Рейтинг Зеленського вперше впав нижче 20%. "Слуга народу" опустилася на четверте місце, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Чинний президент України Володимир Зеленський залишається лідером президентських симпатій громадян України, однак його рейтинг впав із червня 2020 року з 37.6% до 19,8%.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 22 січня, передає Цензор.НЕТ.

На запитання "На Вашу думку, зараз в Україні справи йдуть у правильному чи в неправильному напрямку?" 74,3% респондентів відповідають, що справи рухаються в неправильному напрямку. Вважають, що справи рухаються в правильному напрямку – 10%. Решта 15,7% респондентів не визначилися або відмовилися відповідати на запитання.

Якби вибори Президента України відбувалися в другій половині січня 2021 року і в них брали участь зазначені в Таблиці 1 кандидати, відносно найбільше голосів отримав би В. Зеленський– 13,4% серед усіх респондентів і 19,8% серед тих, хто визначився з вибором. На другому місці – П. Порошенко, якого підтримали б 10,6% серед усіх респондентів і 15,7% серед тих, хто визначився з вибором.

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Далі йдуть Ю. Тимошенко (відповідно, 8% і 11,8%), Ю. Бойко (7,4% і 11%), І. Смешко (6% і 8,9%), В. Медведчук (5% і 7,5%), В. Гройсман (3,9% і 5,8%).

У парі В. Зеленський і П. Порошенко 30,6% серед усіх респондентів підтримали б В. Зеленського, а за П. Порошенка віддали б свій голос 24,9% респондентів. У перерахунку до тих, хто визначився з вибором, 55,2% підтримали б В. Зеленського, а 44,8% – П. Порошенка. У парі Ю. Бойко і П. Порошенко 33,9% серед усіх респондентів проголосували б за Ю. Бойка, а 30,1% – за П. Порошенка. Серед тих, хто визначився з вибором, 53% голосують за Ю. Бойка, 47% – за П. Порошенка. Утім, різниця між кандидатами – в межах похибки, тому формально за результатами опитування вони мають приблизно однакову підтримку.

Зазначимо, що за даними опитування КМІС за червень 2020 за чинного президента готові були проголосувати 37,6% респондентів, які визначилися зі своїм вибором, а в грудні - 27% респондентів, які визначилися зі своїм вибором.

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися в другій половині січня і в них брали участь зазначені в Таблиці 2 партії, відносно найбільше голосів отримала б партія "ОПЗЖ", за яку віддали б свій голос 15,7% серед усіх респондентів і 20,7% серед тих, хто визначився з вибором. На другому місці – "ЄС", яку підтримують 11,6% серед усіх респондентів і 15,3% серед тих, хто визначився з вибором. Третє місце ділять "Батьківщина" (відповідно, 9,5% і 12,6%) та "Слуга народу" (8,5% і 11,2%).

Також набирають понад 5% прохідного бар’єру "Сила і честь" (6,3% і 8,3%), "Голос" (4,2% і 5,6%) і "Українська стратегія Гройсмана" (4% і 5,3%).

Близькі до прохідного бар’єру "Партія Шарія" (3,5% і 4,6%), "УДАР" (3,3% і 4,4%) та "Свобода" (2,9% і 3,8%). Інші партії мають нижчу підтримку.



















Упродовж 22 січня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 1005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 3,1% — для показників, близьких до 50%, 2,7% — для показників, близьких до 25%, 2,1% — для показників, близьких до 12%, 1,4% — для показників, близьких до 5%.