Рейтинг Зеленського вперше впав нижче 20%. "Слуга народу" опустилася на четверте місце, - КМІС. ІНФОГРАФІКА
Чинний президент України Володимир Зеленський залишається лідером президентських симпатій громадян України, однак його рейтинг впав із червня 2020 року з 37.6% до 19,8%.
Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 22 січня, передає Цензор.НЕТ.
На запитання "На Вашу думку, зараз в Україні справи йдуть у правильному чи в неправильному напрямку?" 74,3% респондентів відповідають, що справи рухаються в неправильному напрямку. Вважають, що справи рухаються в правильному напрямку – 10%. Решта 15,7% респондентів не визначилися або відмовилися відповідати на запитання.
Якби вибори Президента України відбувалися в другій половині січня 2021 року і в них брали участь зазначені в Таблиці 1 кандидати, відносно найбільше голосів отримав би В. Зеленський– 13,4% серед усіх респондентів і 19,8% серед тих, хто визначився з вибором. На другому місці – П. Порошенко, якого підтримали б 10,6% серед усіх респондентів і 15,7% серед тих, хто визначився з вибором.
Далі йдуть Ю. Тимошенко (відповідно, 8% і 11,8%), Ю. Бойко (7,4% і 11%), І. Смешко (6% і 8,9%), В. Медведчук (5% і 7,5%), В. Гройсман (3,9% і 5,8%).
У парі В. Зеленський і П. Порошенко 30,6% серед усіх респондентів підтримали б В. Зеленського, а за П. Порошенка віддали б свій голос 24,9% респондентів. У перерахунку до тих, хто визначився з вибором, 55,2% підтримали б В. Зеленського, а 44,8% – П. Порошенка. У парі Ю. Бойко і П. Порошенко 33,9% серед усіх респондентів проголосували б за Ю. Бойка, а 30,1% – за П. Порошенка. Серед тих, хто визначився з вибором, 53% голосують за Ю. Бойка, 47% – за П. Порошенка. Утім, різниця між кандидатами – в межах похибки, тому формально за результатами опитування вони мають приблизно однакову підтримку.
Зазначимо, що за даними опитування КМІС за червень 2020 за чинного президента готові були проголосувати 37,6% респондентів, які визначилися зі своїм вибором, а в грудні - 27% респондентів, які визначилися зі своїм вибором.
Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися в другій половині січня і в них брали участь зазначені в Таблиці 2 партії, відносно найбільше голосів отримала б партія "ОПЗЖ", за яку віддали б свій голос 15,7% серед усіх респондентів і 20,7% серед тих, хто визначився з вибором. На другому місці – "ЄС", яку підтримують 11,6% серед усіх респондентів і 15,3% серед тих, хто визначився з вибором. Третє місце ділять "Батьківщина" (відповідно, 9,5% і 12,6%) та "Слуга народу" (8,5% і 11,2%).
Також набирають понад 5% прохідного бар’єру "Сила і честь" (6,3% і 8,3%), "Голос" (4,2% і 5,6%) і "Українська стратегія Гройсмана" (4% і 5,3%).
Близькі до прохідного бар’єру "Партія Шарія" (3,5% і 4,6%), "УДАР" (3,3% і 4,4%) та "Свобода" (2,9% і 3,8%). Інші партії мають нижчу підтримку.
Упродовж 22 січня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 1005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 3,1% — для показників, близьких до 50%, 2,7% — для показників, близьких до 25%, 2,1% — для показників, близьких до 12%, 1,4% — для показників, близьких до 5%.
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Я теж не вірю в те, що у зеленського тільки на 10% рейтинг впав, не може бути кожний п ятий з синагоги або тупий
Варто зуважити, що Фірташ приватизував усі облгази за копійки, а крім того, в часи Ягуковича цьому олігарху, а також Ахметову і Коломойському було списано 26 млрд. грн. боргів перед НАК Нафтогаз.
До поки президент буде загравати перед олігархами його рейнтинг буде падати.
Было бы дико , если бы на П"ятому й на "Прямому" кому-то кроме Пете (ну на худой конец малорейтенговому Голосу (филия ЕС-молода) давали бы микрофон .
Понятное дело , шо на трёх кремлёвких гавкалках там Мертветчук центровой говорильщик . Даже куда более рейтинговому Бойко и куда более трепливому Рабиновичу там не особо дают разболтаться -- токо ******** там один перфект . На плюсах другая виртуальная реальность -- там героины экрана -- Палыця (друг Бороды) и тот шо под санкциями (говорящая голова Бороды) . На Ахметовских кричалках идёт вялотекущее толкание электорального пигмея Мураева с понимание того , что у Ляшка шансов больше вернуться в большой спорт , хоть он и не такой управляемый как Мураев и его щирый патриотизм выходит за рамки того, шо себе может позволить украинская национальная крупная буржуазия (владельцы медиа) .
Но особенно комично выглядят политические расклады на канале Пинчука . Такое впечатление , шо "Голос" это лидер мнений и всех перегонов . И это при том , что из 42 тысяч депутатов "Голос" получил на местных выборах аж 350 . И эт при том , шо "Слухи" всяли больше 6 тысяч , а "Батьківщина" 4.5 тысячи мандатов . Разница между "Батьківщиною" и Жопоблоком (4.3 тысячи) в том же порядке цихер , шо все мандаты "Голоса" . А разница (в 650 мандатов) между "Батьківщина" (4.5тыс) и ЕС (3.85тыс.) почти в два раза больше чем все мандаты "Голоса" . А говорящие головы ICTV радостно объявляет , шо у них на эфире представители всех "значимых" фракций и при этом у них половина от ЗЕ (соросята , разумеется) и два от "Голоса" и один от ЕС ...
Предлагаю , ближайший год не смотреть на результаты заказных опросов , а смотреть результаты местных выборов ...
Знаете ли эти "опросы" на фоне прошедших выборов эт всё равно шо "резиновая Зина" на фоне живой (симпатичной и неглупой) женщины .
Токо те "рейтинги" куда более надувные чем то резиновое изделие !
Хоча: відомо для чого плутаєш: заради фальсифікацій.
У умовах українського олігархату саме відкриті списки й є найдієвиший механізм перешкоджати олігархам впливати на політику . Дійстно , від цього реально виграють довго існуєчи партійні бренди , а не тимчасові проєкти під кловунів , або під харчового олігарха . Чито під металургійного ...
Бо 3 канала у Мертветчука , 2 Пєті + 1 кишенькова соціальна служба Гриніва , один у володаря "Голосу" , один (й найпопулярнійший) у інтересанта за СН ...
Ви нічого не плутаєте , діменції йще нема ?!
Єдина партія , в якої нема й ніколи не було кишенькових медіа ресурсів , рейтингових аненцій й єдиний політик , який кожному олігарху "наступив на хвіст" виявляється "інтересант" "фальсіфікацій" . Гомер відпочива у глухому куточку !
у ваты опзж было 20, так и будет.
Той: йдинах! 🤣
Вовочка картає Тищенко за Велюр,
той: йдинах!🤣
Вава сварить Єрмака, Лероса, Татарова, Юрченко, Полякова etc
Всі йому: йдинах!
Зеленський ніщо, звати його нєлох.
Він навіть власною фракцією не в змозі керувати !
поверить не могу!
пропал калабуховский дом (с).
Хана нам, короче.
Сначала обокрали, а потом они лидеры, следуй за ними ....
........................
https://censor.net/ru/comments/locate/3244109/01921483-****-70b6-89d0-c3442c0d9d37
https://censor.net/ru/comments/locate/3244109/01921483-****-70b6-89d0-c3442c0d9d37
Ну вот тебе эталонный дегенерат.
https://ibigdan.livejournal.com/26193418.html Спасибо за новые 90-е!
Темнота друг молодёжи! - кричали мы с друзьями во всё горло, когда в студенческой общаге отключали свет. Веерные отключения. Больше 20 лет их не было, а как вчера всё.
Спасибо, друзья, что нашли такой оригинальный способ напомнить.
Голосование за зеленского, а потом и за слуг, весьма нетривиальный способ оживить воспоминания из 90-х. У вас просто уникальные способности повторить то, что ушло, казалось, безвозвратно.
Не устану вас благодарить.
https://www.facebook.com/1251191802/posts/10224719231148762/ Виктор Атаев
Остается 2 варианта:
1. Переворот, полная физическая ликвидация коалиции СН+БЮТ+ОПЗЖ. Простой нарид идет грустить в стойло и ждать, когда ему дадут пожрать.
2. Валить из этого отстойника для дебилов.
Для вас есть третий вариант- расслабить булки и перестать топить за Петра. Из первой пятёрки кандидатов только он один имеет шансы проиграть Бойко во втором туре.
Невольник кабинета
Пал оклеветаный молвой
Снующей у трона толпой
С Украиной в сердце
И жаждой роста...
Продолжение тут...
https://youtu.be/MUCjDwEayDw