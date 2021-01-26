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Законопроєкт про референдум потрібно зняти з розгляду, більшість фракцій проти, - нардеп "Батьківщини" Соболєв

Законопроєкт про референдум потрібно зняти з розгляду, більшість фракцій проти, - нардеп

Більшість фракцій виступає проти законопроєкту про референдум, який сьогодні планує розглянути Верховна Рада. Розгляд документа можуть відкласти.

Про це сказав у коментарі журналістам нардеп "Батьківщини" Сергій Соболєв, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо, що бажано його було б зняти сьогодні і, можливо, ще раз подивитися всі поправки набагато уважніше. Бо це позиція не лише наша. Не хочу забігати наперед, але я так розумію абсолютна більшість фракцій виступає проти цього", - сказав Соболєв.

За його словами, зараз щодо цього питання відбувається нарада у голови ВРУ Дмитра Разумкова. "Ключове, що зараз можна вирішити – це відкласти розгляд цього питання. Ну явно парламент не готовий до того, щоб його розглядати в цьому вигляді", - додав нардеп.

Також читайте: "Слугам народу" пригрозили виключенням з фракції, якщо вони не голосуватимуть за законопроєкт про референдум

За словами Соболєва, "Батьківщина" категорично проти законопроекту в такому вигляді.

В документі його не влаштовує таке: "Перше – надзвичайні повноваження ЦВК. ЦВК отримує повноваження відкладати референдум, регулювати питання, проводити збори без представника ЦВК взагалі будуть вважатися недійсними. Фактично ЦВК передаються законодавчі повноваження. Друге – це коли вони попробували вставити питання територіальної цілісності в тіло закону про референдум. Це є неправильно. Крім того, закон про референдум абсолютно не визначає ключових параметрів коли це треба робити. Бо по цьому закону в перехідних положеннях фактично передбачається створення електронної системи, без якої референдум не буде діяти – це як мінімум відстрочка на два роки".

Нагадаємо, 18 червня 2020 року Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський законопроєкт №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум.

У листопаді комітет із питань організації державної влади ВР підтримав проєкт закону про народовладдя шляхом всеукраїнського референдуму і рекомендував парламенту прийняти його в другому читанні.

Автор: 

ВР (14940) законопроєкт (3583) референдум (627) Соболєв Сергій (101)


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Топ коментарі
+11
Малазійцям аж чешется якусь падлянку в Україні замутити. Референдуми доцільні в Швейцарії де чесні німці, а не в Україні де рагулі обирають президентом недолугого паяца.
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26.01.2021 12:40
+11
как написал журналист Портников (которого я уважаю) - через закон о Референдуме, банда Сопли хочет узурпировать власть, заменив референдумами, которая она будет проводить как ей выгодно парламент..
в ВР это наверное начали понимать..
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26.01.2021 12:48
+5
Спочатку референдум, а потім ринок землі і продаж держвласності.
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26.01.2021 12:43
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Малазійцям аж чешется якусь падлянку в Україні замутити. Референдуми доцільні в Швейцарії де чесні німці, а не в Україні де рагулі обирають президентом недолугого паяца.
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26.01.2021 12:40 Відповісти
З усіх сил українцям не дають право голосу, право на народовладдя. Хіба чиновник зможе подолати корупцію - свою годувальницю - ніколи, а народу ніякого права на це не дають. Ганьба.
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26.01.2021 12:47 Відповісти
Посмотрите сколько процентов населения вакцинировано в Израиле, а сколько у нас. Только референдумов нам не хватало. Ребята тупо не справляются и хотят больше власти.
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26.01.2021 12:54 Відповісти
как написал журналист Портников (которого я уважаю) - через закон о Референдуме, банда Сопли хочет узурпировать власть, заменив референдумами, которая она будет проводить как ей выгодно парламент..
в ВР это наверное начали понимать..
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26.01.2021 12:48 Відповісти
Референдум - це конкуренція ВРУ, яка тепер не зможе приймати доленосні закони у власній редакції для себе. Дайте право народу керувати своєю країною.
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26.01.2021 12:51 Відповісти
так ВР это и есть выборные представители народа ..
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26.01.2021 12:56 Відповісти
Олігархам купити 300 депутатів без проблем, але хай вони куплять весь народ. Я вже не дивуюсь тому, що тут повно тролів не тільки від ху йла, але й від наших олігархів. Тому ви й проти референдуму.
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26.01.2021 13:00 Відповісти
Для нужного результата через референдум нужно еще меньше купить. Пару психологов и политтехнологов, чтобы сыграли на грамотно поставленном вопросе.
Например: Вы за все хорошее, против всего плохого?
Да/нет?
https://www.kommersant.ru/doc/4249544
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26.01.2021 13:10 Відповісти
вы что серьезно думаете, что народ, который выбрал президента , посмотрев фильм, примет что-то разумное, посмотрев анналы мертвечука?
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26.01.2021 13:45 Відповісти
Народ керує країною через вибори,вибраних представників.
Колегія виборників в США існує з простої причини,-бо засновники вважали народ досить малоосвіченим і дурним,щоб обирати президента. Й так воно і є.
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26.01.2021 13:06 Відповісти
Спочатку референдум, а потім ринок землі і продаж держвласності.
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26.01.2021 12:43 Відповісти
И это правильно - что тот народ Украины знает. Некоторые Мазерати от Бьюика не отличат. И во что одевается бабушка от батькивщины тоже. А ей обидно. Ибо все для народа.
Да и вообще - выбрали нас, вот мы и рулим. Нехер соваться
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26.01.2021 12:44 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%83-%d0%bd.html Тимошенко потребовала снизить цену на газ немедленно. Видео 26 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%83-%d0%bd.html#comments Комментарии: 1 https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%83-%d0%bd.html Законопроект о референдуме нужно снять с рассмотрения, большинство фракций против, - нардеп "Батькивщины" Соболев - Цензор.НЕТ 9122 Прекратить грабеж граждан и снизить цену на газ требуют партия «Батькивщина» и 255 советов всех уровней.https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%83-%d0%bd.html#more-123674 Читать далее
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26.01.2021 12:44 Відповісти
Молчала втихаря последние пол года. Что заметилось по данной, так то что всегда выпригивает когда добивать можно. Почуяла слабину артиста. А вдруг выскочу---поверит лохторат, а пообещать тысячу дать сразу, как только вдруг---этот козырь бережёт конечно! А если ещё 1 к 2 пообещает, так пенсы стеной попрут. Помолодела---хоть и не весна ещё---но врядли поможет уже это!
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26.01.2021 13:05 Відповісти
Ти - кацапюрний троль, який не знає ЖОДНОГО українського слова.
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26.01.2021 14:13 Відповісти
Ну дык чё характерник---насменял девок своих траченых на * с сыром пырогы* набил брюхо---и скучно стало? Мож с Вятки кваску с тюрей переслать? Ложек расписных, стукотеть почнёшь, гупака сгупаешь! Конокрад торохканый!
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26.01.2021 19:34 Відповісти
То не Тимошенка на трибуні.У неї.як у кремлівців-двійники є ?
Й нехай каже,в скільки разів.
Законопроєкт про референдум потрібно зняти з розгляду, більшість фракцій проти, - нардеп "Батьківщини" Соболєв - Цензор.НЕТ 4584
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26.01.2021 13:13 Відповісти
.https://defence-line.org/2021/01/uvlecheniya/ В составе нашего политического бомонда имеется барышня , которая уже прошла огонь и воду, разве что медных труб с нею не случилось. Хотя, тут большой вопрос, поскольку она - крупная специалистка по трубам, пусть и не медным. У нее было много различных увлечений, но совсем недавно она нашла себя в искусстве перевоплощения.Совсем перед президентскими выборами она сделал ребрендинг и предстала в виде студентки-ботанши, застенчивой и очень правильной. Для пущей важности она даже обзавелась очками, чтобы выглядеть старостой группы, которая не таскается, упитая в хлам по общаге в поисках большой и крепкой любви, а готовится к семинару или сессии, погрузившись в графики и формулы. Правда, этот образ немного портил «свисток» или намеренно прокачанные губы, будто ими она как раз и собралась дуть в медную трубу. Или может быть - не дуть.В общем, по видимой, в смысле - доступной для обозрения части ее тела, было видно, что подтяжки там были осуществлены самым серьезным образом и некоторые специалисты в области косметологии говорили, что ее возраст теперь можно определить по годовым кольцам на шее. И вот произошел новый ребрендинг. https://defence-line.org/wp-content/uploads/2021/01/EsmGOsNXIAI1qk8.jpg Законопроєкт про референдум потрібно зняти з розгляду, більшість фракцій проти, - нардеп "Батьківщини" Соболєв - Цензор.НЕТ 7628 Застенчивая студентка уже исчезла, вместе со своим блестящим и распушенным свистком, а вместо этого появилась другая дама, как бы говорящая: «Помните Марию Медичи? Так вот, у меня есть специалист покруче и у него такие снадобья имеются, что вы еще рот разинете от удивления. И ведь это - только видимая часть образа. Можно представить, какой ландшафтный дизайн произведен в других местах.Но главное - не это. Мадам вошла во вкус и пожалуй - не раз еще удивит сменой своего образа. Главное, чтобы биометрия не дала сбой, а то ведь могут сказать: «Женщина, вас тут не стояло!».
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26.01.2021 13:59 Відповісти
Ти свою жінку покажи. Чи боїшся нас тут всіх перелякати? Давай, ми піготувались
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26.01.2021 14:16 Відповісти
И это правильно - что тот народ Украины знает? Некоторые Мазерати от Бьюика не отличат. И во что одевается бабушка от батькивщины тоже. А ей обидно. Ибо все для народа.
Да и вообще - выбрали нас, вот мы и рулим. Нехер соваться
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26.01.2021 12:45 Відповісти
Забаньте цього кацапського спамера, най йде собі в паРашу.
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26.01.2021 12:49 Відповісти
Є ще таки люди в Україні.
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26.01.2021 13:05 Відповісти
народ у нас тупой - это признается уже во всем Мире, после избрания этим народом тупой и зеленой Мавпы - марионетки во время войны..
а не так давно этот народ избрал себе презиком дважды судимого по позорным статьям енакиевского уголовника с донецкой ОПГ..
неприятный факт - да..
пару референдумов - и прощай Украина..
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26.01.2021 12:53 Відповісти
после вовочкиного опроса, слово референдум для него вообще запретить надо..
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26.01.2021 12:56 Відповісти
Верный хлопец оказался. Уже лет 20 кормится при тётке. Все яркие ушли или сбежали. Та и в Раде созыва три наверно. Правильно. Оно серое---не сильно видно, не сильно нужно, отдежурил, пайку умял, домой принёс---сойдёт для второгодников.
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26.01.2021 12:57 Відповісти
Zgoden z Sobolevim !
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26.01.2021 13:43 Відповісти

Відомий демагог з "конюшні Юліанни" знову щось видумує..
В парламенті рахується більшість,а не більшість фракцій...
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26.01.2021 13:48 Відповісти
 
 