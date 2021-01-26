Україна залишилася чи не останньою в Європі, де вакцинація досі не стартувала, - Герасимов
"Європейська Солідарність" пропонує налагодити безкоштовне масове тестування і запровадити кримінальну відповідальність за порушення черговості щеплень.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив співголова фракції Артур Герасимов.
"Глобальний виклик через бездіяльність влади – повний провал вакцинації. Спочатку влада Зеленського вивозила маски з країни перед епідемією, залишила лікарів без засобів індивідуального захисту, а пацієнтів без кисню. Потім провалила масове безкоштовне тестування, до цих пір обкрадає медиків, коли йдеться про страхування та доплати. А тепер Україна залишилась чи не останньою в Європі, де вакцинація досі не стартувала", – зазначив Герасимов.
"Зараз Зеленський пропонує колоти українцям китайську вакцину з ефективністю близько 50%, яку закуповують через корупційну схему із посередником. Тоді як уряди всього світу працюють напряму з виробниками", – додав нардеп.
За словами Герасимова, "Європейська Солідарність" готова представити чітку стратегію, яка дозволить закінчити вакцинацію в Україні до вересня.
"Для цього, серед іншого, потрібно перестати красти з антиковідного бюджету, налагодити безкоштовне масове тестування та запровадити кримінальну відповідальність за порушення черговості щеплень, щоб друзі "Кварталу" не отримували вакцини замість пенсіонерів. Більш детально про нашу стратегію ми розкажемо вже в найближчі дні", – зазначив парламентар.
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А мы посмотрим.
Правильну характеристику 73% дав батько Зеленського - біомаса... Цю біомасу комуняки сто років формували і ми одержали результат сьогодні. Людей з них уже не буде і тому треба розраховувати лише на власні сили. Але ж і націоналісти "ряжені" іще шкоду роблять. Тому нас мало, але здаватися зарано, бо ми іще на дещо здатні! Шануймося, бо ми того варті!»
После игры на рояле «грушеоколачивателем», Бубочка не должен был баллотироваться в президенты Украины. «Клубничка» «95 квартала» начинается с 58 секунды. https://www.youtube.com/watch?v=H5ANCC5CowU&fbclid=IwAR1P0lo6mM5G68ZgBxmc6w7QJVdUnCaP5g2lG_XlEHvhwcDEuWFaHJV564k https://www.youtube.com/watch?v=H5ANCC5CowU
Прошлой весной мой сосед украсил лобовое стекло своего «Форда» зеленой наклейкой, на которой какой-то идиот «по пьяни» едет на заднем колесе лисапета и размахивает булавой, пытаясь, огреть ею прохожих. После получения им платежок за опалювання и «прокачку газа» эта агрессивная картинка исчезла с его машины.
Нарід - це з лахтоольгінських методичок - не палися тролятино. )))
Готовность тролляк проклинать все от Порошенко, даже если это их же спасение от смерти , вызывает умиление, дебилизм- ваше все!
..
По все показателям мы в Европе первые!
У нас самый высокий ВВП, лучшие дороги, медицина ..
Или нет?