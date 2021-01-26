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Рейтинг Зеленського вперше впав нижче 20%. "Слуга народу" опустилася на четверте місце, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Рейтинг Зеленського вперше впав нижче 20%.

Чинний президент України Володимир Зеленський залишається лідером президентських симпатій громадян України, однак його рейтинг впав із червня 2020 року з 37.6% до 19,8%.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 22 січня, передає Цензор.НЕТ.

На запитання "На Вашу думку, зараз в Україні справи йдуть у правильному чи в неправильному напрямку?" 74,3% респондентів відповідають, що справи рухаються в неправильному напрямку. Вважають, що справи рухаються в правильному напрямку – 10%. Решта 15,7% респондентів не визначилися або відмовилися відповідати на запитання.

Якби вибори Президента України відбувалися в другій половині січня 2021 року і в них брали участь зазначені в Таблиці 1 кандидати, відносно найбільше голосів отримав би В. Зеленський– 13,4% серед усіх респондентів і 19,8% серед тих, хто визначився з вибором. На другому місці – П. Порошенко, якого підтримали б 10,6% серед усіх респондентів і 15,7% серед тих, хто визначився з вибором.

Також читайте: Рейтинг партій: СН - 21,6%, ОПЗЖ - 17,4%, "ЄС" - 14,5%, "Батьківщина" - 10,9%, - опитування "Рейтингу"

Далі йдуть Ю. Тимошенко (відповідно, 8% і 11,8%), Ю. Бойко (7,4% і 11%), І. Смешко (6% і 8,9%), В. Медведчук (5% і 7,5%), В. Гройсман (3,9% і 5,8%).

У парі В. Зеленський і П. Порошенко 30,6% серед усіх респондентів підтримали б В. Зеленського, а за П. Порошенка віддали б свій голос 24,9% респондентів. У перерахунку до тих, хто визначився з вибором, 55,2% підтримали б В. Зеленського, а 44,8% – П. Порошенка. У парі Ю. Бойко і П. Порошенко 33,9% серед усіх респондентів проголосували б за Ю. Бойка, а 30,1% – за П. Порошенка. Серед тих, хто визначився з вибором, 53% голосують за Ю. Бойка, 47% – за П. Порошенка. Утім, різниця між кандидатами – в межах похибки, тому формально за результатами опитування вони мають приблизно однакову підтримку.

Зазначимо, що за даними опитування КМІС за червень 2020 за чинного президента готові були проголосувати 37,6% респондентів, які визначилися зі своїм вибором, а в грудні - 27% респондентів, які визначилися зі своїм вибором.

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися в другій половині січня і в них брали участь зазначені в Таблиці 2 партії, відносно найбільше голосів отримала б партія "ОПЗЖ", за яку віддали б свій голос 15,7% серед усіх респондентів і 20,7% серед тих, хто визначився з вибором. На другому місці – "ЄС", яку підтримують 11,6% серед усіх респондентів і 15,3% серед тих, хто визначився з вибором. Третє місце ділять "Батьківщина" (відповідно, 9,5% і 12,6%) та "Слуга народу" (8,5% і 11,2%).

Також набирають понад 5% прохідного бар’єру "Сила і честь" (6,3% і 8,3%), "Голос" (4,2% і 5,6%) і "Українська стратегія Гройсмана" (4% і 5,3%).

Близькі до прохідного бар’єру "Партія Шарія" (3,5% і 4,6%), "УДАР" (3,3% і 4,4%) та "Свобода" (2,9% і 3,8%). Інші партії мають нижчу підтримку.

Рейтинг Зеленського вперше впав нижче 20%. Слуга народу опустилася на четверте місце, - КМІС 01
Рейтинг Зеленського вперше впав нижче 20%. Слуга народу опустилася на четверте місце, - КМІС 02
Рейтинг Зеленського вперше впав нижче 20%. Слуга народу опустилася на четверте місце, - КМІС 03
Рейтинг Зеленського вперше впав нижче 20%. Слуга народу опустилася на четверте місце, - КМІС 04
Рейтинг Зеленського вперше впав нижче 20%. Слуга народу опустилася на четверте місце, - КМІС 05
Рейтинг Зеленського вперше впав нижче 20%. Слуга народу опустилася на четверте місце, - КМІС 06
Рейтинг Зеленського вперше впав нижче 20%. Слуга народу опустилася на четверте місце, - КМІС 07
Рейтинг Зеленського вперше впав нижче 20%. Слуга народу опустилася на четверте місце, - КМІС 08
Рейтинг Зеленського вперше впав нижче 20%. Слуга народу опустилася на четверте місце, - КМІС 09

Упродовж 22 січня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 1005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 3,1% — для показників, близьких до 50%, 2,7% — для показників, близьких до 25%, 2,1% — для показників, близьких до 12%, 1,4% — для показників, близьких до 5%.

Автор: 

Бойко (439) Зеленський (23642) Порошенко (15154) рейтинг (1645) Тимошенко (4697) КМІС (333) Батьківщина (586) Слуга народу (2809) Європейська Солідарність (1081) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+78
Рейтинг Зеленского впервые упал ниже 20%. "Слуга народа" опустилась на четвертое место, - КМИС - Цензор.НЕТ 5229
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26.01.2021 13:05
+69
Референдумы нужны для манипуляции общественым мнением. Все.
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26.01.2021 13:02
+47
Полный трындец всегда был и будет благодаря таким дебильным избирателям , как ты! Если для тебя выбор между Порохом и бойко- это ужас, 100 процентов, такая шваль как ты и выберет бойко, а бы не Порошенко, правда кремледрочер? А потом опять протяжные песни- как хреново жить? Наш населенческий биомусор после промывки мозгов каналами г+г, ньюзвонь, зики-фрики, 112, могут голосовать и за глистов, а потом плакать , что как же так, нам глисты коммунизм обещали! Ну нечем людям думать, нечем! По-любому им нужен рабский ошейник и ***** с плеткой сзади.
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26.01.2021 13:40
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Я понимаю кто голосует за пуйла в лице ведмедчука, но кто голосует за Гройсмана???
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26.01.2021 18:06 Відповісти
Навіть дивно. Людині, котра плавно зливає і зраджує українську державу все ще довіряють 20 % українців.Блаженний,хто вірує...
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26.01.2021 18:09 Відповісти
це, мабудь, найбільша цифра,яку вдалось купити, в 30% вже ніхто не повірить. 30% було у першому турі виборів. Це й був реальний рейтинг зеленського, 73% - це 30 + антирейтинг порошенко,.
Я теж не вірю в те, що у зеленського тільки на 10% рейтинг впав, не може бути кожний п ятий з синагоги або тупий
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26.01.2021 23:58 Відповісти
Тим не менше вони практично встигли розвалити українську державу...
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26.01.2021 18:11 Відповісти
к концу каденции зеля будет плестись за бабой Юлей, а порох будет на первом месте
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26.01.2021 18:25 Відповісти
ПОРОХОЗЕЛЕБОБІКИ БУДУТЬ ДАЛЕКО ПОЗАДУ ТИМОШЕНКО.
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26.01.2021 18:47 Відповісти
А в чем разница между тимошенко и зелупой???))
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26.01.2021 20:09 Відповісти
Олігарху Фірташу належать 20 облгазів в Україні, який задарма користується газлотрансортними мережами нашої держави. Натомість, за транспортування газу для споживачів ця особа отримує баснословні "бариші".
Варто зуважити, що Фірташ приватизував усі облгази за копійки, а крім того, в часи Ягуковича цьому олігарху, а також Ахметову і Коломойському було списано 26 млрд. грн. боргів перед НАК Нафтогаз.
До поки президент буде загравати перед олігархами його рейнтинг буде падати.
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26.01.2021 18:36 Відповісти
Пох чувак в Австрии и его не выдают, америкозам. Антимонопольный закрыл глаза. Трубы не их, с какого х.. им платить вообще не понятно
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26.01.2021 18:44 Відповісти
там замазаны важные персоны поэтому он там и спрятался а не в Швеции/Дании/Англии
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26.01.2021 19:18 Відповісти
10 процентов, это как 10 см. не вырос.
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26.01.2021 18:43 Відповісти
Парашенка такий самий олігарх ,паразитуючий на тілі України , як і Іхтамнєтов ,Каломокша ,Пянчук і їм подібні,Не більше не менше.Янілох гідний продовжувач справ Парашенка ! Все інше від лукавого !😇
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26.01.2021 18:43 Відповісти
Порошенко не совсем обычный. В отличии от других олигархов, которые просто паразитируют, Пётр Алексеевич хочет, что бы при этом его ещё и любили.))
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26.01.2021 19:24 Відповісти
Объективно Порошенко не является олигархом. Олигарх это тот, кто концентрирует власть в своих руках для собственного обогащения посредством политического влияния. Как мы сегодня знаем за годы президентства Порошенко потерял половину своего капитала, а ни одно обвинение в коррупции спустя два года так и не подтвердилось. А его законы о децентрализации нивелируют любые недотолки о концентрации власти в своих руках )
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26.01.2021 21:32 Відповісти
Что нивелируют? Последний закон был поставить своих надзирателей с широчайшими полномочиями над местными властями. Его, вроде как, не успели принять.
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26.01.2021 22:55 Відповісти
зеленое нагребалово рассыпается как карточный домик, бабюля начинает драку с зажопом за звание любимой жены пуйла, лохторат мечется и "разочаровывается", и только порохоботы, как всегда, собраны и готовы к действиям
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26.01.2021 18:48 Відповісти
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26.01.2021 19:01 Відповісти
Фуфел чистої води. достаньо подивитися на рейтинг Удару, який якогось хера вчетверо быльше за рейтинг Кличка 4.4% прото 0.9 % Це коли таке було???
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26.01.2021 19:06 Відповісти
Всегда во всех медиа ******** нужно понимать , кто за что платит . Кто хозяин и кто заказчик .
Было бы дико , если бы на П"ятому й на "Прямому" кому-то кроме Пете (ну на худой конец малорейтенговому Голосу (филия ЕС-молода) давали бы микрофон .
Понятное дело , шо на трёх кремлёвких гавкалках там Мертветчук центровой говорильщик . Даже куда более рейтинговому Бойко и куда более трепливому Рабиновичу там не особо дают разболтаться -- токо ******** там один перфект . На плюсах другая виртуальная реальность -- там героины экрана -- Палыця (друг Бороды) и тот шо под санкциями (говорящая голова Бороды) . На Ахметовских кричалках идёт вялотекущее толкание электорального пигмея Мураева с понимание того , что у Ляшка шансов больше вернуться в большой спорт , хоть он и не такой управляемый как Мураев и его щирый патриотизм выходит за рамки того, шо себе может позволить украинская национальная крупная буржуазия (владельцы медиа) .
Но особенно комично выглядят политические расклады на канале Пинчука . Такое впечатление , шо "Голос" это лидер мнений и всех перегонов . И это при том , что из 42 тысяч депутатов "Голос" получил на местных выборах аж 350 . И эт при том , шо "Слухи" всяли больше 6 тысяч , а "Батьківщина" 4.5 тысячи мандатов . Разница между "Батьківщиною" и Жопоблоком (4.3 тысячи) в том же порядке цихер , шо все мандаты "Голоса" . А разница (в 650 мандатов) между "Батьківщина" (4.5тыс) и ЕС (3.85тыс.) почти в два раза больше чем все мандаты "Голоса" . А говорящие головы ICTV радостно объявляет , шо у них на эфире представители всех "значимых" фракций и при этом у них половина от ЗЕ (соросята , разумеется) и два от "Голоса" и один от ЕС ...

Предлагаю , ближайший год не смотреть на результаты заказных опросов , а смотреть результаты местных выборов ...
Знаете ли эти "опросы" на фоне прошедших выборов эт всё равно шо "резиновая Зина" на фоне живой (симпатичной и неглупой) женщины .
Токо те "рейтинги" куда более надувные чем то резиновое изделие !
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26.01.2021 19:27 Відповісти
під'юдьчин дебіл https://censor.net/ru/user/45922, от нафіга ти постійно плутаєш кількість обраних депутатів (особливо місцевих рад, які обирались по мажоритарці) з https://censor.net/ua/news/3232655/*******************************************************************************************************? Тут, в цій інфі, хіба можливі вибори по мажоритарці розглядаються?

Хоча: відомо для чого плутаєш: заради фальсифікацій.
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26.01.2021 19:41 Відповісти
Відкриті списки існують в ВБ майже 500 років й жодна дупа британську виборчу систему не називала ніколи "мажоритаркою" . Бо без партійного життя , без : торі , лейбористів , вігів ніякою ********* Британії не існувало б . А те , що обирають не тільки тому , що конакретну людину знають в певному регіоні , але й тому , що вона від тої партії яку там підтримують .

У умовах українського олігархату саме відкриті списки й є найдієвиший механізм перешкоджати олігархам впливати на політику . Дійстно , від цього реально виграють довго існуєчи партійні бренди , а не тимчасові проєкти під кловунів , або під харчового олігарха . Чито під металургійного ...
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26.01.2021 20:31 Відповісти
Ну а слово "фальсіфікації" взагалом визива гомеричний регот .

Бо 3 канала у Мертветчука , 2 Пєті + 1 кишенькова соціальна служба Гриніва , один у володаря "Голосу" , один (й найпопулярнійший) у інтересанта за СН ...

Ви нічого не плутаєте , діменції йще нема ?!
Єдина партія , в якої нема й ніколи не було кишенькових медіа ресурсів , рейтингових аненцій й єдиний політик , який кожному олігарху "наступив на хвіст" виявляється "інтересант" "фальсіфікацій" . Гомер відпочива у глухому куточку !
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26.01.2021 20:39 Відповісти
на дотичну тему: https://bykvu.com/ua/bukvy/zhopi-polivajut-lajnom-jak-sluga-kabanov-zakon-pro-referendum-obgovorjuvav/ "уроди" називають союзників "ЖОПами"
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26.01.2021 19:34 Відповісти
Дно ще попереду.
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26.01.2021 19:50 Відповісти
С такой политикой и так странно откуда взялись єти 20% !
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26.01.2021 19:54 Відповісти
Бубочка за свій рейтинг не дуже переймається. Сказав же, що у нього ще 3,5 роки, буди гарантом, попереду. Але обнуління станеться набагато швидше.
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26.01.2021 20:00 Відповісти
он как сбитый летчик ,на дымящемся и трясущемся самолёте , из последних сил тянет на свой аэродром (конец каденции). это очень опасно, так как в любой момент случись еще какая нибудь лабуда типа вагнеровцев или тарифов, движок в самолете может окончательно остановится, ... и тогда штопор и киздец...
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26.01.2021 20:59 Відповісти
не сравнивайте єто барахло с летчиком пожалуйста. Ему покупают рейтинг, нужно продержаться пока спонсоры не получат заказ - землю, инфраструктуру и пр. Собственный рейтинг зе - 30% в первом туре, все остальное - фуфло, кто те 60, 46, которые его якобы поддерживали в прошлом году? от кого они откололись? И то, что рейтинг упал всего-то на 10% мало верится
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27.01.2021 00:12 Відповісти
Все кандидаты от олигархов. А Гриценко например, который один из немногих не подконтрольный олигархам, вообще убрали из опроса. Украине ни чего не светит.
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26.01.2021 20:24 Відповісти
он не выгодный олигархам. народ - олигофрены 90%. тут никуя не светит.
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27.01.2021 10:35 Відповісти
вы оставьте это для клоунов следующие выборы будет разрывом мозга. ***** нет, за ЖОПУ никто не голосует Яценюк уроет всех кацапов
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26.01.2021 20:46 Відповісти
знову безвихідь. тому рейтинг і дрейфує від одного гівна(падлюки) до іншого.
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26.01.2021 20:46 Відповісти
статья В . Кличко " Падение Зельца или скорбные уроки по х у изма". не читали? занимательная вещь я вам скажу.....
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26.01.2021 20:54 Відповісти
Ширка у складі ОПЗЖ, Батьківщини і Слуги народу, яка склалась на виборах мера Борисполя офіційно оформиться у майбутній Верховній Раді. Разом набирають майже 45%, але думаю що Голос Пінчука підкине необхідні 5%. Проте маю надію що у межах України, так само як і на виборах в Борисполі ширка пролетить.
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26.01.2021 21:14 Відповісти
Зезидента немного опустили...
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26.01.2021 21:42 Відповісти
панове, а яка недавно епоха скінчилася, бо я вже заплутав в епохах ?
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26.01.2021 21:52 Відповісти
серіал "свати" скінчився. зелені шлунки проголадались, а обіцяної халяви нема
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26.01.2021 22:02 Відповісти
Очередное подтверждение того, что шоколадный хетьман это сбитый летчик, если во втором туре он проигрывает даже сепару бойко. И если проукраинские силы не хотят полного реванша ваты, то нужно менять лидера, например на Кривоноса.
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26.01.2021 22:00 Відповісти
шлунок, сємєні ножкамі нах!
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26.01.2021 22:04 Відповісти
Это поток сознания пороскотного быдла или ты высралось так, на всякий случай? Потому что никакого смысла в твоем высере нет.
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26.01.2021 22:17 Відповісти
Гриценко.
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27.01.2021 10:37 Відповісти
Кстати данный опрос показывает, что у кацапов появился шанс посадить в президентское кресло свою агентуру и взять большинство в парламенте, а значит ситуацию в стране начнут "качать" по серьезному, и все эти ватно-тарифные "майданы" это только начало.
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26.01.2021 22:02 Відповісти
Нажаль, дебіли не поумнішали. Вони перейшли до жопошників та баби Жульки.
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26.01.2021 22:04 Відповісти
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27.01.2021 08:24 Відповісти
хватит пургу нести.
у ваты опзж было 20, так и будет.
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26.01.2021 22:12 Відповісти
рошенко вместо того что бы выдвинуть вместо себя достойного человека, будет лесть до последнего и завалит всё.
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26.01.2021 22:17 Відповісти
100%
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27.01.2021 07:30 Відповісти
Рейтинг твой рос бы с каждым днём, если б сидел а своём Квартале 95, люди тебя тогда уважали, шутки были весёлые, народ радовался. А как влез в президенты п#здец, народ с каждым днём всё бедней и бедней начал жить. Тарифы растут с бешеной силой, зарплаты, пенсии - мизерные, цены буквально на всё космические, коррупция, олигархи вообще обнаглели, никакой борьбы с ними нет. Зато в Раде у вас все минимум - миллионеры, у вас всё отлично, бабло сколько надо столько и имеете, а вот мама римма оказалась брехухой, (ты весь в неё удался). Вспомни, как она глотку свою рвала: -"Он не из-за денег идёт в президенты, денег у него хватает, а он идёт для того, чтоб народу лучше жилось". Вот жидовка какая брехливая, ну что же, жидам конечно стало ещё лучше жить, хотя и до этого они прекрасно жили, а народ вот только всё бедней становится и это благодаря твоему сыночку - жидёнку.
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26.01.2021 22:25 Відповісти
И шутки у членограя были примитивно тупые 🤮 для быдломассы прикацапленной , а вспомните про эбонитовые палочки и актрису из порнофильмов
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26.01.2021 22:44 Відповісти
Рейтинг Зеленського вперше впав нижче 20%. "Слуга народу" опустилася на четверте місце, - КМІС - Цензор.НЕТ 6136
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26.01.2021 22:49 Відповісти
Рейтинг менее 20% - подарочек на именины.
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26.01.2021 23:55 Відповісти
Від Партії Регіонів, що КМІСу заплатили. Насправді, може й подарунок , бо 20 то завищенний)) . ПРіглашеніє Вовє к транзіту власті!
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27.01.2021 00:24 Відповісти
ДОКИ В НЬОГО ВПАДЕ ЗОВСІМ - УКРАЇНА СТАНЕ ГУБЕРНІЄЮ НАВАЛЬНОГО!
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27.01.2021 00:02 Відповісти
хммммм..... 20% говорите.... видимо ещё не все получили платёжки......
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27.01.2021 00:03 Відповісти
моя родичка пенсіонери з чоловіком - квартира в багатоповерхівці , житлова площа 38 кв м - був обігрів 1000 став 2000, його пенсія 2400, її 2200 - й то тільки поки що про обігрів мов, про електрику ще не знає.
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27.01.2021 00:22 Відповісти
Ага, "чи в правильному напрямку справи в країні" - 10 на 74, зато 20% підтримують препіздента, який ці справи не в ту сторону пхає, маючи більшість у ВР і фактично повну владу. Висновок: купили зеблу на день народження 20%
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27.01.2021 00:24 Відповісти
Вова двічі навколішки просить Дубинського вийти з фракції.
Той: йдинах! 🤣
Вовочка картає Тищенко за Велюр,
той: йдинах!🤣
Вава сварить Єрмака, Лероса, Татарова, Юрченко, Полякова etc
Всі йому: йдинах!
Зеленський ніщо, звати його нєлох.
Він навіть власною фракцією не в змозі керувати !
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27.01.2021 00:51 Відповісти
Доруководился *****.
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27.01.2021 01:04 Відповісти
опзж на 2ом месте??
поверить не могу!
пропал калабуховский дом (с).
Хана нам, короче.
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27.01.2021 01:09 Відповісти
Пусть ещё Вове рост померяют - он точно стал ниже - сморщивается от собственной брехни.
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27.01.2021 01:28 Відповісти
Кароче пришли к тому с чего и начинали - малоросский покацапленный скот хочет назад к расиюшке и ОПЗЖ ихни кумиры..,осталось вернуть шапкокрада шоб малороское быдло усцалось от счастья.
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27.01.2021 01:42 Відповісти
Отличный результат! Порх на 100% отстает !
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27.01.2021 01:55 Відповісти
надо газ по 25 грн за куб и свет по 15 грн квт и наша быдломаса или биомаса проголосует за киву . рабиновича . медведчука и прочую *********-кремлевскую ******** . а там и жюлька на подхвате каалицию поддержит --- поедут с челобитной в кремль просить ***** великого с газом и он ..поможет.. а что у нас лейтенанты в 25 лет погибают на фронте так быдломассе на это плевать --- абы газ дешевый ***** давал
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27.01.2021 05:51 Відповісти
Та лишь бы не Порошенко...Скабевва правильно сказала быдлу нужен шут а не политик...
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27.01.2021 07:07 Відповісти
Если вдруг булка хлеба станет по 20 копеек,то Украине трындец...а фермеры вам дадут отсосать... за бесплатный сыр...стадо баранов
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27.01.2021 07:09 Відповісти
Почему же УПОРНО вы не влючаете Саакашвили? Почему? Каких-то лошков,"депутанов " а его нет? Гамно конъюнктурное. А нарид опять ,посмотрев телевизор,проголосует за того же Рабиновича( в советское время отсидевшего в тюряге за "схемы",и потом в " дурке") Затем "бизнес" с продажей оружия. А теперь это" флаг и честь" "украинского парламента( ярый украинофоб),он ЗАКОНОДАТЕЛЬ для нас. Все что нам надо знать о нас.
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27.01.2021 08:07 Відповісти
Муууудрый нарид любит воров с двумя ходками. Бандюкович отсидел 2 раза, Рабинович тоже имеет 2 срока.
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27.01.2021 08:31 Відповісти
Да нет шансов у Саакашвили. Неужели это не очевидно?! Грузин- президент Украины? Это уже какой-то комплекс неполноценности. Осталось Украине ещё только чужих президентов импортировать.)) Хороший энергичный парень может быть полезен стране, но точно не как лидер нации. Просто потому, что он другой нации.)) Он и сам это прекрасно понимает поэтому и не проявляет подобных амбиций.
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27.01.2021 09:17 Відповісти
єта всьо бріхня і маніпуляциі - он вєлічайшій лідєр саврємєннасті і на пєрвам мєсті!
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27.01.2021 08:33 Відповісти
Ни одного подобного коммента на всех 6-и страницах! Просто потому, что у Зеленского, в отличии от Порошенко, нет армии придурковатых, но верных миньёнов.)) Зебилы это выдумка порохоботов, которые таким образом пытаются экстраполировать на остальное общество свой собственный не здоровый фанатизм к вождю.
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27.01.2021 09:09 Відповісти
Нех тарифы повышать - это и Пете наука, и Зеленскому.
Сначала обокрали, а потом они лидеры, следуй за ними ....
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27.01.2021 09:21 Відповісти
Рейтинг Зеленського вперше впав нижче 20%. "Слуга народу" опустилася на четверте місце, - КМІС - Цензор.НЕТ 3787https://censor.net/ru/user/446270

........................
https://censor.net/ru/comments/locate/3244109/01921483-****-70b6-89d0-c3442c0d9d37
https://censor.net/ru/comments/locate/3244109/01921483-****-70b6-89d0-c3442c0d9d37
Ну вот тебе эталонный дегенерат.
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27.01.2021 09:23 Відповісти
Это очередной кривляющийся порохобот. Типа саркастически юморит. Не называют нормальные люди Порошенко Порохом.)) Чисто порохоботская фишка.
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27.01.2021 09:36 Відповісти
Вообще все выдумка порохоботов, только придурковатые порохоботы мешают жить Украине и единственные, кто доволен действиями зестада и точно не собираются сновить их величайшего в истории вождя
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27.01.2021 09:24 Відповісти
Да никому вы не мешаете. К счастью вас не так уж много. Глупо выглядите просто. С конца 2018-го в истерике бьётесь. Ведь кто бы не стал президентом вместо Порошенко был бы залит вашим дерьмом одинаковым слоем.)) Сектанты!))
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27.01.2021 09:32 Відповісти
Вот разница между сектантами сект бабки-трансформера и величайшего лидера и нами, мы можем залить Пороха говном за его действия, а вы, кто выбрал недоумка-клоуна, понятия не умеющего как управлять государством и делающего теперь что угодно, ктоме этого, даже не в состоянии признать, что каждый выбирает по себе - нам милее барыга на крови - который знает как работать президентом, а вам милее недоумок, который гроьит все, что берет под свой личный контроль
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27.01.2021 09:37 Відповісти
явсегдасчитаю: если коммент написан намеренно суржиком --- єто стьоб і знущання.
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27.01.2021 09:24 Відповісти
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27.01.2021 09:21 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26195170.html Я смотрю Зелёный со своей прокурорыней - те ещё камикадзе

Рейтинг Зеленського вперше впав нижче 20%. "Слуга народу" опустилася на четверте місце, - КМІС - Цензор.НЕТ 2653
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27.01.2021 09:20 Відповісти
Хочююю чтобы зима затянулась и крепкие морозы были дооолгооо!!!

https://ibigdan.livejournal.com/26193418.html Спасибо за новые 90-е!

Рейтинг Зеленського вперше впав нижче 20%. "Слуга народу" опустилася на четверте місце, - КМІС - Цензор.НЕТ 1393

Темнота друг молодёжи! - кричали мы с друзьями во всё горло, когда в студенческой общаге отключали свет. Веерные отключения. Больше 20 лет их не было, а как вчера всё.

Спасибо, друзья, что нашли такой оригинальный способ напомнить.

Голосование за зеленского, а потом и за слуг, весьма нетривиальный способ оживить воспоминания из 90-х. У вас просто уникальные способности повторить то, что ушло, казалось, безвозвратно.

Не устану вас благодарить.
https://www.facebook.com/1251191802/posts/10224719231148762/ Виктор Атаев
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27.01.2021 09:29 Відповісти
Короче, если оставить плыть все, как есть, то прямая дорога с ОПЗЖ в Тайоженный союз простым наридом обеспечена.

Остается 2 варианта:
1. Переворот, полная физическая ликвидация коалиции СН+БЮТ+ОПЗЖ. Простой нарид идет грустить в стойло и ждать, когда ему дадут пожрать.
2. Валить из этого отстойника для дебилов.
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27.01.2021 09:31 Відповісти
Не будет ОПЗЖ в коалиции. Эта страшилка внушается вам намеренно, что бы крепче держались за штанину своего правильного олигарха.)) СН+Батькивщина вполне возможно. Зеленскому нужно как-то выбираться из болота. Его рейтинг скорее всего ещё не достиг дна.
Для вас есть третий вариант- расслабить булки и перестать топить за Петра. Из первой пятёрки кандидатов только он один имеет шансы проиграть Бойко во втором туре.
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27.01.2021 09:45 Відповісти
Почему только с ОПЗЖ ведь СН движутся в том-же направлении только стараются побольше себе выторговать.
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27.01.2021 09:58 Відповісти
Какие 20%, уберите 0 и останется реальный рейтинг 2% у этого клоуна.
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27.01.2021 09:50 Відповісти
І це ще не прийшли платіжки за січень 2021.
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27.01.2021 09:57 Відповісти
Рейтинг Зеленського вперше впав нижче 20%. "Слуга народу" опустилася на четверте місце, - КМІС - Цензор.НЕТ 3058Рейтинг Зеленського вперше впав нижче 20%. "Слуга народу" опустилася на четверте місце, - КМІС - Цензор.НЕТ 3374
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27.01.2021 10:12 Відповісти
Рейтинг Зеленського вперше впав нижче 20%. "Слуга народу" опустилася на четверте місце, - КМІС - Цензор.НЕТ 6748
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27.01.2021 10:23 Відповісти
Пал рейтинг Володи
Невольник кабинета
Пал оклеветаный молвой
Снующей у трона толпой
С Украиной в сердце
И жаждой роста...
Продолжение тут...
https://youtu.be/MUCjDwEayDw
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27.01.2021 12:01 Відповісти
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