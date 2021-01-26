Україна залишилася чи не останньою в Європі, де вакцинація досі не стартувала, - Герасимов

"Європейська Солідарність" пропонує налагодити безкоштовне масове тестування і запровадити кримінальну відповідальність за порушення черговості щеплень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив співголова фракції Артур Герасимов.

"Глобальний виклик через бездіяльність влади – повний провал вакцинації. Спочатку влада Зеленського вивозила маски з країни перед епідемією, залишила лікарів без засобів індивідуального захисту, а пацієнтів без кисню. Потім провалила масове безкоштовне тестування, до цих пір обкрадає медиків, коли йдеться про страхування та доплати. А тепер Україна залишилась чи не останньою в Європі, де вакцинація досі не стартувала", – зазначив Герасимов.

"Зараз Зеленський пропонує колоти українцям китайську вакцину з ефективністю близько 50%, яку закуповують через корупційну схему із посередником. Тоді як уряди всього світу працюють напряму з виробниками", – додав нардеп.

За словами Герасимова, "Європейська Солідарність" готова представити чітку стратегію, яка дозволить закінчити вакцинацію в Україні до вересня.

"Для цього, серед іншого, потрібно перестати красти з антиковідного бюджету, налагодити безкоштовне масове тестування та запровадити кримінальну відповідальність за порушення черговості щеплень, щоб друзі "Кварталу" не отримували вакцини замість пенсіонерів. Більш детально про нашу стратегію ми розкажемо вже в найближчі дні", – зазначив парламентар.

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