ 8624
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26.01.2021 12:39 Відповісти
я понял зто дворец навального, за этот дворец судить его будут
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26.01.2021 13:02 Відповісти
Точно, зря он о своем дворце разболтал) Там такой СК РФ - нож в спину воткнут и арестуют за незаконное ношение холодного оружия)
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26.01.2021 18:34 Відповісти
Да хрен с ними с фамилиями!
Пусть этот усатый сидор объяснит,че ж это ФСО охраняет частные владения?
Доколе?
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26.01.2021 13:15 Відповісти
Там вже Навальний все "разгласів". Власники - знайомі *****, бувші однокашники.
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26.01.2021 12:36 Відповісти
"Я не я и хата не моя".
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26.01.2021 12:36 Відповісти
выходит что так.
АБЛОМ !
строил, строил чувак хату, с плесенью боролся, вот только что построил, мебель расставил и.......

теперь разве что "предприниматели" в гости пригласят.
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26.01.2021 13:29 Відповісти
Предприниматель Путин, ООО "Россия"
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26.01.2021 12:36 Відповісти
ФОП *****
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26.01.2021 12:38 Відповісти
В переводе на более понятный-"А не пошли бы вы все нах,такие любопытные".
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26.01.2021 12:36 Відповісти
***** предприниматель, не смешите мои тапочки!
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26.01.2021 12:37 Відповісти
Кто про украинских сволочей такой фильм снимет ???
У нас гнидня не лучше , которая маме миллионы в Америку шлёт ...
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26.01.2021 12:38 Відповісти
Так знімають, і навіть такі самі відмазки -"до чого тут Зеленський".
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26.01.2021 13:02 Відповісти
Прусская сЦарица РАБссии Катька II ,урожденная София Фредерика Ангальт -Цербская не стеснялась дворцы пачками покупать для своих Хахалей... коих около 100....
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26.01.2021 12:38 Відповісти
предпуниматели)))
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26.01.2021 12:39 Відповісти
тобто є прінєматєлі, а то перед ними хтось))) переклад...
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26.01.2021 12:41 Відповісти
Песков о дворце в Геленджике: Владельцами являются предприниматели, но Кремль не имеет права разглашать их имена - Цензор.НЕТ 1546
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26.01.2021 12:39 Відповісти
Семен Могилевич владелец этого дерьма,остальным не по карману...
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26.01.2021 12:41 Відповісти
Песков о дворце в Геленджике: Владельцами являются предприниматели, но Кремль не имеет права разглашать их имена - Цензор.НЕТ 7137
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26.01.2021 12:41 Відповісти
Ну не его, так не его.
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26.01.2021 12:43 Відповісти
Пропал дворец,...хозяина нет,ищут пожарные ищет полиция... Дважды не судимый Витьок с Енакиево построил,а на Путлера свалили вину Дамбасс паражняк не гонит...
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26.01.2021 12:46 Відповісти
А смысл вообще задавать вопросы пескову , путину, и прочим героям- вы можете сразу пойти на х...й или подождать когда они вас пошлют!!!!
ИМ НАСРАТЬ!!!
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26.01.2021 12:47 Відповісти
Верим))) Только почему ФСБ охраняет?
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26.01.2021 12:50 Відповісти
Дивина.Уцаря є дворєц.Кацапів цікавить не сам палац,а що там всередині.От фсб-фсо їм і надали таку можливість. Заздрять,дивуються і поважають.
А чому про мітинги Наваляного перестали писати ?Зараз же найцікавіше-результат.
За чеченця,що бився з мєнтами,вже вступились авторітєти (він сам і його батько вже нібито,вибачились)https://govoritmoskva.ru/news/261254/ Депутат Госдумы от Чечни пообещал участнику протестов уладить проблемы с законом
А інші...
Песков о дворце в Геленджике: Владельцами являются предприниматели, но Кремль не имеет права разглашать их имена - Цензор.НЕТ 3299
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26.01.2021 12:50 Відповісти
фейк от "путькатв". Уже же выяснили. А вы всё постите и ведётесь на всякие кремлёвские помоечные фейки.
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26.01.2021 13:07 Відповісти
Про Юдіну ? Це не фейк,а пропагандистська збірка нею сказаного.(Подякувала,звичайно,не омонівцю.а мєнту,що випроважував з лікарні)
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26.01.2021 13:34 Відповісти
Вот эти слова она не говорили. К ней пришли с цветами, мол возьмите, простите...я не видел ничего в шлеме, мне газом лицо забрызгали. Она повелась и сказала, что она верующий человек и обязана прощать. Потом ей журналисты показали видео, где мент был с поднятым забралом на шлеме, что никто его не брызгал, что всё он видел. На что она сказала- они меня обманули.
Короче, обычная женщины "простофиля", повелась, взяла цветы. Но такие слова,как в этом тексте она не говорила.
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26.01.2021 14:12 Відповісти
На макуху ловят как своих там, и у нас есть такие что клюнут на прелую. Не вопрос чей дворец, и сколько раз там купался Путин, и что не ракетная зона. А в том что на бюджетные деньги, а вернее на не поступившие в бюджет страны бабосы! Та же картина и по шапкокраду была, золотым унитазом мозги вправили дундукам, они и искали тот унитаз золотой. А там всё остальное лярды стоило. Лучше один золотой унитаз стоял по средине леса---дешевле ведь гораздо вышло бы.
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26.01.2021 12:50 Відповісти
Песков о дворце в Геленджике: Владельцами являются предприниматели, но Кремль не имеет права разглашать их имена - Цензор.НЕТ 4365Екатерина II всемирная шлюха правила РАБссией и ничего крала,потому что немцы не воррыы...
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26.01.2021 12:50 Відповісти
но Кремль не имеет права разглашать их имена

Очень, очень не имеет. И не разглашает. От слова - совсем
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26.01.2021 12:51 Відповісти
Россияне, я вас поздравляю, вас держат за тупых убогих хохлов)
пс... бугага)))
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26.01.2021 12:52 Відповісти
Судячи з роліку там були масштабні переробки. Тобто сам проект "косой" і довго не проіснує. Шкода людської праці і матеріалів. Піраміду б краще свому фараону захерячили за то бабло --- монумент би полишився.
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26.01.2021 12:54 Відповісти
Пролет дрона над Геленджиком невозможен,его бы еще на старте сбили... главное чтоб Лохторат верил
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26.01.2021 12:54 Відповісти
Хештег #навальный в Тикток - более 1.6 млрд просмотров
#свободунавальному - 368 млн просмотров.
Кино про дачку путина в ютубе - более 91 млн. просмотров.
Это разгром.
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26.01.2021 12:54 Відповісти
Хорошие вопросы, на удивление. Загасили ёршика нехило. По крайней мере, выглядит он, как полный кретин. В тему и про гос.охрану, и про вертолётные площадки, и про прочие оказания услуг. И всё для президента (а кабай отмазывался, что официально нет никаких следов к нему). Только дебил, явл-сь при этом человеком из руководства, на эти факты, мог сказать- "спрашивайте у них, мы типа не при делах"))) Тут теперь даже идиоту будет ясно, что к чему. А ведь их полно, наверное, тех кто не верил.
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26.01.2021 13:05 Відповісти
януковіч так само знімав куточок на страусячій фермі.
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26.01.2021 13:11 Відповісти
...вам посылка с гуталином..
но я ее вам не отдам..
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26.01.2021 13:30 Відповісти
Ну от як тут не процитувати пєчальную лошадь лаврова: - "Дебіл,б###дь!" Цей вираз також стосується всіх кацапів,які йому вірять. А що такі є,не маю жодного суміву. Та і чорт з ними...
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26.01.2021 13:30 Відповісти
фопы, мля, на едином налоге , с ершиками по 700 еврееков и золотыми двуглавыми курицами на воротах. затрынделась усатая писька и шнобель ее уже много больше слоновьего хобота.
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26.01.2021 13:34 Відповісти
Пєсков про палац у Геленджику: Власниками є підприємці, але Кремль не має права розголошувати їхні імена - Цензор.НЕТ 6046
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26.01.2021 13:43 Відповісти
Они уже даже со схемами не морочат голову. Под дурачков сыграли и всех делов))
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26.01.2021 13:53 Відповісти
Пєсков про палац у Геленджику: Власниками є підприємці, але Кремль не має права розголошувати їхні імена - Цензор.НЕТ 4385
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26.01.2021 14:28 Відповісти
Пєсков про палац у Геленджику: Власниками є підприємці, але Кремль не має права розголошувати їхні імена - Цензор.НЕТ 2821Пєсков про палац у Геленджику: Власниками є підприємці, але Кремль не має права розголошувати їхні імена - Цензор.НЕТ 1007

Стало быть собственник это:
https://www.list-org.com/company/7265083 Общество с ограниченной ответственностью "Комплекс", ИНН: 2304062771
Учредителем ООО "Комплекс", https://www.list-org.com/company/7265083 ИНН: 2304062771 является:
https://www.list-org.com/company/1649407/show/founders_history#founders АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИНОМ"
ИНН / КПП: 7813231840 / 781301001
Учредителем АО "Бином" является :
https://www.list-org.com/man/4648439 ПОНОМАРЕНКО АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
https://www.list-org.com/man/4648439 ИНН: 770304224623
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26.01.2021 17:00 Відповісти
 
 