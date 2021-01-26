Законопроєкт про референдум потрібно зняти з розгляду, більшість фракцій проти, - нардеп "Батьківщини" Соболєв
Більшість фракцій виступає проти законопроєкту про референдум, який сьогодні планує розглянути Верховна Рада. Розгляд документа можуть відкласти.
Про це сказав у коментарі журналістам нардеп "Батьківщини" Сергій Соболєв, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ми вважаємо, що бажано його було б зняти сьогодні і, можливо, ще раз подивитися всі поправки набагато уважніше. Бо це позиція не лише наша. Не хочу забігати наперед, але я так розумію абсолютна більшість фракцій виступає проти цього", - сказав Соболєв.
За його словами, зараз щодо цього питання відбувається нарада у голови ВРУ Дмитра Разумкова. "Ключове, що зараз можна вирішити – це відкласти розгляд цього питання. Ну явно парламент не готовий до того, щоб його розглядати в цьому вигляді", - додав нардеп.
За словами Соболєва, "Батьківщина" категорично проти законопроекту в такому вигляді.
В документі його не влаштовує таке: "Перше – надзвичайні повноваження ЦВК. ЦВК отримує повноваження відкладати референдум, регулювати питання, проводити збори без представника ЦВК взагалі будуть вважатися недійсними. Фактично ЦВК передаються законодавчі повноваження. Друге – це коли вони попробували вставити питання територіальної цілісності в тіло закону про референдум. Це є неправильно. Крім того, закон про референдум абсолютно не визначає ключових параметрів коли це треба робити. Бо по цьому закону в перехідних положеннях фактично передбачається створення електронної системи, без якої референдум не буде діяти – це як мінімум відстрочка на два роки".
Нагадаємо, 18 червня 2020 року Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський законопроєкт №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум.
У листопаді комітет із питань організації державної влади ВР підтримав проєкт закону про народовладдя шляхом всеукраїнського референдуму і рекомендував парламенту прийняти його в другому читанні.
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в ВР это наверное начали понимать..
Например: Вы за все хорошее, против всего плохого?
Да/нет?
https://www.kommersant.ru/doc/4249544
Колегія виборників в США існує з простої причини,-бо засновники вважали народ досить малоосвіченим і дурним,щоб обирати президента. Й так воно і є.
Да и вообще - выбрали нас, вот мы и рулим. Нехер соваться
Й нехай каже,в скільки разів.
Да и вообще - выбрали нас, вот мы и рулим. Нехер соваться
а не так давно этот народ избрал себе презиком дважды судимого по позорным статьям енакиевского уголовника с донецкой ОПГ..
неприятный факт - да..
пару референдумов - и прощай Украина..
Відомий демагог з "конюшні Юліанни" знову щось видумує..
В парламенті рахується більшість,а не більшість фракцій...