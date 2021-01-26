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Новини Коронавірус і карантин
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Україна залишилася чи не останньою в Європі, де вакцинація досі не стартувала, - Герасимов

Україна залишилася чи не останньою в Європі, де вакцинація досі не стартувала, - Герасимов

"Європейська Солідарність" пропонує налагодити безкоштовне масове тестування і запровадити кримінальну відповідальність за порушення черговості щеплень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив співголова фракції Артур Герасимов.

"Глобальний виклик через бездіяльність влади – повний провал вакцинації. Спочатку влада Зеленського вивозила маски з країни перед епідемією, залишила лікарів без засобів індивідуального захисту, а пацієнтів без кисню. Потім провалила масове безкоштовне тестування, до цих пір обкрадає медиків, коли йдеться про страхування та доплати. А тепер Україна залишилась чи не останньою в Європі, де вакцинація досі не стартувала", – зазначив Герасимов.

"Зараз Зеленський пропонує колоти українцям китайську вакцину з ефективністю близько 50%, яку закуповують через корупційну схему із посередником. Тоді як уряди всього світу працюють напряму з виробниками", – додав нардеп.

За словами Герасимова, "Європейська Солідарність" готова представити чітку стратегію, яка дозволить закінчити вакцинацію в Україні до вересня.

"Для цього, серед іншого, потрібно перестати красти з антиковідного бюджету, налагодити безкоштовне масове тестування та запровадити кримінальну відповідальність за порушення черговості щеплень, щоб друзі "Кварталу" не отримували вакцини замість пенсіонерів. Більш детально про нашу стратегію ми розкажемо вже в найближчі дні", – зазначив парламентар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЄС" вимагає повернути пільгову оплату до 100 кВт/год і заборонити імпорт енергоносіїв із Росії, - проєкт Постанови

Автор: 

карантин (18172) Герасимов Артур (297) Європейська Солідарність (1081) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+8
"ЕС" готова представить четкую стратегию, которая позволит закончить вакцинацию в Украине до сентября, - Герасимов - Цензор.НЕТ 1244
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26.01.2021 12:52
+6
"ЕС" готова представить четкую стратегию, которая позволит закончить вакцинацию в Украине до сентября, - Герасимов - Цензор.НЕТ 1940
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26.01.2021 12:53
+6
Украина осталась едва ли не последней в Европе, где вакцинация до сих пор не стартовала, - Герасимов - Цензор.НЕТ 8039
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26.01.2021 12:56
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... як голий в баню. Мені ваша вакцинація до сраки, я вже перехворів та маю антитіла та імунітет. Чи вакцина це не для цього?
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26.01.2021 12:44 Відповісти
через 3 месяца твои антитела тютю
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26.01.2021 12:48 Відповісти
а от вакцины типа год держацца будут. нюню
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26.01.2021 12:49 Відповісти
ну смотря чем вакцинируешся если китайской то вообще не будет антител
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26.01.2021 12:51 Відповісти
Лікувальний асфальт до голови прикладував , дятел ?
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26.01.2021 12:49 Відповісти
Це набагато безпечніше, ніж колоти собі всередину китайські помиї. Але у таких як ти в голові вже помиї.
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26.01.2021 12:53 Відповісти
Люди по другому і третьому разу хворіють, і вакцинуватися будуть повторно через деякий період часу, а ти хворій щоб отримати імунітет чи здохнути.
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26.01.2021 13:20 Відповісти
Лохторат 73% вже зрозумiв що не буде єврейська дитина піклуватися про здоров'я своїх виборців. Для нього вони - ГОІ. В кінці кожної серії телесеріалу «Одного разу під Полтавою» блазень з Кривого Рогу вмонтував пісню з таким тестом: «Люди-люди, їх мільярді, їх мільярді, хай Їм грець!».Мало хто замислювався з телеглядачів «втомлених від війни», що слово «грець» аж ніяк не благословення і носить негативний відтінок. Воно має багато значень і одне з них, «щоб ви здохли!». Таким чином, гаєр висловлює своє ставлення до громадянУКРАЇНІ. Нові єврейськи обличчя в Раді продали в січні - лютому в великій кількості медичні маски в Китай, Грецію та Іспанію і залишили народ України без засобів захисту при пандемії коронавируса. https://ukranews.com/news/687780-v-razgar-koronavirusa-sluga-naroda-radutskij-ostavil-ukrainu-bez-marlevyh-masok-biletskij
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26.01.2021 13:36 Відповісти
Спасибо!
Начните с себя.
А мы посмотрим.
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26.01.2021 12:45 Відповісти
"ЕС" готова представить четкую стратегию, которая позволит закончить вакцинацию в Украине до сентября, - Герасимов - Цензор.НЕТ 1361
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26.01.2021 12:51 Відповісти
Я так розумію, що це за часів Бубочки лікарі почали отримувати 5-6 тисяч грн, а раніше вони в золоті купились?
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26.01.2021 12:45 Відповісти
"ЕС" готова представить четкую стратегию, которая позволит закончить вакцинацию в Украине до сентября, - Герасимов - Цензор.НЕТ 1244
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26.01.2021 12:52 Відповісти
Гыгыгы, +100500
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26.01.2021 12:55 Відповісти
Все вірно, тому тупе, жлобське, жадівне до халяви бидло в 2019 і програло. )))
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26.01.2021 12:55 Відповісти
Украина осталась едва ли не последней в Европе, где вакцинация до сих пор не стартовала, - Герасимов - Цензор.НЕТ 8039
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26.01.2021 12:56 Відповісти
Ти забуло додати ще 1 пункт - Народ проти ....
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26.01.2021 13:02 Відповісти
Зебилы не в счёт. У них мозгов нет.
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26.01.2021 13:07 Відповісти
Україна залишилася чи не останньою в Європі, де вакцинація досі не стартувала, - Герасимов - Цензор.НЕТ 5704
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26.01.2021 13:12 Відповісти
Пан https://www.facebook.com/profile.php?id=100003307554550&comment_id=Y29tbWVudDoyNjczOTI4OTUyODU4MjkwXzI2NzQxOTg3OTYxNjQ2Mzk%3D&__cft__%5b0%5d=AZWQotIKwvR2O6Ba08cSeRd9xhuBJN8PcADSFs-bfP4XvQC5O8J6OjSBU8wLNnhSg4c4IVfGI-gccxTOVs6XFCItzVwJBALNXK8cOuA_WDc0wngt7JkpJNMV8eqlY2jgk4gRWyTPTFzgLYcgQrlZlmLAohxZWONXh7KLLHOvpnlDuA&__tn__=R%5d-R Анатолий Пасечный висловив свою думку:
Правильну характеристику 73% дав батько Зеленського - біомаса... Цю біомасу комуняки сто років формували і ми одержали результат сьогодні. Людей з них уже не буде і тому треба розраховувати лише на власні сили. Але ж і націоналісти "ряжені" іще шкоду роблять. Тому нас мало, але здаватися зарано, бо ми іще на дещо здатні! Шануймося, бо ми того варті!»
После игры на рояле «грушеоколачивателем», Бубочка не должен был баллотироваться в президенты Украины. «Клубничка» «95 квартала» начинается с 58 секунды. https://www.youtube.com/watch?v=H5ANCC5CowU&fbclid=IwAR1P0lo6mM5G68ZgBxmc6w7QJVdUnCaP5g2lG_XlEHvhwcDEuWFaHJV564k https://www.youtube.com/watch?v=H5ANCC5CowU
Прошлой весной мой сосед украсил лобовое стекло своего «Форда» зеленой наклейкой, на которой какой-то идиот «по пьяни» едет на заднем колесе лисапета и размахивает булавой, пытаясь, огреть ею прохожих. После получения им платежок за опалювання и «прокачку газа» эта агрессивная картинка исчезла с его машины.
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26.01.2021 13:37 Відповісти
...это ты себя с народом равняешь, что ли? Не льсти себе, вася, ты - нарід
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26.01.2021 13:14 Відповісти
ху йлотролі налетіли - значить все вірно пишу.
Нарід - це з лахтоольгінських методичок - не палися тролятино. )))
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26.01.2021 13:16 Відповісти
...твой "коммент" полностью подтверждет мой пост выше Уймись, семидесятитрехпроцентное...
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26.01.2021 13:19 Відповісти
Україна залишилася чи не останньою в Європі, де вакцинація досі не стартувала, - Герасимов - Цензор.НЕТ 195
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26.01.2021 13:25 Відповісти
Україна залишилася чи не останньою в Європі, де вакцинація досі не стартувала, - Герасимов - Цензор.НЕТ 8851
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26.01.2021 13:26 Відповісти
Не,у шыкаладе
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26.01.2021 12:56 Відповісти
Вылезло....Ему на допросы к следователю ходить, в СИЗО нары греть....
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26.01.2021 12:46 Відповісти
"ЕС" готова представить четкую стратегию, которая позволит закончить вакцинацию в Украине до сентября, - Герасимов - Цензор.НЕТ 1940
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26.01.2021 12:53 Відповісти
у кого немає совісті та честі, той не йме і сорому.
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26.01.2021 12:56 Відповісти
"ЄС" готова представити чітку стратегію, яка дозволить закінчити вакцинацію в Україні до вересня, - Герасимов - Цензор.НЕТ 2841
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26.01.2021 12:58 Відповісти
Україна залишилася чи не останньою в Європі, де вакцинація досі не стартувала, - Герасимов - Цензор.НЕТ 5356
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26.01.2021 13:16 Відповісти
Я предлагаю для конченных зеленодрочеров, которым не нравится стратегия ЕС, сделать отдельные клиники- без ничего!!!! Т.е. такие, куда их любимый вЯликий ********** доставил все оборудование и кислород и т.п., гы-гы, т.е. без ничего ( т.к. ничего никто никуда не доставлял!!!)- от слова совсем, они же все окуенно грамотные , и сделали бы счастье всем за 5 лет, коммунизм полный (ржу -не могу), а Порох и Ко не смогли. А вот бубочка наполеоний смог. Вот там и лечитесь, где работают доктора без зарплат, без надбавок, без оборудования , тестов, прививок и прочего. И прививки вам не нужны, зачем бешенной собаке прививки? Ей- какая разница. Вот что Герасимов сказал неправильно? Или кремледрочерам, даже сдыхающими от болячек и короны, ничего не нужно от Пороха? Так не берите, мрази. Но пусть ваши родные и близкие тоже ничего не берут, вы же, ****, принципиальные все *************, правда? Сдохните, но не дадите спасти себя!
Готовность тролляк проклинать все от Порошенко, даже если это их же спасение от смерти , вызывает умиление, дебилизм- ваше все!
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26.01.2021 13:02 Відповісти
Україна залишилася чи не останньою в Європі, де вакцинація досі не стартувала, - Герасимов - Цензор.НЕТ 3117

..
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26.01.2021 13:08 Відповісти
Ты же, зеленогногйный, придешь, дашь на него показание, или киздеть с дивана по методичкам будешь? А? Ты же воровал наверно с ним, че стесняешься тогда?
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26.01.2021 13:04 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b4.html Для поздравления Зеленского были подключены ботофермы из Азии и Африки - нардеп 26 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b4.html#comments Комментарии: 4 https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b4.html "ЕС" готова представить четкую стратегию, которая позволит закончить вакцинацию в Украине до сентября, - Герасимов - Цензор.НЕТ 5525 «Лайки» под постом советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка о дне рождения президента Владимира Зеленского оставили пользователи из Порту-Алегри, Аннабы, Каракаса, Боготы, Эр-Рияда, Андижана, Маракайбо и Идлиба…https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b4.html#more-123648 Читать далее
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26.01.2021 12:47 Відповісти
"ЕС" готова представить четкую стратегию, которая позволит закончить вакцинацию в Украине до сентября, - Герасимов - Цензор.НЕТ 28
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26.01.2021 12:48 Відповісти
"ЕС" готова представить четкую стратегию, которая позволит закончить вакцинацию в Украине до сентября, - Герасимов - Цензор.НЕТ 3008
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26.01.2021 12:48 Відповісти
угу... осталось только в Украине лохов уговорить вакцинироваться ...
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26.01.2021 12:53 Відповісти
они все какие-то с параллельной реальности.. вернее не с параллельной, а с перпендикулярной..
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26.01.2021 12:54 Відповісти
Названия статей меняем как перчатки.
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26.01.2021 13:02 Відповісти
ну.. .после шквала поздравлений от мировых лидеров с 43-летием самого великого (не по размеру)))...да и не по уму)))) мирового лидера (старался правильно написать это слово))) современности... ...что удивляться то??? )))
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26.01.2021 13:03 Відповісти
Задоволені,зе- дебіли? Докерувались до ручки...
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26.01.2021 13:12 Відповісти
очередное позорище на весь мир
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26.01.2021 13:18 Відповісти
слава ***** позєлєнєвшему...
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26.01.2021 13:18 Відповісти
В Японии тоже. Там считают все известные вакцины недостаточно проверенными
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26.01.2021 13:59 Відповісти
И все удивляются, почему?
По все показателям мы в Европе первые!
У нас самый высокий ВВП, лучшие дороги, медицина ..
Или нет?
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26.01.2021 14:04 Відповісти
...чувак, боюсь, твоей королеве сейчас обидно было, да и Джонсон не обрадуется
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26.01.2021 14:25 Відповісти
Кабаева его королева.
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26.01.2021 17:46 Відповісти
Вот Вы смеетесь,-а ведь ни одна женщина в мире не заработала столько денег,одним простым спортивным ртом!
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26.01.2021 18:17 Відповісти
А что есть хоть одна программа где зеленый писюнист не обгадился?
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26.01.2021 14:27 Відповісти
Вот здесь ЕС совершенно не права. Все кто при власти и при деньгах уже давно вакцинировались нелегально ввезенной в страну вакциной месяц назад.
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26.01.2021 15:30 Відповісти
 
 